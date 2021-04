Beatles: Σε δημοπρασία σπάνιες επιστολές και αναμνηστικά του θρυλικού συγκροτήματος

Το θρυλικό συγκρότημα πραγματοποίησε περισσότερες από 250 live συναυλίες στη γερμανική πόλη του Αμβούργου από τον Αύγουστο του 1960 έως τον Δεκέμβριο του 1962, με τις εμφανίσεις τους αυτές αλλά και μερικές από τις σχέσεις που δημιούργησαν εκεί να τους βοηθούν σημαντικά στο να γίνουν διάσημοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και πέρα από αυτό.

Στη δημοπρασία, που θα λάβει χώρα στο Λονδίνο μέσα στον επόμενο μήνα, θα περιλαμβάνονται άγνωστες μέχρι τώρα επιστολές, άδειες εργασίας, φωτογραφίες, σχέδια, ποιήματα και άλλα.

