Online Agenda: 46 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 8 Απριλίου

Θέατρο

«Μadame Βutterfly» – viva.gr

Η θρυλική παράσταση «Μadame Βutterfly» του David Henry Hwang, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Βουτσινά, με τους Αλέκο Αλεξανδράκη και Κώστα Αρζόγλου, έρχεται online για on demand προβολές, 7-11 Απριλίου, μέσω viva.gr. Ο Γάλλος διπλωμάτης Ρενέ Γκαλλιμάρ, από το κελί του, αναπολεί την εποχή που έζησε στη Κίνα, τότε που η Σονγκ Λι-Λινγκ τον άγγιξε όσο καμία άλλη με έναν τρόπο συναρπαστικό. Συμμετέχουν: Γιώργος Λέφας, Μαρία Τζομπανάκη, Ελευθερία Σπανού, Σάσα Κρίτση, Γιάννης Ηλιόπουλος κ.α.

Πέμπτη 8/4

Διαθέσιμη έως 11/4

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Αμπιγιέρ» – viva.gr

Οι θεατρικές επιχειρήσεις Λεμπέση διαθέτουν για on demand προβολές, 7-11 Απριλίου, την παράσταση θρύλο «Ο Αμπιγιέρ» του Ρόναλντ Χάργουντ, μέσω viva.gr. Το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας τη σεζόν 1989 -90 στο θέατρο Αθήναιον, σε σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου, με Σερ τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Νόρμαν τον Νικήτα Τσακίρογλου και Λαίδη την Ελένη Χατζηαργύρη. Είναι ένα έργο χαρακτήρων, που περιγράφει την ιδιόμορφη σχέση ανάμεσα σε ένα βετεράνο διάσημο σαιξπηρικό ηθοποιό και τον αφοσιωμένο Αμπιγιέρ του.

Πέμπτη 8/4

Διαθέσιμη έως 11/4

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Γιούγκερμαν» – Θέατρο Πορεία

Η παράσταση του Θεάτρου Πορεία «Γιούγκερμαν», το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, με τον Γιάννη Στάνκογλου στον κεντρικό ρόλο και έναν θίασο 20 πρωταγωνιστών, θα είναι διαθέσιμη για online προβολές από έως 23 Μαΐου στην πλατφόρμα on demand του θεάτρου Πορεία και στο viva.gr. Παρακολουθείστε τον βίο και την πολιτεία του γοητευτικού και δαιμόνιου Φινλανδού αριστοκράτη που ανακάλυψε το «υψηλό» μέσα από την ελληνική ψυχή. *Φώτο: Βάσια Αναγνωστοπούλου.

Πέμπτή 8/4

Διαθέσιμη έως 23/5

Εισιτήριο: 7.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«My Dear Andy» – e-thessalonikiculture.gr

Η online πολιτιστική πλατφόρμα Δήμου Θεσσαλονίκης, e-thessalonikiculture.gr, παρουσιάζει on demand, από τις 4 έως τις 20 Απριλίου, την παράσταση «My Dear Andy», σε κείμενο-σκηνοθεσία-ερμηνεία Χρήστου Αντωνιάδη. Η ζωή ενός ανθρώπου που στιγμάτισε την τέχνη του 20ου αιώνα, ενός καλλιτέχνη που έσπασε το ταμπού της μοναδικότητας φτιάχνοντας τέχνη για όλους, του πρωτοπόρου της pop art, Andy Warhol, ιδωμένη μέσα από τα μάτια του Αλέξανδρου Ιόλα, που υπήρξε μέντορας του αλλά και αυτός που τον ανακάλυψε.

Πέμπτη 8/4

Διαθέσιμη έως 20/4

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Τίμιος Κλέφτης» – ΚΘΒΕ

Ο «Τίμιος Κλέφτης» του Φίοντορ Ντοστογιέφσκι το νέο δραματοποιημένο ακρόαμα σε σκηνοθεσία Μαρίας Καραμήτρη, διαθέσιμο online και δωρεάν από αυτή την Παρασκευή 2 Απριλίου στην ιστοσελίδα και τα podcast του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Πρόκειται για την εξιστόρηση του Αστάφι Ιβάνιτς, ο οποίος είχε γνωρίσει κάποτε στη ζωή του έναν τίμιο κλέφτη, έναν μάλλον «τίμιο άνθρωπο (που) όμως έκλεψε». Παίζουν: Χρήστος Διαμαντούδης, Έφη Δρόσου, Γιώργος Κολοβός, Βασίλης Σπυρόπουλος, Θάνος Φερετζέλης.

Πέμπτη 8/4

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες ελληνικές παραστάσεις

Διαθέσιμες παραστάσεις από το εξωτερικό:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Beatles: Σε δημοπρασία σπάνιες επιστολές και αναμνηστικά του θρυλικού συγκροτήματος

Παιδικό Θέατρο

Εθνική Λυρική Σκηνή: Νέες παραστάσεις για παιδιά στη GNO TV

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις παιδικού θεάτρου

Οι αγαπημένοι ήρωες της παιδικής μας ηλικίας, οι αστείοι αλλά και διδακτικοί «Μικροί Κύριοι και Μικρές Κυρίες» έγιναν παράσταση και επιστρέφουν, έως 30 Απριλίου, για online streaming προβολές, μέσω viva.gr

Ένα διαχρονικό αριστούργημα που υμνεί τις εναλλαγές της φύσης και την κυκλικότητα του χρόνου, οι «Τέσσερις εποχές» του Αντόνιο Βιβάλντι έρχονται στην GNO TV της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έως 31 Δεκεμβρίου.

Το Θέατρο Αερόπλοιο διαθέτει σε online streaming Δευτέρα-Πέμπτη στις 19:00, έως τις 29 Απριλίου και on demand τα Σαββατοκύριακα 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 Απριλίου, την παράσταση «Της Φωτιάς και του Αέρα», σε σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή, μέσω viva.gr.

Ο Ιταλός σκηνοθέτης Enrico Peccoli υπογράφει την σκηνοθεσία του Θεατρικού τσίρκο «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων». Μια παράσταση διαθέσιμη για on demand προβολές, έως τις 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Ο Καραγκιοζοπαίχτης, Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής, μεταφέρει την παράγκα του Καραγκιόζη διαδικτυακά, μέσω του viva.gr, έως 30 Απριλίου, και διαθέτει την παράσταση «Ο Μυθικός Καραγκιόζης» για on demand προβολές.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 11 Απριλίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Επιπλέον διαθέσιμες παραστάσεις παιδικού θεάτρου

Το διαδραστικό, αποκριάτικο show «Ζητείται ακροβάτης για Τσίρκο» είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως τις 30 Απριλίου, μέσω viva.gr.

Το Κουκλοθέατρο Κρήτης διαθέτει για on demand προβολές, έως τις 11 Απριλίου 2021, την παράσταση «Πινόκιο», βασισμένο στο λογοτεχνικό έργο του Κάρλο Κολόντι, μέσω ticketservices.gr.

Το θέατρο Σοφούλη παρουσιάζει την online διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια, με τίτλο «Η Νίκη της Ελπίδας», έως 15 Απριλίου, μέσω viva.gr. Η

Η ομάδα σύγχρονου τσίρκου Cirko Cachivache μας μεταφέρει όλους στα χρόνια της παιδικής αθωότητας και της ξεγνοιασιάς με τo «’Oνειρο της Μόλυ», το οποίο θα είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως 5 Μαΐου, μέσω viva.gr.

Η ομάδα βιωματικού διαδραστικού θεάτρου για παιδιά, L&S, διαθέτει, έως τις 10 Απριλίου 2021, για on demand προβολές την παράσταση «Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, μέσω viva.gr.

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει, για on demand ποροβλές, το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, για on demand προβολές μέσω vimeo .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Η Κασέτα του Μελωδία: Ο Γιώργος Νταλάρας επιστρέφει με νέο άλμπουμ

Μουσικό Θέατρο

«Το Θείο Τραγί» – Θέατρο Πορεία

Το «Θείο Τραγί», η παράσταση του Άρη Μπινιάρη επιστρέφει online σε on demand προβολή από τις 19 Μαρτίου έως τις 30 Μαΐου 2021, μέσα από την on demand πλατφόρμα του Θεάτρου Πορεία και το viva.gr. Ένας αλήτης, ένας προκλητικός, ένας εχθρός του καθωσπρεπισμού επιστρέφει στα πάτρια εδάφη για μια παλιά του αγάπη, που παντρεμένη τώρα πια μ’ έναν πλούσιο αστό, ζει την «ευτυχία» μιας «γεμάτης» ζωής. *H παράσταση διαθέτει δυνατότητα επιλογής υποτίτλων στα ελληνικά ή τα αγγλικά. Ερμηνεία: Άρης Μπινιάρης.

Πέμπτη 8/4

Διαθέσιμη έως 30/5

Εισιτήριο: 3.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Όπερα

«Αντρέα Σενιέ» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Η πρώτη παραγωγή του επετειακού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση έρχεται στην GNO TV από τις 31 Μαρτίου έως και τις 31 Ιουλίου 2021. Πρόκειται για την όπερα «Αντρέα Σενιέ» του Ουμπέρτο Τζορντάνο, σε μουσική διεύθυνση Φιλίπ Ωγκέν, σκηνοθεσία-σκηνικά-κοστούμια-φωτισμούς Νίκου Πετρόπουλου, με μια πλειάδα πρωταγωνιστών, όπως οι Μαρσέλο Άλβαρες, Δημήτρης Πλατανιάς, Μαρία Αγκρέστα κ.ά. Δράμα σε ιστορικό περιβάλλον, η όπερα επικεντρώνεται στα τελευταία χρόνια της ζωής του ποιητή Αντρέ Σενιέ.

Πέμπτη 8/4

Διαθέσιμη έως 31 Ιουλίου

Εισιτήριο: 10€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Roma Armee» – Maxim Gorki Theater

Το Maxim Gorki Theater παρουσιάζει την Πέμπτη 8 Απριλίου, στις 20:30, τη μουσική παράσταση «Roma Armee», σε σύλληψη Simonida και Sandra Selimović και σκηνοθεσία Yael Ronen. Σε μια περίοδος όπου ο νεοφασιμός εξαπλώνεται στην Ευρώπη, μια ομάδα ηθοποιών καλεί έναν στρατό Ρομά για αυτοάμυνα. Έναν υπερεθνικό, ποικιλόμορφο, φεμινιστικό, queer στρατό, ο οποίος παλεύει ενάντια στις δομικές διακρίσεις και τον ρατσισμό και του οποίου τα μέλη χειραφετούνται από τον εσωτεριεκυμένο ρόλο του θύματος. Σε μια συλλογική δράση αυτο-ενδυνάμωσης.

Πέμπτη 8/4 | 20:30 (ώρα Ελλάδος)

Υπότιτλοι: Αγγλικοί

Δωρεάν

Για παρακολούθηση της παράστασης και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Όπερα

Εθνική Λυρική Σκηνή: Νέες παραστάσεις στη GNO TV

«Ρέκβιεμ Αχμάτοβα» και «Η επέτειος»: Δύο μονόπρακτες όπερες δωματίου του Χάρη Βρόντου ως ενιαία παράσταση, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία Αγγέλας-Κλεοπάτρας Σαρόγλου. Διαθέσιμη από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Η όπερα σύγχρονου ρεπερτορίου «Λευκό ρόδο» (1986) του Ούντο Τσίμμερμαν, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία Θέμελη Γλυνάτση, διαθέσιμη από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Η όπερα «Το λυκόφως των χρεών», μια ριζική διασκευή του «Λυκόφωτος των θεών» του Ρίχαρντ Βάγκνερ σε μουσική μεταγραφή του Χαράλαμπου Γωγιού, λιμπρέτο του Δημήτρη Δημόπουλου και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ευκλείδη. Διαθέσιμ από 14 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Η όπερα «Ο μικάδος» (1885) των Γκίλμπερτ και Σάλλιβαν, σε μουσική διεύθυνση-ενορχήστρωση Μιχάλη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία Ακύλλα Καραζήση, διαθέσιμη από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Πέμπτη 8/4

Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«Ευγένιος Ονιέγκιν» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν online προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει την Πέμπτη 8 Απριλίου η όπερα «Ευγένιος Ονιέγκιν» του Πιοτρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι. Μια παραγωγή του 2017, σε μουσική διεύθυνση Robin Ticciati και σκηνοθεσία Deborah Warner. Στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο του αμήχανου αριστοκράτη που ανακαλύπτει τη δύναμη της αγάπης πολύ αργά ο Peter Mattei. Στον ρόλο της Τατιάνας η σοπράνο Anna Netrebko.

Πέμπτη 8/4

Δωρεάν

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

«Λόενγκριν» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των διαδικτυακών προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Πέμπτη 8 Απριλίου, στις 20:00, την όπερα του Ρίχαρντ Βάγκνερ «Λόενγκριν», σε μουσική διεύθυνση Simone Young και σκηνοθεσία Andreas Homoki. Παίζουν: Andreas Schager, Elza van den Heever, Petra Lang, Evgeny Nikitin, Kwangchul Youn.

Πέμπτη 8/4

Ώρα: 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Απαιτείται εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Τουραντό» – Arte in English

Το κανάλι πολιτισμού Arte in English διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, έως τις 10 Οκτωβρίου 2021, την όπερα «Τουραντό» του Τζάκομο Πουτσίνι, από το Gran Teatre del Liceu, σε μουσική διεύθυνση Josep Pons και σκηνοθεσία Franc Aleu. Στην καρδιά του Πεκίνου, ξεδιπλώνεται τραγικά η μοίρα τριών χαρακτήρων: Της σκληρής Πριγκίπισσας Τουραντό, του νεαρού Καλάφ που είναι τρελά ερωτευμένος μαζί της και της ερωτευμένης με τον Καλάφ σκλάβας Λιού.

Πέμπτη 8/4

Διαθέσιμη έως 10/10

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις μουσικού θεάτρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ιταλία: Τέλος στην λογοκρισία ταινιών για «ηθικούς και θρησκευτικούς λόγους»

Χορός

«Human Βehaviour» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Η παράσταση «Human Βehaviour», με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θα είναι διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 24 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο Γιάννης Μανταφούνης χορογραφεί το «Point of No Return» σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη, η Ερμίρα Γκόρο χορογραφεί το «Plan B» σε μουσική Δήμητρας Τρυπάνη και ο διευθυντής Μπαλέτου Κωνσταντίνος Ρήγος το «Lieder ohne Worte» σε μουσική Δημήτρη Τερζάκη.

Πέμπτη 8/4

Διαθέσιμη έως τις 31/12

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Havana Nights – artinfo.gr

Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης περιοδείας στα μεγαλύτερα μουσικά θέατρα της Ευρώπης, το υπερθέαμα «Havana Nights» έρχεται στις οθόνες μας on demand, έως τις 5 Μαΐου, μέσω viva.gr. Οι χορευτές του Havana Dance Company, οι ακροβάτες του Εθνικού Τσίρκου της Κούβας και η ζωντανή ορχήστρα του σπουδαίου Κουβανού τρομπετίστα Yuliesky Donzalez, συνυπάρχουν σε μια παράσταση με γρήγορες αλλαγές, ακροβατικές ανατροπές και εξωτική σάλσα.

Πέμπτη 8/4

Διαθέσιμη έως 5 Μαΐου

Εισιτήριο: 13€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Rooms» – Rambert

Ο Θίασος σύγχρονου χορού Rambert παρουσιάζει την Πέμπτη 8/4, στις 14:00, την Παρασκευή 9/4, στις 22:00, το Σάββατο 10/4, στις 22:00 και τη Δευτέρα 12/4, στις 03:00 π.μ., την κινηματογραφημένη παράσταση χοροθεάτρου «Rooms», με 17 χορευτές, 36 σκηνές, εκατό χαρακτήρες και χίλια κοστούμια. Άνθρωποι προσπαθούν να ζήσουν τις ζωές τους, να τα βγάλουν πέρα με τα διλήμματά τους, να αποφύγουν τις κακοτυχίες και να επιβιώσουν από τα μικροδράματά τους. Χορογραφία: Jo Strømgren.

Πέμπτη 8/4 | 14:00 (ώρα Ελλάδος)

Από 10£

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις χορού

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου παρουσιάζει, έως τις 18 Απριλίου, την παράσταση μπαλέτου «The Dream», βασισμένη στο «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Το κανάλι πολιτισμού Arte in English διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, έως τις 31 Μαΐου 2021, την tango operetta του εμβληματικού Άστορ Πιατσόλα «María de Buenos Aires».

Οι σπουδαστές των Επαγγελματικών Τμημάτων χορευτών και καθηγητών χορού της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ σε χορογραφίες της Μυρτώς Γράψα, της Ίριδας Καραγιάν, του Γιάννη Τσιγκρή και του Mαριύς Πετιπά σε επιμέλεια Νατάσσας Σιούτα. Διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Ιουλίου 2021.

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έως τις 5 Μαΐου 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ίδρυμα Θεοχαράκη: Online εκπαιδευτικά προγράμματα Απριλίου για όλες τις ηλικίες

Μουσική

Φιλελληνική Μουσική: Το πιάνο και η Επανάσταση – Ίδρυμα Θεοχαράκη

Το Ίδρυμα Θεοχαράκη παρουσιάζει την Πέμπτη 8 Απριλίου, στις 20:30, τη live streaming συναυλία «Φιλελληνική Μουσική: Το πιάνο και η Επανάσταση», με το Άρη Γραικούση στο πιάνο. Η μουσική εκδήλωση θα περιλαμβάνει έργα για σόλο πιάνο Ελλήνων και Φιλελλήνων συνθετών και θα προβληθεί δωρεάν μέσω της σελίδας facebook του Ιδρύματος Θεοχαράκη.

Πέμπτη 8/4 | 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

The Cornelian Secret: Ερωτική Ποίηση του Λόρδου Μπάιρον – Εθνική Λυρική Σκηνή

H επετειακή συναυλία της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 2021 «The Cornelian Secret», με νέα έργα των Γιάννη Αγγελάκη, Ασπασίας Νασοπούλου και Ορέστη Παπαϊωάννου βασισμένα στην ερωτική ποίηση του Λόρδου Μπάιρον, έρχεται δωρεάν, έως τις 31 Δεκεμβρίου, στην GNO TV. Βαθιά κλονισμένος, λίγα χρόνια αργότερα, από τον απροσδόκητο θάνατο του φοιτητικού του αγαπημένου από φυματίωση σε ηλικία είκοσι ενός ετών, ο Μπάιρον θα συνθέσει μια σειρά από σπαρακτικές ελεγείες.

Πέμπτη 8/4

Διαθέσιμη έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Spiral Trio – Half Note Jazz Club

Το Half Note Jazz Club διαθέτει, από το Σάββατο 3 Απριλίου έως την Παρασκευή 9 Απριλίου, την online συναυλία του jazz group Spiral Trio. Το Spiral Trio, ένα από τα σημαντικότερα group τις ελληνικής jazz, παρουσιάζει πρωτότυπες συνθέσεις των μελών του τρίο, αλλά και jazz standards που όμως και αυτά λειτουργούν ως αφετηρία από την οποία θα οδηγηθεί η μουσική, με όχημα τον αυτοσχεδιασμό, σε ξεχωριστούς και απρόβλεπτους μουσικούς χώρους.

Πέμπτη 8/4

Έως της Παρασκευή 9/4 στις 23:59

Εισιτήρια: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Δωρεάν Μουσικές Εκδηλώσεις στη GNO TV

Ο πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος σε ένα ρεσιτάλ πιάνου στο οποίο ερμηνεύει το έργο για πιάνο του Γιώργου Κουμεντάκη «Η προνύμφη και η νυχτοπεταλούδα του L. van B.» (1999). Στο έργο «Ένας γρύλος στο φαράγγι του Κoτσυφού» συμμετέχουν οι Θοδωρής Τζοβανάκης και Στέφανος Νάσος. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

O πιανίστας Γιώργος Κωνσταντίνου ερμηνεύει έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν σε ένα ρεσιτάλ, το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2020, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην πιανιστική μουσική του Μπετόβεν. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Πέμπτη 8/4

Διαθέσιμα έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τις συναυλίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες μουσικές εκδηλώσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Η μόδα μέσα από την Τέχνη: Η Ιωάννα Κουρμπέλα σε online εκδήλωση του Ιδρύματος Θεοχαράκη

Φεστιβάλ

21ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου

Από τις 6 ως τις 14 Απριλίου 2021 το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου προσκαλεί τους σινεφίλ, σ’ ένα ψηφιακό ταξίδι στην 7η Τέχνη, μέσα από ένα πρόγραμμα προβολών και συναντήσεων με τους δημιουργούς γαλλικών και γαλλόφωνων ταινιών. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ στην ιστοσελίδα festivalfilmfrancophone.gr/.

6-14 Απριλίου

Εισιτήριο: 3€, 4€

Αγοράστε εισιτήρια και δείτε τις ταινίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Όταν η Τέχνη τιμά εκείνους που «μάχονται» στην πρώτη γραμμή της πανδημίας

Σινεμά

«When we Fell» – New York City Ballet

To New York City Ballet παρουσιάζει από την Παρασκευή 9 Απριλίου, στις 03:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος), έως τις 22 Απριλίου, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση μέσα από το επίσημο κανάλι του στο youtube, το φιλμ των Kyle Abraham και Ryan Marie Helfant, με τίτλο «When we Fell». Σε χορογραφία του Kyle Abraham, στο φιλμ θα συμεμτέχουν οι χορευτές India Bradley, Jonathan Fahoury, Christopher Grant, Claire Kretzschmar, Lauren Lovette, Taylor Stanley, KJ Takahashi και Sebastian Villarini-Velez.

Από Παρασκευή 9/4 | 03:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος)

Διαθέσιμο έως 22/4

Δωρεάν

Δείτε το φιλμ εδώ.

«Ηρόδοτος: Η ναυμαχία της Σαλαμίνας» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η Μαρία Καλλιμάνη, ο Δημήτρης Καταλειφός, η Θέμις Μπαζάκα και ο Γιάννης Τσορτέκης ζωντανεύουν πρόσωπα και γεγονότα της ιστορικής ναυμαχίας της Σαλαμίνας, στο ντοκιμαντέρ «Ηρόδοτος: Η ναυμαχία της Σαλαμίνας» που συνδυάζει τη θεατρική αφήγηση με to κινηματογραφικό οδοιπορικό στα θαλάσσια στενά της Σαλαμίνας, το οποίο θα προβληθεί την Τετάρτη 7 Απριλίου από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Πέμπτη 8/4

Διαθέσιμο έως 20/5

Δωρεάν

Παρακολουθήστε το ντοκιμαντέρ εδώ.

Από τις μικρού στις μεγάλου μήκους ταινίες (και αντίστροφα) – Ινστιτούτο Θερβάντες

Τον Απρίλιο, το Ινστιτούτο Θερβάντες παρουσιάζει στο κανάλι του στο Vimeo, τέσσερεις κινηματογραφιστές, σε συνεργασία με το Alcine, το φεστιβάλ κινηματογράφου του Αλκαλά ντε Ενάρες. Ο κύκλος περιλαμβάνει ταινίες των σκηνοθετών Χουάνχο Χιμένεθ, Άλεξ Μοντόγια και Μπελέν Μαθίας και της παραγωγού Μαρία ντελ Πούι Αλβαράδο, που έχουν συμμετάσχει με τα έργα τους στο φεστιβάλ. 6-8/4 παρακολουθήστε δωρεάν την ταινία «Λούκας» του Álex Montoya.

Πέμπτη 8/4

Έως 8/4 στις 21:00

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

«Μα τι συμβαίνει στο αμπάρι;» – Polyeco Contemporary Art Initiative

Η μη-κερδοσκοπική οργάνωση Polyeco Contemporary Art Initiative παρουσιάζει, από την Τρίτη 6 Απριλίου, στις 23:00, το εκπαιδευτικό φιλμ «Μα τι συμβαίνει στο αμπάρι», σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Το φιλμ είναι εμπνευσμένο από τον εικαστικό Γιάννη Κουνέλλη, τη σχέση του με τον Πειραιά και τη σημασία των αντικειμένων, των υλικών και του περιβάλλοντος στο έργο του. Μια σύλληψη της εικαστικού και καθηγήτριας τέχνης Κατερίνας Ζαχαροπούλου. Το φιλμ θα είναι διαθέσιμο στο κανάλι youtube του PCAI και την ιστοσελίδα του Δημοτικού Θέατρου Πειραιά.

Πέμπτη 8/4

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

Η Strada Films διαθέτει έως τις 24 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

Αφιέρωμα στον Ροβήρο Μανθούλη – Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους διοργανώνει ένα αφιέρωμα κατά βάση κινηματογραφικό αλλά με σημαντικές προεκτάσεις με ηχητικά, γραπτά και φωτογραφικά ντοκουμέντα, με τίτλο «Ροβήρος Μανθούλης, μια τρίτη ματιά» σε επιμέλεια του Νίκου Θεοδοσίου. Ο Ροβήρος Μανθούλης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του κινηματογράφου με ένα πλούσιο κινηματογραφικό έργο που ξεπερνάει τις 120 ταινίες. Οι ταινίες του αφιερώματος θα είναι διαθέσιμες (ελεύθερα) από το Σάββατο 27/03 στη διαδικτυακή πλατφόρμα online.olympiafetsival.gr.

Πέμπτη 8/4

Έως 12 Απριλίου

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Η Strada Films διαθέτει έως τις 14 Μαΐου μέσω viva.gr τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει έως τις 26 Απριλίου για on demand προβολές τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει, έως τις 18 Απριλίου μέσω viva.gr, τις ταινίες: «Συντρίμμια Ψυχής» του Τζέρεμι Ποντέσουα

«Οίκτος» του Μπάμπη Μακρίδη

«Άφτερλωβ» του Στέργιου Πάσχου

«Στάκαμαν» του Αντώνη Καφετζόπουλου

«Ακαδημία Πλάτωνος» του Φίλιππου Τσίτου

«Φτηνά Τσιγάρα» του Ρένου Χαλαραμπίδη

Επιπλέον διαθέσιμες ταινίες για online παρακολούθηση:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Future Now στη Στέγη: Ποιο παρόν ορίζει το μέλλον μας;

Εκθέσεις

«Ίων Δραγούμης: Στο Μεταίχμιο Ανατολής και Δύσης» – Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών

Η έκθεση «Ίων Δραγούμης: Στο Μεταίχμιο Ανατολής και Δύσης», με άγνωστο και σπάνιο υλικό από το προσωπικό αρχείο του Ίωνος Δραγούμη, θα είναι διαθέσιμη στο κοινό διαδικτυακά από τις 8 Απριλίου 2021, ώρα 7μμ, στην ιστοσελίδα της Αμερικανικής Σχολής (www.ascsa.edu.gr). Στην περιήγηση, διάρκειας 35’, οι επιμελητές της έκθεσης παρουσιάζουν τις επιμέρους θεματικές ενότητες και τα σπουδαιότερα εκθέματα, ενώ ακούγονται αποσπάσματα από τα προσωπικά ημερολόγια και τις επιστολές του Ίωνος Δραγούμη.

Πέμπτη 8 Απριλίου | 19:00

Δωρεάν

Δείτε την περιήγηση εδώ.

«Stellar Gems» – γκαλερί Bernier/Eliades

H γκαλερί Bernier/Eliades παρουσιάζει, έως 20 Μαΐου, την ατομική, διαδικτυακή έκθεση του Αμερικανού καλλιτέχνη Brian Rochefort, με τίτλο «Stellar Gems». Η έκθεση περιγράφει τα αντικείμενα που βρίσκονται πλέον στη γη, όταν ένας φανταστικός κομήτης ή αστεροειδής, πλήττει τον πλανήτη και δημιουργεί χαοτικά συντρίμμια. Όλα τα έργα του Rochefort όπως και ο τίτλος τους, είναι προϊόν έμπνευσης από τα ταξίδια του καλλιτέχνη σε απομακρυσμένες περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Πέμπτη 8/4

Διαθέσιμη έως 20 Μαΐου

Δωρεάν

Δείτε την έκθεση εδώ.

Λάβαρα: 200 χρόνια μετά – Ένωση Καλλιτεχνών ΥΠΠΟΑ

Οι εικαστικοί της Ένωσης Καλλιτεχνών του Υπουργείου Πολιτισµού, µε αφορµή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 δημιουργούν πρωτότυπα έργα – ΛΑΒΑΡΑ – του σήµερα. Η έκθεση διαρκεί από 25 Μαρτίου έως 30 Ιουλίου 2021. Στην διαδικτυακή έκθεση περιλαμβάνονται έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, ψηφιακής επεξεργασίας, προβολής και άλλων μέσων, όλα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της ψηφιοποίησης της έκθεσης.

25 Μαρτίου – 30 Ιουλίου

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Εικονική περιήγηση στις εκθέσεις του ΜΙΕΤ

Περιηγηθείτε σε προηγούμενες εκθέσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης μέσω των 360° virtual tours. Πολλές εκθέσεις του ΜΙΕΤ έχουν φωτογραφηθεί από την De Novo 360 και ζωντανεύουν ξανά σε εικονικές περιηγήσεις. Οι ψηφιακές αναβιώσεις είναι προσβάσιμες online από την ιστοσελίδα του ΜΙΕΤ (www.miet.gr) και είναι συμβατές τόσο από υπολογιστή όσο και από κινητές συσκευές.

Πέμπτη 8/4

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός» – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει την έκθεση «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός. Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου». Μία έκθεση που περιλαμβάνει σημαντικά ευρωπαϊκά έργα του 19ου αιώνα και του ελληνικού Νεοκλασσικισμού σε διάλογο με αρχαία αριστουργήματα, υπό την επιμέλεια της Ιστορικού Τέχνης Δρος Φανής-Μαρίας Τσιγκάκου και του Καθηγητή Νικολάου Χρ. Σταμπολίδη. Το κοινό μπορεί να περιηγηθεί σε αυτήν online και δωρεάν, στο https://1821.cycladic.gr, έως ότου ανοίξουν τα μουσεία.

Πέμπτη 8/4

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Status Update: Νικόλας Παπαγιάννης, ηθοποιός

Εκδηλώσεις

«Made in Italy» – Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας παρουσιάζουν ένα νέο online κύκλο αφιερωμένο στον Made in Italy πολιτισμό που θα σας συνοδεύσει μέχρι την άνοιξη. Με στόχο την όσο γίνεται πληρέστερη εικόνα του σύγχρονου Ιταλικού πολιτισμού, στην ιστοσελίδα μπορεί να βρει κανείς πλούσιο περιεχόμενο αφιερωμένο στον κινηματογράφο, στο θέατρο, στη μόδα, στο ντιζάιν, στη μουσική, στη γαστρονομία, στην επιστήμη και στις τέχνες. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Διαθέσιμο έως 16 Απριλίου

Δωρεάν κατόπιν εγγραφής

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.