Online εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις: 22 προτάσεις για την εβδομάδα 17-23 Μαΐου

Βιβλίο

«Αφηγήσεις της Ιστορίας»: Μια σειρά συζητήσεων από το ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) παρουσιάζει σειρά σύντομων online συζητήσεων (podcasts) με συγγραφείς και μελετητές των εναλλακτικών μορφών λόγου που συνομιλούν με το παρελθόν. Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς συμμετέχει ο βραβευμένος συγγραφέας και ποιητής, κ. Γιάννης Καλπούζος. Αφορμή της συζήτησης, το μυθιστόρημά του «Ιμαρέτ. Στη σκιά του ρολογιού» (Eκδόσεις Ψυχογιός).

17-23 Μαΐου

Δωρεάν

Ακούστε το 3ο επεισόδιο της σειράς εδώ.

Public: Online Εκδηλώσεις Εβδομάδας 17-23 Μαΐου:

Τη Δευτέρα 17/05 στις 19:00, ο Κώστας Κρομμύδας θα μας γνωρίσει τον ήρωα του νέου του βιβλίου, «Ακάκιε». Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει και θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού.

Το Public και οι εκδόσεις Ψυχογιός σας προσκαλούν, την Τρίτη 18/5 στις 19:00, στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου της Ρένας Ρώσση Ζαΐρη, «Ολίβια».

Tην Τετάρτη 19/5 στις 19:00, o Αύγουστος Κορτώ παρουσιάζει το νέο του βιβλίο «Όταν κοιμούνται οι φίλοι μου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

Την Πέμπτη 20/5 στις 19:00 , η Τζούλη Αγοράκη θα μας παρουσιάσει το νέο της βιβλίο, «Ανδρολίβαδο», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Key Books.

Την Παρασκευή 21/5 στις 19:00, ο Μιχάλης Ρέππας και ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος θα μας μιλήσουν για το νέο βιβλίο τους «Μην ενοχλείτε τη Μις Κάλλας» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Παρακολουθήστε τις εκδηλώσεις εδώ.

IANOS: Διαδικτυακές εκδηλώσεις εβδομάδας 17-23 Μαΐου

Ο IANOS και οι εκδόσεις Μεταίχμιο παρουσιάζουν διαδικτυακά το νέο μυθιστόρημα του Μάρκου Κρητικού, με τίτλο «Το μπλουζ της πεταλούδας», την Τετάρτη 19 Μαΐου, στις 18:00. Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Ο IANOS και οι εκδόσεις Μεταίχμιο παρουσιάζουν διαδικτυακά το νέου βιβλίου του Σάκη Σερέφα, με τίτλο «Οδοιπορικό Θεσσαλονίκης», την Πέμπτη 20 Μαΐου, στις 18:00. Δείτε την εκδήλωση εδώ.

«Βιβλία που θεμελίωσαν τον πολιτισμό μας» – Ίδρυμα Θεοχαράκη

Το Ίδρυμα Θεοχαράκη παρουσιάζει τις Πέμπτες 4,11,18 Μαρτίου, 1,8,15,22 Απριλίου, 6,13,20 Μαΐου, 18:00-20:00, τον κύκλο online διαλέξεων «Βιβλία που θεμελίωσαν τον πολιτισμό μας» με τους συγγραφείς Κώστα Κατσουλάρη και Σώτη Τριανταφύλλου. Πότε με τη μορφή διάλεξης, πότε με τη μορφή συζήτησης, θα παρουσιαστούν έργα του λόγου που συνδημιούργησαν τον πολιτισμό μας, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Εξηγώντας τα βασικά σημεία βιβλίων από την «Τέχνη του πολέμου» του Σουν Τσου μέχρι «Το Κεφάλαιο στον 21ο αιώνα» του Τομά Πικεττύ, θα επιχειρηθεί η σκιαγράφηση της μεγάλης διαδρομής των ιδεών μέσα στους αιώνες, έτσι όπως τη σημάδεψαν μερικά βιβλία-σταθμοί.

Πέμπτη 20/5 | 18:00 – 20:00

Μεμονωμένο εισιτήριο: 12€

Για εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σεμινάρια

MOMus: Διεθνής Ημέρα των Μουσείων 2021

Το MOMus συμμετέχει στο φετινό πρόγραμμα για τον εορτασμό της Διεθνής Ημέρας των Μουσείων, με κατά βάση διαδικτυακές δράσεις από όλες τις Διευθύνσεις του. Δευτέρα 17 Μαΐου, 18:00-21:00: Διαδικτυακό, εκπαιδευτικό εργαστήριο «Φωτογραφίες από σπίτι». Πέμπτη 20 Μαΐου, 19:00: Διαδικτυακή εκδήλωση «Συνέργειες: Τέχνη και πολιτική την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Μία συζήτηση με αφορμή το βιβλίο της Αρετής Αδαμοπούλου ‘Τέχνη και ψυχροπολεμική διπλωματία. Διεθνείς εικαστικές εκθέσεις στην Αθήνα (1950 – 1967)’». Κυριακή 23 Μαΐου, 12:00 -14:00: Διαδικτυακό, εικαστικό εργαστήριο «Η Αφροδίτη και ο Μινώταυρος συνομιλούν με τον γεωμετρικό κόσμο της Άλεξ Μυλωνά». Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των διαδικτυακών εκδηλώσεων-εργαστηρίων εδώ.

17-23 Μαΐου

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εικαστικό Κέντημα: Σπουδαίες προσωπικότητες – ΚΠΙΣΝ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διοργανώνει την Τετάρτη 19 Μαΐου, στις 19:00, τη σειρά διαδικτυακών εργαστηρίων για ενήλικες «Εικαστικό Κέντημα: Σπουδαίες προσωπικότητες». Ο Μάιος είναι αφιερωμένος σε μια κορυφαία ζωγράφο του 20ου αιώνα, τη Μεξικάνα Φρίντα Κάλο. Μέσα από τη ζωγραφική της, η οποία επηρεάστηκε από διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα, εξερεύνησε θέματα όπως η ταυτότητα, το φύλο και πολλά άλλα ζητήματα που μας απασχολούν μέχρι και σήμερα.

Τετάρτη 19/5 | 19:00

Δωρεάν | Δηλώστε συμμετοχή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Life Skills Bootcamp – Believe In You

Το νέο Life Skills Bootcamp του Believe In You, που ξεκινάει από τις 8 Μαΐου, εγγυάται να σας δώσει όλα τα εφόδια για να δείτε θετικές αλλαγές στη ζωή, τις σχέσεις και τη διάθεσή σας μέσα σε 4 εβδομάδες χωρίς να αναλώνεστε σε φαύλους κύκλους. Το πρόγραμμα εστιάζει σε 10 βασικές δεξιότητες: Θετική Σκέψη- Αυτοπεποίθηση- Διαχείριση Άγχους – Συναισθηματική Νοημοσύνη- Επικοινωνία-Γλώσσα Σώματος-Διεκδικητικότητα-Διαπραγματεύσεις- Στοχοθεσία- Διαχείριση Χρόνου. Εισηγήτρια του προγράμματος: Εύη Ξυραφά.

8-9, 15-16, 22-23, 29-30 Μαΐου

Μέσω zoom

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Restart! Η Δεύτερη Ευκαιρία ®: Βιωματικό online σεμινάριο με τον Μανώλη Ισχάκη

Ο Μανώλης Ισχάκης, ιδρυτής της μεθόδου Holistic Result Transformational Coaching ®, πραγματοποιεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom στις 21, 22 και 23 Μαΐου, το σεμινάριο Restart! Η Δεύτερη Ευκαιρία ® . Σε τρεις μόλις μέρες, η μέθοδος που έχει αναπτύξει ο Μανώλης Ισχάκης καταφέρνει να μεταμορφώσει τους συμμετέχοντες και τους βοηθά να «καθαρίσουν» το παρελθόν τους και να ζήσουν ελεύθεροι χωρίς ενοχές, φοβίες και απόρριψη. Συνοδεύεται από bonus group coaching με τον Μανώλη Ισχάκη για έναν ολόκληρο μήνα στις ημερομηνίες 25/5, 31/5, 7/6, 14/6 και 21/6.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Αποφασίζω γιατί γνωρίζω: Online κύκλος σεμιναρίων από το «Άλμα Ζωής»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι κάθε γυναίκα με καρκίνο μαστού να είναι ενημερωμένη για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία της, πραγματοποιεί, 12 Μαΐου – 16 Ιουνίου, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για τον καρκίνο του μαστού «Αποφασίζω γιατί Γνωρίζω». Τα σεμινάρια απευθύνονται σε κάθε γυναίκα με εμπειρία καρκίνου μαστού και η παρακολούθηση είναι εντελώς δωρεάν. Τα webinars θα πραγματοποιηθούν επιλεγμένες Τετάρτες & Σάββατα, με μέγιστη διάρκεια 2 ώρες.

12 Μαΐου – 16 Ιουνίου

Δωρεάν | Εγγραφή εδώ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαλέξεις

Pint of Science Greece

Ένα διασκεδαστικό φεστιβάλ Επιστήμης που μας ταξιδεύει μέσα από τα bars και τα καφε της πόλης μας στα πιο συναρπαστικά μονοπάτια Επιστήμης επιστρέφει για μια ακόμη χρονιά. Το Pint of Science Greece θα πραγματοποιηθεί online, 17-18-19 Μαΐου, με πολλές εκπλήξεις και δώρα. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

17-19 Μαΐου

Δωρεάν | Παρακολουθήστε τις συζητήσεις εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Αθηναίος, Κρητικός, Ευρωπαίος, Παγκόσμιος. Οι πολλαπλές ταυτότητες του Ερωτόκριτου» – Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος

Η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος διοργανώνει την Τετάρτη 19 Μαΐου, στις 19:00, τη διάλεξη «Αθηναίος, Κρητικός, Ευρωπαίος, Παγκόσμιος. Οι πολλαπλές ταυτότητες του Ερωτόκριτου». Στην παρούσα ανακοίνωση θα εξεταστούν οι μεταμορφώσεις του Ερωτόκριτου, στο πεδίο της κριτικής του πρόσληψης, με έμφαση στον μακρύ 19ο αιώνα, αλλά και στα χρόνια του Μοντερνισμού και εξής. Εισηγητής: Αλέξανδρος Κατσιγιάννης.

Τετάρτη 19/5 | 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε τη διάλεξη εδώ.

«Το Φύλο στη Γλώσσα και τον Δημόσιο Λόγο» – Φylis AUTh

Η ανεξάρτητη μη-κερδοσκοπική ένωση Φylis AUTh, συνεχίζοντας μια σειρά ανοιχτών επιστημονικών συναντήσεων πάνω στο ευρύ φάσμα της προβληματικής του φύλου και των έμφυλων ζητημάτων, διοργανώνει Συνάντηση Εργασίας με αντικείμενο «Το Φύλο στη Γλώσσα και τον Δημόσιο Λόγο», 21-23 Μαΐου. Σκοπός της διοργάνωσης αυτής είναι η ανάλυση της δυναμικής αλληλεπιδρασης μεταξύ του φύλου και της γλώσσας, αλλά και της επιρροής στη σχέση αυτή της δημόσιας εκφοράς του λόγου. Η Συνάντηση Εργασίας θα λήξει την Κυριακή 23 Μαϊου με μια στρογγυλή τράπεζα στην οποία θα συζητηθεί το ζήτημα της πολιτικής ορθότητας στον κωμικό λόγο, με καλεσμένα άτομα της σκηνής του ελληνικού stand up comedy.

Από Παρασκευή 21/5 | 10:00 π.μ.

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Το Κρητικό 21» – Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, στο πλαίσιο του Κύκλου Δράσεων «1821-2021: 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ιστορία – Αρχεία – Μνήμη», διοργανώνει την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 και ώρα 19.00 διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: Το κρητικό 21. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την έκδοση «Απομνημονεύματα του περί αυτονομίας της Ελλάδος πολέμου των Κρητών» του Καλλίνικου Κριτοβουλίδη.

Παρασκευή 21/5 | 21:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 μέσα από τις εικαστικές τέχνες» – Μουσείο Γ. Γουναροπούλου

Στο πλαίσιο του επετειακού εορτασμού για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση (1821-2021), το Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου έχει οργανώσει ένα κύκλο διαλέξεων Ιστορίας της Τέχνης με θέμα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 μέσα από τις εικαστικές τέχνες». Οι διαλέξεις θα παρουσιαστούν σε δύο μέρη, το πρώτο από 10 Απριλίου έως 5 Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα, και το δεύτερο το προσεχές φθινόπωρο.

10 Απριλίου – 5 Ιουνίου

Δωρεάν | Δεν προαπαιτείται εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ίδρυμα Θεοχαράκη: Online Διαλέξεις 10-16 Μαΐου

Πολιτιστική Πλατφόρμα Rembrandt and the Cat: Online Eκδηλώσεις Εβδομάδας 17-23 Μαΐου:

Δευτέρα 17/5, στις 19:00. «Σάιλοκ: Ένας μύθος και η κληρονομιά του»: Με οδηγό την συγκριτολόγο Tatiana Liani εξετάζεται η συναρπαστική και επιδραστική ιστορία του Σάιλοκ, η σημασία του για τη λογοτεχνία και τη ψυχολογία.

Τρίτη 11 Μαΐου και Τρίτη 18 Μαΐου, στις 19:00: «Δύο Σπουδαίες Αγγλίδες Συγγραφείς: George Eliot και Virginia Woolf». Μία εισήγηση σε δύο μέρη με την μεταπτυχιακή φοιτήτρια συγκριτικής λογοτεχνίας Μαίρη Καιρίδη.

Τετάρτη 19 Μαΐου και Δευτέρα 24 Μαΐου, στις 19:00. «Οι αναπαραστάσεις του Χριστού στην νεοελληνική πολιτική ποίηση», με τον φιλόλογο και υποψήφιο διδάκτωρ νεοελληνικής φιλολογίας ΑΠΘ Μάριο Μώρο.

Κρατήσεις: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Προσωποποιήσεις της Ελλάδας στην τέχνη του 19ου αιώνα» – Μουσείο Γουναροπούλου

Το Μουσείο Γουναροπούλου πραγματοποιεί, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα των Μουσείων, 2021, τη δωρεάν διαδικτυακή διάλεξη «Προσωποποιήσεις της Ελλάδας στην τέχνη του 19ου αιώνα», το Σάββατο 22 Μαΐου, 11:00-12:00. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί μέσω zoom στον σύνδεσμο που θα εμφανίζεται στον ιστότοπο του μουσείου, στην ενότητα «Εκδηλώσεις» και με live steaming στο facebook.

Σάββατο 22/5 | 11:00 π.μ.

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την διάλεξη εδώ.

Άλλες εκδηλώσεις

«Όταν οι συλλογές δικτυώνονται» – Τεχνόπολη Δήμου Αθηνάιων

Με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας ο Δήμος Αθηναίων τιμά τον σπουδαίο θεσμό με την κοινή ψηφιακή δράση του ΟΠΑΝΔΑ και της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων «Όταν οι συλλογές δικτυώνονται» που θα είναι διαθέσιμη στο www.imdcityofathens.gr από την Τρίτη 18 Μαΐου στις 11:00. Για πρώτη φορά, 11 συλλογές πολιτιστικών φορέων του Δήμου Αθηναίων ανταλλάσσουν μεταξύ τους από ένα αντικείμενο και το παρουσιάζουν σε ψηφιακό περιβάλλον. Εκπαιδευτικές κάρτες διάδρασης, αφηγήσεις, εναλλακτικές εικαστικές παρουσιάσεις, πρωτότυπες ιστορίες και σύντομες ξεναγήσεις συνδυάζουν πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες, αρχειακό υλικό, ζωγραφικά σκίτσα, εικόνες από το παρελθόν και το μέλλον.

Από Τρίτη 18 Μαΐου, στις 11:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Η δράση διαθέσιμη εδώ.

«Istorima»: Οι συναρπαστικές ιστορίες πραγματικών ανθρώπων σε μια ιστοσελίδα

Η νέα δωρεάν online πρωτοβουλία των Katherine Fleming και Σοφίας Παπαϊωάννου, «Istorima», με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μας καλεί να ακούσουμε, να μοιραστούμε τις δικές μας ιστορίες και να έρθουμε όλοι πιο κοντά. Στο www.istorima.org θα βρείτε επιλεγμένες ιστορίες σε μορφή podcast, video και γραπτές. ‘Όλες οι συνεντεύξεις που συλλέγουν οι Ερευνητές του Istorima θα βρίσκονται σε ένα μεγάλο αρχείο προφορικών ιστοριών ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους.

17-23 Μαΐου

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους» – Ίδρυμα Β. και Ε. Γουλανδρή

Στο πλαίσιο της πρωτότυπης online δράσης «Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους», η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για άτομα άνω των 65 ετών, το Ίδρυμα Β. & Ε. Γουλανδρή και η seveneleven παρουσιάζουν την τρίτη και τελευταία θεματική ενότητα των εβδομαδιαίων διαδικτυακών ξεναγήσεων, με τίτλο «Καλλιτεχνικά ρεύματα», κάθε Πέμπτη στις 19:00. Στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας της δράσης επιλέγονται έργα μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης από τη συλλογή του Ιδρύματος, πραγματοποιείται συζήτηση για καλλιτεχνικά ρεύματα του 19ου και 20ου αιώνα, και εξετάζεται η επίδρασή τους στη σημερινή εποχή.

Πέμπτη 20/5 | 19:00

Ελεύθερη συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικής προεγγραφής στο goulandris.gr

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

17-23 Μαΐου

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 18ο βίντεο εδώ.