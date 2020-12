10 τραγούδια που έκαναν την Μπρίτνεϊ Σπίαρς «βασίλισσα των 00s»

Σήμερα, 2 Δεκεμβρίου, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει γενέθλια και γίνεται 39 ετών. Μέσα σε δύο δεκαετίες καριέρας έχει ζήσει τη δόξα και την παρακμή ίσως όσο καμία άλλη pop star. Τόσο με τη μουσική της όσο και με την εξωφρενική ζωή της, όμως, κέρδισε επάξια τον τίτλο της «πριγκίπισσας της ποπ» και το σίγουρο είναι ότι κανείς δεν θα ξεχάσει τον αντίκτυπό της στη δεκαετία των 00s.

Η καριέρα της ξεκίνησε επίσημα με την τεράστια επιτυχία «(Hit Me) Baby One More Time» το 1999, λίγο πριν μπούμε στην νέα χιλιετία. Η Μπρίτνεϊ τότε ήταν μόλις 18 χρονών, όλα όμως έδειχναν ότι θα ήταν εκείνη που θα καθόριζε την ποπ μουσική τα επόμενα χρόνια. Και έτσι έγινε, αφού ακόμη και σήμερα, μετά από τόσες επιτυχίες αλλά και αποτυχίες, η Σπίαρς συνεχίζει να θεωρείται μία από τις πιο διάσημες τραγουδίστριες της εποχής μας -ακόμα κι αν αρνείται να τραγουδήσει ξανά λόγω ενός δικαστικού αγώνα με τον πατέρα της.

Η δεκαετία των 00s, όμως, ήταν αυτή που η Μπρίτνεϊ διέπρεψε, με 5 άλμπουμ, τα οποία κατέκτησαν αμέσως την κορυφή, και μία ζωή τόσο εξωφρενική που μόνο από rock stars είχαμε δει. Μέσα σε δέκα χρόνια η Μπρίτνεϊ Σπίαρς βίωσε την απόλυτη δόξα, αλλά και την παρακμή, κάτι που αποτυπώθηκε και στη μουσική της.

Εμείς, με αφορμή τα γενέθλιά της, θυμόμαστε τα δέκα πιο σημαντικά τραγούδια από εκείνη την πρώτη δεκαετία της καριέρας της, που «στιγμάτισαν» μια ολόκληρη γενιά και άφησαν εποχή.

#1 Toxic (2003)

Το Toxic δεν είναι μόνο το καλύτερο κομμάτι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, αλλά και ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, σύμφωνα με το Billboard.

#2 I’m A Slave 4 U (2001)

Ένα τραγούδι που σηματοδότησε την «ενηλικίωση» της Μπρίτνεϊ και την απομάκρυνση της από τα πιο «εφηβικά» τραγούδια. Είναι επίσης το τραγούδι που ερμήνευσε στο επικό live με το φίδι στα MTV VMAs του 2001.

#3 Ooops.. I Did It Again! (2000)

Άλλο ένα από τα πιο διάσημα ποπ τραγούδια της προηγούμενης δεκαετίας, το «Ooops… I Did It Again!» είχε σπάσει ρεκόρ πωλήσεων, όταν είχε κυκλοφορήσει, ενώ παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια των 00s.

#4 Gimme More

Το «Gimme More» κυκλοφόρησε το 2007, ίσως την χειρότερη χρονιά της τραγουδίστριας. Πρόκειται για τη χρονιά που ξύρισε το κεφάλι της, επιτέθηκε σε παπαράτσι και βρέθηκε σε δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της. Έτσι, το κομμάτι αυτό μοιάζει σαν απάντηση σε όλα αυτά, γι’ αυτό ίσως παραμένει τόσο εμβληματικό. Παράλληλα, είναι το τραγούδι που γέννησε την έκφραση που στιγμάτισε την Britney Spears και την ποπ κουλτούρα: «It’s Britney, bitch!»

#5 Piece Of Me (2007)

Άλλο ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σε αυτό το δύσκολο σημείο της ζωής της, αλλά απέδειξε ότι η Μπρίτνεϊ μπορεί να γίνει αυτοσαρκαστική, αλλά και να χρησιμοποιήσει όλη τη κακή δημοσιότητα προς όφελος της.

#6 Everytime (2003)

Το «Everytime» είναι ίσως η καλύτερη μπαλάντα και σίγουρα το πιο συναισθηματικό κομμάτι στην καριέρα της Μπρίντεϊ Σπίαρς, η οποία έγραψε τη μουσική του τραγουδιού στο πιάνο της.

#7 3 (2009)

Το χορευτικό αυτό κομμάτι έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Μπρίτνεϊ για τον χαρακτηριστικό του ρυθμό και φυσικά τους στίχους γεμάτους υπονοούμενα.

#8 Lucky (2000)

Ένα «προφητικό» τραγούδι, που δυστυχώς προέβλεψε την τροπή που θα έπαιρνε η ζωή της αγαπημένης ποπ σταρ. «Είναι τόσο τυχερή, αλλά κλαίει τα βράδια» τραγουδούσε η 19χρονη Μπρίτνεϊ για μία σταρ που φαίνεται ευτυχισμένη, αλλά στην πραγματικότητα νιώθει μόνη.

#9 Womanizer (2008)

Ένα χρόνο μετά την «πτώση» της, η Μπρίτνεϊ επέστρεψε δυναμικά με ένα τραγούδι που κατακεραύνωνε την απιστία και έγινε τεράστια επιτυχία. Για πολλούς είναι ίσως το πιο επιτυχημένο come back στην ιστορία της ποπ μουσικής!

#10 If U Seek Amy (2008)

Για το τέλος αφήσαμε το πιο «αμφιλεγόμενο» τραγούδι της ποπ σταρ, που με αυτό το κομμάτι ήθελε να ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι πια το «καλό κορίτσι» που ξέραμε. Ακόμα και ο τίτλος του τραγουδιού αποτελεί… υπονοούμενο.