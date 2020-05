Μέγαρο Μουσικής: Η όπερα «Ορφέας» του Κλαούντιο Μοντεβέρντι, διαθέσιμη online

Θεωρείται η πρώτη όπερα στην ιστορία της μουσικής και είναι αναμφισβήτητα το πρώτο λυρικό έργο που επιβιώνει μέχρι σήμερα στις διεθνείς σκηνές, τέσσερις αιώνες μετά την πρώτη παρουσίασή του στα 1607 στην Αυλή του Δούκα της Μάντοβας. Δεν είναι άλλο από το προκλασικό αριστούργημα «Ορφέας, Μύθος σε Μουσική» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, που ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 1997 και αναμεταδίδεται την Κυριακή 31 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο πλαίσιο του Μegaron Online.

Τη σκηνοθεσία αυτής της εντυπωσιακής παραγωγής υπογράφει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο του λυρικού δράματος, ο Πιερ Λουίτζι Πίτσι, ο οποίος σχεδίασε επίσης τα σκηνικά και τα κοστούμια της παράστασης.

«Ορφέας»: Λίγα λόγια για το έργο

Το λιμπρέτο του «Ορφέα» του Μοντεβέρντι βασίστηκε στον μύθο του τολμηρού ήρωα που γοητεύει τα θηρία και τιθασσεύει τους φύλακες του Κάτω Κόσμου μόνο με τη μαγεία της μουσικής, έτσι όπως μας τον παραδίδουν δύο σπουδαίοι λατίνοι ποιητές, ο Οβίδιος και ο Βιργίλιος. Η μουσική, επαναστατική για την εποχή της Αναγέννησης, υπηρετεί τον λόγο και αφομοιώνει την κληρονομιά των μαδριγαλίων αλλά και την πολυφωνική και οργανική παράδοση, δημιουργώντας ένα νέο είδος που μάγεψε το κοινό του 17ου αιώνα και εξακολουθεί να συγκινεί τον σύγχρονο θεατή.

Η παράσταση

Πόσο μάλλον όταν ο τελευταίος έχει την ευκαιρία να απολαύσει επί σκηνής –ή επί της οθόνης– τις ερμηνείες δύο διακεκριμένων πρωταγωνιστών του παγκόσμιου λυρικού στερεώματος, όπως του Γκρέγκορυ Κούντε ως Ορφέα και της Τσετσίλια Γκαζντία ως Ευρυδίκης. Μαζί τους η διάσημη ορχήστρα Solisti Veneti υπό τη διεύθυνση του διεθνούς φήμης μαέστρου Κλάουντιο Σιμόνε.

Τη διανομή συμπληρώνουν καταξιωμένοι έλληνες και ξένοι μονωδοί (Γκρεγκ Ρύερσον, Άννα Μαρία Ντι Μίκκο, Χριστόφορος Σταμπόγλης, Αντονίνο Σιραγκούζα, Αντώνης Κορωναίος, Μίνα Πολυχρόνου, Μαρίνα Φιδέλη, Κωνσταντίνος Παλιατσάρας). Το χορωδιακό σχήμα που πλαισιώνει τους λυρικούς ερμηνευτές διευθύνει ο Αντώνης Κοντογεωργίου. Λαμβάνει επίσης μέρος το Χορευτικό Σύνολο του Θεάτρου του Τορίνου.

*Απολαύστε την όπερα «Ορφέας» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι (διάρκεια: 128 λεπτά) και δείτε τη σύνοψη του έργου και τους συντελεστές της παράστασης εδώ.

Megaron Online

Η συνέχεια των αναμεταδόσεων ανήκει στον Γιώργο Νταλάρα και στην Καμεράτα με τη μεγάλη συναυλία τους στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών, η οποία αναμεταδίδεται ψηφιακά την Τετάρτη 3 Ιουνίου (9:00 μ.μ.).

*Δείτε το πρόγραμμα του Megaron Online με την περιγραφή και τους συντελεστές όλων των προβολών εδώ.

Megaron on demand

Στην ιστοσελίδα του Μεγάρου διατίθενται οn demand η μονόπρακτη όπερα «Η ανθρώπινη φωνή» του Φρανσίς Πουλένκ με τη διάσημη ελληνίδα υψίφωνο Ζανέτ Πηλού, το βίντεο (Making-of) με πλάνα από την προετοιμασία της παράστασης «Ο Νάνος» του Αλεξάντερ φον Τσεμλίνσκυ καθώς και η ταινία «Νίκος Σκαλκώτας: Οι μουσικές αναπνοές μιας ιδιοφυΐας» σε σενάριο-σκηνοθεσία Θωμά Κιάου.

Στη σελίδα του Megaron Plus είναι επίσης διαθέσιμες on demand ομιλίες διακεκριμένων ελλήνων και ξένων επιστημόνων, διανοητών και καλλιτεχνών, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Η βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων του Μegaron Plus έγινε από τον ιστότοπο του Ιδρύματος.

Live συναυλίες του ECHO

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι συναυλίες του ECHO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κέντρων Συμφωνικής Μουσικής) στο facebook του Μεγάρου κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη στις 9:00 μ.μ. Οι περισσότερες από αυτές είναι διαθέσιμες στο fb και μετά τη live προβολή τους.

Όλες οι αναμεταδόσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΜΜΑ με την υπηρεσία Δίαυλος του ΕΔΥΤΕ.