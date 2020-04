Περισσότερες από 200 μοναδικές αφίσες της Μπελ Επόκ, διαθέσιμες online

Το Minneapolis College of Art and Design (MCAD) προσφέρει τη δυνατότητα να «κατεβάσουμε» από το διαδίκτυο την μοναδική συλλογή αφισών «Art of the Poster: 1880-1918», από την «Χρυσή Εποχή» της γραφιστικής!

Ελεύθερες online, περισσότερες από 200 αφίσες!

Μέσα από μοναδικά έντυπα έργα, η συλλογή «Art of the Poster 1880-1918» παρουσιάζει τη χρήση της αφίσας από τους καλλιτέχνες, ως μέσο άμεσης επικοινωνίας με το κοινό, μεταδίδοντας εύκολα μηνύματα και ιδέες, κατά της διάρκεια της Μπελ Επόκ! Ο νέος νόμος στη Γαλλία που αφορούσε στην Ελευθερία του Τύπου, το 1881, έδωσε και την ελευθερία στην ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων σχεδόν παντού! Μερικοί απ’ αυτούς τους καλλιτέχνες ήταν οι: Jules Chéret, Henri de Toulouse-Lautrec, Gustav Klimt, Alphonse Mucha, και Eugene Grasset.

Οι καλλιτέχνες και το κοινό εκείνης της εποχής λάτρευαν τα φωτεινά χρώματα, τη στυλιζαρισμένη τυπογραφία και το σύγχρονο θέμα των αφισών. Σήμερα τέτοια κομμάτια, με τα περισσότερα να έχουν χρησιμοποιηθεί ως διαφημίσεις (πχ ποτών ή τσιγάρων κ.α) θεωρούνται αριστουργήματα και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της γραφιστικής σε μία αυτόνομη μορφή τέχνης!

Πολλοί από τους καλλιτέχνες που σχεδίασαν αφίσες κατά τη διάρκεια της Μπελ Επόκ ήταν ήδη γνωστοί σε άλλα είδη τέχνης, όπως η ζωγραφική και η αρχιτεκτονική. Ωστόσο, η δημιουργικότητά τους και σε αυτή τη μορφή τέχνης συνέβαλε σημαντικά στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της «υψηλής τέχνης» και της δημοφιλούς εικαστικής κουλτούρας, αλλά και στο να έρθουν σε επαφή με τις τέχνες και τον μοντέρνο σχεδιασμό, άνθρωποι που δεν είχαν επισκεφτεί ποτέ μουσεία ή γκαλερί!

* Μπορείτε να δείτε αλλά και να «κατεβάσετε» ολόκληρη τη συλλογή των υπέροχων αφισών εκείνης της εποχής, εδώ.