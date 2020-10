Dollhouse: H Selena Gomez παραγωγός και πρωταγωνίστρια σε νέο θρίλερ για τη…μόδα

H Selena Gomez πρόκειται να γίνει παραγωγός και πρωταγωνίστρια σε ένα θρίλερ με θέμα την μόδα, το οποίο φέρει τον τίτλο «Dollhouse».

Η ανάμειξη της Selena Gomez με τον κινηματογράφο

Η 28χρονη τραγουδίστρια έχει αναμειχθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια με την κινηματογραφική βιομηχανία, πέρα από την καριέρα που είχε στα πρώτα της βήματα. Πέρσι, εμφανίστηκε σε μια κωμωδία με αποκάλυψη ζόμπι του Jim Jarmousch με τίτλο «The Dead Don’t Die» μαζί με τον Bill Murray, τον Adam Driver, την Τilda Swinton και την Chloe Sevigny. Ακόμη, το 2019 πρωταγωνίστησε στην ταινία του Woody Allen «A Rainy Day in New York» με τον Timothee Chalamet.

H εταιρεία STXfilms θα εμπλακεί στη δημιουργία της ταινίας μαζί με την εταιρεία παραγωγής της Gomez «July Moon Productions». Δεν υπάρχει ακόμη σκηνοθέτης, αλλά είναι ήδη γνωστό πως το σενάριο θα επιμεληθεί ο Michael Paisley.

«H εμπλοκή της Selena είναι μια ευχάριστη επιλογή για το πρότζεκτ. Είναι εξαιρετικά ταλαντούχα και ως πρωταγωνίστρια και ως παραγωγός» δήλωσε ο πρόεδρος του STXfilms, Adam Fogelson.

Πηγή: Dazed