Όσο περίεργο κι αν μπορεί να σας ακούγεται, ο Μπαράκ Ομπάμα δεν είναι μόνο σινεφίλ, αλλά και λάτρης της μουσικής.

Έτσι, κάθε χρόνο ανυπομονούμε για την λίστα με τις αγαπημένες του σειρές, ταινίες και τραγούδια, αφού ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ομολογουμένως καλό γούστο και μάλλον ταλέντο στο να ξεχωρίζει τα καλύτερα του κάθε είδους. Για παράδειγμα, το 2019 είδαμε στην λίστα του τα «Παράσιτα», την «Ιστορία Γάμου», τις «Μικρές Κυρίες», τον «Ιρλανδό» και πολλές άλλες ταινίες, ενώ από τις σειρές ξεχώρισε το «Fleabag», το «Watchmen» και το «Unbelievable».

Φέτος, λοιπόν, ο Ομπάμα επιστρέφει με την λίστα των αγαπημένων του σειρών, ταινιών και τραγουδιών και για ακόμη μια φορά μας εκπλήσσει.

Οι αγαπημένες ταινίες και σειρές του Ομπάμα για το 2020

Όπως έγραψε στο Twitter ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ: «Όπως οι περισσότεροι, έτσι και εμείς κλειστήκαμε στο σπίτι πολύ φέτος, και με τις υπηρεσίες streaming να θολώνουν περισσότερο τα όρια μεταξύ των κινηματογραφικών ταινιών και των τηλεοπτικών σειρών, διεύρυνα τη λίστα μου, ώστε να περιλαμβάνει οπτικές αφηγήσεις που απόλαυσα φέτος, ανεξαρτήτως φορμάτ».

Έτσι, στη φετινή λίστα του βλέπουμε περισσότερες σειρές από πέρσι, που είχε ξεχωρίσει μόλις 3. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, όμως, παραμένει πιστός στις «πολιτικές», αλλά και στις πιο «εξεζητημένες» ταινίες ευρωπαϊκού κινηματογράφου -και όχι μόνο.

Like everyone else, we were stuck inside a lot this year, and with streaming further blurring the lines between theatrical movies and television features, I’ve expanded the list to include visual storytelling that I’ve enjoyed this year, regardless of format. pic.twitter.com/a8BS8jDkSs

Τα αγαπημένα τραγούδια του Μπαράκ Ομπάμα για το 2020

Ο Ομπάμα, όμως, δεν έμεινε μόνο στις κινηματογραφικές ταινίες και σειρές, αφού μοιράστηκε μαζί μας και τα αγαπημένα του τραγούδια. Φυσικά, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, αφού μόλις λίγες εβδομάδες πριν ο πολιτικός δημοσίευσε μία λίστα με τα τραγούδια που του έμειναν αξέχαστα από την προεδρική του θητεία. Αυτή τη λίστα μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Για τη συγκεκριμένη λίστα, πάντως, ο Ομπάμα επιστράτευσε την μεγάλη του κόρη Σάσα, «την μουσική γκουρού της οικογένειας», για να την οργανώσει.

«Αυτά είναι τα αγαπημένα μου τραγούδια της χρονιάς» έγραψε στο Twitter. «Ελπίζω να βρείτε ένα ή δύο που να σας αρέσουν».

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4

— Barack Obama (@BarackObama) December 19, 2020