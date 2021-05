Θυμήσου, σώμα: Το 5ο διαδικτυακό φεστιβάλ χορού της ΕΛΣ στη GNO TV

Με τους Α΄ Χορευτές, τους Σολίστ, τους Κορυφαίους και το Corps de ballet της ΕΛΣ

Δώδεκα νέες πρωτότυπες και ευρηματικές χορογραφίες πάνω σε έργα Ελλήνων συνθετών από το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής φέρνει το 5ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της ΕΛΣ με τίτλο Θυμήσου, σώμα… στην GNO TV. Οι δωρεάν προβολές των βίντεο του Φεστιβάλ, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη και καλλιτεχνική επιμέλεια Κωνσταντίνου Ρήγου, θα πραγματοποιηθούν από τις 26 Μαΐου έως τις 22 Ιουνίου 2021 και θα παραμείνουν διαθέσιμες για το κοινό για 30 μέρες μετά την πρεμιέρα τους.

Το Φεστιβάλ υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Κάθε χώρος και μια ξεχωριστή εμπειρία

Στις δώδεκα μικρού μήκους ιστορίες χορού που θα προβληθούν σε τέσσερα μέρη, οι Χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ δραπετεύουν από τη σκηνή του θεάτρου και μεταφέρονται σε απρόβλεπτους χώρους της πόλης: από τον Θόλο και το πάρκινγκ του ΚΠΙΣΝ, τα κατασκευαστικά εργαστήρια της ΕΛΣ και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μέχρι το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων στο κέντρο της Αθήνας, σε διαδρόμους ξενοδοχείων, ασανσέρ και ερημικές παραλίες. Κάθε χώρος και μια ξεχωριστή εμπειρία, μια δυνατή ανάμνηση, κάθε σώμα και μια ιστορία, μια άλλη αφήγηση. Ομαδικές συνθέσεις, ντουέτα και σόλο σε ένα ατελείωτο χορευτικό ταξίδι μέσα από μνήμες και αισθήσεις.

Η έναρξη του Φεστιβάλ θα γίνει με το έργο Dancing Cloud, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του διακεκριμένου Α΄ Χορευτή του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Αλεξάνταρ (Σάσα) Νέσκωβ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ The Queer Archive Festival: Επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με την υποστήριξη της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση

Οι συντελεστές

Τις χορογραφίες των έργων υπογράφουν οι Χάρης Κούσιος, Θανάσης Σολωμός, Μαρία Κουσουνή, Ελευθερία Στάμου, Φώτης Διαμαντόπουλος, Τατιάνα Παπαδοπούλου, Εύα Γεωργιτσοπούλου, Γιώργος Παπαδόπουλος, Φώτης Νικολάου, Πέρσα Σταματοπούλου, Μιχάλης Θεοφάνους και Αλέξης Κυριακούλης. Τις μουσικές έχουν συνθέσει ο Ανδρέας Μουστούκης, η ελληνική αγγλόφωνη μπάντα StarWound, ο κιθαριστής Γιώργος Μουλουδάκης, ο οποίος επιπλέον ερμηνεύει έργα αφιερωμένα στον ίδιο από τους Μάνο Χατζιδάκι, Νίκο Κυπουργό και Νίκο Μαμαγκάκη, καθώς επίσης οι Σεμπάστιαν Διακάκης, Πέτρος Λειβαδάς, Αποστόλης Κουτσογιάννης, Δανάη Μπελοσίνοφ, Σταμάτης Πασόπουλος. Μέρος των έργων ερμηνεύει το μουσικό σύνολο Oros Ensemble.

Ο διευθυντής Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Κωνσταντίνος Ρήγος σημειώνει: «Το 5ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της ΕΛΣ με τίτλο Θυμήσου, σώμα… είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στον σύγχρονο χορό, με το Μπαλέτο της ΕΛΣ να παρουσιάζει δώδεκα νέες χορογραφίες πάνω σε έργα Ελλήνων συνθετών. Οι χορευτές αποδρούν από το black box της Κεντρικής Σκηνής της ΕΛΣ ακόμα και αν κάτι τους τραβάει πίσω κάποιες στιγμές, για να ανακαλύψουν νέους χώρους, νέες αισθήσεις, νέα βήματα. Να εκφραστούν αλλιώς σε αυτές τις μικρού μήκους ιστορίες χορού. Να αποκτήσουν με αυτόν τον τρόπο μια νέα εμπειρία και ένα νέο κυριολεκτικά έδαφος δράσης. Ένα τσιμεντένιο δωμάτιο, μια αισθησιακή αίθουσα χορού, μια χορταριασμένη αυλή ή μια απομακρυσμένη παραλία, ένας διάδρομος ή ένα κλειστό ασανσέρ ανάμεσα στους πολλούς χώρους που τα σώματα των χορευτών εγκλωβισμένα ή απελευθερωμένα εναρμονίζονται με αυτούς και γίνονται μέρος μιας νέας αφήγησης. Σας καλούμε να απολαύσετε ένα ταξίδι που το σώμα θυμάται…».

* Το Φεστιβάλ οφείλει τον τίτλο του στο ομώνυμο ποίημα του Κ. Π. Καβάφη.

5ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ «Θυμήσου, σώμα…»

Θυμήσου, σώμα… | Μέρος Α΄

Πρεμιέρα 26 Μαΐου 2021 στις 21.00, nationalopera.gr/GNOTV | Θα παραμείνει online έως 26/6

Ι. If I Died… She Said

Χορογραφία: Χάρης Κούσιος | Μουσική: Ανδρέας Μουστούκης

ΙΙ. Dancing Cloud

Χορογραφία: Θανάσης Σολωμός | Μουσική: StarWound

Θυμήσου, σώμα… | Μέρος Β΄

Αφιέρωση: Χορογραφίες πάνω σε έργα για κιθάρα

Ερμηνεύει ο Γιώργος Μουλουδάκης

Πρεμιέρα 4 Ιουνίου 2021 στις 21.00, nationalopera.gr/GNOTV | Θα παραμείνει online έως 4/7

Ι. Divin

Χορογραφία: Μαρία Κουσουνή | Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

ΙΙ. The Paths We Take

Χορογραφία: Ελευθερία Στάμου | Μουσική: Νίκος Κυπουργός

ΙΙΙ. e-έξοδος

Χορογραφία: Φώτης Διαμαντόπουλος | Μουσική: Νίκος Μαμαγκάκης

IV. Συγχορδία

Χορογραφία: Τατιάνα Παπαδοπούλου | Μουσική: Γιώργος Μουλουδάκης

Θυμήσου, σώμα… | Μέρος Γ΄

Πρεμιέρα 14 Ιουνίου 2021 στις 21.00, nationalopera.gr/GNOTV | Θα παραμείνει online έως 14/7

I. W(h)oman

Χορογραφία: Εύα Γεωργιτσοπούλου | Μουσική: Σεμπάστιαν Διακάκης

II. Πεταλούδα

Χορογραφία: Γιώργος Παπαδόπουλος | Μουσική: Σεμπάστιαν Διακάκης

III. Kelifos

Χορογραφία: Φώτης Νικολάου | Μουσική: Πέτρος Λειβαδάς

Θυμήσου, σώμα… | Μέρος Δ΄

Πρεμιέρα 22 Ιουνίου 2021 στις 21.00, nationalopera.gr/GNOTV | Θα παραμείνει online έως 22/7

Ι. Θραύσματa

Χορογραφία: Πέρσα Σταματοπούλου | Μουσική: Αποστόλης Κουτσογιάννης

ΙΙ. HARPY

Χορογραφία: Μιχάλης Θεοφάνους | Μουσική: Δανάη Μπελοσίνοφ

ΙΙΙ. Into the Storm

Χορογραφία: Αλέξης Κυριακούλης | Μουσική: Σταμάτης Πασόπουλος

Πρόγραμμα 5ου διαδικτυακού φεστιβάλ «Θυμήσου, σώμα…»

Θυμήσου, σώμα… | Μέρος Α΄

Πρεμιέρα 26 Μαΐου 2021 στις 21.00, nationalopera.gr/GNOTV | Θα παραμείνει online έως 26/6

If I Died… She Said

Χορογραφία: Χάρης Κούσιος

Μουσική: Ανδρέας Μουστούκης

Μουσική διεύθυνση: Μίλτος Λογιάδης

Επιμέλεια χώρου: Μαριλένα Καλαϊτζαντωνάκη

Ενδυματολογική επιμέλεια: Γιώργος Μεσημέρης

Σκηνοθεσία βίντεο: Mιχάλης Ασθενίδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Φώτης Ζυγούρης

Χορεύουν: Ελεάνα Ανδρεούδη, Μαρία Κουσουνή, Πόπη Σακελλαροπούλου, Έλενα Κέκκου, Μαργαρίτα Κώστογλου, Ρίνα Σιμάντα, Ντανίλο Ζέκα, Βαγγέλης Μπίκος, Στέλιος Κατωπόδης, Γιάννης Γκάντσιος

Ερμηνεύουν μέλη της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Ο χορευτής και χορογράφος Χάρης Κούσιος χορογραφεί τη μουσική σύνθεση του Ανδρέα Μουστούκη με τίτλο If I Died… She Said σε ένα εργαστήριο κατασκευής πιστών αντιγράφων κλασικών αγαλμάτων στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Στο έργο ο χορογράφος αναρωτιέται για τη θνητότητα και την αιωνιότητα, συνομιλώντας με τη δική του πρώτη ύλη, το ανθρώπινο σώμα, και την πρώτη ύλη των αγαλμάτων. Μια αρμονική συνύπαρξη έμψυχων και άψυχων, μια ήρεμη αποδοχή της φθαρτότητας του σώματος και των υλικών, της θνητότητας του ίδιου του πολιτισμού. Τη μουσική ερμηνεύουν μέλη της Ορχήστρας της ΕΛΣ υπό τη μουσική διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη.

Dancing Cloud

Χορογραφία: Θανάσης Σολωμός

Μουσική: StarWound

Κείμενο: Μίνα Λαμπροπούλου

Ενδυματολογική επιμέλεια: Γιώργος Μεσημέρης

Φωτισμοί: Δημήτρης Κουτάς

Σκηνοθεσία: Mιχάλης Ασθενίδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Φώτης Ζυγούρης

Χορεύουν: Φώτης Διαμαντόπουλος, Μιχάλης Κριεμπάρδης, Γιώργος Χατζόπουλος

Το έργο Dancing Cloud, σε χορογραφία Θανάση Σολωμού και μουσική της ελληνικής αγγλόφωνης μπάντας StarWound, είναι αφιερωμένο στη μνήμη του διακεκριμένου Α΄ Χορευτή του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Αλεξάνταρ (Σάσα) Νέσκωβ. Για τη χορογραφία, ο Θανάσης Σολωμός σημειώνει: «Οι στιγμές πολλές και είναι χαραγμένες βαθιά μέσα στο μυαλό και την ψυχή. Διαδρομές στον χρόνο και τον χώρο, πορείες διαφορετικές μα κάποιες κοινές, τους ενώνουν δημιουργώντας μια δυνατή σχέση. Είναι εκεί! Κινούνται, συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο, γίνονται ένα και αποσπώνται και πάλι ένα. Χαράζουν με τη γραφή των σωμάτων τους αυτό που τους ενώνει.

Τα σημάδια τους είναι εκεί και θα μείνουν ανεξίτηλα στον χρόνο». Ο Πέτρος Μπούρας, μέλος των StarWound που υπογράφει τη μουσική και τους στίχους του κομματιού, συμπληρώνει: «Ο ξαφνικός χαμός του Σάσα με βρήκε στο Καρπενήσι. Η άνοιξη εκεί ήταν οργιώδης και σε απόλυτη δυσαρμονία με την απώλεια ενός τόσο σπουδαίου και νέου ανθρώπου. Την επόμενη μέρα γράφτηκε το Dancing Cloud, ένα παραμύθι στο οποίο ο Σάσα αγκαλιάζει την Άνοιξη και χορεύουν μαζί στον ουρανό, αλλά η Άνοιξη, όντας το πιο εφήμερο κομμάτι του έτους, τον εγκαταλείπει, αφήνοντάς τον μόνο σαν σύννεφο. Ένα χρόνο μετά, το παραμύθι ζωντανεύει…»

Θυμήσου, σώμα… | Μέρος Β΄

Αφιέρωση: Χορογραφίες πάνω σε έργα για κιθάρα

Ερμηνεύει ο κιθαριστής Γιώργος Μουλουδάκης

Πρεμιέρα 4 Ιουνίου 2021 στις 21.00, nationalopera.gr/GNOTV |Θα παραμείνει online έως 4/7

Divin

Χορογραφία: Μαρία Κουσουνή

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

Κοστούμια: Δημήτρης Πέτρου

Ενδυματολογική επιμέλεια: Γιώργος Μεσημέρης

Φωτισμοί: Δημήτρης Κουτάς

Σκηνοθεσία: Mιχάλης Ασθενίδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Φώτης Ζυγούρης

Χορεύουν: Μαρία Κουσουνή, Άννα Φράγκου, Έλενα Κέκκου, Ρίνα Σιμάντα, Στράτος Παπανούσης, Γιάννης Γκάντσιος, Γιώργος Χατζόπουλος

H Α΄ Χορεύτρια του Μπαλέτου της ΕΛΣ Μαρία Κουσουνή χορογραφεί το έργο Divin βασισμένο πάνω στη σουίτα του Μάνου Χατζιδάκι που έγραψε ο ίδιος για τον κιθαριστή Γιώργο Μουλουδάκη. Στο Divin όλα ξεκινούν από τη μουσική. Η Μαρία Κουσουνή σημειώνει: «Με νότες καθαρές, σαν νερό, από την ερμηνεία του Γιώργου Μουλουδάκη σε δύο μουσικά κομμάτια τόσο γνωστά από τον Μεγάλο Ερωτικό του Μάνου Χατζιδάκι, που τα σιγοτραγουδάς. Με έναν κρητικό χορό που για πρώτη φορά παίρνει μορφή…. ελευθερώνουν συναισθήματα από μόνα τους. Αυτές οι μουσικές επιλογές έχουν απίστευτη δύναμη. Με ενέπνευσαν εικόνες καθαρές, διαυγείς. Αναζήτησα απλές, λιτές γραμμές ώστε να δώσουν “χώρο” στη μουσική και να αφηγηθούν το μεγαλείο της γυναίκας, του έρωτα και της αγάπης με τρόπο αφαιρετικό, απλό και συμβολικό, όπως ακριβώς είναι. Στην καρδιά της υπόστασής τους».

The Paths We Take

Χορογραφία: Ελευθερία Στάμου

Μουσική: Νίκος Κυπουργός

Ενδυματολογική επιμέλεια: Γιώργος Μεσημέρης

Σκηνοθεσία: Mιχάλης Ασθενίδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Φώτης Ζυγούρης

Χορεύουν: Μαργαρίτα Κώστογλου, Ελευθερία Στάμου, Γιώργος Χατζόπουλος

Το έργο The Paths We Take χορογράφησε η χορεύτρια του Μπαλέτου της ΕΛΣ Ελευθερία Στάμου και βασίζεται σε μουσική του Νίκου Κυπουργού που έγραψε ο ίδιος για τον κιθαριστή Γιώργο Μουλουδάκη. Η Ελευθερία Στάμου εμπνέεται από τη γλυκιά μελαγχολία της σύνθεσης του Νίκου Κυπoυργού και δημιουργεί ένα έργο που μιλάει για τη μοναξιά, τις διαδρομές που επιλέγουμε, τους ανθρώπους που συναντάμε και όλα όσα αφήνουμε πίσω. Η χορογράφος σημειώνει: «Σε μια διαδρομή τόσο άγνωστη μα τόσο γνώριμη συνδέομαι με ανθρώπους και συνδέω μονοπάτια. Και όλα ξαναχάνονται και μένεις μόνος».

e-έξοδος

Χορογραφία: Φώτης Διαμαντόπουλος

Μουσική: Νίκος Μαμαγκάκης

Ενδυματολογική επιμέλεια: Γιώργος Μεσημέρης

Ηχητικός σχεδιασμός: Αντώνης Παλάσκας

Σκηνοθεσία: Mιχάλης Ασθενίδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Φώτης Ζυγούρης

Χορεύουν: Αρετή Νότη, Έλτον Ντιμρότσι

To e-έξοδος, σε σύλληψη και χορογραφία του Φώτη Διαμαντόπουλου και μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη, ερμηνευμένη από τον Γιώργο Μουλουδάκη, αποτελεί μια ιστορία εγκλεισμού και μια φυγή στο φως. Πρόκειται για ένα δεκάλεπτο ταξίδι από το σκοτεινό βάθος στον ανοιχτό ορίζοντα. Ο Φώτης Διαμαντόπουλος σημειώνει για τη χορογραφία: «Ο εγκλεισμός είναι μια λέξη συνώνυμη του περιορισμού σε ένα χώρο και σχεδόν αντίθετη της ελευθερίας. Όπως η συνθήκη του κοινωνικού περιορισμού που βιώνεται ως απώλεια της καθημερινότητας και της ελευθερίας του κάθε ατόμου στις μέρες μας. Μια τέτοιου είδους απώλεια καθώς και η έλλειψη σύνδεσης μας επιφέρουν συναισθήματα θυμού, φόβου, ανασφάλειας και θλίψης. Υπάρχει όμως ένα παράθυρο διαφυγής; Ναι, υπάρχει, κι αυτό μπορεί ο καθένας μας να το ανοίξει αντιμετωπίζοντας με αλήθεια και αγάπη το “τώρα του”, τη “στιγμή του”. Τότε και μόνο τότε μπορεί να ξανασυνδεθεί με τον εαυτό του, τον άλλο και τη φύση».

Συγχορδία

Χορογραφία: Τατιάνα Παπαδοπούλου

Μουσική: Γιώργος Μουλουδάκης

Κοστούμια: Σήλια Κριθαριώτη

Ενδυματολογική επιμέλεια: Γιώργος Μεσημέρης

Σκηνοθεσία: Mιχάλης Ασθενίδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Φώτης Ζυγούρης

Χορεύουν: Ελεάνα Ανδρεούδη, Μαρία Κουσουνή, Χριστίνα Μακρίδου, Ντανίλο Ζέκα, Βαγγέλης Μπίκος, Στέλιος Κατωπόδης

Σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η χορογράφος, χορεύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια των «Χορευτών του Βορρά» Τατιάνα Παπαδοπούλου χορογράφησε το έργο Συγχορδία, το οποίο βασίζεται σε μουσική σύνθεση και ερμηνεία του Γιώργου Μουλουδάκη. Η ίδια σημειώνει για τη χορογραφία: «Δύο σώματα περαστικά αναγνωρίζονται από τις δονήσεις τους. Δεν ταιριάζουν όλες οι δονήσεις με όλα τα σώματα. Μόνο αν συναντηθούν στον κατάλληλο χρόνο, στον κατάλληλο χώρο. Όταν αγκαλιάζονται, τότε οι παλμοί τους, σαν νότες, συνεργάζονται. Κάθε μυϊκή ίνα σαν χορδή παράγει μουσική. Μουσική σαν ερωτικό κάλεσμα, σαν διάλογο-αντίλογο. Μια σαγήνη αγκαλιάζει τα κορμιά και τα οδηγεί στην ένωση ή στην απόρριψη. Στην ανύψωση ή στον αφανισμό».

Έξτρα προβολή: Ρεσιτάλ Γιώργου Μουλουδάκη

Επιπλέον, θα προβληθεί το ρεσιτάλ του Γιώργου Μουλουδάκη με τα έργα για κιθάρα στα οποία βασίστηκαν οι χορογραφίες του Β΄ Μέρους του 5ου Διαδικτυακού Φεστιβάλ της ΕΛΣ Θυμήσου, σώμα…

Σκηνοθεσία: Mιχάλης Ασθενίδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Φώτης Ζυγούρης

Θα ακουστούν τα έργα:

Μάνος Χατζιδάκις , Σουίτα για κιθάρα (τα μέρη: Σ’ αγαπώ, Κρητικός χορός, Ποιος είν’ τρελός από έρωτα)

, Σουίτα για κιθάρα (τα μέρη: Σ’ αγαπώ, Κρητικός χορός, Ποιος είν’ τρελός από έρωτα) Νίκος Μαμαγκάκης , Εγκώμιο στον Μάνο Χατζιδάκι (τα μέρη: Αρετούσα, Χασάπικο)

, Εγκώμιο στον Μάνο Χατζιδάκι (τα μέρη: Αρετούσα, Χασάπικο) Νίκος Κυπουργός , Εννέα μουσικές εικόνες για κιθάρα (τα μέρη: Το αλογάκι της Παναγίας, Κυνηγητό για τρεις, Το μονοπάτι για το σπίτι)

, Εννέα μουσικές εικόνες για κιθάρα (τα μέρη: Το αλογάκι της Παναγίας, Κυνηγητό για τρεις, Το μονοπάτι για το σπίτι) Γιώργος Μουλουδάκης, Νυχτερινή πτήση και Γαλάζιο αμαξάκι (από τη σουίτα Ο νέος και η κουκουβάγια), Στο σαλόνι (από τον κύκλο Ρολόγια), Παράξενο τραίνο

Πρόκειται για μια επιλογή από έργα για κιθάρα αφιερωμένα στον ίδιο από τους Μάνο Χατζιδάκι, Νίκο Κυπουργό και Νίκο Μαμαγκάκη, πλαισιωμένα από τέσσερα δικά του έργα. Ο ίδιος σημειώνει: «Ο χορός, όπως η μεταπολεμική γενιά τον αντιλαμβανόταν –γιορτή και ιεροτελεστία που ισχυροποιεί τους δεσμούς της κοινότητας– δεσπόζει εδώ, και διακόπτεται μόνον από νησίδες λυρισμού. Ο τρόπος της όρχησης, σε αυτά τα έργα, κατάγεται απ’ την αφομοιωμένη μες στον αστικό ιστό παράδοση της πολυρρυθμίας, της ίδιας παράδοσης που γέννησε το ρεμπέτικο και τους ελληνικούς χορούς.

Η νέα εκτέλεση των έργων, που έγινε για την Εθνική Λυρική Σκηνή, προτάσσει την ισορροπία Διονυσιακού και Απολλώνιου, που η κιθάρα –όργανο γιορτής κι εξομολόγησης– φέρει στη μνήμη της πρωταρχικής της φύσης. Πάνω στον στέρεο καμβά αυτού του μουσικού υλικού στήνονται οι χορογραφίες των Μαρίας Κουσουνή, Ελευθερίας Στάμου, Φώτη Διαμαντόπουλου και Τατιάνας Παπαδοπούλου, που υπογραμμίζουν, στον παράλληλο κόσμο της κίνησης, τα συγγενή μας σήμερα στοιχεία με τον ψυχισμό εκείνης της γενιάς. Χτίζονται έτσι μικρές αυτοτελείς γέφυρες ανάμεσα στους δυο αιώνες, και μπαίνει ξανά το ερώτημα της συνέχειας, του αδιάρρηκτου σώματος της έκφρασης στον τόπο μας».

Θυμήσου, σώμα… | Μέρος Γ΄

Πρεμιέρα 14 Ιουνίου 2021 στις 21.00, nationalopera.gr/GNOTV | Θα παραμείνει online έως 14/7

W(h)oman

Χορογραφία: Εύα Γεωργιτσοπούλου

Μουσική: Σεμπάστιαν Διακάκης

Κοστούμια: Δημήτρης Παρθένης

Ενδυματολογική επιμέλεια: Γιώργος Μεσημέρης

Σκηνοθεσία: Mιχάλης Ασθενίδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Φώτης Ζυγούρης

Χορεύουν: Μαρίτα Νικολίτσα, Αρετή Νότη, Μάρτα Ριβέρο ντε Μιράντα, Ρίνα Σιμάντα, Ζωή Σχοινοπλοκάκη, Γιάννης Γκάντσιος, Άνχελ Μαρτίνεθ Σάντσεθ, Γιώργος Χατζόπουλος

Ερμηνεύει το μουσικό σύνολο Oros Ensemble

Η χορογράφος και χορεύτρια Εύα Γεωργιτσοπούλου παρουσιάζει το έργο W(h)oman, σε μουσική του Σεμπάστιαν Διακάκη, την οποία ερμηνεύει το μουσικό σύνολο Oros Ensemble. Η Εύα Γεωργιτσοπούλου σημειώνει για τη χορογραφία: «Τα ζώα αναγνωρίζουν τα λεγόμενα αρπακτικά τους ως απειλή, ακόμη κι αν δεν τα αντιμετώπισαν ποτέ. Το W(h)oman εμπνέεται από τις ζωώδεις στρατηγικές επιβίωσης και χρησιμοποιεί τα σώματα των χορευτών για να στήσει ένα κινητικό σύστημα ανίχνευσης “αρπακτικών”, αναπαράγοντας αφαιρετικά την ικανότητα των ζώων να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στους υπαινιγμούς ύπαρξης της εκάστοτε αρπακτικής απειλής.

Εστιάζει στην ικανότητα να προσαρμόζουν την κινητική συμπεριφορά, το σχήμα, τη μορφή, την υφή και τον απόηχό τους ώστε να ελαχιστοποιούν τις ενδείξεις της παρουσίας τους ή να καλύπτουν την ταυτότητά τους, ταυτότητα που συνεπάγεται τον αυτοπροσδιορισμό τους ως πιθανού θηράματος».

Πεταλούδα

Χορογραφία: Γιώργος Παπαδόπουλος

Μουσική: Σεμπάστιαν Διακάκης

Ενδυματολογική επιμέλεια: Γιώργος Μεσημέρης

Σκηνοθεσία: Mιχάλης Ασθενίδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Φώτης Ζυγούρης

Χορεύει ο Γιώργος Παπαδόπουλος

Ερμηνεύει το μουσικό σύνολο Oros Ensemble

Στο νέο του χορευτικό σόλο, βιντεοσκοπημένο στους εξωτερικούς χώρους των κατασκευαστικών εργαστηρίων της ΕΛΣ, ο χορευτής και χορογράφος Γιώργος Παπαδόπουλος μεταμορφώνεται σε… Πεταλούδα. Ο ίδιος σημειώνει για το έργο: «Η πεταλούδα και οι συνεχόμενες αλλαγές και μεταμορφώσεις της είναι ένα υπέροχο και μαγικό δίδαγμα για όλους μας και μας χαρίζει εσωτερική δύναμη. Μέσα από την προσπάθειά της να βγει από το κουκούλι, μας υπενθυμίζει ότι η δυσκολία στη ζωή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πορεία της εξέλιξής μας. Κουβαλάει μέσα της μια σοφία αιώνων που, εάν μπορέσεις και θες να ακούσεις, θα νιώσεις εμπιστοσύνη στο σύμπαν. Θα καταλάβεις πως η ζωή και ο θάνατος είναι απλώς μια μετάβαση και ότι η ψυχή δεν αλλοιώνεται ποτέ. Είναι απλώς η έκφρασή της, μέσα από την ύλη».

Kelifos

Xορογραφία: Φώτης Νικολάου

Μουσική: Πέτρος Λειβαδάς

Σύλληψη: Φώτης Νικολάου, Νίκος Νικολόπουλος

Ενδυματολογική επιμέλεια: Γιώργος Μεσημέρης

Σκηνοθεσία, διεύθυνση φωτογραφίας: Νίκος Νικολόπουλος

Διεύθυνση παραγωγής: Αλέξανδρος Κορομηλάς

Χορεύουν: Ελευθερία Στάμου, Μιχάλης Κριεμπάρδης, Κρίστιαν Λούτσε

Συμμετέχουν: Λιλιάνα Αλόνσο Τόρρες, Αντώνης Αντωνίου, Αντώνης Βλάχος, Φώτης Νικολάου, Γιούλιαν Ρίτσεκ

Μια γυναίκα εγκλωβισμένη σε ένα κέλυφος προσπαθεί να απελευθερωθεί στο έργο Kelifos, που χορογράφησε ο χορογράφος και χορευτής Φώτης Νικολάου στη νέα του συνεργασία με το Μπαλέτο της ΕΛΣ. Ο ίδιος σημειώνει: «Ο φόβος και η μοναξιά οδηγούν συχνά τους ανθρώπους στο να χτίσουν τείχη, να θέσουν όρια και να κρυφτούν ώστε να προστατεύσουν τα τρομαγμένα και ανυπεράσπιστά τους όνειρα αλλά και τις κρυφές τους επιθυμίες. Δημιουργούν ένα αχανές, μοναχικό κτίσμα, ένα κέλυφος για να φιλοξενήσει τις φοβισμένες και ευάλωτες ψυχές τους. Θωρακισμένη στο κέλυφός της, μια γυναίκα αναπολεί όλα αυτά που ποτέ δεν τόλμησε να μοιραστεί, να εκφράσει ή να γευτεί. Ένα πανέμορφο αγρίμι που περιφέρεται βασανισμένο. Μια ηρωίδα που θέλει να βγει έξω, στη ζωή. Ένα σώμα που θέλει να αφεθεί, να αισθανθεί, και να αγαπήσει. Θα τολμήσει να σπάσει το κέλυφος;».

Θυμήσου, σώμα… | Μέρος Δ΄

Πρεμιέρα 22 Ιουνίου 2021 στις 21.00, nationalopera.gr/GNOTV | Θα παραμείνει online έως 22/7

Θραύσματα

Χορογραφία: Πέρσα Σταματοπούλου

Μουσική: Αποστόλης Κουτσογιάννης

Κοστούμια: Γιώργος Ελευθεριάδης

Ενδυματολογική επιμέλεια: Γιώργος Μεσημέρης

Σκηνοθεσία: Mιχάλης Ασθενίδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Φώτης Ζυγούρης

Χορεύουν: Στέλιος Κατωπόδης, Θανάσης Σολωμός

Ερμηνεύει το μουσικό σύνολο Oros Ensemble

Η χορογράφος και χορεύτρια Πέρσα Σταματοπούλου υπογράφει το έργο Θραύσματα, σε μουσική του Αποστόλη Κουτσογιάννη, ερμηνευμένη από το μουσικό σύνολο Oros Ensemble. Η ίδια σημειώνει: «Πρόκειται για μια χορογραφική σπουδή πάνω σε δύο σώματα τα οποία συνυπάρχουν αναδεικνύοντας τη διαφορετικότητα και τις αντιθέσεις τους. Μέσα από μια λιτή και αφαιρετική αισθητική, διαμορφώνεται ένας μικρόκοσμος εναλλαγών στον χώρο και τον χρόνο, με τα σώματα να αιωρούνται ως κομήτες στο σύμπαν και να συνδιαλέγονται είτε συλλογικά είτε ως αυτόνομες μονάδες».

HARPY

Χορογραφία: Μιχάλης Θεοφάνους

Μουσική: Δανάη Μπελοσίνοφ

Ενδυματολογική επιμέλεια: Γιώργος Μεσημέρης

Σκηνοθεσία: Mιχάλης Ασθενίδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Φώτης Ζυγούρης

Φωτισμοί: Δημήτρης Κουτάς

Χορεύει η Έλενα Κέκκου

Ερμηνεύει το μουσικό σύνολο Oros Ensemble

To έργο HARPY, σε χορογραφία Μιχάλη Θεοφάνους και μουσική Δανάης Μπελοσίνοφ, αποτελεί έναν διαλογισμό σε μορφή χορού πάνω στο μοντέρνο και το κλασικό, ο οποίος συνδυάζει τη μόδα με τις εικαστικές τέχνες για να προτείνει ένα παιχνίδι σε έναν κόσμο που κινείται από μέσα προς τα έξω. «Το HARPY είναι μια παράσταση χορού σε ένα περιβάλλον υψηλής εικαστικής αισθητικής, η οποία παρουσιάζεται ως μια παγωμένη εικόνα που ζωντανεύει ακολουθώντας τη μεθοδολογία “look and feel” (έμφαση στην εικόνα αλλά και στην αίσθηση που δίνεται).

Με αφηρημένες επιρροές από τις Άρπυιες, τα συναρπαστικά αυτά πλάσματα της μυθολογίας, το σώμα μεταμορφώνεται λαμβάνοντας διάφορες μορφές: εφήμερα σχήματα που αλλάζουν αέναα ως ένα εξελισσόμενο υποκείμενο. Ένα σώμα οι κινήσεις του οποίου εναλλάσσονται από λυρικές και αέρινες σε δύσκαμπτες και άβολες. Όπως το “πλάσμα” που κάποιες φορές περιγράφεται ως πολύ όμορφο, και άλλες ως άσχημο και παραμορφωμένο», σημειώνει ο Μιχάλης Θεοφάνους.

Into the Storm

Χορογραφία: Αλέξης Κυριακούλης

Μουσική: Σταμάτης Πασόπουλος

Σκηνοθεσία: Mιχάλης Ασθενίδης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Φώτης Ζυγούρης

Χορεύουν: Μάγδα Κούκου-Φέρρα, Μάρτα Ριβέρο ντε Μιράντα, Αλίσια Τάουνσεντ, Κρίστιαν Λούτσε, Γιάννης Μητράκης

Ερμηνεύει το μουσικό σύνολο Oros Ensemble

Το έργο Into the Storm, σε χορογραφία Αλέξη Κυριακούλη και μουσική Σταμάτη Πασόπουλου, είναι μια πρόκληση και πρόσκληση των χορευτών να βγουν έξω από τα προσωπικά τους όρια και να δημιουργήσουν μια δυναμική και ισχυρή ένωση σωμάτων και ενεργειών. «Η χορογραφία είναι φτιαγμένη σε τρισδιάστατα επίπεδα, σε πολλαπλά εικονικά στρώματα, με σόλο, ντουέτα και γρήγορες ομαδικές συνθέσεις, και στόχος της είναι να παρασύρει τους θεατές σε ένα ατελείωτο ταξίδι συναισθημάτων. Μια αόρατη γραμμή ενώνει και ταυτόχρονα χωρίζει τους χορευτές καθώς αυτοί μεταφέρουν την ενέργειά τους σε κάθε σημείο. Η δυναμική τους είναι ικανή να παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά τους δημιουργώντας ένα σύννεφο αέναης και χαοτικής κίνησης», σημειώνει ο Αλέξης Κυριακούλης.

Λίγα λόγια για το Oros Ensemble

Τη μουσική του Γ΄ και του Δ΄ Μέρους του 5ου Διαδικτυακού Φεστιβάλ της ΕΛΣ ερμηνεύει το μουσικό σύνολο Oros Ensemble, το οποίο αποτελείται από τους Δημήτρη Καραγιαννακίδη (τσέλο), Αποστόλη Κουτσογιάννη (σύνθεση, φλάουτο με ράμφος), Ειρήνη Κρικώνη (βιολί), Γιώργο Μαδίκα (κρουστά), Αντώνη Τσαχτάνη (κλαρινέτο), Κωνσταντίνο Ζιγκερίδη (ακορντεόν). Το μουσικό σύνολο Oros Ensemble δημιουργήθηκε στη Βαμβακού Λακωνίας, κατά τη διάρκεια προγράμματος φιλοξενίας μουσικών που υλοποιείται από τη «Vamvakou Revival», στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης του χωριού. Σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Πιστεύοντας πως η νέα δημιουργία αποτελεί οργανικό μέρος του ρεπερτορίου του, το Oros Ensemble παρουσιάζει τις πρώτες αναθέσεις του σε νέους Έλληνες συνθέτες υπό την επιμέλεια της ΕΛΣ. Τα νέα έργα που παρουσιάζονται στο 5ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της ΕΛΣ προετοιμάστηκαν στη Βαμβακού, στο πλαίσιο πολύμηνου residency του σχήματος στο χωριό. Ο Αποστόλης Κουτσογιάννης, ο Σεμπάστιαν Διακάκης, ο Πέτρος Λειβαδάς, ο Σταμάτης Πασόπουλος και η Δανάη Μπελοσίνοφ συνυφαίνουν τον πρώτο κύκλο ελληνικής δημιουργίας του Oros Ensemble.