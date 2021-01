Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Η συγκλονιστική δικαστική διαμάχη για την κηδεμονία της σε νέο ντοκιμαντέρ

Η περιβόητη δικαστική διαμάχη για την ανεξαρτησία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η οποία βρίσκεται υπό την κηδεμονία του πατέρα της τα τελευταία δώδεκα χρόνια, πρόκειται να είναι το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ από τους New York Times.

Με τίτλο Framing Britney Spears («Παγιδεύοντας την Μπρίτνεϊ Σπίαρς»), το ντοκιμαντέρ θα ακολουθεί την πορεία της καριέρας της δημοφιλούς τραγουδίστριας και πώς έφτασε να θεωρείται η απόλυτη ποπ σταρ, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σχετικά με την ψυχική υγεία, τη νοσηλεία της, καθώς και το κίνημα #FreeBritney, το οποίο επιδιώκει να βοηθήσει τη Μπρίτνεϊ να ανακτήσει την ανεξαρτησία της.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας της Μπρίτνεϊ, Τζέιμι Σπίαρς, ελέγχει την καριέρα και τα οικονομικά της κόρης του από το 2008, από τη στιγμή που εκείνη εισήχθη σε ψυχιατρικό νοσοκομείο για πέντε ημέρες. Αν και η κηδεμονία προοριζόταν να τελειώσει το 2009, εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και σήμερα – πάνω από μια δεκαετία αργότερα. Η υπόθεση για πολύ καιρό παρέμενε άγνωστη, ωστόσο έχει γνωστοποιηθεί στο ευρύ κοινό τα τελευταία χρόνια, λόγω του κινήματος #FreeBritney που ξεκίνησε από τους θαυμαστές της.

Her phenomenal rise to superstardom. A downfall that shocked the world. And now, an ensuing conservatorship battle. #NYTPresents: Framing Britney Spears. Premiering Feb. 5 on @FXNetworks and @Hulu. pic.twitter.com/BZBkec7mMt

