Ο Jimmy Carr για πρώτη φορά στην Αθήνα στο Θέατρο Άλσος

Λίγα λόγια για τον Jimmy Carr

Βραβευμένος κωμικός και παρουσιαστής, ο Jimmy Carr είναι από τους καλλιτέχνες που όντως μπορούν να περηφανεύονται για την καριέρα τους καθώς η αξία, το ταλέντο και η τεράστια εμπειρία του αναγνωρίζεται σε διεθνείς χώρους και τον κατατάσσει σε έναν από τους πιο αγαπητούς αλλά και επιτυχημένους κωμικούς σήμερα.

Πρόκειται για έναν κωμικό ατρόμητο, ακραίο, αθυρόστομο που δεν διστάζει να σατιρίσει θέματα ταμπού. Ξεχωρίζει για το αβυσσαλέο, συχνά σκοτεινό και αιχμηρό χιούμορ, το υψηλό επίπεδο εκτέλεσης αστείων αλλά και για τα θανατηφόρα one-liners.

Οι δουλειές του

Με ένα τεράστιο ρεπερτόριο στο ενεργητικό του και με πληθώρα παραστάσεων σε σκηνές της Αγγλίας αλλά και της Αμερικής, ο Jimmy Carr έχει κυκλοφορήσει 8 live dvd όπως «Live», «Stand Up», «Comedian», «In Concert», «Telling Jokes», «Making People Laugh», «Being Funny» και «Laughing & Joking». To 2015 ήταν ο πρώτος Βρετανός κωμικός που υπέγραψε συμβόλαιο με την Netflix για τα δικαιώματα του κωμικού μονόλογου «Funny Business», που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2016. Μεταξύ άλλων, το 2019 κυκλοφόρησε το επιτυχημένο κωμικό special «The Best of Ultimate Gold Greatest Hits» μέσω της πλατφόρμας του Netflix.

Παράλληλα, έχει δοκιμαστεί ως παρουσιαστής και οικοδεσπότης, με μεγάλη επιτυχία, σε πολλές δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές όπως, «8 Out Of 10 Cats», «8 Out Of 10 Cats Does Countdown», «Big Fat Quiz Of The Year» και «Big Fat Quiz Of Everything», καθώς και αλλεπάλληλες εμφανίσεις στα «QI» και «A League Of Their Own». «The Fix», είναι ο τίτλος της νέας ανατρεπτικής εκπομπής του που προβάλλεται από την Netflix.

Σχετικά με τα μέτρα προστασίας

Οι θέσεις είναι μόνο καθήμενων σε τραπέζια έως 6 θέσεων και θα τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας ενδεδειγμένα από την πολιτεία.

Οι θεατές μπορούν να κάνουν κράτηση σε κάθε τραπέζι όσες θέσεις επιθυμούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους, ότι αν δεν αγοράσουν ολόκληρο το τραπέζι θα κάθονται μαζί με άλλους. Η αγορά εισιτηρίου περιλαμβάνει τη θέαση του προγράμματος, για την οποία η αγορά ποτού δεν είναι υποχρεωτική. Για όσους πελάτες επιθυμούν να καταναλώσουν ποτά ή αναψυκτικά, θα υπάρχει τιμοκατάλογος στα τραπέζια.

Το στήσιμο του χώρου έχει γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της υγειονομικής επιτροπής.

*Η διαρρύθμιση των καθισμάτων του Άλσους έχει γίνει με βάσει τις οδηγίες της Υγειονομικής Επιτροπής για τους χώρους εστίασης.

*Για αποφυγή συνωστισμού την ημέρα της παράστασης ή της συναυλίας, οι πελάτες να προσέλθουν με τα εισιτήρια τους εκτυπωμένα, ή σε ηλεκτρονική μορφή με το barcode σε εμφανή θέση, τουλάχιστον μιάμιση ώρα πριν την έναρξη. Στο ταμείο του θεάτρου ΔΕΝ θα είναι δυνατή, οποιαδήποτε εκτύπωση εισιτηρίου. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο-έξοδο στον χώρο και συστήνεται κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.