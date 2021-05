Από tweet μέχρι… αρώματα: Αυτά είναι τα 10 πιο περίεργα NFT που έχουν πουληθεί μέχρι τώρα

Τα συλλεκτικά crypto – έργα, γνωστά και ως NFT, έχουν παρόμοια πορεία με τα κρυπτονομίσματα και βλέπουν την αξία τους να αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Πρόκειται για συλλεκτικά έργα που δεν θα πίστευε κανείς πως κοστίζουν αρκετά εκατομμύρια δολάρια -και όμως ο κόσμος κάθε μέρα μας εκπλήσσει και περισσότερο.

Μέχρι τώρα, αυτά είναι τα 10 πιο περίεργα πράγματα που έχουν πουληθεί στην κρυπτοαγορά ως NFT -και μάλιστα για πολλές χιλιάδες δολάρια τις περισσότερες φορές.

Το πρώτο tweet του Jack Dorsey

Το πρώτο και σίγουρα το πιο περίεργο από όλα. Κάποιος αποφάσισε να αγοράσει ένα tweet για 2,9 εκατομμύρια. Ναι, 2,9 εκατομμύρια έδωσε για το screenshot του πρώτου tweet του Jack Dorsey, ιδρυτή του Twitter. Και αν αναρωτιέστε αν το tweet ήταν τόσο καλό; Μάλλον όχι. «Μόλις έστησα το Twttr μου» έγραφε, δηλαδή δεν το είχε γράψει καν σωστά.

Η συναυλία του DJ Don Diablo

Το γύρισε μέσα σε 12 μήνες, με τρισδιάστατες εικόνες και γραφικά και με μία καταπληκτική παράσταση. Ο DJ είπε πως ήθελε να δημιουργήσει μία εμπειρία ταινίας επιστημονικής φαντασίας και φυσικά το πούλησε για 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα Ethereum, σε έναν χρήστη ο οποίος θα ήταν ο μοναδικός κάτοχος αυτής της συναυλίας στο προσωπικό του στικάκι USB. Καλή διασκέδαση λοιπόν!

Ο Banksy… στην πυρά

Παρά την προειδοποίηση του ίδιου του Banksy στην λεζάντα του έργου «Morons», που έγραφε: «Δεν μπορώ να το πιστέψω πως εσείς οι ανόητοι αγοράζετε αυτό το πράγμα», κάποιοι φανς των κρυπτονομισμάτων πράγματι το αγόρασαν -και μάλιστα για 95.000 δολάρια, μόνο και μόνο για να το κάψουν. Βέβαια το περίεργο δεν είναι μόνο αυτό. Το βίντεο, στο οποίο τους βλέπουμε να καίνε το έργο τέχνης, πουλήθηκε σε κάποιον άλλο ως NFT για 382.336 δολάρια.

Τα 10 ψηφιακά έργα τέχνης της Grimes



Όταν ο άντρας σου είναι τρελαμένος με τα κρυπτονομίσματα, δισεκατομμυριούχος και ονομάζεται Elon Musk είναι φυσικό και επόμενο να ακολουθήσεις την πορεία των NFT. Ο λόγος για την Grimes, τραγουδίστρια και καλλιτέχνιδα που μοιράζεται τις ίδιες ανησυχίες με τον σύζυγό της. Δημιούργησε 10 πρωτότυπα έργα με την ονομασία WarNymph Collection Vol. One και κατάφερε να πουλήσει το κάθε ένα για πολλές χιλιάδες δολάρια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως έχουν ονομάσει τον γιο τους X Æ A-Xii και κυνηγάνε εξωγήινους, οπότε τίποτα δεν μας κάνει εντύπωση πια.

Το τραγούδι της Lindsay Lohan «Lullaby»

Η επιστροφή της Lindsay Lohan ήταν επίκαιρη και σίγουρα έξυπνη, αφού κατάφερε να συγχρονιστεί με το ρεύμα της εποχής. Το καινούριο της τραγούδι Lullaby μπορεί να το βρει ο καθένας στο διαδίκτυο και να το ακούσει, αλλά φυσικά μπορεί κανείς και να το αγοράσει για μερικές χιλιάδες δολάρια. Εξάλλου η NFT μορφή του τραγουδιού έχει αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο της Lindsay.

Ο Lewis Capaldi προσφέρει μία VIP εμπειρία ως NFT

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όποιος θέλει μπορεί να αγοράσει tokens, τα οποία θα τον οδηγήσουν σε μία μοναδική και προσωπική εμπειρία με τον τραγουδιστή Lewis Capaldi, του χρόνου όμως γιατί έχουμε και μία πανδημία. Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο τι θα περιλαμβάνει αυτή η εμπειρία, μάλλον όμως θα είναι κάτι σαν εισιτήριο για meet & greet με τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Οι Megadeath προσπάθησαν να πουλήσουν το σύμβολό τους ως NFT

Η αλήθεια είναι ότι μάς έκανε εντύπωση όταν οι Megadeath δεν κατάφεραν να κερδίσουν μεγάλο χρηματικό ποσό από τα NFT -που όπως βλέπουμε μέχρι τώρα είναι αρκετά κερδοφόρα. Το συγκρότημα λοιπόν προσπάθησε να πουλήσει την «μασκότ»-χαρακτηριστικό σύμβολο τους, δηλαδή την περιστρεφόμενη νεκροκεφαλή ονόματι Vic Rattlehead. Συγκεκριμένα, προσπάθησαν να πουλήσουν το παρακάτω βίντεο, προφανώς με λίγη επιτυχία.

This piece is a 1 of 1 and exclusively available for auction via @rariblecom through Monday, April 12 here: https://t.co/L9fJr79Sl1 #Megadeth #NFT #CryptoArt #VicRattlehead pic.twitter.com/oJuMVL571G

Οι Gorillaz έβγαλαν λεφτά, αλλά ο κόσμος τους κατέκρινε για αυτό

Οι Gorillaz θέλησαν να πουλήσουν ως NFT το νέο τους άλμπουμ «Plastic Beach», που ουσιαστικά μιλά για την καταστροφή του πλανήτη από τον άνθρωπο. Ίσως λοιπόν τα NFT να μην ήταν η καλύτερη επιλογή, αφού σύμφωνα με έρευνες, η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία γίνονται οι συναλλαγές με κρυπτο-νομίσματα είναι άκρως επιβλαβής για το περιβάλλον. Για παράδειγμα, η πώληση της παραπάνω συλλογής της Grimes οδήγησε στην εκπομπή σχεδόν 70 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

Ένα meme αξίας… χιλιάδων δολαρίων

Just opened up the flood gates to the future of meme economy in the Crypto universe, no big deal~

But seriously, thanks for believing in Nyan Cat all these years. I hope this inspires future artists to get into #NFT universe so they can get proper recognition for their work! pic.twitter.com/JX7UU9VSPb

— ☆Chris☆ (@PRguitarman) February 19, 2021