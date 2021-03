Online Agenda: 46 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 24 Μαρτίου

Θέατρο

«Ο Μικρός Πρίγκηπας» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο «Μικρός Πρίγκιπας» (Mon Petit Prince,) από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μπογδάνου είναι διαθέσιμo online για on demand προβολές, έως 30 Απριλίου. Η παράσταση για ενήλικες, με την Λένα Παπαληγούρα στον ρόλο του μικρού Πρίγκιπα, ισορροπεί ανάμεσα στην κυριολεξία και τον συμβολισμό. Πρωταγωνιστής του παραμυθιού γίνεται ο ίδιος ο συγγραφέας. Παίζουν: Λένα Παπαληγούρα, Γιωργής Τσαμπουράκης, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Λευτέρης Βασιλάκης, Λήδα Καπνά, Θάνος Λέκκας, Ειρήνη Μακρή και Υβόννη Τζάθα. *Φώτο: Yannis Zahos

Τετάρτη 24/3

Διαθέσιμη έως τις 30/4 στις 23:59

Εισιτήριο: 13€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» – Θέατρο Πορεία

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» του Μ. Καραγάτση σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου η παράσταση – σταθμός του θεάτρου Πορεία επανέρχεται σε on demand προβολή από τις 15 Μαρτίου έως τις 16 Μαΐου 2021, μέσω της on demand πλατφόρμας του Θεάτρου Πορεία και από 16/4 έως 18/4 μέσω viva.gr. Παρακολουθούμε την ιστορία μιας παθιασμένης με την ελληνική κλασική παιδεία Γαλλίδας, της Μαρίνας Μπαρέ, που έρχεται να ζήσει στην Ελλάδα ερωτευμένη και παντρεμένη με έναν Έλληνα εφοπλιστή. Ερχόμενη σε επαφή, όμως, με την ίδια τη χώρα των ονείρων της, συναντά τις δικές της Χίμαιρες. Παίζουν: Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Μάξιμος Μουμούρης, Δημήτρης Μοθωναίος κ.α.

Τετάρτη 24/3

Διαθέσιμη έως 16/5

Εισιτήριο: 7.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Μισαλλοδοξία» – Ίδρυμα Ωνάση

Πώς μπορείς να αφηγηθείς χωρίς να μιλάς; Η «Μισαλλοδοξία» («Intolerance»), η μνημειώδης, σπονδυλωτή, βωβή ταινία του D.W. Griffith, για την οποία έχει ειπωθεί πως μπορεί κάλλιστα να σταθεί δίπλα στην 5η Συμφωνία του Μπετόβεν και στα αριστουργήματα του Μιχαήλ Άγγελου έγινε παράσταση στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης τον Ιανουάριο του 2016, σε σκηνοθεσία Ιώς Βουλγαράκη και 5 χρόνια μετά κάνει online πρεμιέρα στο YouTube Channel. Διαθέσιμη έως 14 Απριλίου.

Τετάρτη 24/3

Διαθέσιμη έως 14/4

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν): «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,

«Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου,

«Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και

«Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Τετάρτη 24/3

Άλλες διαθέσιμες ελληνικές παραστάσεις

«Το 3%», το πολιτικό έργο «επιστημονικής φαντασίας» της βραβευμένης Βίλης Σωτηροπούλου παρατείνει τις online streaming παραστάσεις του, 24-31/3, μέσω viva.gr.

Ο Στέλιος Ανατολίτης, ο Δημήτρης Χριστοφορίδης, ο Άγγελος Σπηλιόπουλος και ο Blink Mike παρουσιάζουν on demand, έως 22 Μαΐου, το comedy show, «Comedy Click».

Η ψηφιακή πολιτιστική πλατφόρμα Δήμου Θεσσαλονίκης, e-thessalonikiculture.gr, παρουσιάζει, έως τις 20 Απριλίου, την παράσταση της «ΤΡΙ.ΕΝΑ πολιτισμού» «Αγρυπνία», βασισμένη σε 5 ερωτικά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

Η θεατρική παράσταση «Γυναίκα Loser – πονεμένες ιστορίες» της Βίλης Σωτηροπούλου παρουσιάζεται online έως τις 5 Απριλίου, καθημερινά on demand από το viva.gr.

Η παράσταση «Ιστορία Χωρίς Όνομα» του Στέφανου Δάνδολου, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, θα είναι διαθέσιμη για online on demand προβολές έως τις 30 Μαρτίου, μέσω viva.gr.

«Το Ευχαριστημένο» της Μαρίνας Καραγάτση, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου θα προβληθεί στην on demand πλατφόρμα του θεάτρου Πορεία και στο viva.gr έως τις 30 Μαΐου 2021.

Η παράσταση «Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία-ερμηνεία του Θανάση Σαράντου, θα είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, έως 1η Απριλίου, μέσω της πλατφόρμας viva.gr.

Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία» διαθέτει on demand, από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαρτίου, μέσω viva.gr, την παράσταση «Ο Γάμος του Καραχμέτη» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε διασκευή – σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου.

Τετάρτη 24/3

Επιπλέον ελληνικές παραστάσεις

Τετάρτη 24/3

«Vanya And Sonia And Masha And Spike» – Lincoln Center

Η παράσταση «Vanya And Sonia And Masha And Spike» του Christopher Durang, σε σκηνοθεσία Nicholas Martin, από το αρχείο του Lincoln Center Theater, θα είναι διαθέσιμη για δωρεάν on demand προβολές, κατόπιν εγγραφής, έως τις 11 Απριλίου. Το βραβευμένο με Τόνι έργο παίρνει τρεις αδελφές (Kristine Nielsen, David Hyde Pierce και Sigourney Weaver), προσθέτει ένα boy toy (Billy Magnussen), τους προσγειώνει στο τσεχωφικό σύμπαν και το αποτέλεσμα μια ξεκαρδιστική και συγκινητική κωμωδία από τον μετρ του είδους.

Τετάρτη 24/3

Κατόπιν εγγραφής

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Hamlet» – Maxim Gorki Theater

Το Maxim Gorki Theater παρουσιάζει την Τετάρτη 24 Μαρτίου, στις 20:30 (ώρα Ελλάδος), μέσω live streaming, μια νέα εκδοχή του «Hamlet» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Christian Weise. Μια τραγωδία βίας, διαφθοράς, εκδίκησης και εξαπάτησης, που επικεντρώνεται σε ζητήματα όπως η θρησκεία, ο θάνατος, η φιλοσοφία, οι ενοχές και η οποία μεταφέρεται, χρονικά, στην μόλις επανενωμένη Γερμανία. Παίζουν: Svenja Liesau, Dominic Hartmann, Kenda Hmeidan, Ruth Reinecke, κ.α.

Τετάρτη 24/3 | 20:30 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: Από 5€

Αγοράστε εισιτήριο και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«The Picture of Dorian Gray» – pictureofdoriangray.com

Το Barn Theatre παρουσιάζει, έως στις 31 Μαρτίου 2021, για on demand προβολές την παράσταση «The Picture of Dorian Gray», μια νέα διασκευή του ομότιτλου μυθιστορήματος του Όσκαρ Ουάιλντ, σε σκηνοθεσία Tamara Harvey και διασκευή Henry Filloux-Bennett, μέσα από το pictureofdoriangray.com. Στον κόσμο των μέσω κοινωνικής δικτύωσης και των dating apps ο Ντόριαν Γκρέυ κάνει μια συμφωνία. Καθώς, όμως, η διαφθορά και η δολοφονική αχρειότητα τρυπώνει στον κόσμο του, θα αντιληφθεί το τρομερό τίμημα της συμφωνίας. Παίζουν: Fionn Whitehead, Joanna Lumley, Emma Mcdonald, Alfred Enoch, Stephen Fry κ.α.

Τετάρτη 24/3

Εισιτήριο: 12£

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Turn On Fest 2021 – Hope Mill Theatre

Το Hope Mill Theatre διοργανώνει, από τις 17 έως τις 28 Μαρτίου, το Turn On Fest 2021, το ετήσιο ΛΟΑΤΚΙ Φεστιβάλ, το οποίο φέτος θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα περιλαμβάνει μια σειρά από online εκδηλώσεις. Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει παραστάσεις, performance, drag shows, συζητήσεις και πολλά άλλα. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ. 17-28 Μαρτίου

Εισιτήρια από 5£ έως 12£

Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις από το εξωτερικό: Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας ανανέωσε για τον Μάρτιο τις διαθέσιμες παραστάσεις μέσω της on demand πλατφόρμας National Theatre at Home με την παράσταση «Λυσσασμένη Γάτα» του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Benedict Andrews.

Το Goodman Theatre παρουσιάζει, για δωρεάν online παρακολούθηση έως τις 28 Μαρτίου, την παράσταση «How to Catch Creation» της Christina Anderson, σε σκηνοθεσία Niegel Smith.

Το The Wardrobe Theatre παρουσιάζει, έως τις 31 Μαρτίου, την παράσταση «Ο Υπέροχος Γκάτσμπυ», μια διαφορετική εξιστόρηση του ομότιτλου μυθιστορήματος του Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ από δύο γυναίκες. Τετάρτη 24/3

Παιδικό Θέατρο

Παραστάσεις για παιδιά – ΚΠΠΚΜ

Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνεχίζει τις δωρεάν μεταδόσεις του με ένα αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Θεάτρου στις 20 Μαρτίου, με 3 παραστάσεις για παιδιά στις 20, 21 και 24 Μαρτίου στις 19:00. Οι μεταδόσεις θα γίνουν από τη σελίδα του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Facebook. Το Θέατρο Σκιών του Χρήστου Στανίση θα τιμήσει την Επέτειο των 200 χρόνων από τον ξεσηκωμό της Επανάστασης του ’21 με ένα ηρωικό έργο για όλη την οικογένεια, στις 24 Μαρτίου.

Τετάρτη 24/3

Ώρα: 19:00

Δωρεάν

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Νέες παραστάσεις για παιδιά στη GNO TV

«Το αηδόνι του αυτοκράτορα»: Έργο της Λένας Πλάτωνος πάνω στο ομώνυμο παραμύθι του Άντερσεν έγινε animated όπερα από την ΕΛΣ, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Πετσατώδη και animation της Ειρήνης Βιανέλλη. Διαθέσιμη από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Η όπερα για παιδιά και νέους «Ο πρίγκιπας Ιβάν και το πουλί της φωτιάς» του συνθέτη και σκηνοθέτη Θοδωρή Αμπαζή, σε λιμπρέτο Σοφιάννας Θεοφάνους και μουσική διεύθυνση Μιχάλη Παπαπέτρου, διαθέσιμη από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

To «Όχι! Δεν θα μας μπείτε στη μύτη!», διασκευή του ομότιτλου βιβλίου του Ευγένιου Τριβιζά σε μουσική Γιώργου Δούση, σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη, διαθέσιμο δωρεάν, από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Τετάρτη 24/3

Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«Μικροί Κύριοι και Μικρές Κυρίες» – viva.gr

Οι αγαπημένοι ήρωες της παιδικής μας ηλικίας, οι αστείοι αλλά και διδακτικοί «Μικροί Κύριοι και Μικρές Κυρίες» έγιναν παράσταση και επιστρέφουν, 14-28 Μαρτίου, για online streaming προβολές, μέσω viva.gr. Η μικρή Σοφία είναι πολύ λυπημένη. Είχε μια δύσκολη μέρα στο σχολείο. Δεν έχει καθόλου φίλους. Ξαφνικά η κυρία Άμπρα Κατάμπρα εμφανίζεται και με τη βοήθεια των φίλων της θα τη βοηθήσει να βρει και πάλι τη χαρά με τη δύναμη της φιλίας. Σκηνοθεσία: Παυλίνα Χαρέλα. Κείμενο-στίχοι: Καλλιόπη Παπαδάκη.

Τετάρτη 24/3 | 16:00, 17:30, 19:00

Εισιτήριο: 10€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις παιδικού θεάτρου

Τετάρτη 24/3

Επιπλέον διαθέσιμες παραστάσεις παιδικού θεάτρου

Ο Καραγκιοζοπαίχτης, Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής, μεταφέρει την παράγκα του Καραγκιόζη διαδικτυακά, μέσω του viva.gr, έως 28 Μαρτίου, και διαθέτει την παράσταση «Ο Μυθικός Καραγκιόζης» για on demand προβολές.

Το Κουκλοθέατρο Κρήτης διαθέτει για on demand προβολές, έως τις 11 Απριλίου 2021, την παράσταση «Πινόκιο», βασισμένο στο λογοτεχνικό έργο του Κάρλο Κολόντι, μέσω ticketservices.gr.

Το θέατρο Σοφούλη παρουσιάζει την online διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια, με τίτλο «Η Νίκη της Ελπίδας», έως 31 Μαρτίου, μέσω viva.gr. Η

Η ομάδα σύγχρονου τσίρκου Cirko Cachivache μας μεταφέρει όλους στα χρόνια της παιδικής αθωότητας και της ξεγνοιασιάς με τo «’Oνειρο της Μόλυ», το οποίο θα είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως 30 Μαρτίου, μέσω viva.gr.

Η ομάδα βιωματικού διαδραστικού θεάτρου για παιδιά, L&S, διαθέτει, έως τις 10 Απριλίου 2021, για on demand προβολές την παράσταση «Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, μέσω viva.gr.

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει, για on demand ποροβλές, το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, για on demand προβολές μέσω vimeo .

Τετάρτη 24/3

Μουσικό Θέατρο

«Το Θείο Τραγί» – Θέατρο Πορεία

Το «Θείο Τραγί», η παράσταση του Άρη Μπινιάρη επιστρέφει online σε on demand προβολή από τις 19 Μαρτίου έως τις 30 Μαΐου 2021, μέσα από την on demand πλατφόρμα του Θεάτρου Πορεία και το viva.gr. Ένας αλήτης, ένας προκλητικός, ένας εχθρός του καθωσπρεπισμού επιστρέφει στα πάτρια εδάφη για μια παλιά του αγάπη, που παντρεμένη τώρα πια μ’ έναν πλούσιο αστό, ζει την «ευτυχία» μιας «γεμάτης» ζωής. *H παράσταση διαθέτει δυνατότητα επιλογής υποτίτλων στα ελληνικά ή τα αγγλικά. Ερμηνεία: Άρης Μπινιάρης.

Τετάρτη 24/3

Διαθέσιμη έως 30/5

Εισιτήριο: 3.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Νέες παραστάσεις στη GNO TV

«Ρέκβιεμ Αχμάτοβα» και «Η επέτειος»: Δύο μονόπρακτες όπερες δωματίου του Χάρη Βρόντου ως ενιαία παράσταση, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία Αγγέλας-Κλεοπάτρας Σαρόγλου. Διαθέσιμη από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Η όπερα σύγχρονου ρεπερτορίου «Λευκό ρόδο» (1986) του Ούντο Τσίμμερμαν, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία Θέμελη Γλυνάτση, διαθέσιμη από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Η όπερα «Το λυκόφως των χρεών», μια ριζική διασκευή του «Λυκόφωτος των θεών» του Ρίχαρντ Βάγκνερ σε μουσική μεταγραφή του Χαράλαμπου Γωγιού, λιμπρέτο του Δημήτρη Δημόπουλου και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ευκλείδη. Διαθέσιμ από 14 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Η όπερα «Ο μικάδος» (1885) των Γκίλμπερτ και Σάλλιβαν, σε μουσική διεύθυνση-ενορχήστρωση Μιχάλη Παπαπέτρου και σκηνοθεσία Ακύλλα Καραζήση, διαθέσιμη από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου. Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Τετάρτη 24/3

Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«Η Καταδίκη του Φάουστ» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν online προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει την Τετάρτη 24 Μαρτίου η όπερα «Η Καταδίκη του Φάουστ» του Εκτόρ Μπερλιόζ. Μια παραγωγή του 2008, σε μουσική διεύθυνση James Levine και σκηνοθεσία Robert Lepage. Ο Marcello Giordani ως ο παθιασμένος ομότιτλος ήρωας του οποίου η παρορμητική συμφωνία με τον Μεφιστοφελή (John Relyea) αποδεικνύεται μοιραία. Στον ρόλο της Μαργαρίτας η Susan Graham.

Τετάρτη 24/3

Δωρεάν

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

«Ριγκολέτο» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των διαδικτυακών προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Τετάρτη 24 Μαρτίου την όπερα του Τζουζέπε Βέρντι «Ριγκολέτο», σε μουσική διεύθυνση Evelino Pidò και σκηνοθεσία Pierre Audi. Παίζουν: Carlos Álvarez, Juan Diego Flórez, Olga Peretyatko, Ain Anger, Nadia Krasteva.

Τετάρτη 24/3

Ώρα: 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Απαιτείται εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις μουσικού θεάτρου

Τετάρτη 24/3

Χορός

«Human Βehaviour» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Η παράσταση «Human Βehaviour», με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θα είναι διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 24 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο Γιάννης Μανταφούνης χορογραφεί το «Point of No Return» σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη, η Ερμίρα Γκόρο χορογραφεί το «Plan B» σε μουσική Δήμητρας Τρυπάνη και ο διευθυντής Μπαλέτου Κωνσταντίνος Ρήγος το «Lieder ohne Worte» σε μουσική Δημήτρη Τερζάκη.

Τετάρτη 24/3

Διαθέσιμη έως τις 31/12

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Ωραία Κοιμωμένη» από το Μπαλέτο Μαριίνσκι – Christmas Theater Online

Το θέατρο Μαριίνσκι (τα πρώην διάσημα μπαλέτα Κίροφ) παρουσιάζουν το αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι «Η Ωραία Κοιμωμένη» στο Christmas Theater on Line, 23-26 Μαρτίου, μέσω viva.gr. Σε χορογραφία του Κονσταντίν Σεργκέγιεφ, βασισμένη στον Μαριούς Πετιπά. Μουσική διεύθυνση: Βαλέρι Γκεργκίεφ. Η νεράϊδα Καραμπός καταριέται την μικρή πριγκίπισσα, Αουρόρα, σε αιώνιο ύπνο όταν θα τρυπηθεί για πρώτη φορά με βελόνα.

Τετάρτη 24/3 | 16:00, 20:00

Εισιτήριο: 12€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Havana Nights – artinfo.gr

Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης περιοδείας στα μεγαλύτερα μουσικά θέατρα της Ευρώπης, το υπερθέαμα «Havana Nights» έρχεται στις οθόνες μας on demand, έως τις 5 Απριλίου, μέσω viva.gr. Οι χορευτές του Havana Dance Company, οι ακροβάτες του Εθνικού Τσίρκου της Κούβας και η ζωντανή ορχήστρα του σπουδαίου Κουβανού τρομπετίστα Yuliesky Donzalez, συνυπάρχουν σε μια παράσταση με γρήγορες αλλαγές, ακροβατικές ανατροπές και εξωτική σάλσα.

Τετάρτη 24/3

Εισιτήριο: 13€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«The Dream» – Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου παρουσιάζει, έως τις 18 Απριλίου, την παράσταση μπαλέτου «The Dream», βασισμένη στο «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε χορογραφία Frederick Ashton και μουσική Felix Mendelssohn. Ο βασιλιάς των ξωτικών, Όμπερον, τσακώνεται με τη βασίλισσα του Τιτάνια. Στην προσπάθειά του να την ταπεινώσει, διατάσσει τον Πουκ να την κάνει να ερωτευτεί ένα τέρας. Επιπλέον, Πουκ και Όμπερον ανακατεύονται στις ζωές τεσσάρων ερωτευμένων που βρίσκονται στον δρόμο τους.

Τετάρτη 24/3

Εισιτήριο: 3.60€

Για περισσότερες πληροφορίες και αγορά εισιτηρίου εδώ.

«María de Buenos Aires» – arte in English

Το κανάλι πολιτισμού Arte in English διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, έως τις 31 Μαΐου 2021, την tango operetta του εμβληματικού Άστορ Πιατσόλα «María de Buenos Aires». Η όμορφη Μαρία είναι γοητευμένη με τη «Βασίλισσα του Ρίο ντε λα Πλάτα», την πόλη του Μπουένος Άιρες. Λατρεύει την επιπολαιότητά της, την ποίηση, τον χορό τους άντρες. Μια παραγωγή της Όπερας του Στρασβούργου, σε μουσική διεύθυνση Nicolas Agullo και χορογραφία Matias Tripodi.

Τετάρτη 24/3

Διαθέσιμη έως 31/5

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις χορού

Οι σπουδαστές των Επαγγελματικών Τμημάτων χορευτών και καθηγητών χορού της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ σε χορογραφίες της Μυρτώς Γράψα, της Ίριδας Καραγιάν, του Γιάννη Τσιγκρή και του Mαριύς Πετιπά σε επιμέλεια Νατάσσας Σιούτα. Διαθέσιμη στο nationalopera.gr/GNOTV έως τις 31 Ιουλίου 2021.

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου παρουσιάζει, από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 28 Μαρτίου 2021, την παράσταση μπαλέτου «Η Ωραία Κοιμωμένη», σε χορογραφία Μαριούς Πετιπά και μουσική Πιοτρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι.

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έως 30 Μαρτίου 2021

Τετάρτη 24/3

Μουσική

Καμεράτα – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μια σπάνια ερμηνεία της «Ενάτης Συμφωνίας» του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν σε όργανα εποχής από τους Μουσικούς της Καμεράτας υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου, θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή 21 Μαρτίου, στις 20:30 από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η συναυλία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη των εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν κατά το 2021 για την επέτειο των 30 χρόνων από τα εγκαίνια του Μεγάρου.

Τετάρτη 24/3

Διαθέσιμη έως 21/4

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Andreas Polyzogopoulos quartet – Half Note Jazz Club

Το Half Note Jazz Club επιστρέφει με εμφανίσεις ξεχωριστών Ελλήνων καλλιτεχνών, μέσα από το Half Note και το viva.gr. Ο τρομπετίστας Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σύγχρονη Ελληνική, και όχι μόνο, jazz σκηνή, έρχεται στο Half Note με το νέο του κουαρτέτο και μάς παρουσιάζει παλαιότερες και νέες συνθέσεις του καθώς και το πρόσφατο άλμπουμ του. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη για on demand προβολή από το Σάββατο 20 Μαρτίου, στις 00:00, έως την Παρασκευή 26 Μαρτίου.

Τετάρτη 24/3

Διαθέσιμη έως 26/3

Εισιτήριο: 10€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε τη συναυλία εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Δωρεάν Μουσικές Εκδηλώσεις στη GNO TV

Ο πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος σε ένα ρεσιτάλ πιάνου στο οποίο ερμηνεύει το έργο για πιάνο του Γιώργου Κουμεντάκη «Η προνύμφη και η νυχτοπεταλούδα του L. van B.» (1999). Στο έργο «Ένας γρύλος στο φαράγγι του Κoτσυφού» συμμετέχουν οι Θοδωρής Τζοβανάκης και Στέφανος Νάσος. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

O πιανίστας Γιώργος Κωνσταντίνου ερμηνεύει έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν σε ένα ρεσιτάλ, το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2020, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην πιανιστική μουσική του Μπετόβεν. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Τετάρτη 24/3

Διαθέσιμα έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τις συναυλίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες μουσικές εκδηλώσεις

Τετάρτη 24/3

Φεστιβάλ

Positively Different – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους «Positively Different» 2021 έρχεται online, από τις 19 έως τις 28 Μαρτίου. Το φύλο, η σεξουαλικότητα, η φυλή, η τάξη, η εθνικότητα, η θρησκεία, η αρτιμέλεια – είναι παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν το παρόν και το μέλλον, τα εμπόδια και τις προοπτικές μας. Το PDSFF21 εστιάζει στα σημεία τομής τους ακολουθώντας ιστορίες χαρακτήρων, ατόμων και κοινοτήτων που βιώνουν καταπίεση λόγω ταυτοτήτων που φέρουν. Η επιμελητική ομάδα του φεστιβάλ επέλεξε 40 ταινίες που θα παρουσιαστούν στην επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ.

19-28 Μαρτίου

Εισιτήρια: 3€ ανά ενότητα

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σινεμά

«Lockdown stories» – Θεατρική ομάδα «Dreamers»

Η θεατρική ομάδα «Dreamers» υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Ελευθερίας Τέτουλα παρουσιάζουν τις «Lockdown stories», έξι τηλεοπτικές μικρού μήκους ταινίες που σχολιάζουν την καθημερινότητα κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Ιστορίες καθημερινής τρέλας σε περίοδο πανδημίας , μία κωμική νότα στην τραγωδία που ζούμε.

Τετάρτη 24/3

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

«Απόστρατος» – viva.gr

Η ταινία του Ζαχαρία Μαυροειδή «Απόστρατος» είναι διαθέσιμη για online streaming, 19-31 Μαρτίου, μέσω viva,gr. Ένας αποτυχημένος εισαγωγέας μηχανών εσπρέσο μετακομίζει στο σπίτι του ένδοξου παππού του, απόστρατου αξιωματικού του Στρατού. Αντιμέτωπος με ηρωικά φαντάσματα του παρελθόντος ο απολιτίκ εγγονός θα νιώσει την ανάγκη να φανεί αντάξιος της κληρονομίας του. Παίζουν: Μιχάλης Σαράντης, Θανάσης Παπαγεωργίου, Γιώτα Φέστα, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Άκης Σακελλαρίου, Γιάννης Νιάρρος, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Ναταλία Χατζή και Μαίρη Μηνά.

Τετάρτη 24/3: 00:00, 03:00, 06:00, 08:00, 11:00, 18:00. 21:00

Πέμπτη 25/3: 00:00, 03:00, 06:00, 08:00, 11:00, 18:00. 21:00

Εισιτήριο: 5.50€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την ταινία εδώ.

«Τουρκοκρατία» – Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού

Την Τετάρτη 24 Μαρτίου στις 19:00 θα προβληθεί από το κανάλι του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στο YouTube, το ντοκιμαντέρ «Τουρκοκρατία» από τη σειρά «Δεν είσαι μόνος» σε σκηνοθεσία Μαρίας Χατζημιχάλη-Παπαλιού. Η ταινία θα παραμείνει στο κανάλι του Δήμου για λίγες μέρες. Αφήγηση: Κώστας Καστανάς.

Τετάρτη 24/3 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

«Στη Ζάλη του Έρωτα» – Weird Wave

H Weird Wave και η ψηφιακή της πλατφόρμα Videorama διαθέτουν για on demand προβολές την ταινία «Η Ζάλη του Έρωτα» των Μανς Μάρλιντ και Μπγιόρν Στεϊν. Σουηδία 1940: Δύο γειτονικά λούνα παρκ στην Στοκχόλμη βρίσκονται σε πόλεμο μεταξύ τους: το ένα προσφέρει μπουρζουά διασκέδαση, το άλλο, έχει φτηνή μπίρα, και λαϊκές ατραξιόν, και κανένα από τα δυο δεν αντέχει την ύπαρξη του άλλου. Παίζουν: Φρίντα Γκούσταβσον, Ρόμπερτ Γκούσταφσον, Έλενα Σάντμπεργκ κ.α.

Τετάρτη 24/3

Εισιτήριο: 3.80€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

H Strada Films διαθέτει έως τις 26 Απριλίου για on demand προβολές τις ταινίες:

H Strada Films διαθέτει, έως τις 18 Απριλίου μέσω viva.gr, τις ταινίες:

Άλλες διαθέσιμες ταινίες για on demand παρακολούθηση

Τετάρτη 24/3

Επιπλέον διαθέσιμες ταινίες για online παρακολούθηση:

Η StraDa Films διαθέτει online, μέσω viva.gr, έως τις 19 Απριλίου, «Το ταξίδι της φάλαινας», την συγκινητική ταινία έναρξης του 61ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, χωρίς συνδρομή. Σενάριο-σκηνοθεσία: Φίλιπ Γιούριεφ.

Η «Lara», η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Jan-Ole Gerster, σκηνοθέτη της ταινίας «Oh Boy» είναι η ταινία Α΄Προβολής που είναι διαθέσιμη από τη StraDa Films , έως τις 19/4 μέσω viva.gr.

Ο Nanni Moretti στην βραβευμένη στο Φεστιβάλ Καννών (1994) ταινία του, «Αγαπημένο μου Ημερολόγιο», βολτάρει με βέσπα στη Ρώμη, επισκέπτεται τα νησιά της Σικελίας, αφηγείται τις περιπέτειές του με τους γιατρούς. Η ταινία θα είναι διαθέσιμη έως τις 26 Απριλίου 2021, μέσω viva.gr.

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Alejandro Amenαbar («Οι άλλοι», «Η Θάλασσα Μέσα Μου») με τίτλο «Tesis» και πρωταγωνίστρια την Ana Torrent θα είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, έως τις 26 Απριλίου 2021, μέσω viva.gr.

Η βραβευμένη με όσκαρ ταινία του Αλεχάντρο Αμενάμπαρ «Η Θάλασσα μέσα μου», με πρωταγωνιστή τον δημοφιλή ηθοποιό Χαβιέρ Μπαρδέμ, θα είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, έως τις 26 Απριλίου, μέσω viva.gr.

Τετάρτη 24/3

Εκθέσεις

Εικονική περιήγηση στις εκθέσεις του ΜΙΕΤ

Περιηγηθείτε σε προηγούμενες εκθέσεις του Πολιτιστικού Κέντρου Θεσσαλονίκης του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης μέσω των 360° virtual tours. Πολλές εκθέσεις του ΜΙΕΤ έχουν φωτογραφηθεί από την De Novo 360 και ζωντανεύουν ξανά σε εικονικές περιηγήσεις. Οι ψηφιακές αναβιώσεις είναι προσβάσιμες από την ιστοσελίδα του ΜΙΕΤ (www.miet.gr) και είναι συμβατές τόσο από υπολογιστή όσο και από κινητές συσκευές.

Τετάρτη 24/3

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός» – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει την έκθεση «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός. Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου». Μία έκθεση που περιλαμβάνει σημαντικά ευρωπαϊκά έργα του 19ου αιώνα και του ελληνικού Νεοκλασσικισμού σε διάλογο με αρχαία αριστουργήματα, υπό την επιμέλεια της Ιστορικού Τέχνης Δρος Φανής-Μαρίας Τσιγκάκου και του Καθηγητή Νικολάου Χρ. Σταμπολίδη. Το κοινό μπορεί να περιηγηθεί σε αυτήν δωρεάν, στο https://1821.cycladic.gr, έως ότου ανοίξουν τα μουσεία.

Τρίτη 23/3

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

«Από αγάπη για την Ελλάδα» – Γαλλικό Ινστιτούτο

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, στο πλαίσιο των δράσεων «Γαλλία – Ελλάδα: 200 χρόνια Ελληνογαλλικής φιλίας και συνεργασίας», μας καλεί να ανακαλύψουμε ξανά, 18-31 Μαρτίου, μέσα από την online έκθεση «Από αγάπη για την Ελλάδα», πώς το άγγελμα της Ελληνικής Επανάστασης διαδόθηκε παντού στην Ευρώπη και ποιος ήταν ο αντίκτυπός του, δηλαδή το μεγάλο φιλελληνικό κίνημα που τάχθηκε στο πλευρό των εξεγερμένων Ελλήνων. Μέσα από περισσότερα από 100 οπτικά τεκμήρια, μέρος των οποίων παρέμενε αδημοσίευτο μέχρι σήμερα, η έκθεση αποκαλύπτει την κινητήρια δύναμη και τις διαστάσεις του φιλελληνικού κινήματος.

18-31 Μαρτίου

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση από εδώ.

Άλλες διαθέσιμες εκθέσεις

Ο Γιώργος Τζάνερης γιορτάζει τα έντεκα χρόνια της Genesis Gallery με τη μεγάλη διαδικτυακή ομαδική έκθεση, «Ο μυστικός μας κήπος» 2010 – 2021, σε επιμέλεια Ίριδας Κρητικού.

Η Γκαλερί Αργώ παρουσιάζει, έως τις 3 Απριλίου 2021, τη διαδικτυακή έκθεση «Ἡ δέ γυνή ἳνα τέχνην ποιῇ», με έργα των έργα των: Ντιάνα Γιαννοπούλου, Βάσω Γκιώνη Ζησιμοπούλου, Δέσποινα Κουβάτσου και Σμαράγδα Παπούλια.

Το Μουσείο Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυμασίας του Λυκείου των Ελληνίδων παρουσιάζει την ψηφιακή έκθεση «ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ [γ]ραμμένα, ἕν πανίον. 1821-2021». Τα θέματα θα αναρτώνται σαν έργο σε εξέλιξη, κάθε Παρασκευή και ώρα 18.21, σε ψηφιακό περιβάλλον, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://1821.lykeionellinidon.com.

Η online έκθεση «Διάλογοι, αλληλοδράσεις – Ελληνογαλλικό αρχείο Δημοσθένη Αγραφιώτη» παρουσιάζει τη δωρεά που πρόσφερε στο Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου ο ποιητής και καλλιτέχνης διαμέσων, Δημοσθένης Αγραφιώτης. *Διαθέσιμη έως 31/3

Τετάρτη 24/3

Εκδηλώσεις

«Made in Italy» – Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας παρουσιάζουν ένα νέο online κύκλο αφιερωμένο στον Made in Italy πολιτισμό που θα σας συνοδεύσει μέχρι την άνοιξη.Με στόχο την όσο γίνεται πληρέστερη εικόνα του σύγχρονου Ιταλικού πολιτισμού, στην ιστοσελίδα μπορεί να βρει κανείς πλούσιο περιεχόμενο αφιερωμένο στον κινηματογράφο, στο θέατρο, στη μόδα, στο ντιζάιν, στη μουσική, στη γαστρονομία, στην επιστήμη και στις τέχνες. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Διαθέσιμο έως 16 Απριλίου

Δωρεάν κατόπιν εγγραφής

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου»: Online oπτικοακουστική αφήγηση από τη Violet Louise

Η online παράσταση «Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου», μια online οπτικοακουστική αφήγηση από τη Violet Louise, για μια γυναίκα που αναζητά στο διαδίκτυο ίχνη του σκύλου της που έφυγε από τη ζωή, θα είναι διαθέσιμη από 10 Φεβρουαρίου μέχρι και 31 Μαρτίου 2021, με δωρεάν είσοδο στη σελίδα: http://violetlouise.com/el/το-ημερολόγιο-ενός-σκύλου/.

10 Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου

Δωρεάν

Δείτε την αφήγηση εδώ.