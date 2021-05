Online Agenda: 43 προτάσεις με παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες για τις 19 Μαΐου

Θέατρο

«Κούκλες» – vimeo

H παράσταση «Κούκλες» του Νικόλα Ανδρουλάκη, πιο επίκαιρη από ποτέ, είναι διαθέσιμη online ελεύθερα και δωρεάν στο Vimeo ως τις 30 Μαΐου. Ένα κουκλόσπιτο επιβλητικό. Μέσα του κατοικεί μια εντεκάδα γυναικών. Ένας χορός κέρινων ομοιωμάτων. Ή αμαζόνων σε εγρήγορση. Όλες νεαρές. Όλες αλαβάστρινες. Όλες κούκλες. Κι όλες τους είναι κόρες, σύντροφοι, σύζυγοι, αδελφές, φίλες, ερωμένες, μάνες, σε όλους γνωστές και ξένες. Μαριονέτες κι επαναστάτριες.

Διαθέσιμη έως 30/5

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Φωνάζει ο κλέφτης» – Αθήνα 9,84

Η ερτζιανή θεατρική σκηνή του Αθήνα 9.84 (στη συχνότητα 9.83) άνοιξε την αυλαία της με την εκπομπή «Πλατεία Θεάτρου» για να φιλοξενήσει ένα μικρό θησαυρό από νεοελληνικά έργα. Συνέχεια τη Δευτέρα 17 Μαΐου, στις 21:00, με την κωμωδία «Φωνάζει ο κλέφτης» του Δημήτρη Ψαθά, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαγεωργίου. Ο ίδιος ο Δημήτρης Ψαθάς σημειώνει: «Ο… βουτών» – γνωστότερος με τον καθιερωμένο τίτλο «καταχραστής» – είναι συνήθως ένα πολύ ευυπόληπτο πρόσωπο, μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Λόγω της χρηματικής ευφορίας, που αποκτά με την άσκηση του υποβρυχίου σπορ, έχει το σεβασμό και την εκτίμηση του κόσμου, που προσπαθεί πάντα να διασφαλίσει με όσο μπορεί περισσότερα στοιχεία».

Διαθέσιμο online έως 24/5

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

10ο Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Θεατρικών Αναλογίων – «Αντιθέσεις»

Το Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Θεατρικών Αναλογίων συμπληρώνει το 2021 την πρώτη του δεκαετία. Τα αναλόγια θα μεταδοθούν online, 10-31 Μαΐου, από την σελίδα του Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας (FeCHA) και η πρόσβαση θα είναι δωρεάν. Από τις 17 Μαΐου, στις 20:00 και για 48 ώρες, θα είναι διαθέσιμο το έργο «Το γκάλγκο της Βανέσα Μοντφόρτ» της Vanessa Montfort, σε σκηνοθεσία Antonis Galéos.

Διαθέσιμο έως 19/5 στις 20:00

Δωρεάν | *Στα Ελληνικά

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Μεταξία» – Θέαμα: Συμπεριληπτικό Θέατρο

Η παράσταση «Μεταξία» του Κώστα Λάκη, σε σκηνοθεσία Βασίλη Οικονόμου, έρχεται, για on demand προβολές, 3-30 Μαΐου, μέσω viva.gr. Η παράσταση είναι διαθέσιμη με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και με ελληνικούς υπότιτλους και ακουστική περιγραφή. Η Μεταξία, ζωντανεύει κάθε λεπτομέρεια από τον πρόωρο χαμό της παιδικής της αθωότητας και αναζητά τη διέξοδο από τον δικό της, προσωπικό εγκλεισμό. Για να λυτρωθεί, ξέρει ότι πρέπει να αποδεχτεί η ίδια ό,τι της έχει συμβεί, τις πράξεις της, καθώς και τις πράξεις των άλλων. Παίζουν: Έλη Δρίβα.

Διαθέσιμη έως 30/5

Εισιτήριο: Από 10€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Τη Χρονιά του Υδροχόου» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης παρουσιάζει, στην online πλατφόρμα του, το ραδιοφωνικό έργο επιστημονικής φαντασίας σε τρία επεισόδια, «Τη Χρονιά του Υδροχόου», μία ιστορία του Suyako, σε ραδιοσκηνοθεσία Βασίλη Μαγουλιώτη. Είν’ ένας νυχτοφύλακας… Και τονε λένε Βάιο… Και τούτη τη νύχτα, που η πανσέληνος φωτίζει τόσο έντονα, ο Βάιος θα έρθει αντιμέτωπος με μια μυστήρια απειλή «από ψηλά»…

Εισιτήριο: 3€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Λεωφόρος της Δύσης» – Θέατρο Μπρόντγουαιη

Το Θέατρο Μπρόντγουαιη παρουσιάζει για on demand παρακολούθηση, έως τις 23 Μαΐου, την παράσταση «Λεωφόρος της Δύσης», σε διασκευή-σκηνοθεσία Βασίλη Πλατάκη. Mια ξεπεσμένη σταρ του βωβού κινηματογράφου, ένας ασήμαντος κυνηγημένος σεναριογράφος, μια σχέση καταφύγιο. Η ζήλεια, η εξάρτηση και το πάθος που οδηγούν στην καταστροφή. Παίζουν: Τζένη Κολλάρου-Καλλέργη, Σταμάτης Μπαρμπαγιαννάκος, Χάρης Λογγαράκης, Ελίζα Τζίτζη, Ρενέτα Νικολαΐδου.

Διαθέσιμη έως 23/5

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Stand-up comedy shows

Θεατρικές παραστάσεις online

H νέα παραγωγή του θεάτρου Olvio, «Αυτοί που Περπατούν στα Σύννεφα» του Γιάννη Σκαραγκά, σε σκηνοθεσία Νατάσας Παπαμιχαήλ, είναι διαθέσιμη on demand, έως 31 Μαΐου, μέσω viva.gr.

«Οι Απάχηδες των Αθηνών» του Νίκου Χατζηαποστόλου και Γιάννη Πρινέα, οπερέτα σε μοντέρνα ανάγνωση σε 2 μέρη, σε σκηνοθεσία Βασίλη Πλατάκη, είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, 7-22 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Η παράσταση «Το Σύνδρομο της Εύας», σε κείμενο Άννας Ετιαρίδου και σκηνοθεσία Κώστα Δελακούρα, είναι διαθέσιμη, για on demand προβολές, έως 31 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Το βραβευμένο με Tony αριστούργημα του Νηλ Σάιμον «Ξυπόλητοι στο Πάρκο», σε σκηνοθεσία Ρέινας Σ. Εσκενάζυ, είναι διαθέσιμο για επιπλέον on demand προβολές, έως 31 Μαΐου.

Η παράσταση του Θεάτρου Πορεία «Γιούγκερμαν», το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, με τον Γιάννη Στάνκογλου στον κεντρικό ρόλο, είναι διαθέσιμη για online προβολές έως 23 Μαΐου στην on demand πλατφόρμα του θεάτρου Πορεία και στο viva.gr.

Ο «Μικρός Πρίγκιπας» (Mon Petit Prince,) από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μπογδάνου είναι διαθέσιμo online για on demand προβολές, έως τις 31 Μαΐου.

«Περιμένοντας τον Γκοντό» – The New Group Off Stage

To The New Group Off Stage παρουσιάζει, από την Παρακσευή 7 Μαΐου, στις 02:00 π.μ., για on demand προβολές, την παράσταση «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σάμιουελ Μπέκετ, σε σκηνοθεσία Scott Elliott, με τους Ίθαν Χοκ και Τζον Λεγκουιζάμο στον ρόλο του Βλάντιμιρ και Έστραγκον αντίστοιχα. Ένας συνδυασμός θεάτρου και κινηματογράφου, πιστή υλοποίηση του κλασικού αριστουργήματος και πειραματική εξερεύνηση της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης ταυτόχρονα.

Εισιτήριο: 19.99$, 24.99$

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online παραστάσεις από το εξωτερικό:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Υπάρχει οικολογική αφύπνιση; Τι αποκαλύπτει παγκόσμια έρευνα του WWF

Παιδικό Θέατρο

Εθνική Λυρική Σκηνή: Παραστάσεις για παιδιά στη GNO TV

Παραστάσεις παιδικού θεάτρου

To α’ και β’ μέρος της παράστασης «Ο Καραγκιόζης και ο Ήρωας Αθανάσιος Διάκος» από τον Κωνσταντίνο Κουτσουμπλή θα είναι διαθέσιμο on demand ως τις 30 Μαΐου.

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Enrico Peccoli υπογράφει την σκηνοθεσία του Θεατρικού τσίρκο «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων». Μια παράσταση διαθέσιμη για on demand προβολές, έως τις 31 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Ο Καραγκιοζοπαίχτης, Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής, μεταφέρει την παράγκα του Καραγκιόζη διαδικτυακά, μέσω του viva.gr και διαθέτει την παράσταση «Ο Μυθικός Καραγκιόζης» για on demand προβολές.

H ομάδα σύγχρονου τσίρκου Cirko Cachivache μας μεταφέρει όλους στα χρόνια της παιδικής αθωότητας και της ξεγνοιασιάς με τo «Όνειρο της Μόλυ», το οποίο είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως 31 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Η ομάδα βιωματικού διαδραστικού θεάτρου για παιδιά, L&S, διαθέτει για on demand προβολές την παράσταση «Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, μέσω viva.gr.

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει, για on demand ποροβλές, το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, μέσω vimeo .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ταξίδι στο Μοριά της Ελληνικής Επανάστασης

Μουσικό Θέατρο

«In my Room» – Maxim Gorki Theater

Το Maxim Gorki Theater παρουσιάζει την Τετάρτη 19 Μαΐου, στις 20:30, την παράσταση «In my Room», σε κείμενο -σκηνοθεσία Falk Richter. Ένα ερευνητικό πρότζεκτ φτιαγμένο από φωτογραφικά στιγμιότυπα γιων που θυμούνται τους πατέρες τους, τις οικογενειακές ιεροτελεστίες και τις κοινωνικές εξελίξεις. Ένα έργο που καταβυθίζεται στα ανεξερεύνητα «μαύρα κουτιά» που οι πατέρες αφήνουν πίσω. Τι σημαίνει να είσαι άντρας το έτος 2020;

Τετάρτη 19/5 | 20:30 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: 3€, 5€, 10€ | Αγγλικοί Υπότιτλοι

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις Μουσικού Θεάτρου:

Η παράσταση μουσικού θεάτρου «ΗΠΑΡ», μια διεθνής συμπαραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το σύνολο σύγχρονης μουσικής Ictus από το Βέλγιο, είναι διαθέσιμη στην GNO TV έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Το «Θείο Τραγί», η παράσταση του Άρη Μπινιάρη είναι διαθέσιμο για on demand προβολές έως τις 30 Μαΐου 2021, μέσα από την on demand πλατφόρμα του Θεάτρου Πορεία και το viva.gr.

Όπερα

«Δέσπω» και «Ελληνικοί Χοροί» – Εθνική Λυρική Σκηνή

H Εθνική Λυρική Σκηνή, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, παρουσιάζει στην GNO TV, από τις 17 Μαΐου έως και τις 31 Ιουλίου, δύο σπουδαία έργα της Επτανησιακής και της Εθνικής Σχολής σε μια ενιαία παράσταση όπερας και χορού: Πρόκειται για την όπερα «Δέσπω» του Παύλου Καρρέρ σε μουσική διεύθυνση Γιώργου Ζιάβρα και σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη και για τους «Ελληνικούς χορούς» του Νίκου Σκαλκώτα σε μουσική διεύθυνση Γιώργου Ζιάβρα και χορογραφίες των Πατρίσιας Απέργη και Λίντας Καπετανέα – Γιόζεφ Φρούτσεκ.Δ

Διαθέσιμη έως 31/7

Εισιτήριο: 10€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Σατανερί» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Η ξεκαρδιστική οπερέτα «Σατανερί» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη, θα είναι διαθέσιμη δωρεάν στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 15 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου 2021, , σε μουσική διεύθυνση και αποκατάσταση μουσικού υλικού Χαράλαμπου Γωγιού και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ευκλείδη και Δημήτρη Δημόπουλου. Ο Ανδρέας, απογοητευμένος από την κατάντια που τον έχει ρίξει η τιμιότητά του, ζητά από τον Σατανά να έρθει και να τον πάρει… όπως και γίνεται! Για να πειστεί ο Σατανάς πως ο Ανδρέας θα είναι όντως πιστός ακόλουθός του, τον οδηγεί πρώτα στον Παράδεισο, ώστε να κρίνει ο ίδιος τι προτιμά.

Διαθέσιμη έως 15/6

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Παραστάσεις στη GNO TV

«Ιδομενέας» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν online προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει την Τετάρτη 19 Μαΐου η όπερα του Β. Α. Μότσαρτ «Ιδομενέας», σε μουσική διεύθυνση James Levine και σκηνοθεσία Jean Pierre-Ponnelle. Στον ρόλο του Ιδομενέα, του Βασιλιά της Κρήτης που έρχεται αντιμέτωπος με ένα τρομερό δίλημμα, ο τενόρος Matthew Polenzani.

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

Λαίδη Μάκβεθ του Μτσενσκ – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision διαθέτει, από την Παρασκευή 14 Μαΐου, στις 20:00, έως τις 13 Αυγούστου 2021, την όπερα του Ντμίτρι Σοστακόβιτς «Λαίδη Μάκβεθ του Μτσενσκ». Μια παραγωγή του Birmingham Opera Company, σε μουσική διεύθυνση Alpesh Chauhan και σκηνοθεσία Graham Vick. Μια βαριεστημένη, δυστυχισμένη, νεαρή παντρεμένη γυναίκα ονειρεύεται τον έρωτα και το νέο ξεκίνημα κάπου μακριά. Παίζουν: Chrystal E Williams, Eric Greene, Joshua Stewart, Brenden Gunnell κ.α.

Διαθέσιμη έως 13/8

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις όπερας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 13o Psarokokalo: Επιστρέφει το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

Χορός

Spring Gala Film – New York City Ballet

To New York City Ballet διαθέτει, από την Παρασκευή 7 Μαΐου, στις 03:00 π.μ. έως τις 20 Μαΐου, ένα νέο φιλμ της Σοφία Κόπολα, στο πλαίσιο του φετινού ανοιξιάτικου γκαλά του θιάσου. Το φιλμ της δημοφιλούς σκηνοθέτιδας θα περιλαμβάνει ερμηνεία πέντε χορευτικών έργων από τα μέλη του θιάσου.

Διαθέσιμο έως 20/5

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

Before the Interval – The Show must go on

To κανάλι του Άντριου Λόυντ Γουέμπερ στο youtube, Τhe show must go on, προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση «Before the Interval» του Luca Silvestrini. Οι χορευτές – χορογράφοι Christopher Akrill, Jonathan Goddard και Clemmie Sveaas, μέσα από το σατιρικό-χιουμοριστικό στυλ του Silvestrini, μοιράζονται τη σκέψη τους για την πορεία που δύναται να πάρει η καριέρα τους, τις προσδοκίες του κοινού κ.α.

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Human Βehaviour» στην GNO TV της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η παράσταση «Human Βehaviour», με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θα είναι διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο Γιάννης Μανταφούνης χορογραφεί το «Point of No Return» σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη, η Ερμίρα Γκόρο χορογραφεί το «Plan B» σε μουσική Δήμητρας Τρυπάνη και ο διευθυντής Μπαλέτου Κωνσταντίνος Ρήγος το «Lieder ohne Worte» σε μουσική Δημήτρη Τερζάκη.

Διαθέσιμη έως τις 31/12

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις χορού

Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης περιοδείας στα μεγαλύτερα μουσικά θέατρα της Ευρώπης, το υπερθέαμα «Havana Nights» έρχεται στις οθόνες μας on demand, έως τις 31 Μαΐου, μέσω viva.gr.

To κανάλι του Άντριου Λόυντ Γουέμπερ στο youtube, Τhe show must go on, προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση του Luca Silvestrini «Border Tales».

Το κανάλι πολιτισμού Arte in English διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, έως τις 31 Μαΐου 2021, την tango operetta του εμβληματικού Άστορ Πιατσόλα «María de Buenos Aires».

Οι σπουδαστές των Επαγγελματικών Τμημάτων χορευτών και καθηγητών χορού της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ σε χορογραφίες της Μυρτώς Γράψα, της Ίριδας Καραγιάν, του Γιάννη Τσιγκρή και του Mαριύς Πετιπά σε επιμέλεια Νατάσσας Σιούτα. Διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Ιουλίου 2021.

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έως τις 31 Μαΐου 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Online εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις: 22 προτάσεις για την εβδομάδα 17-23 Μαΐου

Μουσική

«Τ’ Ανατολής το Χάραμαν» – Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

«Τ’ Ανατολής το Χάραμαν» είναι ο τίτλος του μουσικοποιητικού δρώμενου με το οποίο το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τιμά την Τετάρτη 19 Μαΐου, στις 18:00, την 102η επέτειο της Ποντιακής Γενοκτονίας. «Τ’ Ανατολής το Χάραμαν» συνδέει ιστορικούς και σύγχρονους ποντιακούς σκοπούς με μελοποιημένη επική ποίηση, καθώς έξι γνωστοί λυράρηδες και μια ομάδα τραγουδιστών και χορευτών θα «ντύσουν» μουσικά τις τραγουδιστικές αφηγήσεις που αποκαλύπτουν στο κοινό άγνωστες πτυχές της μακραίωνης Ποντιακής παράδοσης.

Τετάρτη 19/5 | 18:00

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

Ρεσιτάλ Πιάνου – Εθνική Λυρική Σκηνή

Τρία μοναδικά ρεσιτάλ πιάνου με τους διακεκριμένους σολίστ Δημήτρη Δημόπουλο, Ελισάβετ Κουναλάκη και Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου φέρνουν τον συναρπαστικό πιανιστικό κόσμο του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν στην GNO TV από τις 15 Μαΐου 2021. Τα ρεσιτάλ πιάνου βιντεοσκοπήθηκαν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2020.

Διαθέσιμα έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τα ρεσιτάλ εδώ.

Ηρώ: Rose Tattoo – Half Note Jazz Club

Το Half Note Jazz Club διαθέτει από το Σάββατο 15 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου, για on demand προβολές, online συναυλία της Ηρούς. Η Ηρώ σε μια εμφάνιση από εκείνες που την αγαπήσαμε. Με τραγούδια που επέλεξε η Όλγα Λασκαράτου. Τραγούδια γνωστά, άγνωστα, δύσκολα αλλά και απλά, όλα χώρεσαν σε μιάμιση ώρα.

Διαθέσιμη έως 31/5

Εισιτήριο: 10€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Δωρεάν Μουσικές Εκδηλώσεις στην GNO TV

H επετειακή συναυλία της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 2021 «The Cornelian Secret», με νέα έργα των Γιάννη Αγγελάκη, Ασπασίας Νασοπούλου και Ορέστη Παπαϊωάννου βασισμένα στην ερωτική ποίηση του Λόρδου Μπάιρον, έρχεται δωρεάν, έως τις 31 Δεκεμβρίου, στην GNO TV.

Ο πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος σε ένα ρεσιτάλ πιάνου στο οποίο ερμηνεύει το έργο για πιάνο του Γιώργου Κουμεντάκη «Η προνύμφη και η νυχτοπεταλούδα του L. van B.» (1999). Στο έργο «Ένας γρύλος στο φαράγγι του Κoτσυφού» συμμετέχουν οι Θοδωρής Τζοβανάκης και Στέφανος Νάσος. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

O πιανίστας Γιώργος Κωνσταντίνου ερμηνεύει έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν σε ένα ρεσιτάλ, το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2020, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην πιανιστική μουσική του Μπετόβεν. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Διαθέσιμα έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τις συναυλίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες μουσικές εκδηλώσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Μποτιτσέλι: Το μυστήριο γύρω από την «Άνοιξη» του διάσημου ζωγράφου της Αναγέννησης

Φεστιβάλ

éαρ fέστιβαλ – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά εγκαινιάζει στις 13 Μαΐου το ψηφιακό éαρ fέστιβαλ, όπου τρία εγχώρια μουσικά σύνολα εμπνέονται από τους χώρους και την αρχιτεκτονική του ΔΘΠ. Το ARTéfacts ensemble παρουσιάζει μια βίντεο – συναυλία με τίτλο «Αυτό ακριβώς! τίποτα άλλο», το Εrgon Εnsemble ερμηνεύει το «Κουαρτέτο για το Τέλος του Χρόνου» του Ολιβιέ Μεσιάν, και το σύνολο ΤΕΤΤΤΙΞ συνεργάζεται με τους σκηνοθέτες Κωνσταντίνο Σαμαρά και Δάφνη Χαιρετάκη για να δημιουργήσουν τη μουσική ταινία «Νόρα Τέτττιξ». Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

«Νόρα Τέτττιξ»: Τετάρτη 19/5

Ergon Ensemble: Από 15/5 έως 21/5

ΑRTéfacts ensemble: 4/05 (21:00) έως 20/05

Δωρεάν

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

76o Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής «Άνοιξη της Πράγας» – 2021

Η ετήσια μουσική εκδήλωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, «Άνοιξη της Πράγας», ένα από τα ιστορικότερα φεστιβάλ κλασικής μουσικής στον κόσμο, επιστρέφει online, 12 Μαΐου με 3 Ιουνίου 2021. Φέτος το Τσέχικο Κέντρο Αθήνας επέλεξε από το πρόγραμμα 4 συναυλίες, οι οποίες θα φέρουν κοντά τους λάτρεις της κλασικής μουσικής και θα μεταδοθούν απευθείας από τη σελίδα του στο facebook. Παρακολουθήστε την Τετάρτη 12 Μαΐου, στις 21:00, την εναρκτήρια συναυλία Bedřich Smetana: «Η Πατρίδα μου», σε μουσική διεύθυνση Václav Luks.

Δωρεάν | Διαθέσιμη για 1 μήνα.

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ εδώ.

7ο Φεστιβάλ του Ιταλικού κινηματογράφου στην Ελλάδα 2021

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας παρουσιάζουν, 7 Μαΐου με 20 Ιουνίου, το 7ο Φεστιβάλ του Ιταλικού κινηματογράφου, το οποίο πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας iicateneonline.gr. Το φεστιβάλ ακολουθεί το παραδοσιακό «ζωντανό» σχήμα προτείνοντας κάθε εβδομάδα μια διαφορετική ταινία, διαθέσιμη στον «θεατή» με μια απλή και δωρεάν εγγραφή, που θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ. Οι πέντε ταινίες του φεστιβάλ ολοκληρώνονται με τα βίντεο της πρωτοβουλίας Fare Cinema, που στόχο έχει να παρουσιάσει την Ιταλική κινηματογραφική βιομηχανία μέσω masterclass και διαδικτυακών σεμιναρίων με θέμα την κινηματογραφική δημιουργία.

7 Μαΐου – 20 Ιουνίου

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σινεμά

«Μια Μικρή Ελλάδα» – viva.gr

H ταινία «Μια Μικρή Ελλάδα», ένα μοντέλο δημιουργίας εξ’ αποστάσεως που επινόησε και εκτέλεσε ο σκηνοθέτης και συνθέτης Κώστας Γάκης κατά τη διάρκεια της καραντίνας του κορωνοϊού, είναι διαθέσιμη για on demand προβολές μέσω viva.gr, έως 30 Ιουνίου. Κάθε μέλος της ομάδας συνέβαλε με ιστορίες, μαρτυρίες, αφηγήσεις και ποιήματα από την περιοχή της καταγωγής του και από το δικό του απόθεμα μνήμης.

Διαθέσιμη έως 30/6

Εισιτήριο: 5€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την ταινία εδώ.

Η Strada Films διαθέτει έως τις 10 Ιουνίου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Το Videorama διαθέτει μέσω viva.gr τις ταινίες:

Η Strada Films διαθέτει έως τις 31 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Glastonbury: Το εντυπωσιακό line up του κορυφαίου φεστιβάλ που επιστρέφει online

Η Strada Films διαθέτει έως τις 24 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει έως τις 24 Μαΐου για on demand προβολές τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει, έως τις 24 Μαΐου μέσω viva.gr, τις ταινίες: «Συντρίμμια Ψυχής» του Τζέρεμι Ποντέσουα

«Οίκτος» του Μπάμπη Μακρίδη

«Άφτερλωβ» του Στέργιου Πάσχου

«Στάκαμαν» του Αντώνη Καφετζόπουλου

«Ακαδημία Πλάτωνος» του Φίλιππου Τσίτου

«Φτηνά Τσιγάρα» του Ρένου Χαλαραμπίδη

Επιπλέον διαθέσιμες ταινίες για online παρακολούθηση:

Η Μαρία Καλλιμάνη, ο Δημήτρης Καταλειφός, η Θέμις Μπαζάκα και ο Γιάννης Τσορτέκης ζωντανεύουν πρόσωπα και γεγονότα της ιστορικής ναυμαχίας της Σαλαμίνας, στο ντοκιμαντέρ «Ηρόδοτος: Η ναυμαχία της Σαλαμίνας». Διαθέσιμο έως 20/5.

Η μη-κερδοσκοπική οργάνωση Polyeco Contemporary Art Initiative διαθέτει on demand το εκπαιδευτικό φιλμ «Μα τι συμβαίνει στο αμπάρι», σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το φιλμ εμπνευσμένο από τον εικαστικό Γιάννη Κουνέλλη.

Η νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ Alejandro Amenábar «Όσο Κρατά ο Πόλεμος» («Η Θάλασσα Μέσα Μου», «Οι Άλλοι») σε Α’ Προβολή στην Ελλάδα, τώρα μέσω του viva.gr από την StraDa Films, από τις 22 Απριλίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 30 χρόνια Μέγαρο Μουσικής μέσα από 30 κορυφαίες στιγμές

Εκθέσεις

Εφ’ όλης της Ύλης – Athens Virtual Gallery

Η ομάδα της Civil Art παρουσιάζει τη νέα online πλατφόρμα τέχνης, Athens Virtual Gallery, που εγκαινιάζεται με την ατομική έκθεση του Κώστα Καλδάρα, με τίτλο «Εφ’ όλης της Ύλης». Ο χορός, η μουσική, τα πορτραίτα, το κρασί, ο καπνός «μπλέκουν» στην νέα έκθεση του Κώστα Καλδάρα, όπου το κάρβουνο, το λάδι και το μολύβι «ζωντανεύουν» εικόνες, πρόσωπα, στιγμές. Πολυσχιδής καλλιτέχνης, αφήνει για λίγο την μουσική του ή μάλλον πιο σωστά, ζωγραφίζει τη μουσική, την έμπνευση, τη νύχτα, τις αισθήσεις, δίνει χρώματα στους ήχους.

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Διαθέσιμες εκθέσεις