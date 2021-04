Σχεδία: Με click away/in shop το «σπίτι» του περιοδικού δρόμου στο κέντρο της Αθήνας

Άνοιξε το «σπίτι» του περιοδικού δρόμου «Σχεδία»

Έτσι, λοιπόν, όσοι το επιθυμούν, μπορούν να παραλαμβάνουν το τελευταίο (ακυκλοφόρητο) τεύχος του ελληνικού περιοδικού δρόμου, από το σπίτι της «Σχεδίας» στο κέντρο της Αθήνας (Κολοκοτρώνη 56 και Νικίου 2). Εκεί, θα τους περιμένει κάθε μέρα, από τις 10:00 έως τις 17:00, ένας άνθρωπος με το κόκκινο γιλέκο για να τους το παραδώσει.

Όπως γράφουν και οι υπεύθυνοι της «Σχεδίας» στο Facebook «ο άνθρωπος με το κόκκινο γιλέκο θα είναι εκεί για να σας καλοδεχθεί, για μια «καλημέρα», μια κουβέντα και, βεβαίως, να σας δώσει ο ίδιος το περιοδικό, να πάρει μια ανάσα. Έτσι, εξασφαλίζει ο ίδιος με αξιοπρέπεια ένα ελάχιστο έστω έσοδο, και, μάλιστα, σε καιρούς παρά πολύ δύσκολους, γεμίζοντας, παράλληλα, δημιουργικά το χρόνο του και εσείς, ο αναγνώστης, παίρνετε στα χέρια σας το ένα τεύχος που ειλικρινά πιστεύουμε ότι έχει μια ιδιαίτερη (και) δημοσιογραφική αξία. Όλα αυτά και άλλα πολλά μέχρι να είμαστε σε θέση όλοι μας να ξανασμίξουμε στα πόστα, στους δρόμους, στις πλατείες, στο «σχεδία home», παντού».