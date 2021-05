TV Guide: Οι εξελίξεις στις σειρές και οι ταινίες που θα δούμε στην τηλεόραση την Παρασκευή 28 Μαΐου

20:00 «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 150: Όσο ο Κανέλλος είναι δεμένος και ο Τζώρτζης τον τραβάει βίντεο για να τον ξεφτιλίσει, η παπαδιά το σκάει με τα λεφτά. Η Κική είναι έξαλλη με το γράμμα που άφησε η Αγγέλα και ο παπάς απογοητευμένος με την κατάληξη. Η Φιλιώ, προσπαθεί να πάρει απόφαση ότι τα παιδιά θα φύγουν για Αθήνα, αν και τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμα. Ένας νέος άντρας φτάνει στον Πλάτανο, με άγνωστες προθέσεις. Ο Βαγγέλας, ακόμα στην Αθήνα, με αμνησία, σπάει τα νεύρα της Μυρτώς, αλλά η Μυρτώ καταφέρνει να ρίξει στάχτη στα μάτια της Μάρμως για να μην τον ψάχνει. Πώς θα υποδεχθούν οι Πλατανιώτες τον επισκέπτη; Ποιος είναι αυτός ο παράξενος άντρας; Τι φοβερό θ’ ανακαλύψει ο Ηλίας, σε σχέση με τα χωράφια που θα ελέγξει η στρατιωτική υπηρεσία και μπορεί να διαλύσει την επιχείρηση με τις τρούφες;

20:00 «Ήλιος» στον ΑΝΤ1

Επεισόδιο 169: Η Ελένη ετοιμάζεται να φύγει κρυφά με την Μαριάνθη και τον Μανώλη… Η Λήδα συναντιέται με το Νικήτα και διαπιστώνουν και οι δύο πως έχουν ακόμα συναισθήματα ο ένας για τον άλλον. Ο Φίλιππος βρίσκεται σε απόγνωση, αφού όλα τα στοιχεία δείχνουν αυτόν ως τον μοναδικό ύποπτο για τη δολοφονία της παρουσιάστριας. Ο Δημήτρης, όμως, φτάνει σε ένα νέο στοιχείο που αλλάζει τα δεδομένα. Ο Χρήστος ενημερώνει τον Δημήτρη πως το πτώμα που βρέθηκε στην Κρήτη δεν ήταν ο Μανώλη Αγγελάκης, ενώ η Αλίκη αναγνωρίζει σε μια φωτογραφία του Μανώλη τον άντρα που είδε με την Ελένη. Ο Δημήτρης βρίσκει στο σπίτι του κάτι που κρύβει η Ελένη. Πριν προλάβει να προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις, η Μαριάνθη εξαφανίζεται.

22:00 «Τα Καλύτερά μας Χρόνια» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 53: Τα καλλιστεία για την εκλογή της «Μις Υφήλιος 1973» επηρεάζουν τον Άγγελο που αναρωτιέται αν μπορούν να διοργανώσουν αντίστοιχα καλλιστεία για τη «Μις Γειτονιά». Την ίδια εποχή, σε εξέλιξη είναι και το δημοψήφισμα για τις πολιτειακές μεταβολές που έχει αποφασίσει η χούντα, με το «ναι» και το «όχι» να μπαίνουν στη ζυγαριά των επιλογών, για έναν κόσμο που, πέρα από το να εκφράζει το γούστο του σε καλλιστεία και καλλιτεχνικές διοργανώσεις, έχει ξεχάσει πώς είναι να ψηφίζει. Μέσα σε μια οικογενειακή συνθήκη που είναι επηρεασμένη από τη μετακόμιση της Νανάς στη Θεσσαλονίκη, ο Άγγελος, παρασυρμένος από το πνεύμα της εποχής, αποφασίζει αντί για καλλιστεία να διοργανώσει το δικό του δημοψήφισμα!

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

22:00: «Η Αυλή των Χρωμάτων» στην ΕΡΤ2

Θέμα εκπομπής: Ο Γιώργος Καζαντζής είναι ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της γενιάς του και οι δημιουργίες του έχουν ξεχωριστή ταυτότητα και μουσικό χαρακτήρα, ενώ στοιχειοθετούν ένα πολυσύνθετο έργο, το οποίο περιλαμβάνει τραγούδια, ορχηστρικές συνθέσεις, αλλά και μουσική για το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ο Γιώργος Καζαντζής γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμαριά και δεν εγκατάλειψε ποτέ την γενέτειρα του, αλλά με σθένος “υπερασπίστηκε” τη δημιουργία στην περιφέρεια. Μάλιστα το 1995 δημιούργησε την δισκογραφική εταιρεία «Πολύτροπον», η οποία είναι ένας ζωντανός και αξιόλογος πυρήνας έκφρασης και δημιουργίας στην Θεσσαλονίκη.

Ο φίλος του συνθέτης Γιώργος Ανδρέου μας μιλά για την αξία της μουσικής δημιουργίας του, ενώ έπαιξε στο πιάνο και τραγούδησε κομμάτια του Καζαντζή, σαν επιφράγισμα της πολύτιμης και πολύχρονης φιλίας και συνεργασία τους. Ο Γιώργος Νταλάρας, σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη, μας μιλά για τον σημαντικό συνθέτη, για την απαρχή της φιλίας τους και τον άνθρωπο που “ένωσε” τις καλλιτεχνικές τους πορείες, που δεν είναι άλλος από τον σπουδαίο Σταύρο Κουγιουμτζή.

ΤΑΙΝΙΕΣ

21:00 «Φύλαξε Τον Τελευταίο Χορό (Save The Last Dance)» στο OPEN BEYOND

Αισθηματική ταινία, αμερικανικής παραγωγής (2001). Σκηνοθεσία Τόμας Κάρτερ. Ηθοποιοί: Τζούλια Στάιλς, Σον Πάτρικ Τόμας, Κέρι Ουάσινγκτον

Υπόθεση: Η Σάρα, μια κοπέλα της λευκής μεσοαστικής τάξης του Σικάγο, που ονειρεύεται να γίνει χορεύτρια του κλασικού μπαλέτου, ερωτεύεται ένα νεαρό μαύρο που ζει στους ρυθμούς του hip-hop. Ο κοινωνικός περίγυρος του τελευταίου, ωστόσο, δεν βλέπει με καλό μάτι αυτό τον «παράταιρο» φυλετικά δεσμό.

23:15 «Η Αρπαγή 3 (Taken 3)» στο STAR

Περιπέτεια, αμερικανικής, γαλλικής και ισπανικής συμπαραγωγής (2015). Σκηνοθεσία Ολιβιέ Μεγκατόν. Ηθοποιοί: Λίαμ Νίσον, Μάγκι Γκρέις, Φόρεστ Γουίτακερ, Φάμκε Γιάνσεν

Υπόθεση: Ο πρώην πράκτορας Μπράιαν Μιλς ενοχοποιείται για ένα φόνο που δεν έκανε και με το FBI στο κατόπι του προσπαθεί να αποδείξει την αθωότητά του, εκδικούμενος ταυτόχρονα τους δράστες.

23:00 «Το Πιο Λαμπρό Αστέρι» στο MEGA

Υπόθεση: Μια όμορφη κοπέλα (Αλίκη Βουγιουκλάκη) εργάζεται στην ψαραγορά και ψυχαγωγεί τον κόσμο με τα τραγούδια της. Ονειρεύεται να γίνει τραγουδίστρια και σύντομα θα εργαστεί στο νυχτερινό κέντρο του Μενεξέ (Νικήτας Πλατής). Δουλεύει μαζί με τον σπουδαστή κλασικής μουσικής (Δημήτρης Παπαμιχαήλ), με τον οποίο δεν έχει καλές σχέσεις. Αγνοεί ότι η επιτυχία της οφείλεται, εν πολλοίς, στον στιχουργό των τραγουδιών της που δεν είναι άλλος από τον συγκεκριμένο σπουδαστή. Εκείνος πεισμώνει και, παρά την έλξη που υπάρχει ανάμεσά τους, θα παντρευτεί μια άλλη κοπέλα (Μαίρη Ιωαννίδου), κόρη ενός πλούσιου οικογενειακού φίλου (Σταύρος Ξενίδης). Όταν τελικά παραμερίσουν τους ανταγωνισμούς τους, οι δύο νέοι θα ξαναβρεθούν για να ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

18:00 «Στα ίχνη του Οδυσσέα» στο COSMOTE HISTORY HD

Ντοκιμαντέρ, γαλλικής παραγωγής (2000). Σκηνοθεσία Ζαν Μπαρονέ

Υπόθεση: Ομήρου Οδύσσεια… το συναρπαστικό δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη. Ακολουθούμε τα βήματα του ομηρικού ήρωα στη Μεσόγειο, για να ανακαλύψουμε εάν τα μέρη που περιέγραψε ο σπουδαίος επικός ποιητής υπήρξαν στην πραγματικότητα.

22:00 «Αρχαίοι Κόσμοι» στο COSMOTE HISTORY HD

Σειρά ντοκιμαντέρ, βρετανικής παραγωγής (2010). Σκηνοθεσία Τιμ Κίρμπι

Επεισόδιο 1: Ένωση. Ο Βρετανός αρχαιολόγος και ιστορικός Ρίτσαρντ Μάιλς ταξιδεύει στο Ουρούκ του Ιράκ, τη ‘μητέρα των πόλεων’, και από εκεί ξεκινά μια περιπλάνηση σε Συρία, Αίγυπτο, Ανατολία και Ελλάδα, σε αναζήτηση των απαρχών του πολιτισμού.