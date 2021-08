Ο David Cronenberg στην Αθήνα: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του «Crimes of the Future»

Και Έλληνες ηθοποιοί στο διεθνούς φήμης cast της ταινίας

Οι διεθνούς φήμης ηθοποιοί Tanaya Beatty (Yellowstone, Through Black Spruce) και Nadia Litz (Big Muddy, Hotel Congress, Blindness) ενσωματώνονται στο ήδη ανακοινωθέν cast της ταινίας, με τους Viggo Mortensen (A History of Violence, Eastern Promises, Green Book), Léa Seydoux (No Time to Die, The French Dispatch, Blue is the Warmest Colour), Kristen Stewart (Seberg, Clouds of Sils Maria, Twilight), Scott Speedman (Barney’s Version, Adoration, Sharp Stick), Welket Bungué (Berlin Alexanderplatz), Don McKellar (Blindness, eXistenZ), και Lihi Kornowski (Losing Alice).

Από την Ελλάδα συμμετέχουν ο Γιώργος Καραμίχος και ο Γιώργος Πυρπασόπουλος.

Η ταινία γυρίζεται εξ’ ολοκλήρου στην Αθήνα, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2021.

Ο Viggo Mortensen δήλωσε:

«Καθώς ξεκινάμε τα γυρίσματα του Crimes Of The Future, μόλις δύο ημέρες σε αυτή τη νέα περιπέτεια με τον David Cronenberg, αισθανόμαστε σαν να συμμετέχουμε σε μια ιστορία, στην οποία συνεργάστηκε με τον Samuel Beckett και τον William Burroughs, αν αυτό ήταν δυνατό. Παρασυρόμαστε σε έναν κόσμο που δεν μοιάζει με αυτόν ή με οποιονδήποτε άλλο, και όμως είναι ένας κόσμος που τον αισθάνεσαι περίεργα οικείο, άμεσο και αρκετά πειστικό. Ανυπομονώ να δω που θα καταλήξουμε».

Περισσότερα για την ταινία:

Το Crimes of the Future είναι ένα τολμηρό πρωτότυπο σενάριο από το μυαλό του διάσημου δημιουργού David Cronenberg, του οποίου, τελευταίο πρωτότυπο σενάριο ήταν το eXistenZ το 1999. Το Crimes of the Future μας δίνει μια γεύση ενός όχι και τόσο μακρινού μέλλοντος, όπου ο άνθρωπος μαθαίνει να προσαρμόζεται στο συνθετικό περιβάλλον του. Αυτή η συνθήκη, ωθεί τους ανθρώπους πέρα από τη φυσική τους εξέλιξη, σε μια μεταμόρφωση, αλλάζοντας τη βιολογική τους σύνθεση. Έτσι, ενώ μερικοί αποδέχονται τις απεριόριστες δυνατότητες αυτού του νέου αντιδραστικού μετα-ανθρωπισμού, άλλοι προσπαθούν συνεχώς να τον καταστείλουν. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτόν τον περίτεχνα υφασμένο κόσμο του Cronenberg, που σηματοδοτεί την επιστροφή του εμβληματικού σκηνοθέτη στο sci-fi, το “Σύνδρομο Επιταχυμένης Εξέλιξης” («Accelerated Evolution Syndrome») εξαπλώνεται γρήγορα.

Σε παραγωγή του Robert Lantos (Barney’s Version, Eastern Promises, The Sweet Hereafter), η ταινία είναι μια επανασύνδεση του D. Cronenberg (βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ των Καννών, Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του στο Φεστιβάλ Βενετίας, και Αργυρή Άρκτος στο Βερολίνο), με τον τρεις φορές υποψήφιο για Όσκαρ Viggo Mortensen, στη τέταρτη συνεργασία τους. Ο βραβευμένος Διευθυντής Φωτογραφίας Douglas Koch (Funny Boy, Children Ruin Everything) αποτελεί μέρος της δημιουργικής ομάδας μαζί με την πολυβραβευμένη production designer Carol Spier (Crash, Dead Ringers) και τον τρεις φορές βραβευμένο με Όσκαρ συνθέτη Howard Shore (The Song Of Names, The Lord Of The Rings Trilogy, A History of Violence).

Art Director είναι ο Δημήτρης Κατσίκης (Νύφες, Fugitive Pieces), Costume Designer η Μαγιού Τρικεριώτη (Pari), ηχολήπτης ο Στέφανος Ευθυμίου ενώ την Οργάνωση Παραγωγής έχει αναλάβει ο Γιάννης Καραντάνης.

Μια ελληνο-καναδική συμπαραγωγή

Το Crimes of the Future είναι μια συμπαραγωγή των Serendipity Point Films και Αργοναύτες ΑΕ. Αυτή η ελληνο-καναδική συμπαραγωγή γίνεται σε συνεργασία με τις Ingenious Media, Coficine, Telefilm Canada, Bell Media, CBC και Harold Greenberg Fund, με την υποστήριξη του EKOME και του ΕΚΚ.

Παράλληλα σημαντική είναι η συμβολή του Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων στην ομαλή διεξαγωγή των γυρισμάτων.

Το Crimes of the Future είναι η τέταρτη συνεργασία μεταξύ των R. Lantos και D. Cronenberg.

Ο Πάνος Παπαχατζής (Το μικρό Ψάρι, η Ρόζα της Σμύρνης, Η Μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς) είναι Παραγωγός με την Αργοναύτες ΑΕ.

Ο Steve Solomos (Possessor) είναι coproducer. Executive Producers είναι οι Joe Iacono, Thorsten Schumacher, Peter Touche, Christelle Conan, Aida Tannyan, Victor Loewy, και Victor Hadida. Η Bonnie Do και η Laura Lanktree είναι Associate Producers.

Το Crimes of the Future θα διανεμηθεί παγκοσμίως από κινηματογραφικούς διανομείς διεθνούς κύρους: NEON (Αμερική), MK2|MILE END (Καναδάς), Metropolitan (Γαλλία), Weltkino (Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία), The Searchers (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο), Αργοναύτες ΑΕ (Ελλάδα και Κύπρο), Front Row (Μέση Ανατολή), Capella (CIS και Βαλτικές Χώρες), Moviecloud (Ταϊβάν). Η Rocket Science έχει αναλάβει τις Διεθνείς Πωλήσεις.

Η φιλμογραφία της Serendipity Point Films

Η Serendipity Point Films, με έδρα το Τορόντο του Καναδά, παράγει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους. Η φιλμογραφία της περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

The Song Of Names (François Girard), βραβευμένη με πέντε Canadian Screen Awards, με πρωταγωνιστές τους Tim Roth και Clive Owen.

(François Girard), βραβευμένη με πέντε Canadian Screen Awards, με πρωταγωνιστές τους Tim Roth και Clive Owen. MUSEO (Alonso Ruizpalacios), βραβευμένη με το Berlin Festival Silver Bear Award, με πρωταγωνιστή τον Gael García Bernal.

(Alonso Ruizpalacios), βραβευμένη με το Berlin Festival Silver Bear Award, με πρωταγωνιστή τον Gael García Bernal. Remember (Atom Egoyan), βραβευμένη με το Venice Audience Award, με πρωταγωνιστή τον Christopher Plummer.

(Atom Egoyan), βραβευμένη με το Venice Audience Award, με πρωταγωνιστή τον Christopher Plummer. Barney’s Version (Richard J.Lewis), υποψήφιο για βραβείο Oscar και βραβευμένο με Golden Globe, με πρωταγωνιστές τους Dustin Hoffman, Rosamund Pike, και Paul Giamatti.

(Richard J.Lewis), υποψήφιο για βραβείο Oscar και βραβευμένο με Golden Globe, με πρωταγωνιστές τους Dustin Hoffman, Rosamund Pike, και Paul Giamatti. Adoration (Atom Egoyan), βραβευμένο με Prize of the Ecumenical Jury, Cannes, με πρωταγωνιστές τους Scott Speedman και Rachel Blanchard.

(Atom Egoyan), βραβευμένο με Prize of the Ecumenical Jury, Cannes, με πρωταγωνιστές τους Scott Speedman και Rachel Blanchard. Fugitive Pieces (Jeremy Podeswa), βραβευμένο από το Rome Festival, με πρωταγωνιστές τους Stephen Dillane, Rosamund Pike, Ayelet Zurer και Rade Serbedzija.

(Jeremy Podeswa), βραβευμένο από το Rome Festival, με πρωταγωνιστές τους Stephen Dillane, Rosamund Pike, Ayelet Zurer και Rade Serbedzija. Eastern Promises (David Cronenberg), υποψήφιο για βραβείο Oscar, με πρωταγωνιστές τους Viggo Mortensen, Naomi Watts και Vincent Cassel.

(David Cronenberg), υποψήφιο για βραβείο Oscar, με πρωταγωνιστές τους Viggo Mortensen, Naomi Watts και Vincent Cassel. Where The Truth Lies (Atom Egoyan), επίσημη συμμετοχή στο Cannes Competition, με πρωταγωνιστές τους Colin Firth, Kevin Bacon, και Alison Lohman.

(Atom Egoyan), επίσημη συμμετοχή στο Cannes Competition, με πρωταγωνιστές τους Colin Firth, Kevin Bacon, και Alison Lohman. Being Julia (István Szabó), υποψήφιο για βραβείο Oscar και βραβευμένο με Golden Globe, με πρωταγωνιστές τους Annette Bening και Jeremy Irons.

(István Szabó), υποψήφιο για βραβείο Oscar και βραβευμένο με Golden Globe, με πρωταγωνιστές τους Annette Bening και Jeremy Irons. The Statement (Norman Jewison), βραβευμένο με National Board of Review Award, με πρωταγωνιστές τους Michael Caine και Tilda Swinton.

(Norman Jewison), βραβευμένο με National Board of Review Award, με πρωταγωνιστές τους Michael Caine και Tilda Swinton. Ararat (Atom Egoyan), επίσημη επιλογή του Cannes Film Festival, με πρωταγωνιστές τους Christopher Plummer και Charles Aznavour.

(Atom Egoyan), επίσημη επιλογή του Cannes Film Festival, με πρωταγωνιστές τους Christopher Plummer και Charles Aznavour. Sunshine (István Szabó), υποψήφιο για Golden Globe και βραβευμένο με το European Film Award, με πρωταγωνιστές τους Ralph Fiennes, Rachel Weisz, και William Hurt.

(István Szabó), υποψήφιο για Golden Globe και βραβευμένο με το European Film Award, με πρωταγωνιστές τους Ralph Fiennes, Rachel Weisz, και William Hurt. eXistenZ (David Cronenberg), βραβευμένο με το Berlin Festival Silver Bear Award, με πρωταγωνιστές τους Jude Law, Jennifer Jason Leigh και Willem Dafoe.

(David Cronenberg), βραβευμένο με το Berlin Festival Silver Bear Award, με πρωταγωνιστές τους Jude Law, Jennifer Jason Leigh και Willem Dafoe. Τhe Sweet Hereafter (Atom Egoyan), βραβευμένο με το Cannes Grand Prix και υποψήφιο για Oscar, με πρωταγωνιστές τους Ian Holm και Sarah Polley.

(Atom Egoyan), βραβευμένο με το Cannes Grand Prix και υποψήφιο για Oscar, με πρωταγωνιστές τους Ian Holm και Sarah Polley. Crash (David Cronenberg), βραβευμένο με το Cannes Jury Prize Award, με πρωταγωνιστές τους James Spader, Holly Hunter, Deborah Kara Unger, και Elias Koteas.

(David Cronenberg), βραβευμένο με το Cannes Jury Prize Award, με πρωταγωνιστές τους James Spader, Holly Hunter, Deborah Kara Unger, και Elias Koteas. Johnny Mnemonic (Robert Longo), με πρωταγωνιστή τον Keanu Reeves.

Λίγα λόγια για την ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε. είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής στην Ελλάδα, με έδρα την Αθήνα. Ιδρύθηκε το 2003 από τον Πάνο Παπαχατζή. Έχει παράξει ως Παραγωγός και Συμπαραγωγός περισσότερες από 50 εγχώριες και διεθνείς ταινίες μεγάλου μήκους και τηλεοπτικές σειρές, επιλεγμένες σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου όπως οι Κάννες, το Βερολίνο, το Κάρλοβι Βάρι, το Λονδίνο, το Τορόντο και έχει κάνει μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες στο box office. Η Αργοναύτες ΑΕ συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς συμπαραγωγές με τη Γαλλία, τη Γερμανία, τον Καναδά, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα, την Τουρκία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Κύπρο και άλλες χώρες.