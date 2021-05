Online Agenda: 51 προτάσεις με παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες για τις 28 Μαΐου

Θέατρο

«Contractions» – viva.gr

H παράσταση «Contractions» του βραβευμένου συγγραφέα Μάικ Μπαρτλέτ, σε σκηνοθεσία Πέμης Ζούνη, είναι διαθέσιμη online, για on demand προβολές, 28 Μαΐου έως 6 Ιουνίου, μέσω viva.gr. Στο κοντινό μέλλον, στο γραφείο μιας πολυεθνικής εταιρείας εργάζεται η μάνατζερ και η νέα, φέρελπις υπάλληλός της, Έμμα. Μέσα από δεκατέσσερις εικόνες και χρόνο λίγων μηνών, έννοιες, όπως το «Δικαίωμα», η «Ελευθερία» και η «Επιλογή» θα γίνουν εφιάλτης για τις δύο γυναίκες. Παίζουν: Αγγελική Παρδαλίδου, Αναστασία Χαριτίδου.

Διαθέσιμη έως 6/6

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Πίσω από το Πέπλο» – viva.gr

Η διαδραστική online παράσταση «Πίσω από το Πέπλο», σε σενάριο-σκηνοθεσία Βάσιας Βασιλείου, όπου η τύχη του ήρωα βρίσκεται κυριολεκτικά στα χέρια μας, είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, έως 30 Μαΐου, μέσω viva.gr. Ο Ω(μέγα) είναι ένας νέος άντρας, που ξαφνικά βρίσκεται σε μια άγνωστη γι’ αυτόν διάσταση. Σ’ αυτή τη διάσταση έρχεται αντιμέτωπος με τον εαυτό του και τις αλήθειες του. Παίζουν: Βάσια Βασιλείου, Γιάννης Τσούκας, Εύη Τσακλάνου.

Διαθέσιμη έως 30/5

Εισιτήριο: 7.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Ταχυδρόμος του Νερούδα» – Olympia Culture

Η Olympia Culture διαθέτει on demand τον «Ταχυδρόμο του Νερούδα», σε σκηνοθεσία Michael Seibel, 22-30, μέσω viva.gr. Η παράσταση είναι βασισμένη στο λογοτεχνικό μυθιστόρημα του Χιλιανού συγγραφέα Αντόνιο Σκαρμέτα. Στη Χιλή της δεκαετίας του ’60 και συγκεκριμένα στην κοινότητα του νησιού Isla Negra, ο Πάμπλο Νερούδα, διαμένει εξόριστος, ενώ ο νεαρός Μάριο επιθυμεί να ξεφύγει από τη μικρή του περιοριστική κοινωνία και να χαράξει το δικό του δρόμο. Η μοίρα τον θέτει προσωπικό ταχυδρόμο του ποιητή.

Διαθέσιμη έως 30/5

Εισιτήριο: 14€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Το Κουνούπι» – Radio Play Theater

Το www.iroes.art επιστρέφει με το νέο θεατρικό έργο της Ζέτης Φίτσιου με τίτλο «Το κουνούπι». Το έργο θα παρουσιαστεί online, από 21 Μαΐου, ως ακουστική παράσταση σε σκηνοθεσία Ανδρέα Φλουράκη με τους Μυρτώ Αλικάκη και Νίκο Ψαρρά. Σε ένα δωμάτιο, που έχει μείνει κλειστό από καιρό, ένα ζευγάρι – ένας άνδρας και μια γυναίκα – κοιμούνται σε έναν συνεχόμενο ύπνο. Ξαφνικά ένας θόρυβος έρχεται να ταράξει την ησυχία τους και να τους αναγκάσει να ξυπνήσουν.

Διαθέσιμη έως 26/6

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Ο Κροκόδειλος» – ΚΘΒΕ

Το νέο δραματοποιημένο ακρόαμα «Ο Κροκόδειλος» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, σε σκηνοθεσία Μαρίας Καραμήτρη, είναι διαθέσιμο δωρεάν από αυτή την Παρασκευή 21 Μαΐου, από τα podcast του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Η Γιελιένα Ιβάνοβνα και ο σύζυγος της Ιβάν Ματβιέιτς επισκέπτονται μαζί με τον οικογενειακό τους φίλο Σεμιόν Σεμιόνιτς τη Στοά, όπου εκτίθεται ένας κροκόδειλος. Ξαφνικά το ερπετό καταπίνει τον άτυχο Ιβάν Ματβιέιτς ο οποίος μένει άθικτος μέσα στο σώμα του ερπετού και το μόνο που τον ανησυχεί είναι πώς θα δουν το περιστατικό οι προϊστάμενοι του.

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Κούκλες» – vimeo

H παράσταση «Κούκλες» του Νικόλα Ανδρουλάκη, πιο επίκαιρη από ποτέ, είναι διαθέσιμη online ελεύθερα και δωρεάν στο Vimeo ως τις 30 Μαΐου. Ένα κουκλόσπιτο επιβλητικό. Μέσα του κατοικεί μια εντεκάδα γυναικών. Ένας χορός κέρινων ομοιωμάτων. Ή αμαζόνων σε εγρήγορση. Όλες νεαρές. Όλες αλαβάστρινες. Όλες κούκλες. Κι όλες τους είναι κόρες, σύντροφοι, σύζυγοι, αδελφές, φίλες, ερωμένες, μάνες, σε όλους γνωστές και ξένες. Μαριονέτες κι επαναστάτριες.

Διαθέσιμη έως 30/5

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Χαρτοπόλεμος» – Αθήνα 9,84

Η ερτζιανή θεατρική σκηνή του Αθήνα 9.84 (στη συχνότητα 9.83) άνοιξε την αυλαία της με την εκπομπή «Πλατεία Θεάτρου» για να φιλοξενήσει ένα μικρό θησαυρό από νεοελληνικά έργα. Συνέχεια τη Δευτέρα 24 Μαΐου, στις 21:00, με το έργο «Χαρτοπόλεμος» του Βαγγέλη Ρωμνιού, από την εταιρεία θεάτρου Ma Non Troppo, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη. Σε ένα υποθηκευμένο σπίτι, έναν σύγχρονο «Βυσσινόκηπο», πέντε ήρωες, τρία αδέλφια, μια κοπέλα και ένας πωλητής, όλοι εκπρόσωποι της αντιηρωικής γενιάς των τριαντάρηδων στην Αθήνα της κρίσης, κρίνονται, αλληλοαγαπιούνται και αλληλοκατασπαράζονται.

Διαθέσιμο online έως 31/5

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

Stand-up comedy shows

Θεατρικές παραστάσεις online

«Don Quijote» – Ruhrfestspiele

Το Ruhrfestspiele, ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ θεάτρου στην Ευρώπη, πραγματοποιείται φέτος σε phygital εκδοχή. Παρακολουθήστε την Παρασκευή 28 Μαΐου, στις 21:00, την παράσταση «Don Quijote», σε διασκευή Jakob Nolte και σκηνοθεσία Jan Bosse, βασισμένη στο κλασικό αριστούργημα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες, από το Deutsches Theater του Βερολίνου. Αφού διάβασε αναρίθμητα ιπποτικά μυθιστορήματα, ο φτωχός Αλόνσο Κιχάδα χρίζεται μόνος του ως Δον Κιχώτης ντε λα Μάντσα και επωμίζεται το τιμητικό καθήκον να υπερασπιστεί τους συνανθρώπους του από το κακό.

Παρασκευή 28/5 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: 15€ | Γλώσσα Γερμανικά

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Οθέλλος» – Stratford Festival

Το Stratford Festival διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, από την Παρασκευή 28 Μαΐου, στις 02:00 π.μ. και για 36 ώρες, την παράσταση «Οθέλλος» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Nigel Shawn Williams, με τον Michael Blake στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Οθέλλος και η Δυσδαιμόνα αψηφούν τις προκαταλήψεις και παντρεύονται, ωστόσο ο άνθρωπος που ο Οθέλλος εμπιστεύεται περισσότερο φαίνεται αποφασισμένος να καταστρέψει την ευτυχία τους με κάθε κόστος.

Διαθέσιμη έως Σάββατο 29/5 στις 14:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Βαθιά Γαλάζια Θάλασσα» – Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας ανανέωσε για τον μήνα Μάιο τις διαθέσιμες παραστάσεις για ενοικίαση μέσω της on demand διαδικτυακή πλατφόρμας National Theatre at Home. Παρακολουθήστε την παράσταση «Η Βαθιά Γαλάζια Θάλασσα» του Τέρενς Ράττιγκαν, σε σκηνοθεσία Carrie Cracknell με τους Helen McCrory και Tom Burke. Όταν η Έστερ βρίσκεται κατόπιν μιας απόπειρας αυτοκτονίας, αρχίζει να εκτυλίσσεται η ιστορία της τρικυμιώδους παράνομης σχέσης της και του προβληματικού γάμου της.

Τιμή ενοικίασης: 9.99€

Για ενοικίαση παράστασης και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online παραστάσεις από το εξωτερικό:

Παιδικό Θέατρο

Εθνική Λυρική Σκηνή: Παραστάσεις για παιδιά στη GNO TV

Παραστάσεις παιδικού θεάτρου

To α’ και β’ μέρος της παράστασης «Ο Καραγκιόζης και ο Ήρωας Αθανάσιος Διάκος» από τον Κωνσταντίνο Κουτσουμπλή θα είναι διαθέσιμο on demand ως τις 30 Μαΐου.

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Enrico Peccoli υπογράφει την σκηνοθεσία του Θεατρικού τσίρκο «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων». Μια παράσταση διαθέσιμη για on demand προβολές, έως τις 31 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Ο Καραγκιοζοπαίχτης, Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής, μεταφέρει την παράγκα του Καραγκιόζη διαδικτυακά, μέσω του viva.gr και διαθέτει την παράσταση «Ο Μυθικός Καραγκιόζης» για on demand προβολές.

H ομάδα σύγχρονου τσίρκου Cirko Cachivache μας μεταφέρει όλους στα χρόνια της παιδικής αθωότητας και της ξεγνοιασιάς με τo «Όνειρο της Μόλυ», το οποίο είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως 31 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Η ομάδα βιωματικού διαδραστικού θεάτρου για παιδιά, L&S, διαθέτει για on demand προβολές την παράσταση «Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, μέσω viva.gr.

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει, για on demand ποροβλές, το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, μέσω vimeo .

Μουσικό Θέατρο

Διαθέσιμες παραστάσεις Μουσικού Θεάτρου:

Η παράσταση μουσικού θεάτρου «ΗΠΑΡ», μια διεθνής συμπαραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το σύνολο σύγχρονης μουσικής Ictus από το Βέλγιο, είναι διαθέσιμη στην GNO TV έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Το «Θείο Τραγί», η παράσταση του Άρη Μπινιάρη είναι διαθέσιμο για on demand προβολές έως τις 30 Μαΐου 2021, μέσα από την on demand πλατφόρμα του Θεάτρου Πορεία και το viva.gr.

Όπερα

«Δέσπω» και «Ελληνικοί Χοροί» – Εθνική Λυρική Σκηνή

H Εθνική Λυρική Σκηνή, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, παρουσιάζει στην GNO TV, από τις 17 Μαΐου έως και τις 31 Ιουλίου, δύο σπουδαία έργα της Επτανησιακής και της Εθνικής Σχολής σε μια ενιαία παράσταση όπερας και χορού: Πρόκειται για την όπερα «Δέσπω» του Παύλου Καρρέρ σε μουσική διεύθυνση Γιώργου Ζιάβρα και σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη και για τους «Ελληνικούς χορούς» του Νίκου Σκαλκώτα σε μουσική διεύθυνση Γιώργου Ζιάβρα και χορογραφίες των Πατρίσιας Απέργη και Λίντας Καπετανέα – Γιόζεφ Φρούτσεκ.Δ

Διαθέσιμη έως 31/7

Εισιτήριο: 10€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Σατανερί» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Η ξεκαρδιστική οπερέτα «Σατανερί» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη, θα είναι διαθέσιμη δωρεάν στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 15 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου 2021, , σε μουσική διεύθυνση και αποκατάσταση μουσικού υλικού Χαράλαμπου Γωγιού και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ευκλείδη και Δημήτρη Δημόπουλου. Ο Ανδρέας, απογοητευμένος από την κατάντια που τον έχει ρίξει η τιμιότητά του, ζητά από τον Σατανά να έρθει και να τον πάρει… όπως και γίνεται! Για να πειστεί ο Σατανάς πως ο Ανδρέας θα είναι όντως πιστός ακόλουθός του, τον οδηγεί πρώτα στον Παράδεισο, ώστε να κρίνει ο ίδιος τι προτιμά.

Διαθέσιμη έως 15/6

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Παραστάσεις στη GNO TV

«Η Μύτη» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν online προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει την Παρασκευή 28 Μαΐου η όπερα «Η Μύτη» του Ντμίτρι Σοστακόβιτς, βασισμένη στο ομότιτλο σατιρικό διήγημα του Νικολάι Γκόγκολ. Μουσική διεύθυνση Pavel Smelkov και σκηνοθεσία William Kentridge. Ο Βαρύτονος Paulo Szot στον ρόλο του Kovalyov, του κακότυχου γραφειοκράτη του οποίου η μύτη ξαφνικά αγνοείται.

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

«Το Ελιξίριο του Έρωτα» – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision διαθέτει, για δωρεάν online παρακολούθηση, έως τις 23 Αυγούστου, την όπερα «Το Ελιξίριο του Έρωτα» του Γκαετάνο Ντονιτσέτι. Μια παραγωγή της Εθνικής Όπερας της Ολλανδίας, σε μουσική διεύθυνση Enrico Delamboye και σκηνοθεσία Marcos Darbyshire. Ένα ζεστό καλοκαίρι στην Ιταλία, ο έρωτας ανάμεσα στην Adina και τον Nemorino μεγαλώνει. Ωστόσο οι φίλοι θα θέσουν αυτό τον έρωτα αλλά και το κοινωνικό status τους σε κίνδυνο.

Διαθέσιμη έως 23/8

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις όπερας

Χορός

5o Διαδικτυακό Φεστιβάλ Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Δώδεκα νέες πρωτότυπες και ευρηματικές χορογραφίες πάνω σε έργα Ελλήνων συνθετών από το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής φέρνει το 5ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της ΕΛΣ με τίτλο Θυμήσου, σώμα… στην GNO TV. Οι δωρεάν προβολές των βίντεο του Φεστιβάλ, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη και καλλιτεχνική επιμέλεια Κωνσταντίνου Ρήγου, θα πραγματοποιηθούν από τις 26 Μαΐου έως τις 22 Ιουνίου 2021 και θα παραμείνουν διαθέσιμες για το κοινό για 30 μέρες μετά την πρεμιέρα τους.

«Θυμήσου, σώμα… | Μέρος Α΄»: 26/5 στις 21:00

Διαθέσιμο έως 26/6

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

14ο Arc For Dance Festival – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το 14ο «Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc For Dance Festival», έρχεται για 2η χρονιά διαδικτυακά, 22-30 Μαΐου, από τους χώρους του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Τη φετινή χρονιά, το Arc For Dance Festival 14 στοχάζεται πάνω στον χορό από τη σκοπιά του πλέον ζωτικού αλλά και λιγότερο ορατού στοιχείου του: του χρόνου. Μία επιλογή που, εν μέσω της πανδημίας, απαντά άμεσα σ’ αυτή την αλλόκοτη αίσθηση πως ο χρόνος βρίσκεται ταυτόχρονα σε αναστολή και σε επιτάχυνση. Πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

22-30 Μαΐου

Δωρεάν

Παρακολουθήστε το φεστιβάλ εδώ.

«Human Βehaviour» στην GNO TV της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η παράσταση «Human Βehaviour», με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θα είναι διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο Γιάννης Μανταφούνης χορογραφεί το «Point of No Return» σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη, η Ερμίρα Γκόρο χορογραφεί το «Plan B» σε μουσική Δήμητρας Τρυπάνη και ο διευθυντής Μπαλέτου Κωνσταντίνος Ρήγος το «Lieder ohne Worte» σε μουσική Δημήτρη Τερζάκη.

Διαθέσιμη έως τις 31/12

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις χορού

Μουσική

Μουσικοί της Καμεράτας – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μία από τις διασημότερες συνθέσεις του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν,τη Συμφωνία αρ. 6 σε φα μείζονα, έργο 68, γνωστή και ως «Ποιμενική», έναν μεγαλειώδη ύμνο του κορυφαίου γερμανού συνθέτη στη δύναμη της φύσης, παρουσιάζουν οι Μουσικοί της Καμεράτας–Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής και ο μαέστρος τους Γιώργος Πέτρου σε όργανα εποχής. Η συναυλία θα μεταδοθεί σε δωρεάν streaming στο πλαίσιο Megaron Online από το site, το fb και το κανάλι του Μεγάρου στο YouTube την Παρασκευή 28 Μαΐου στις 20:30.

Παρασκευή 28/5 στις 20:30

Διαθέσιμη έως 28/7

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία Δήμου Αθηναίων – Θέατρο Ολύμπια

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), παρουσιάζει, από τη σκηνή του Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό θέατρο «Μαρία Κάλλας», την επετειακή συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας και της Χορωδίας Δήμου Αθηναίων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, με τίτλο «την γην μου σύ ενθυμήθηκες, ω Ελευθερία» (Από τη δέκατη ωδή του Α. Κάλβου: «Ο Ωκεανός»), που θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 στις 18:40 στην ΕΡΤ2 και θα μεταδοθεί σε όλα τα social media του ΟΠΑΝΔΑ (youtube, instagram, facebook).

Παρασκευή 28/5 | 18:40

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Ρεσιτάλ Πιάνου – Εθνική Λυρική Σκηνή

Τρία μοναδικά ρεσιτάλ πιάνου με τους διακεκριμένους σολίστ Δημήτρη Δημόπουλο, Ελισάβετ Κουναλάκη και Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου φέρνουν τον συναρπαστικό πιανιστικό κόσμο του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν στην GNO TV από τις 15 Μαΐου 2021. Τα ρεσιτάλ πιάνου βιντεοσκοπήθηκαν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2020.

Διαθέσιμα έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τα ρεσιτάλ εδώ.

Ηρώ: Rose Tattoo – Half Note Jazz Club

Το Half Note Jazz Club διαθέτει από το Σάββατο 15 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου, για on demand προβολές, online συναυλία της Ηρούς. Η Ηρώ σε μια εμφάνιση από εκείνες που την αγαπήσαμε. Με τραγούδια που επέλεξε η Όλγα Λασκαράτου. Τραγούδια γνωστά, άγνωστα, δύσκολα αλλά και απλά, όλα χώρεσαν σε μιάμιση ώρα.

Διαθέσιμη έως 31/5

Εισιτήριο: 10€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Δωρεάν Μουσικές Εκδηλώσεις στην GNO TV

H επετειακή συναυλία της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 2021 «The Cornelian Secret», με νέα έργα των Γιάννη Αγγελάκη, Ασπασίας Νασοπούλου και Ορέστη Παπαϊωάννου βασισμένα στην ερωτική ποίηση του Λόρδου Μπάιρον, έρχεται δωρεάν, έως τις 31 Δεκεμβρίου, στην GNO TV.

Ο πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος σε ένα ρεσιτάλ πιάνου στο οποίο ερμηνεύει το έργο για πιάνο του Γιώργου Κουμεντάκη «Η προνύμφη και η νυχτοπεταλούδα του L. van B.» (1999). Στο έργο «Ένας γρύλος στο φαράγγι του Κoτσυφού» συμμετέχουν οι Θοδωρής Τζοβανάκης και Στέφανος Νάσος. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

O πιανίστας Γιώργος Κωνσταντίνου ερμηνεύει έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν σε ένα ρεσιτάλ, το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2020, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην πιανιστική μουσική του Μπετόβεν. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Διαθέσιμα έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τις συναυλίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες μουσικές εκδηλώσεις

Φεστιβάλ

Athens Technopolis Jazz Festival 2021

H Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων μας καλεί σε μία νέα hybrid εκδοχή του μακροβιότερου μουσικού θεσμού της πόλης, του Athens Technopolis Jazz Festival 2021, που θα πραγματοποιηθεί 28-30 Μαΐου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 14 κορυφαίες μπάντες από 10 χώρες, crossover ρεπερτόριο, διαφορετικά και αναπάντεχα είδη τζαζ και πολλές μουσικές εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ εδώ.

28-30 Μαΐου

Δωρεάν

Δείτε τις συναυλίες εδώ.

Music Escapades: In Orbit v.2

Το φεστιβάλ Music Escapades: In Orbit επιστρέφει τον Μάιο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 28-30 Μαΐου, καλύπτοντας ένα ακόμα πιο ευρύ φάσμα ρυθμών και ήχων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καλλιτέχνες της electro, της rock και της hip hop σκηνής, αφιερώνοντας από μία μέρα σε κάθε είδος και τους εκπροσώπους του. Παρασκευή 28/5 παρακολουθήστε online συναυλίες των: Twinsanity, Ραμμένος Άσσος, mi55t, Οξύνους, On the decks: DJ Micro.

Παρασκευή 28/5 | 20:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε τις συναυλίες εδώ.

1ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου

Το νεοσύστατο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 29 έως τις 30 Μαΐου και θα περιλαμβάνει προβολές ταινιών, ζωντανές συνδέσεις και συνεντεύξεις. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ εδώ.

28-30 Μαΐου

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

76o Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής «Άνοιξη της Πράγας» – 2021

Η ετήσια μουσική εκδήλωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, «Άνοιξη της Πράγας», ένα από τα ιστορικότερα φεστιβάλ κλασικής μουσικής στον κόσμο, επιστρέφει online, 12 Μαΐου με 3 Ιουνίου 2021. Φέτος το Τσέχικο Κέντρο Αθήνας επέλεξε από το πρόγραμμα 4 συναυλίες, οι οποίες θα φέρουν κοντά τους λάτρεις της κλασικής μουσικής και θα μεταδοθούν απευθείας από τη σελίδα του στο facebook. Παρακολουθήστε την Τετάρτη 26 Μαΐου τη συναυλία «Ντεμπούτο της «Άνοιξης της Πράγας» σε μουσική διεύθυνση František Macek.

Τετάρτη 26/5 στις 21:00

Δωρεάν | Διαθέσιμη για 1 μήνα.

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ εδώ.

7ο Φεστιβάλ του Ιταλικού κινηματογράφου στην Ελλάδα 2021

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας παρουσιάζουν, 7 Μαΐου με 20 Ιουνίου, το 7ο Φεστιβάλ του Ιταλικού κινηματογράφου, το οποίο πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας iicateneonline.gr. Το φεστιβάλ ακολουθεί το παραδοσιακό «ζωντανό» σχήμα προτείνοντας κάθε εβδομάδα μια διαφορετική ταινία, διαθέσιμη στον «θεατή» με μια απλή και δωρεάν εγγραφή, που θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ. Οι πέντε ταινίες του φεστιβάλ ολοκληρώνονται με τα βίντεο της πρωτοβουλίας Fare Cinema, που στόχο έχει να παρουσιάσει την Ιταλική κινηματογραφική βιομηχανία μέσω masterclass και διαδικτυακών σεμιναρίων με θέμα την κινηματογραφική δημιουργία.

7 Μαΐου – 20 Ιουνίου

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σινεμά

«One to the Others» [«TRANS (mes enlla)»] – Schaubühne Berlin

H Schaubühne Berlin παρουσιάζει την Τετάρτη 26 Μαΐου, στις 18:00, το ντοκιμαντέρ του Stéphane Mercurio «One to the Others» για την παράσταση «TRANS (mes enlla)» του Didier Ruiz. Επτά άνθρωποι, διαφορετικού φύλου, ηλικίας και καταγωγής, συναντιούνται επί σκηνής έχοντας ως κοινό στοιχείο το γεγονός ότι δεν γεννήθηκαν στο σώμα με το οποίο αισθάνονται άνετα και δεν ταυτίζονται με την ταυτότητα του άντρα ή της γυναίκας που τους επιβλήθηκε από άλλους. Ο σκηνοθέτης ακολουθεί τον θίασο κατά τη διάρκεια των προβών τους.

Διαθέσιμη έως 29/5 στις 18:00

Δωρεάν

Αγγλικοί Υπότιτλοι

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Η Strada Films διαθέτει έως τις 30 Ιουνίου μέσω viva.gr τις ταινίες:

«Μια Μικρή Ελλάδα» – viva.gr

H ταινία «Μια Μικρή Ελλάδα», ένα μοντέλο δημιουργίας εξ’ αποστάσεως που επινόησε και εκτέλεσε ο σκηνοθέτης και συνθέτης Κώστας Γάκης κατά τη διάρκεια της καραντίνας του κορωνοϊού, είναι διαθέσιμη για on demand προβολές μέσω viva.gr, έως 30 Ιουνίου. Κάθε μέλος της ομάδας συνέβαλε με ιστορίες, μαρτυρίες, αφηγήσεις και ποιήματα από την περιοχή της καταγωγής του και από το δικό του απόθεμα μνήμης.

Διαθέσιμη έως 30/6

Εισιτήριο: 5€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την ταινία εδώ.

Η Strada Films διαθέτει έως τις 10 Ιουνίου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Το Videorama διαθέτει μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 31 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 30 Ιουλίου μέσω viva.gr τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει έως τις 15 Ιουλίου για on demand προβολές τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει, έως τις 24 Ιουνίου μέσω viva.gr, τις ταινίες: «Συντρίμμια Ψυχής» του Τζέρεμι Ποντέσουα

«Οίκτος» του Μπάμπη Μακρίδη

«Άφτερλωβ» του Στέργιου Πάσχου

«Στάκαμαν» του Αντώνη Καφετζόπουλου

«Ακαδημία Πλάτωνος» του Φίλιππου Τσίτου

«Φτηνά Τσιγάρα» του Ρένου Χαλαραμπίδη

Επιπλέον διαθέσιμες ταινίες για online παρακολούθηση:

Η μη-κερδοσκοπική οργάνωση Polyeco Contemporary Art Initiative διαθέτει on demand το εκπαιδευτικό φιλμ «Μα τι συμβαίνει στο αμπάρι», σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το φιλμ εμπνευσμένο από τον εικαστικό Γιάννη Κουνέλλη.

Η νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ Alejandro Amenábar «Όσο Κρατά ο Πόλεμος» («Η Θάλασσα Μέσα Μου», «Οι Άλλοι») σε Α’ Προβολή στην Ελλάδα, τώρα μέσω του viva.gr από την StraDa Films, από τις 22 Απριλίου

Εκθέσεις

Platforms Project Net 2021

Η διεθνής έκθεση Platforms Project για ένατη συνεχόμενη χρονιά, έχει ως αντικείμενο την από κοινού αναζήτηση λύσεων σε σύγχρονα εικαστικά ερωτήματα και την ενδεικτική χαρτογράφηση της εικαστικής δράσης, όπως αυτή παράγεται σήμερα στα πλαίσια ομαδικών πρωτοβουλιών νέων καλλιτεχνών στο διεθνές περιβάλλον της τέχνης. Το Platforms Project Net 2021 θα δώσει την ευκαιρία στο ευρύ φιλότεχνο κοινό, να έρθει σε επαφή με τα έργα και τους καλλιτέχνες των ομάδων, μέσα από μια ψηφιακή έκθεση ενώ ο θεατής θα μπορεί να ζήσει μια νέα εμπειρία μπαίνοντας στη σελίδα του Platforms Project για 15 μέρες, από τις 27 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2021. Στο Platforms Project Οnline θα παρουσιάσουν 68 πλατφόρμες από 28 χώρες.

Περιηγηθείτε στις εκθέσεις εδώ.

«Ψηφιακό Μουσείο Comics»

Το πρώτο ψηφιακό Μουσείο Comics στην Ελλάδα είναι γεγονός και μας καλεί μέσα από την ιστοσελίδα του να περιηγηθούμε στις ψηφιακές του γκαλερί, να μάθουμε τα πάντα για τις εκθέσεις, το ιστορικό αρχείο και την ομάδα που φέρνει την μαγεία των comics στις οθόνες μας. Σκοπός είναι η ανάδειξη της 9ης τέχνης ως σημαντικής παρακαταθήκης της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία πρέπει να διαφυλαχθεί και να γίνει προσβάσιμη σε όλους.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαθέσιμες εκθέσεις