Mary Smiles: Η Irene Skylakaki κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι

Η Irene Skylakaki επιστρέφει με το «Mary Smiles», ένα τραγούδι αφιερωμένο στην απενοχοποίηση.

Σχετικά με το τραγούδι

Στην καρδιά του πιο ουτοπικού καλοκαιριού της ζωής μας, η Irene Skylakaki με dreamy μελωδία, σχεδόν ψιθυριστά σε μερικά σημεία και χωρίς περιττά εφέ μας τραγουδάει για ένα κορίτσι που χορεύει με όλους και ανακαλύπτει τον εαυτό του μέσα από κάθε του γνωριμία. Η Irene δημιουργώντας έναν ξεχωριστό συνδυασμό μελωδίας και στίχων καταφέρνει και μας ταξιδεύει σε μια ονειρική και εξωπραγματική διάσταση – right above the sun – όπου τα κορίτσια χορεύουν, ερωτεύονται και εξερευνούν ελεύθερα, η Mary του τραγουδιού αποπλανεί, αποπλανείται και φωτίζει τον κόσμο με το χαμόγελό της.

Οι στίχοι του τραγουδιού

Right above the sun where you can’t reach her

She will find a lover who can please her

Right above the sun no one can see her

Mary smiles and lightens up my skies

She makes love with her eyes

Dances with the guys

Mary smiles

Right above the sun where you can’t reach her

Mary is a pirate in a mission

Right above the sun no one can see her

Mary flies

Electrifies the skies

She makes love with her eyes

Dances with the guys

Mary smiles

And lightens up my skies

She makes love with her eyes

Dances with all the guys

Mary Smiles

Right above the sun

Right above the sun

Right above the sun

Mary smiles

And lightens up my skies

She makes love with her eyes

Dances with the guys

Mary smiles

And lightens up my skies

With a charm in her eyes

Dances with the guys

Mary Smiles