Phoebe Bridgers: Το φαινόμενο της indie σκηνής που έγινε η απόλυτη rock star του lockdown

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την ημέρα που η Phoebe Bridgers κυκλοφόρησε το Garden Song, το πρώτο τραγούδι από το δεύτερο άλμπουμ της Punisher, που αποδείχτηκε «καταλύτης» για την καριέρα της.

Μέσα σε ένα χρόνο, η Phoebe Bridgers κατάφερε να γίνει -από ανερχόμενο ταλέντο της indie rock σκηνής- η απόλυτη rock star της χρονιάς με παγκόσμια φήμη, φανατικό κοινό και μία σημαντική παρουσία στα φετινά βραβεία Grammy με 4 υποψηφιότητες.

Εμείς ρίχνουμε μια ματιά στην πορεία της τραγουδίστριας και την ανάδειξη της σε «αποκάλυψη» της χρονιάς.

Η σταθερή, αλλά ανοδική πορεία του «φαινομένου» της indie σκηνής

Μπορεί, η Bridgers να έγινε παγκοσμίως γνωστή φέτος, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι ακριβώς πρωτοεμφανιζόμενη.

Η 26χρονη τραγουδίστρια έκανε τα πρώτα βήματά της ήδη από τα μέσα του 2010. To 2015 κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι της με τίτλο Killer, το οποίο τράβηξε για πρώτη φορά την προσοχή των δισκογραφικών, αρχίζοντας σιγά σιγά να κερδίζει ένα μικρό, αλλά φανατικό κοινό στην indie rock σκηνή.

Το τραγούδι, όμως, που την «έσπρωξε» σε ακόμα πιο σοβαρά νερά, δίνοντας της ακόμα περισσότερη δημοσιότητα ήταν το καταπληκτικό Motion Sickness, ένα απόλυτα ειλικρινές κομμάτι που μιλούσε για την εμπειρία της με τον κακοποιητικό πρώην σύντροφό της -το 2019 η Bridgers, η Mandy Moore και ακόμη πέντε γυναίκες κατηγόρησαν τον μουσικό Ryan Adams για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση σε ένα ρεπορτάζ των New York Times.

Το τραγούδι ξεχώρισε στο ντεμπούτο άλμπουμ της, Stanger In The Alps, που κυκλοφόρησε το 2017 και κέρδισε την αγάπη τόσο του κοινού, όσο και των κριτικών. Μάλιστα, ο μουσικός John Mayer το αποκάλεσε «ο ερχομός ενός γίγαντα» -και δεν είχε καθόλου άδικο.

Μετά το Stranger In The Alps, σειρά είχαν δύο πολύ επιτυχημένα πρότζεκτ. Πρώτο πρότζεκτ της ήταν μία συνεργασία με την επίσης αγαπημένη μας Julien Baker και τη Lucy Dacus, με τις οποίες δημιούργησε το συγκρότημα boygenius -το 2018 κυκλοφόρησαν ένα υπέροχο (ομώνυμο) άλμπουμ, που συνδύαζε τις φωνές και το στιχουργικό τους ταλέντο σε έξι συγκλονιστικά κομμάτια. Το 2019 συνέχισε να εκπλήσσει κοινό και κριτικούς με to «Better Oblivion Community Center», ένα ξαφνικό κοινό άλμπουμ με τον Conor Oberst, frontman των Bright Eyes.

Και αυτό μας φέρνει στο 2020, τη χρονιά που η Phoebe Bridgers ξεχώρισε και έκανε όλο τον κόσμο να μιλά για το τεράστιο στιχουργικό της ταλέντο.

Το άλμπουμ που άλλαξε την πορεία της καριέρας της

Μέχρι το 2020, η Bridgers είχε ήδη χτίσει ένα σημαντικό fanbase, ενώ όλοι περίμεναν την επόμενη κίνηση του «next big thing».

Έτσι, όταν τον Φεβρουάριο της προηγούμενης χρονιάς κυκλοφόρησε το Garden Song, το πρώτο τραγούδι από το δεύτερο solo άλμπουμ της, με τίτλο Punisher, οι θαυμαστές της δήλωναν ενθουσιασμένοι με την εμφανή εξέλιξή της.

Και ο ενθουσιασμός θα συνεχιζόταν, αφού τον Απρίλιο κυκλοφόρησε το «Kyoto», η μεγαλύτερη επιτυχία της μέχρι σήμερα, που θεωρείται ένα από τα καλύτερα τραγούδια του 2020, σύμφωνα με τα μεγαλύτερα περιοδικά, από το Rolling Stone, το Billboard, το Variety, μέχρι και το Consequence of Sound.

Όσο για το άλμπουμ, αυτό περιλάμβανε πολλές ακόμα επιτυχίες, όπως το ICU, το Savior Complex και το I Know The End, ενώ επίσης συμπεριλήφθηκε στις λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς.

Έτσι, δεν μας έκανε καθόλου εντύπωση όταν είδαμε το όνομα της ανάμεσα στους καλλιτέχνες με τις περισσότερες υποψηφιότητες στα φετινά βραβεία Grammy. Συγκεκριμένα, η Bridgers είχε 4 υποψηφιότητες, στις κατηγορίες Καλύτερο Alternative Άλμπουμ για το Punisher, Καλύτερη Rock Ερμηνεία και Καλύτερο Rock Τραγούδι για το Kyoto, καθώς και μία υποψηφιότητα στην Κατηγορία των Πρωτοεμφανιζόμενων.

Μπορεί να μην κατάφερε να αποσπάσει κανένα βραβείο, όλα όμως δείχνουν ότι η Phoebe Bridgers ήρθε για να μείνει κι εμείς ανυπομονούμε να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει στο μέλλον.