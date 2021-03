Νέα Υόρκη: Το πρώτο covid-safe club έρχεται από τον Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads

Η επιστροφή στα club μοιάζει όλο και πιο πιθανή, με διοργανωτές στην Ευρώπη να πραγματοποιούν «πειραματικές» συναυλίες και πάρτι με μεγάλη επιτυχία. Την ίδια ιδέα φαίνεται να είχε και ο ιδρυτής των Talking Heads, Ντέιβιντ Μπερν, ο οποίος αποφάσισε να διοργανώσει ένα κοινωνικά αποστασιοποιημένο rave party στην Νέα Υόρκη, όταν ανοίξουν ξανά τα club (φυσικά με περιορισμένη χωρητικότητα) τον Απρίλιο.

Για το πρότζεκτ, με τίτλο «Social!», ενοικιάστηκε το Park Avenue Harmony στο οποίο θα ανοίξει ένα «socially distanced club», που θα φιλοξενεί περίπου 100 άτομα ανά πάρτι.

Τη μουσική του κλαμπ θα επιλέξει ο Ντέιβιντ Μπερν, με τους συνεργάτες του στο πρότζεκτ Κριστίν Τζόουνς (σχεδιάστρια στο Broadway) και Στίβεν Χόγγερτ (χορογράφος). DJ του πάρτι θα είναι η Νεοϋορκέζα Natasha Diggs.

🎟️ Now on Sale! Get tickets to “SOCIAL! the social distance dance club,” an interactive music & movement-based experience conceived by choreographer Steven Hoggett, set designer Christine Jones & multimedia artist & musician David Byrne! @DBtodomundo

