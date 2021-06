TV Guide: Οι εξελίξεις στις σειρές και οι ταινίες που θα δούμε στην τηλεόραση την Πέμπτη 17 Ιουνίου

20:00: «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 163: Η Αγγέλα παίζει πολύ καλό θέατρο και ο παπάς πέφτει και πάλι στην παγίδα της. Η Μάρμω δέχεται ένα τηλεφώνημα από το εξωτερικό και αντιλαμβάνεται πως ο Βαγγέλας έχει ανοίξει καινούργιες ιστορίες. Ο Ηλίας αγανακτεί με τη σκληρή στάση της Φιλιώς απέναντί του και αποφασίζει να της γυρίσει την πλάτη, χωρίς όμως τελικά να το καταφέρει. Η Βαρβάρα διαπιστώνει ότι στην περίπτωση του Τζίμη έβαλε τα χεράκια της και έβγαλε τα… ματάκια της. Μια μικρή φωτιά ξέσπα στις παλιές κατασκηνώσεις, όπου πρόκειται να φιλοξενηθεί η δομή υποδοχής προσφύγων, για να πυροδοτήσει μια ακόμα μεγαλύτερη στη σχέση της Κατερίνας και του Παναγή.

21:00: «8 λέξεις» στον ΣΚΑΙ

Επεισόδιο 234: Η Ηλιάνα εξομολογείται στον Οδυσσέα πως δεν τον έχει ξεπεράσει ακόμα αλλά εκείνος δεν ανταποκρίνεται στις διαθέσεις της και την διώχνει. Ο Μιχαήλ προσπαθεί να εξομαλύνει τις σχέσεις ανάμεσα στη Βικτώρια και τον Μάρκο, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο Μιλτιάδης μελαγχολεί όλο και πιο πολύ με την απουσία του Άλκη, γεγονός που προβληματίζει την Κατερίνα. Ο Φρίξος νιώθει να ασφυκτιά από τις απαιτήσεις του εκδότη του για την προώθηση του βιβλίου, ενώ η Έλλη τον προτρέπει να απολαύσει τη δημοσιότητα. Ο Αιμίλιος ζητάει από τη Δάφνη να παγιδεύσει τον Έκτορα. Ο Οδυσσέας έχει αρχίσει να αγριεύεται από την παρουσία της Ηλιάνας, ενώ την ίδια ώρα ο Φρίξος την εντοπίζει να καιροφυλακτεί έξω από το ατελιέ του.

22:00: «Τα καλύτερά μας χρόνια» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 57: Οκτώβριος του 1973, και ο Άγγελος ξεκινά μαθήματα στο Γυμνάσιο, με καθηγητή στα Θρησκευτικά τον παπα-Θόδωρα, που προσπαθεί να τον μυήσει στον σεβασμό σε όλα τα ζωντανά πλάσματα του Θεού. Σύντομα ο βενιαμίν των Αντωνόπουλων θα αναλάβει ρόλο υπερασπιστή των ζώων, αλλά όταν θα κολλήσει ψείρες από το σχολείο, θα βρεθεί σε μεγάλο ηθικό δίλημμα –δεν είναι οι ψείρες πλάσματα του Κυρίου που αξίζουν την προστασία μας; Τα προβλήματα θα πολλαπλασιαστούν όμως, όπως και οι ψείρες, όταν ο Παπαδόπουλος, προκειμένου να μυήσει τον Στέλιο στα χόμπι των επιχειρηματικών κύκλων, τον προσκαλεί σε ένα κυνήγι στην περίφημη «Αετοφωλιά», το μυστικό κρησφύγετο του δικτάτορα Παπαδόπουλου στην Πάρνηθα.

22:00: «Αγγελική» στον ALPHA

Επεισόδιο 147: Έχουν περάσει δύο βδομάδες, και ο Δημήτρης με την Κατερίνα είναι πανέτοιμοι για τον γάμο τους που είναι την επόμενη μέρα. Ο Στέφανος κατατοπίζει το Μιχάλη σχετικά με τις αρμοδιότητές του καθώς πλέον έχει κανονίσει να φύγει από το κτήμα με την Αγγελική και τη Δανάη και μετά το γάμο θα μετακομίσουν στο καινούριο σπίτι που βρήκαν στην Αθήνα. Η Αθηνά με το Δημήτρη και τον Παύλο όμως έχουν άλλα σχέδια… συναντιούνται κρυφά και κηρύσσουν εκεχειρία μεταξύ τους ώστε να διώξουν το Μιχάλη όταν φύγει ο Στέφανος από το κτήμα.

Η Σοφία πάει με τον Νικόλα στο δικηγόρο της για να καταθέσει εναντίον του Παύλου στην υπόθεση της κηδεμονίας των παιδιών και συμφιλιώνονται ύστερα από τον καβγά που είχαν. Μετά τη συνάντησή του ο Νικόλας πάει να βρει την Χριστίνα, η οποία βγαίνει από το κέντρο αποτοξίνωσης και είναι αποφασισμένος να της πει τα πάντα για εκείνον ώστε να μπορούν να κάνουν μια καθαρή αρχή οι δυο τους που δεν θα βασίζεται στα ψέματα και τα μυστικά. Η Τζένη συναντάει τον Μάκη και του ζητάει να βρουν τρόπο για να παγιδέψουν τους Αργυρούς, χωρίς να ξέρει όμως ότι ο Παύλος την παρακολουθεί.

ΤΑΙΝΙΕΣ

23:00 «Πολίτικη Κουζίνα» στον ALPHA

Δραματική ταινία, ελληνικής παραγωγής (2003). Σκηνοθεσία Τάσος Μπουλμέτης. Ηθοποιοί: Γιώργος Χωραφάς, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Στέλιος Μάινας, Ρένια Λουιζίδου, Ταμέρ Καραντάλ, Τάσος Μπαντής

Υπόθεση: Ο Φάνης, Πολίτης στην καταγωγή και αστροφυσικός στο επάγγελμα, ξαναγυρίζει στην Πόλη ύστερα από τριάντα χρόνια για να δει τον άρρωστο παππού του. Το ταξίδι δίνει την αφορμή για αναδρομή στο παρελθόν, όταν ως παιδί στην Πόλη μάθαινε τα μυστικά της μαγειρικής και ζούσε τον πρώτο έρωτα με τη μικρή Σαϊμέ. Μνήμες από την Πόλη, χιούμορ, συγκίνηση, γαστρονομία και φιλοσοφία της ζωής. Εντυπωσιακή παραγωγή, με πολύ καλές ερμηνείες, ιδιαίτερα από τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη.

22:00 «Speed 2: Κρουαζιέρα Με Τον Θάνατο (Speed 2: Cruise Control)» στο ΣΚΑΙ

Περιπέτεια, αμερικανικής παραγωγής (1997). Σκηνοθεσία Ίαν ντε Μποντ. Ηθοποιοί: Σάντρα Μπούλοκ, Τζέισον Πάτρικ, Γουίλεμ Νταφόε, Τεμουέρα Μόρισον

Υπόθεση: Η Ανι και ο φίλος της Αλεξ, αστυνομικός στο επάγγελμα, επιβιβάζονται σε ένα κρουαζιερόπλοιο, που γίνεται στόχος ενός ψυχοπαθή επιβάτη.

21:00 «Η Συμμορία Των 8 (Ocean’s 8)» στο STAR

Περιπέτεια, αμερικανικής παραγωγής (2018). Σκηνοθεσία Γκάρι Ρος. Ηθοποιοί: Σάντρα Μπούλοκ, Κέιτ Μπλάνσετ, Αν Χαθαγουέι, Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, Ριάνα

Υπόθεση: Βγαίνοντας από τη φυλακή, η αδερφή του διαβόητου Ντάνι Όσιαν, η Ντέμπι, βρίσκει την παλιά της συνεταίρο Λου και καταστρώνει μαζί της την κλοπή ενός διαμαντένιου κολιέ αξίας 150 εκατ. δολαρίων από τη λαμπρότερη κοσμική εκδήλωση της χρονιάς: το Met Gala.

23:15 «Αμνησία (Before I Go To Sleep)» στο STAR

Ψυχολογικό θρίλερ, βρετανικής, αμερικανικής, γαλλικής, σουηδικής συμπαραγωγής (2014). Σκηνοθεσία Ρόουαν Τζόφι. Ηθοποιοί: Νικόλ Κίντμαν, Κόλιν Φερθ, Μαρκ Στρονγκ

Υπόθεση: Μια γυναίκα ξυπνά κάθε πρωί δίπλα σε έναν άντρα ο οποίος της εξηγεί πως είναι ο σύζυγός της, χωρίς εκείνη να θυμάται τίποτε από το παρελθόν της. Αναζητώντας όμως την ταυτότητά της, ανακαλύπτει στοιχεία που την κάνουν να αμφισβητεί την ιστορία του.

22:10 «Σούλα Έλα Ξανά» στο MEGA

Κωμωδία, ελληνικής παραγωγής (2009). Σκηνοθεσία Βασίλης Μυριανθόπουλος. Ηθοποιοί: Ζέτα Μακρυπούλια, Μιχάλης Μαρίνος, Μέμος Μπεγνής, Κώστας Φραγκολιάς, Μάνος Γαβράς

Υπόθεση: Η Σούλα κλείνει τα 30 κι αποφασίζει να παντρευτεί. Καλεί λοιπόν στο νησί όπου είναι διορισμένη τέσσερις παλιές της σχέσεις για να διαλέξει ανάμεσά τους τον άντρα της ζωής της.

23:00 «Οι Άγγελοι Του Τσάρλι (Charlie’s Angels)» στο MEGA

Περιπέτεια, αμερικανικής παραγωγής (2000). Σκηνοθεσία Ελίζαμπεθ Μπανκς. Ηθοποιοί: Κρίστεν Στιούαρτ, Ναόμι Σκοτ, Ελίζαμπεθ Μπανκς, Πάτρικ Στιούαρτ, Έλα Μπαλίνσκα

Υπόθεση: Το ιδιωτικό πρακτορείο «επικίνδυνων αποστολών» του Τσάρλι Τάουσεντ έχει εξαπλωθεί πλέον παγκοσμίως. Δύο από τις ικανότερες υπαλλήλους του όμως βρίσκονται μπλεγμένες σε μια σκοτεινή συνωμοσία, την οποία προσπαθούν να διαλευκάνουν με τη βοήθεια της προϊσταμένης τους και μιας νεαρής επιστήμονος.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

21:00 «Μίκης Θεοδωράκης- Συνθέτης» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, γερμανικής παραγωγής (2010). Σκηνοθεσία Αστέρης Κούτουλας και Κλάους Σάλγκε

Υπόθεση: Μια εις βάθος ματιά στην ταραχώδη ζωή και το πολυδιάστατο έργο του εμβληματικού συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, η μουσική του οποίου ταυτίστηκε με τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και εξέφρασε έναν ολόκληρο λαό.

22:00 «Σπέτσες ’21, στο Σταυροδρόμι της Ιστορίας» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, παραγωγής COSMOTE TV και Λιλέτ Μπόταση (2021). Σκηνοθεσία Πάνος Α. Θωμαΐδης