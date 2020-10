Netflix: Ποια είναι η πιο δημοφιλής πρωτότυπη σειρά για το 2020;

Μπορεί το Netflix να αποκαλύπτει σπάνια λεπτομέρειες για την τηλεθέαση των σειρών της, φαίνεται όμως ότι τα νούμερα μίας νέας, πρωτότυπης σειράς της ήταν τόσο εντυπωσιακά, που η δημοφιλής πλατφόρμα έκανε μία εξαίρεση.

Συγκεκριμένα μιλάμε για την νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, με τίτλο «Ratched», η οποία έκανε πρεμιέρα μόλις πριν έναν μήνα ,έχει όμως ήδη καταφέρει να μαζέψει πάνω από 48 εκατομμύρια views, σύμφωνα με τα στατιστικά του Netflix. Η σειρά βρέθηκε στην κορυφή και την πρώτη εβδομάδα μετά το ντεμπούτο της, αφού προβλήθηκε για 972 εκατομμύρια λεπτά από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου.

Αυτό σημαίνει ότι το «Ratched» αποτελεί την πιο δημοφιλή πρωτότυπη σειρά του Netflix και παράλληλα το ντεμπούτο με τα περισσότερα views για το 2020.

«Στις πρώτες 28 μέρες, 48 εκατομμύρια συνδρομητές έκλεισαν ραντεβού με την Νοσοκόμα Ratched, κάνοντας το την μεγαλύτερη, πρωτότυπη πρώτη σεζόν της χρονιάς» αποκάλυψε σε tweet το Netflix.

In its first 28 days, 48 million members have booked an appointment with Nurse Ratched, making it our biggest original Season 1 of the year. pic.twitter.com/NjCR8uPuPP

