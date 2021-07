Pink: Στο πλευρό της γυναικείας ομάδας χάντμπολ της Νορβηγίας που αρνήθηκε να αγωνιστεί με μπικίνι

Η Αμερικανίδα pop star Pink προσφέρθηκε να πληρώσει τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στη γυναικεία ομάδα Μπιτς Χάντμπολ της Νορβηγίας μετά την απόφαση τους να φορέσουν σορτσάκια, όπως και η αντίστοιχη ομάδα ανδρών, αντί για μπικίνι, κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπιτς Χάντμπολ. Στην ομάδα επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500€ για «ακατάλληλη αμφίεση» την περασμένη εβδομάδα.

Σε ανάρτηση της στο twitter η 41χρόνη τραγουδίστρια-τραγουδοποιός στήριξε την απόφαση της νορβηγικής ομάδας και δήλωσε διατεθειμένη να πληρώσει η ίδια το πρόστιμο: «Είμαι πολύ περήφανη για τη γυναικεία ομάδα Μπιτς Χάντμπολ της Νορβηγίας που αντιστέκεται στους σεξιστικούς κανόνες που αφορούν την αμφίεση τους. Μπράβο σας κυρίες μου. Με μεγάλη χαρά να πληρώσω εγώ το πρόστιμό σας. Συνεχίστε».

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.

