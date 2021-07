Τα βραβεία του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο φέτος πραγματοποιήθηκε υβριδικά, με online προβολές τον Μάρτιο (4-14/3), αφιερώματα και εκπαιδευτικές προβολές την άνοιξη και φυσικές και online προβολές από τις 24 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2021.

O κόσμος του σινεμά συναντήθηκε ξανά, ενάμιση χρόνο μετά, στις αίθουσες, στον φυσικό χώρο του Φεστιβάλ, μέσα σε κλίμα προσμονής, χαράς και συγκίνησης. Σε δέκα μέρες προβλήθηκαν 92 ταινίες στους εννέα θερινούς κινηματογράφους του Φεστιβάλ και 142 ταινίες online.

Στους φυσικούς χώρους πραγματοποιήθηκαν προβολές με πληρότητα 75% των κινηματογράφων και έγιναν 80 προβολές, έναντι 300 προβολών που πραγματοποιήθηκαν στην 21η διοργάνωση τον Μάρτιο του 2019.

Συνολικά, 48.000 θεατές παρακολούθησαν τις προβολές του υβριδικού 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα, 3.500 ακροατές από όλο τον κόσμο άκουσαν τα podcasts που συμμετείχαν στο νεοσύστατο τμήμα του Φεστιβάλ. Στο πλαίσιο της Αγοράς πραγματοποιήθηκαν 310 συναντήσεις με έλληνες και ξένους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου online και σε φυσικούς χώρους, στη διάρκεια των οποίων κλείστηκαν σημαντικές συμφωνίες για μελλοντικά κινηματογραφικά σχέδια.

Τα βραβεία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους

To επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δώδεκα ταινίες άνω των 70 λεπτών. Η κριτική επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους: Γιούρι Αβέρωφ, παραγωγό, συγγραφέα, μοντέρ, Κατερίνα Πατρώνη, σκηνοθέτιδα και Ίβα Ραντιβόγιεβιτς, καλλιτέχνιδα, σκηνοθέτιδα.

Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος» που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 15.000€ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Μαγκαλούφ, πόλη-φάντασμα / Magaluf Ghost Town του Μιγκέλ Άνχελ Μπλάνκα (Ισπανία, Γαλλία)

Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000€ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Λουτσαδόρας / Luchadoras σε σκηνοθεσία Πάολα Κάλβο, Πάτρικ Τζάσιμ (Γερμανία, Μεξικό)

Τα βραβεία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Newcomers

Νέοι σκηνοθέτες δοκιμάζουν με το πρώτο ή δεύτερο ντοκιμαντέρ τους να αποτυπώσουν την πραγματικότητα με τα δικά τους μοναδικά εργαλεία. Φέτος, για πρώτη φορά, ο Χρυσός Αλέξανδρος του τμήματος Newcomers μετονομάζεται σε «Χρυσός Αλέξανδρος – Δημήτρης Εϊπίδης», ως ελάχιστος φόρος τιμής στον άνθρωπο που ίδρυσε το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και μας έμαθε να βλέπουμε το φεστιβάλ με άλλα μάτια.

Τα μέλη της φετινής επιτροπής του Διεθνούς Διαγωνιστικού Newcomers είναι οι: Νίκος Μεγγρέλης, δημοσιογράφος, σκηνοθέτης, Αννέτα Παπαθανασίου, ηθοποιός, συνιδρύτρια του ανεξάρτητου θεάτρου Eliart, ντοκιμαντερίστρια και Μπλέιν Ρέινινγκερ, συνθέτης, συνιδρυτής του συγκροτήματος Tuxedomoon, ηθοποιός

Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος – Δημήτρης Εϊπίδης» που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000€ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Στην άλλη πλευρά / On the Other Side σε σκηνοθεσία Ιβάν Γκουαρνίσο (Κολομβία, Ισπανία)

Το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000€ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Ιζήματα / Sediments σε σκηνοθεσία Αντριάν Σιλβέστρε (Ισπανία)

Το βραβείο του Διεθνούς Διαγωνιστικού >> Film Forward

Το διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward παρουσιάζει το έργο νέων, τολμηρών σκηνοθετών που αμφισβητούν τη σχέση μας με την πραγματικότητα και επιχειρούν να την αναδιαπραγματευτούν πέρα από τις συμβάσεις των κινηματογραφικών ειδών.

Η κριτική επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό >>Film Forward του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους: Χρήστο Καρακέπελη, σκηνοθέτη, Μαρία-Θάλεια Καρρά, επιμελήτρια τέχνης, συνιδρύτρια του αστικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού τέχνης locus athens και του project space TAVROS, Μπερνάρ Κουόμο, αρχιτέκτονα

Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος »Film Forward» που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο 3.000€ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Τοπία της αντίστασης / Landscapes of Resistance σε σκηνοθεσία Μάρτα Ποπιβόντα (Σερβία, Γαλλία, Γερμανία)

Ειδική μνεία της επιτροπής απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Οι πικροδάφνες / The Oleanders σε σκηνοθεσία Πάολας Ρεβενιώτη (Ελλάδα)

Βραβείο Podcast

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο κινηματογραφικό φεστιβάλ στην Ευρώπη που παρουσιάζει τμήμα podcast.

Το βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 2.000 ευρώ, απονέμεται στο podcast:

Εναλλάξ των Δανάης Δημοπούλου και Ελπινίκης Παπαδοπούλου (Ελλάδα)

Το σκεπτικό της επιτροπής: «Ξεχωρίσαμε το συγκεκριμένο έργο καθώς πιστεύουμε ότι συγκεντρώνει αρετές και στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα άρτιο και πρωτότυπο podcast. Ανάμεσά τους η παραγωγική πληρότητα, η έρευνα, η καλλιτεχνική πρόθεση και αφηγηματική δομή, η πρωτοτυπία στο περιεχόμενο και στο ύφος, η ισορροπία ανάμεσα στη συναισθηματική διέγερση του ακροατή και στην ελευθερία επεξεργασίας της πληροφορίας».

Ειδική Μνεία απονέμεται στο podcast:

Maid in Hell των Λίνε Φαμπρίσιους, Άννα Στέεν Χάνσεν (Δανία)

Το σκεπτικό της επιτροπής: Το podcast «πραγματεύεται ένα θέμα που απασχολεί την ανθρώπινη ιστορία έως και σήμερα, αυτό της σύγχρονης δουλείας, μέσα από ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αφηγήσεις και πολύπλευρη προσέγγιση».

Βραβείο «Mermaid»

Το Mermaid Award είναι το βραβείο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για την καλύτερη ταινία LGBTQI+ θεματικής του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.



Το βραβείο απονέμεται στο ντοκιμαντέρ: Χρώματα του Τόμπι / Colors of Tobi σε σκηνοθεσία Αλέξα Μπακόνι (Ουγγαρία) «για την απεικόνιση της non binary ταυτότητας και της αναζήτησής της με όρους απόλυτα σημερινούς, για τη γεμάτη ευαισθησία κινηματογράφηση και επειδή αποτελεί μια ισχυρή φωνή για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, στη χώρα της Ευρώπης όπου ίσως καταπατούνται περισσότερο αυτήν τη στιγμή».

Ειδική μνεία απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Οι πικροδάφνες / The Oleanders σε σκηνοθεσία Πάολας Ρεβενιώτη (Ελλάδα) «για την τολμηρή, old-school, νοσταλγική καταγραφή των τρανς εμπειριών και της εργασίας στο σεξ από τρεις εμβληματικές μορφές του αθηναϊκού underground».

Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων «Ανθρώπινες Αξίες»

Ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων απονέμει το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Newcomers.

Την κριτική επιτροπή απαρτίζουν οι: Άρης Φατούρος, ιδρυτικό στέλεχος του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής, όπου εργάζεται έως σήμερα ως Σύμβουλος Προγράμματος, παραγωγός και σκηνοθέτης, Βασίλης Δούβλης, προϊστάμενος του Τομέα Προγράμματος στον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής και σκηνοθέτης ταινιών μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, Κώστας Δήμος, Συντονιστής Προγράμματος του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής

Το βραβείο της Βουλής των Ελλήνων «Ανθρώπινες Αξίες» απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Στην Άλλη Πλευρά / On The Other Side του Ιβάν Γκουαρνίσο (Κολομβία, Ισπανία)

Σκεπτικό επιτροπής: «Ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων απονέμει το βραβείο “Ανθρώπινες Αξίες” σε μια ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος “Newcomers”, που αφηγείται το συγκλονιστικό ταξίδι δύο αδερφών καθώς, ιχνηλατώντας το μονοπάτι της ομηρείας της μητέρας τους στη ζούγκλα του εμφυλίου πολέμου, βρίσκουν τον δρόμο της συμφιλίωσης και της συγχώρεσης στο πρόσωπο του δεσμοφύλακα και σωτήρα της».

Βραβείο ΕΡΤ

Η ΕΡΤ απονέμει το πρώτο βραβείο της, που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 3.000€, στην ελληνική παραγωγή που κερδίζει το βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI. Το βραβείο απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Χρυσή Αυγή υπόθεση όλων μας / Golden Dawn A Public Affair σε σκηνοθεσία Ανζελίκ Κουρούνης (Ελλάδα)

Το βραβείο ΕΡΤ – Thessaloniki Pitching Forum αξίας 2.000 ευρώ για ελληνικό πρότζεκτ απονέμεται στο:

Secrets of the Owl

Σκηνοθεσία: Ειρήνη Βουρλούμη, Παραγωγή: Λεωνίδας Λιάμπεης – Long Run Productions, Ειρήνη Βουρλούμη, Ελλάδα

Βραβείο Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

Στο πλαίσιο του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) απονέμει βραβείο αξίας 3.000€ σε ντοκιμαντέρ πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη / πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδος του Ελληνικού Προγράμματος, διάρκειας άνω των 50 λεπτών, που πραγματοποιεί την ελληνική του πρεμιέρα στο Φεστιβάλ.

Η κριτική επιτροπή του ΕΚΚ αποτελείται από τις: Ελένη Χανδρινού, αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΕΚΚ, παραγωγός, Αθηνά Καλκοπούλου, διευθύντρια προώθησης (Hellas Film), Ηλιάνα Ζακοπούλου, υπεύθυνη προώθησης ταινιών (Hellas Film)

Το βραβείο απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Ενθύμιον / Memento σε σκηνοθεσία Νίκου Ζιώγα (Ελλάδα)

Σκεπτικό: «Πρόκειται για μία ταινία όπου συναντιούνται η προσωπική ιστορία και το συλλογικό βίωμα, το παρόν και η ανάμνηση, το πένθος και η μουσική. Ένα κινηματογραφικό ταξίδι στα βουνά της Ηπείρου μάς επαναφέρει στα απλά και ουσιώδη».

Ειδική Μνεία απονέμεται στην ταινία:

Μια όμορφη μέρα σε σκηνοθεσία Δάνη Καραϊσαρίδη και Γιώργου Πατεράκη (Ελλάδα, Γερμανία)

Σκεπτικό: Το ντοκιμαντέρ «μάς δείχνει πως όταν τα παιδιά μεγαλώνουν ως (μελλοντικοί) πολίτες, μπορούμε να ελπίζουμε σε κοινωνίες όπου επικρατεί ο σεβασμός και η αποδοχή, όπου κάθε άνθρωπος έχει χώρο να αναπτυχθεί μέσα στο σύνολο, και όπου το σύνολο εξελίσσεται μαζί με τον κάθε άνθρωπο».

Βραβείο Διεθνούς Αμνηστίας

Τη φετινή κριτική επιτροπή για το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας που απονέμεται σε ταινία για τα ανθρώπινα δικαιώματα απαρτίζουν οι: Έφη Βουτυρά, Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Επιστημονικός Εταίρος, Κέντρο Προσφυγικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Άρης Δημοκίδης, δημοσιογράφος-συγγραφέας, Γεράσιμος Κουβαράς, Γενικός Διευθυντής της ActionAid Ελλάς, ΜΒΑ, Υποψήφιος Διδάκτορας στο Business School του City University of London School, Mαριάννα Λεονταρίδου, Μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας Γιάννης Χαριτίδης, σκηνοθέτης-παραγωγός

Το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Πεθαίνοντας για ένα διαζύγιο / Dying to Divorce σε σκηνοθεσία Κλόι Φεργουέδερ (Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Γερμανία, Τουρκία)

Βραβεία Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI)

Η φετινή κριτική επιτροπή της FIPRESCI (Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου) απαρτίζεται από τους: Ιζαμπέλ Ντεμπισί (Λουξεμβούργο), Γιάν Στούρε (Νορβηγία), Κώστας Ζαλίγκα (Ελλάδα)

Το βραβείο FIPRESCI σε ντοκιμαντέρ του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος Μεγάλου Μήκους απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Λουτσαδόρας / Luchadoras σε σκηνοθεσία Πάολα Κάλβο, Πάτρικ Τζάσιμ (Γερμανία, Μεξικό)

Σκεπτικό επιτροπής: «Η ταινία αποτυπώνει με ένταση και δυναμισμό τη ζωή ορισμένων γυναικών στη μεξικανική πόλη Σιουδάδ Χουάρες, που βρίσκεται δίπλα στα σύνορα με τις ΗΠΑ. Οι γυναίκες αυτές είναι ανύπαντρες μητέρες και αληθινές μαχήτριες. Η Lady Candy, η Baby Star και η Mini Serenita μάς προσκαλούν με γενναιοδωρία στα ενδότερα της ζωής τους, καθώς μας διηγούνται πώς συνδυάζουν την καθημερινή μάχη, μια κανονική δουλειά και τη μητρότητα. Οι σκηνοθέτες Πάολα Κάλβο και Πάτρικ Τζάσιμ επιδεικνύουν τρυφερότητα και σύνεση τόσο στην κινηματογράφηση όσο και στο μοντάζ».

Το βραβείο FIPRESCI σε ελληνικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που συμμετέχει στο Διεθνές Πρόγραμμα του φεστιβάλ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Χρυσή Αυγή υπόθεση όλων μας / Golden Dawn A Public Affair σε σκηνοθεσία Ανζελίκ Κουρούνης (Ελλάδα)

Σκεπτικό επιτροπής: «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ετυμηγορία που ανακοινώθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2020 στην Αθήνα, μετά από μια μακρά δίκη, ότι η νεο-φασιστική Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική οργάνωση, είναι καίρια και ιστορική για το μέλλον της δημοκρατίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Έχοντας αυτό κατά νου, η σκηνοθέτις Ανζελίκ Κουρούνης κατάφερε να συλλάβει τις πολλές πτυχές αυτής της μακράς δίκης δίνοντας στους θεατές όλες τις σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν. Είναι μια ταινία σημαντικής ιστορικής αξίας, μια ταινία που παρακολουθείται χωρίς ανάσα, γυρισμένη από μια γυναίκα που έχει ασχοληθεί με τη Χρυσή Αυγή στο παρελθόν, με κάμερα στο χέρι και η οποία γνωρίζει πολύ καλά το θέμα της».

Βραβείο της ΠΕΚΚ

Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) απονέμει το βραβείο της Ένωσης στην καλύτερη ελληνική ταινία του Επίσημου Προγράμματος.

Το βραβείο απονέμεται στο ντοκιμαντέρ: Επιστροφή στη γη / Back to Earth σε σκηνοθεσία Χρύσας Τζελέπη, Άκη Κερσανίδη (Ελλάδα) «για τη δημιουργική σύνθεση κινηματογραφικών εικόνων και ήχων με ένα απτικό έργο τέχνης εν εξελίξει, το οποίο προέρχεται από τη γη και επιστρέφει σε αυτήν, μεταμορφώνοντας το τοπίο σε δημόσιο γλυπτό, λες και το έφτιαξε η φύση με τα ίδια της τα χέρια».

Βραβείο WIFT GR

Το Βραβείο WIFT GR απονέμεται από το ελληνικό παράρτημα του WIFT (Women in Film & Television – Γυναίκες στον Κινηματογράφο και στην Τηλεόραση) σε γυναίκα δημιουργό ταινίας, επιλεγμένης για το επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Τα μέλη της φετινής επιτροπής είναι οι: Ρέα Βαλντέν, θεωρητικός κινηματογράφου, Πόλυ Βλάχου, σκηνοθέτρια, Μαρίνα Στυλιανού, financial director

Το βραβείο WIFT GR απονέμεται στην Εύα Στεφανή για το ντοκιμαντέρ:

Μέρες και Νύχτες της Δήμητρας Κ. / Days and Nights of Demetra K. (Ελλάδα)

«για την τολμηρή και τρυφερή της ματιά, που –υπερβαίνοντας προκαταλήψεις, αλλά και ταυτίσεις, και χωρίς να εξομαλύνει τις αντιφάσεις– δίνει το πορτραίτο μιας γυναίκας, ενός επαγγέλματος, και τελικά της ελληνικής κοινωνίας».

Βραβείο WWF Ελλάς

Το βραβείο απονέμει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς στην καλύτερη ταινία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Tην επιτροπή αποτελούν οι: Αντρέα Μπονέτι, φωτογράφος, φωτορεπόρτερ, Ιάσονας Κάντας, Επικεφαλής Επικοινωνίας και Ευαισθητοποίησης, Χοακίμ Όντελμπεργκ, Explorers Club Fellow, βραβευμένος ρεπόρτερ (φωτογραφία-βίντεο)

Το βραβείο απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Η σιωπή της παλίρροιας / Silence of the Tides σε σκηνοθεσία Πίτερ-Ριμ ντερ Κρόομ

(Ολλανδία, Γερμανία, Δανία)

Το σκεπτικό της επιτροπής: «Ένα ντοκιμαντέρ με εξαιρετικά δυνατή και άρτια φωτογραφία, η αφήγηση του οποίου όμως δεν εξαντλήθηκε απλώς στη δύναμη της εικόνας. Με ισορροπία και αρμονία καταφέρνει να αφηγηθεί τη συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης σε ένα από τα σημαντικότερα υγροτοπικά συστήματα του κόσμου».

Βραβείο Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης

Eπιμέλεια Επιτροπής Βραβείου Νεότητας: Απόστολος Καρακάσης, Αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Κινηματογράφου ΑΠΘ.

Η φετινή τριμελής επιτροπή απαρτίζεται από τους: Στέφανο Ευαγγελόπουλο, Λίνα Κουντουρά, Ανδριάνα Μαστροσάββα.

Το βραβείο καλύτερης ταινίας απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Μια όμορφη μέρα / A Beautiful Day σε σκηνοθεσία Δάνη Καραϊσαρίδη και Γιώργου Πατεράκη (Ελλάδα, Γερμανία)

Σκεπτικό επιτροπής: «Το ντοκιμαντέρ Μια όμορφη μέρα μάς σύστησε δύο δομές ελευθεριακής εκπαίδευσης στη χώρα, δύο σημαντικά καταφύγια ενός ανεπαρκούς συστήματος. Οι ομάδες του Μικρού Δέντρου και του Μικρού Ντουνιά βασίζονται στην αυτοοργάνωση και την άμεση δημοκρατία και δεν περιμένουν την αλλαγή, αλλά την κάνουν πράξη στο εδώ και στο τώρα. Οι δημιουργοί πιστοί στην φιλοσοφία των δύο ομάδων, κατεβάζουν την κάμερα στο ύψος των παιδιών και με όρους ισότητας καταγράφουν απόψεις και εμπειρίες, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο τους ως ολοκληρωμένα και ενεργά μέλη της κοινωνίας. Ελπίζουμε το ντοκιμαντέρ να αποτελέσει αφορμή για πολλές όμορφες μέρες».

Το ειδικό βραβείο της επιτροπής απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Χρυσή Αυγή υπόθεση όλων μας / Golden Dawn A Public Affair σε σκηνοθεσία Ανζελίκ Κουρούνης (Ελλάδα)

Σκεπτικό επιτροπής: «Για το ειδικό βραβείο της επιτροπής μας επιλέγουμε την ταινία Χρυσή Αυγή υπόθεση όλων μας ως ένα σημαντικό τεκμήριο της σύγχρονης ιστορίας. Ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο η οργή μετατρέπεται σε θάρρος και το θάρρος σε ψύχραιμη καταγραφή και διερεύνηση όχι μόνο μιας σημαντικής δίκης, αλλά μιας ολόκληρης εποχής. Μέσα από ανατριχιαστικούς παραλληλισμούς και συγκλονιστικές μαρτυρίες, μας υπενθυμίζει την ευθύνη αντίστασης που έχουμε όλες μας και όλοι μας απέναντι στον φασισμό».

Βραβεία Κοινού FISCHER

Τέσσερα Βραβεία Κοινού απονέμονται σε δύο ελληνικές και δύο ξένες ταινίες (άνω και κάτω των 50΄ αντίστοιχα).

Για διεθνή ταινία άνω των 50΄ το Βραβείο Κοινού Fischer απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Λουτσαδόρας / Luchadoras σε σκηνοθεσία Πάολα Κάλβο, Πάτρικ Τζάσιμ (Γερμανία, Μεξικό)

Για διεθνή ταινία έως 50΄ το Βραβείο Κοινού Fischer απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Πέρα από το Ρότερνταμ – Με τη Σάρα Ντράιβερ / Stranger than Rotterdam, with Sara Driver σε σκηνοθεσία Λιούι και Νόα Κλόστερ (ΗΠΑ)

Για ελληνική ταινία άνω των 50΄ το Βραβείο Κοινού Fischer απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Μέσα από το τζάμι, τρεις πράξεις / Through the Glass, Three Acts σε σκηνοθεσία Χρήστου Μπάρμπα (Ελλάδα)

Για ελληνική ταινία έως 50΄ το Βραβείο Κοινού Fischer απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:

Ζαμπέτα / Zabeta σε σκηνοθεσία Ελισάβετ Σφυρή, Σοφίας Σφυρή (Ελλάδα)

Βραβείο AGORA LAB

Οι σύμβουλοι του Agora Lab: Cecilie Bolvinkel, σύμβουλος ντοκιμαντέρ, παραγωγός, Rough Cut Service – Δανία, Ελένη Χανδρινού, παραγωγός – Ελλάδα, Γρηγόρης Ρέντης, μοντέρ, σκηνοθέτης, BYRD – Ελλάδα, Αντιγόνη Παπαντώνη, σύμβουλος ντοκιμαντέρ, CIRCLE Women Doc Accelerator, Ελλάδα (σύμβουλος και συντονίστρια προγράμματος)

Απονέμουν το Guidance Award της Paradiddle Pictures (Δανία) σε πρότζεκτ από την Ελλάδα που συμμετέχει στο Agora Lab. Το βραβείο απονέμεται στο:

STATION ATHENS

Σκηνοθεσία: Γιολάντα Μαρκοπούλου

Παραγωγή: Γιολάντα Μαρκοπούλου – Polyplanity Productions, Δάφνη Καλαφάτη – SAVEFRAG «για την ευρηματική απεικόνιση της διαχείρισης του τραύματος και τις ιστορίες έμπνευσης για τη δύναμη που μπορούμε να αντλήσουμε μέσω της τέχνης».

Φεστιβάλ Ντομικαντέρ Θεσσαλονίκης

Το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του προγράμματος ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 2014-2020 και του προγράμματος MEDIA. Πολύτιμη είναι η στήριξη της ΕΡΤ, της COSMOTE TV Mεγάλου Xορηγού του Φεστιβάλ, της Alpha Bank χορηγού προσβασιμότητας, της Mastercard επίσημης κάρτας πληρωμών, της Aegean επίσημου αερομεταφορέα, της Fischer χορηγού βραβείων κοινού και της ΒΕΛΜΑΡ χορηγού μετακίνησης. Ευχαριστούμε τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) και τον Δήμο Θεσσαλονίκης.