Μυστήρια Φώτα θα «ανάψουν» στο Gagarin: Οι Mystery Lights για πρώτη φορά στην Αθήνα

Πώς είναι μια μπάντα που παίζει το ροκ του σήμερα «επείγον» και καυτό; Που αντλεί από τις καλύτερες εποχές του; Που να έχει τον λάιβ ηλεκτρισμό για τον οποίο μεγάλο μέρος του κοινού έμαθε μόνο από τα βιβλία. Πώς;

Οι Mystery Lights που έρχονται για συναυλία στην Αθήνα θα δώσουν απαντήσεις. Και ένα δυναμικό και εκρηκτικό λάιβ, γιατί διαφορετικά τίποτε από τα προηγούμενα δεν θα ισχύει.

Αυτή είναι η αίσθησή μου για την κομπανία του Μάικ Μπράντον από την πρώτη στιγμή που τους άκουσα.

Το rock των Mystery Lights

Στις επικοινωνιακές αναφορές, η μετακόμισή τους από την Καλιφόρνια στη Νέα Υόρκη παίρνει έκταση, στην πραγματικότητά όμως όπου και αν βρίσκονταν οι Μystery Lights θα έπαιζαν το ίδιο ροκενρόλ. Σαν αυτό να είναι βιωμένες εμπειρίες, περασμένες σε αρχεία στο DNA τους. Από τους Television του Tom Verlaine και τους Heartbreakers, από τους Suicide και τους Ramones ως τον Richard Hell και τις κολασμένες κιθάρες της Νεοϋορκέζικης έξαψης των 70ς, οι εμπνεύσεις τους. Κάπως έτσι, αλλά και οπωσδήποτε σε απευθείας σύνδεση με τον γκαζωμένο garage rock των 60ς.

Όλα αυτά σε κίνηση, σε ένα mystery train που διασχίζει ψυχεδέλεια και πειραματισμό, τις μεγάλες αλήθειες των blues και την αγχωμένη, παραζαλισμένη, παραπλανημένη πραγματικότητα («Watching the news gives me the blues, I’m so tired (of living in the city), Too much tension«).

Το σήμα που εκπέμπτουν φτάνει καθαρά στα μουσικά αυτιά της Daptone – της εκλεκτής και εκλεκτικής δισκογραφικής- που έχει δημιουργήσει και την ετικέτα της Wick Records πιο ροκ από την διάσημη soul φυσιογωμία της (κλασική δισκογραφική πρακτική από τα πρώτα χρόνια της Stax, Motown κά). Μιλάνε την ίδια γλώσσα.

Και εκεί ηχογραφούν το δεύτερο άλμπουμ τους Too Much Tension με την «ενέργεια της χρυσής εποχής του πανκ, την ποπ ευαισθησία των Kinks και τον άμεσο κοφτερό ήχο των Television.» Γίνεται ακόμη καλύτερο, σας το είπα.

Στο Μπρούκλιν τώρα όπου φουντώνουν οι μουσικές και οι παραγωγές στα διαφορετικά είδη, κάπου ανάμεσα στα στούντιο της δισκογραφικής, στο mixtape shop, στα events της Rough Trade και τόσα άλλα, η μουσική ζει κατά ένα περίεργο –και θαυμαστό-τρόπο έντονα το παρόν της αγκαλιάζοντας παλιές αξίες, πρακτικές και εμπνεύσεις. Από το ροκ ως το hip hop, από τις indie, ως τις πορτορικάνικες, jazz ή dance πλευρές της. Και αυτό το περιβάλλον τράβηξε τους Mystery Lights όπως το φως τραβάει τα έντομα στο σκοτάδι. Κάθε φως, Μυστήριο ή και συνηθισμένο.

Eρχονται για πρώτη φορά στα μέρη μας. Παίζουν την Τετάρτη 19 του μήνα στο Gagarin. Και τους βλέπεις τώρα. Που ο κόσμος μιλάει γι΄αυτούς.