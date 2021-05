13o Psarokokalo: Επιστρέφει το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

To 13o Psarokokalo Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους επιστρέφει με προβολές στην μεγάλη οθόνη με ανεξάρτητο σινεμά από όλο τον κόσμο, με ανατρεπτικές ταινίες που θα μας ταξιδέψουν από τις 27 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου στον ιστορικό θερινό κινηματογράφο Τριανόν και στο ονειρικό Stellar Gastro Cinema, το pop-up diner – θερινό σινεμά που εμπνεύστηκαν και υλοποίησαν οι καταξιωμένοι σεφ Ιωάννης Μαρκαδάκης και Πάνος Ιωαννίδης.

Η Θέλγια Πετράκη και οι Someone Who Isn’t Me υπογράφουν το τρέίλερ του 13ου φεστιβάλ Psarokokalo.

«Αυτό που πραγματικά σκοπεύαμε να κάνουμε ήταν να οργανώσουμε ένα πρόγραμμα με πολλή ενέργεια που διερευνά τις ιδέες που μας ενδιαφέρουν και που θέλουμε να είναι στη δημόσια συζήτηση. Ένα διαπολιτισμικό φεστιβάλ για την κινηματογραφική εξερεύνηση κοινωνικών θεμάτων, ένα χώρο σύγκλισης μεταξύ των μεγάλων αστέρων του κινηματογράφου, επίσημου πειραματισμού και ανακάλυψης νέων ταλέντων» σημειώνει η διευθύντρια του φεστιβάλ Psarokokalo, Σουλτάνα Τατιάνα Κουμούτση.

Το κινηματογραφικό πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει 102 συνολικά επιλεγμένες ταινίες από 42 χώρες. Εκ των οποίων οι 23 ταινίες αφορούν την Ελληνική και Κυπριακή παραγωγή.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις ταινίες με περιλήψεις και τρέιλερ είναι διαθέσιμα στο www.psarokokalo.org. Η προπώληση ξεκινά την Πέμπτη 20.05.2021.

Την αυλαία του 13ου Psarokokalo θα ανοίξει η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδοβάρ, «Τhe Homan Voice» με τη μοναδική Tilda Swinton.

Η δομή του προγράμματος του 13ου Psarokokalo Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους περιλαμβάνει:

Το διεθνές διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ που ήταν και παραμένει η ναυαρχίδα του προγράμματος. Μια ανοιχτή, ανεξάρτητη ματιά στην διεθνή κινηματογραφία που περισσότερο αναζητά τα νέα ρεύματα παρά τα ακολουθεί. Δίνει έμφαση σε ταινίες μυθοπλασίας και προβάλλει σε ξεχωριστά τμήματα ντοκιμαντέρ και κινούμενα σχέδια. Προβάλει νέα ταλέντα που οι παραγωγές τους κάνουν πρεμιέρα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και ξεκινούν το ταξίδι τους για τα μεγαλύτερα παγκόσμια φεστιβάλ καθώς και ταινίες που έχουν συμμετοχές ή και έχουν αποσπάσει διακρίσεις στα μεγαλύτερα παγκόσμια φεστιβάλ (Καννών, Sundance, Rotterdam, Toronto κ.α.)

Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος είναι Ευρωπαϊκές παραγωγές διατηρώντας ισορροπία ανάμεσα χώρες με υψηλή κινηματογραφική παραγωγή και σε χώρες με χαμηλή κινηματογραφική παραγωγή. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από διακεκριμένες ταινίες από Φιλιππίνες , Αμερική, Τυνησία, Καναδά , Βιετνάμ, Χονγκ Κονγκ , Tαυλάνδη, Ισραήλ, Βραζιλία, Αργεντινή, Ταιβάν, Εκουαδόρ, Σιγκαπούρη, Κίνα, Μεξικό, Ινδία, Κολομβία.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ προσεγγίζει θεματικές όπως η ρητορική μίσους, τις πολλαπλές διακρίσεις για λόγους φύλου, θρησκεύματος, φτώχειας τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, τη βία κατά των γυναικών, την κλιματική αλλαγή, οικονομική μετανάστευση, τη σεξουαλική παρενόχληση. Συνολικά οι ταινίες είναι ερέθισμα για την εισαγωγή τη συζήτηση και τη οδήγηση σε δράση σε θέματα που σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το εθνικό διαγωνιστικό τμήμα αποκλειστικά στην Ελληνική και Κυπριακή παραγωγή παρουσιάζει επιλεγμένες είκοσι τρεις ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ. Οι ταινίες θίγουν καίρια ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και προσεγγίζουν με φρέσκια ματιά τις Ελληνικές παραδόσεις.

Το σταθερό πλέον θεματικό αφιέρωμα για την Αρχιτεκτονική και το Περιβάλλον με ταινίες που εξερευνούν τη σχέση περιβάλλοντος και κοινωνίας αλλά και τα όρια της οικολογικής μας συνείδησης.

Αφιέρωμα στην σύγχρονη κινηματογραφία της Κολομβίας.

στην σύγχρονη κινηματογραφία της Κολομβίας. Με στόχο την προώθηση της κυκλοφορίας ταινιών μικρού μήκους στην ΕΕ. τo Psarokokalo συνεργάζεται με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Amarcort που γεννήθηκε στο Ρίμινι (Ιταλία) το 2008.Το μοναδικό φεστιβάλ αφιερωμένο στον Φεντερίκο Φελίνι που πραγματοποιείται στη γενέτειρά του.

Το φεστιβάλ σταθερά προσηλωμένο στην ανάδειξη κάθε ενδιαφέρουσας νέας πρότασης που προέρχεται από το χώρο των New Media παρουσιάζει στο κοινό ταινίες 360ο . Το 360ο βίντεο (VR) είναι μια σφαιρική μορφή βίντεο η οποία όταν προβληθεί σε virtual reality headset δίνει στους θεατές μια βιωματική διαδραστική εμπειρία.

Τα βραβεία Psarokokalo εναποτίθενται αποκλειστικά στο κοινό.

H διοργάνωση του ετήσιου διεθνούς φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους PSAROKOKALO πρωτοβουλία που αποτελεί μέρος ενός σχεδίου που στοχεύει στην προβολή, την ανάπτυξη, την έρευνα και την πρόοδο της κινηματογραφικής τέχνης και πρακτικής (από το 2006). Είναι το κύριο αντικείμενο δράσης της Κύκλος αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Δείτε σύντομη παρουσίαση της Κύκλος, εδώ.

Οι κινηματογράφοι που παρουσιάζουν Psarokokalo:

Θερινός κινηματογράφος ΤΡΙΑΝΟΝ μέλος των Δικτύων Europa Cinemas και CICAE

Έναρξη προβολών: 20:30

Τιμή Εισιτηρίου: Γενική Είσοδος 5 ευρώ

Online αγορά εισιτηρίων: Έναρξη προπώλησης Πέμπτη 20.05

Αριθμός θέσεων: 200

Διεύθυνση: Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101 (Μετρό Βικτώρια) Τηλέφωνο: +30 210 8215469

Ο κινηματογράφος Τριανόν είναι πλήρως προσβάσιμος χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα. Η προσβασιμότητα περιλαμβάνει ανεξαρτήτως και αδιαιρέτως όλους τους χώρους κοινής χρήσης: προσβάσιμο φουαγιέ, προσβάσιμη αίθουσα, διαμορφωμένη κατάλληλα με τουλάχιστον 20 θέσεις αμαξιδίων στο κεντρικότερο και καλύτερο σημείο της αίθουσας και προσβάσιμη σκηνή.

STELLAR Gastro Cinema

Ετοιμαστείτε για ονειρικές προβολές συνοδεία ενός ειδικά σχεδιασμένου θεματικού street food menu το οποίο επιμελούνται οι δύο κορυφαίοι chef με έμπνευση την ατμόσφαιρα των ταινιών Psarokokalo.

Ώρα Προσέλευσης: 19:30-20:00 (Η προβολή και το σταδιακό σερβίρισμα του menu ξεκινά στις 20:30)

Τιμή Εισιτηρίου: 25 ευρώ (περιλαμβάνει 1 Welcome Drink, Menu 4 πιάτων & προβολή προγράμματος Psarokokalo)

Μόνο ηλεκτρονικό εισιτήριο. Το Stellar είναι ο μοναδικός κινηματόγραφος στην Ελλάδα με αποκλειστικά ηλεκτρονικό εισιτήριο, ενώ αν κάποιος δηλώσει vegetarian το menu διαμορφώνεται γι’ αυτόν.

Έναρξη προπώλησης: Πέμπτη 20.05

Αριθμός θέσεων: 70

Διεύθυνση: Τζαφέρη 16, Αθήνα Τηλέφωνο: +30 694 808 6999

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα και το μενού από τη σελίδα του STELLAR στο Psarokokalo.