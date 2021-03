Εκδηλώσεις Online: 26 προτάσεις με συναυλίες, ταινίες, εκθέσεις και άλλες δράσεις για το Σαββατοκύριακο 13-14/3

Μουσική

Δημήτρης Μητροπάνος: Τα τραγούδια της ζωής μου

Φέτος τον Απρίλη συμπληρώνονται εννέα χρόνια από την απώλεια του μεγάλου καλλιτέχνη, του σπουδαίου ανθρώπου Δημήτρη Μητροπάνου και η ΜΙΝΟΣ-ΕΜΙ αποφάσισε να ανοίξει το αρχείο της και να προσφέρει τη μαγική συναυλία που έδωσε με την ορχήστρα του, στο Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο του 2009, για online streaming προβολή το Σάββατο 13 Μαρτίου, στις 19:00, μέσω viva.gr.

Σάββατο 13/3 | 19:00

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε τη συναυλία εδώ.

Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το Megaron Online καλωσορίζει την Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων (ΕΛΣΟΝ), την πρώτη ορχήστρα νέων in residence του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, σε μια σημαντική διαδικτυακή πρεμιέρα, την Πέμπτη 11 Μαρτίου στις 8:30 το βράδυ, που θα μεταδοθεί από το site του ΜΜΑ, το Facebook κανάλι του και από τη σελίδα του ΥΠΠΟΑ. Στη συναυλία συμμετέχουν, ως κλαρινετίστας, ο Διονύσης Γραμμένος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος της ΕΛΣΟΝ, και η γαλλίδα βιολονίστα Alexandra Soumm . Λαμβάνουν επίσης μέρος οι μουσικοί: Γιώργος Μπάνος (β΄ βιολί), Άλκηστις Μισούλη (βιόλα), Αναστασία Δεληγιαννάκη (βιολοντσέλο), Κωνσταντίνος Σηφάκης (κοντραμπάσο), Ανδρέας Ανθόπουλος (φαγκότο) και Άγγελος Σιωράς (κόρνο).

Σάββατο 13/3

Διαθέσιμη έως τις 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Huma Touch – Half Note Jazz Club

Το Half Note Jazz Club διαθέτει για on demand προβολές, από το Σάββατο 13 Μαρτίου στις 00:00 έως και την Παρασκευή 19 Μαρτίου στις 23:59, συναυλία των Huma Touch. Οι Human Touch αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά και αναγνωρισμένα συγκροτήματα της χώρας μας. Ο David Lynch, ο Σταύρος Λάντσιας και ο Γιώτης Κιουρτσόγλου, έχοντας αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα στον χώρο της μουσικής, κινούνται σε ένα ευρύ φάσμα ρυθμών και ηχοχρωμάτων.

Σάββατο 13/3 | Από τις 00:00

Διαθέσιμη έως 19/3 στις 23:59

Εισιτήριο: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Δωρεάν Μουσικές Εκδηλώσεις στη GNO TV

Ο πιανίστας Στέφανος Θωμόπουλος σε ένα ρεσιτάλ πιάνου στο οποίο ερμηνεύει το έργο για πιάνο του Γιώργου Κουμεντάκη «Η προνύμφη και η νυχτοπεταλούδα του L. van B.» (1999). Στο έργο «Ένας γρύλος στο φαράγγι του Κoτσυφού» συμμετέχουν οι Θοδωρής Τζοβανάκης και Στέφανος Νάσος. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

O πιανίστας Γιώργος Κωνσταντίνου ερμηνεύει έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν σε ένα ρεσιτάλ, το οποίο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ 2020, το οποίο ήταν αφιερωμένο στην πιανιστική μουσική του Μπετόβεν. Διαθέσιμο στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Μαρτίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Από Κυριακή 14/3

Διαθέσιμα έως 31/12

Δωρεάν

Δείτε τις συναυλίες εδώ.

The Burger Broject – ΚΠΙΣΝ

Το Σάββατο 13 Μαρτίου στις 12.00 το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) εκπέμπει από τον Θόλο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος και φέρνει στις οθόνες σας μια ξεσηκωτική συναυλία από τους The Burger Project. Η συναυλία θα μεταδοθεί σε live streaming μέσα από την ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, το Facebook και το youtube, με τους μουσικούς να δίνουν το έναυσμα ένα αποκριάτικο πάρτι σε κάθε σπίτι.

Σάββατο 13/3 | 12:00 μ.μ.

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Μπετόβεν και Σκαλκώτας – Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις online συναυλίες της με έργα Μπετόβεν και Σκαλκώτα, υπό τη μουσική διεύθυνση του Διονύση Γραμμένου, την Κυριακή 14 Μαρτίου, στις 19:00. Σολίστ ο πολύπειρος βιολονίστας Γιώργος Δεμερτζής, με πλήθος εκτελέσεων έργων Ελλήνων συνθετών για βιολί στο ενεργητικό του και μία ιδιαιτέρως πλούσια σχετική δισκογραφία.

Κυριακή 14/3 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Νίκος Παπαδογιώργος – ΠΣΚΗ

Ο συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας Νίκος Παπαδογιώργος παρουσιάζει μία επιλογή των τραγουδιών που συνέθεσε στην περίοδο των οχτώ τελευταίων ετών, το Σάββατο 13 Μαρτίου, στις 21:00, μέσα από την ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου. Συμμετέχουν οι ερμηνεύτριες Νεφέλη Φασούλη και Άννυ Φασσέα και οι μουσικοί Μιχάλης Καταχανάς (βιόλα), Ευάγγελος Κατσαρέλης (τρομπέτα & φλικόρνο), Ζαχαρίας Ταρπάγκο (φλάουτο & άλτο φλάουτο) και Γιώργος Ντάνης (κοντραμπάσο).

Σάββατο 13/3 | 21:00

Εισιτήριο: 5€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Kate Lindsey και Baptiste Trotignon – Σκάλα του Μιλάνου

Το Teatro alla Scala διοργανώνει την Κυριακή 14 Μαρτίου, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), διαδικτυακό κονσέρτο με τη μεσόφωνο Kate Lindsey και τον Γάλλο πιανίστα Baptiste Trotignon, η οποία θα μεταδοθεί από τον ιστότοπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της La Scala (Facebook, Youtube). Η μουσική εκδήλωση θα περιλαμβάνει έργα των: Κουρτ Βάιλ, Έριχ Βόλφγκανγκ Κόρνγκολντ, Αλεξάντερ φον Τσεμλίνσκυ και Άλμα Μάλερ.

Κυριακή 14/3 | 21:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Περιφέρεια Αττικής – Αποκριάτικες εκδηλώσεις

Η Περιφέρεια Αττικής αποχαιρετά τις Απόκριες με ένα ειδικά προσαρμοσμένο online-streaming πρόγραμμα εκδηλώσεων. Την Κυριακή 14 Μαρτίου 2021, στις 21:00 παρουσιάζει συναυλία με τους Koza Mostra και τη Δευτέρα 15 Μαρτίου, στις 16:00, ένα παραδοσιακό γλέντι με την Αρετή Κετιμέ, τη Γιώτα Γρίβα, τον Παναγιώτη Αγγελακόπουλο και τον Θωμά Κωνσταντίνου. Μαζί τους ο σπουδαίος καραγκιοζοπαίχτης Άθως Δανέλλης.

Κυριακή 14/3 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Αποκριάτικο Μουσικό Οδοιπορικό στη Λέσβο – viva.gr

Ο Σύνδεσμος Πλωμαριτών Αττικής «Βενιαμίν ο Λέσβιος» συνδιοργανώνει με τον Σύλλογο Νεοχωριτών Λέσβου «Ο Μπορός» Αθήνας και τον Σύλλογο «Απανταχού Παφλιωτών», την Κυριακή 14 Μαρτίου στις 21:00, μέσω viva.gr, online εκδήλωση που θα μας ταξιδέψει στην πανέμορφη Λέσβο και στα χωριά της, και θα μας συντροφεύσει με παραδοσιακά ακούσματα και χορούς, με τη συμμετοχή Μυτιλιναίων μουσικών και δάσκαλων παραδοσιακού χορού.

Κυριακή 14/3 | 21:00

Εισιτήριο: 10€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την εκδήλωση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες μουσικές εκδηλώσεις

Σάββατο 13/3 – Κυριακή 14/3

Φεστιβάλ

23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

To Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (ΦΝΘ) επιστρέφει online και παρουσιάζει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ από ολόκληρο τον κόσμο, ένα συναρπαστικό αφιέρωμα και τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες τεκμηρίωσης για παιδιά και νέους. Συνολικά 50 ντοκιμαντέρ θα προβληθούν από την Πέμπτη 4 έως την Κυριακή 14 Μαρτίου 2021 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ. Επίσης εγκαινιάζοντας το νέο τμήμα για podcast διοργανώνει workshops και μια ανοιχτή συζήτηση για το κοινό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.



4-14 Μαρτίου 2021

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Σινεμά

«Οδηγίες χρήσης για 12χρονα κορίτσια» – Kinder Docs

Το 12 είναι ο μαγικός αριθμός, όταν είσαι κορίτσι που θα γίνει γυναίκα. Για αυτό το γιορτάζουμε με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας με μια ταινία του KinderDocs βραβευμένη στην Berlinale («A Field Guide to being a 12 year old girl») σε σκηνοθεσία της Tilda Cobham-Ηervey. Θα ακολουθήσει συζήτηση με καλεσμένη την Μαριαλένα Σπυροπούλου, ψυχολόγο, ψυχαναλύτρια, συγγραφέα, την συζήτηση συντονίζει η Δήμητρα Κουζή, Δημοσιογράφος-Σκηνοθέτης. Σάββατο 13 Μαρτίου, στις 19:00, δωρεάν με προεγγραφή στο zoom.

Σάββατο 13/3 | 19:00

Δωρεάν με προεγγραφή.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Παρόντες» – imedd.org

Ξεκινούν οι διαδικτυακές προβολές του ντοκιμαντέρ «Παρόντες», του Γιώργου Αυγερόπουλου στο parontes.imedd.org, από την Παρασκευή 12 Μαρτίου έως την Παρασκευή 19 Μαρτίου. Η ταινία ξεδιπλώνεται με φόντο το δημόσιο σύστημα υγείας, παρατηρώντας σε βάθος χρόνου τους επιφανείς πρωταγωνιστές της διαχείρισης της πανδημίας, αλλά και τους αφανείς ήρωές της.

Σάββατο 13/3 – Κυριακή 14/3

Ώρες: 17:00, 20:00, 23:00

Δωρεάν

Δείτε το ντοκιμαντέρ εδώ.

«Επικράτεια Γυναικών» – Ινστιτούτο Θερβάντες

Η «Επικράτεια γυναικών», ο σταθερός κινηματογραφικός κύκλος του Ινστιτούτου Θερβάντες, αφιερωμένος στην γυναικεία καλλιτεχνική δημιουργία, συνεχίζεται από 12 έως 14 Μαρτίου με την ταινία «La gata» των Margarita Alexandre και Rafael Torrecilla. Η ταινία θα είναι διαθέσιμη στο κανάλι του Ινστιτούτου Θερβάντες στο Vimeo επί 48 ώρες από τις 22.00 ώρα Ελλάδος της 12ης Μαρτίου.

Σάββατο 13/3

Διαθέσιμη έως 14/3 στις 22:00

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

H Strada Films διαθέτει, έως τις 18 Μαρτίου μέσω viva.gr, τις ταινίες: «Συντρίμμια Ψυχής» του Τζέρεμι Ποντέσουα

«Οίκτος» του Μπάμπη Μακρίδη

«Άφτερλωβ» του Στέργιου Πάσχου

«Στάκαμαν» του Αντώνη Καφετζόπουλου

«Ακαδημία Πλάτωνος» του Φίλιππου Τσίτου

«Φτηνά Τσιγάρα» του Ρένου Χαλαραμπίδη

Mythos Project online edition – Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας

Οι ταινίες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του «Mythos Project online edition 2020» του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδικά και Νέους και της Camera Zizanio θα είναι διαθέσιμες για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ καθώς και το επίσημο ψηφιακό κανάλι της Camera Zizanio στο youtube. Στην περιπέτεια μπήκαν 45 παιδιά από 11 χώρες με 8 επικεφαλής για 8 ομάδες που δημιούργησαν ισάριθμες ταινίες.

Σάββατο 13/3 – Κυριακή 14/3

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

«Watch over me» – Hoper for Children

Δείτε αυτή την ταινία μικρού μήκους της Hope For Children, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης στη Λευκωσία της Κύπρου που εργάζεται και μεριμνά για τα δικαιώματα των παιδιών και των εφήβων και μας επισημαίνει: Η Σεξουαλική κακοποίηση ενάντια στα παιδιά δεν μπορεί να είναι κάτι που μπορεί να διαφεύγει της προσοχής μας… Η ταινία, σε σκηνοθεσία της Leah Kayaleh, δημιουργήθηκε για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα χαρακτηριστικά της σεξουαλικής κακοποίησης ενάντια στα παιδιά.

Σάββατο 13/3 – Κυριακή 14/3

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

«Μιχαήλ Άγγελος ο Θεϊκός» – Weird Wave

H Weird Wave και η ψηφιακή της πλατφόρμα Videorama διαθέτουν για on demand προβολές την ταινία «Μιχαήλ Άγγελος ο Θεϊκός» του Εμανουέλε Ίμπουτσι. Η πρώτη ταινία που έγινε ποτέ για την απόλυτη ιδιοφυΐα στην ιστορία της παγκόσμια τέχνης και της Αναγέννησης : τον Μιχαήλ Άγγελο Μπουοναρότι. Οι κόσμοι της τέχνης και του κινηματογράφου, συναντιούνται για να αποκαλύψουν το πορτρέτο του τεράστιου καλλιτέχνη.

Σάββατο 13/3 – Κυριακή 14/3

Εισιτήριο: 3.80€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την ταινία εδώ.

H Strada Films διαθέτει έως τις 14 Μαρτίου για on demand προβολές τις ταινίες:

Άλλες διαθέσιμες ταινίες για on demand παρακολούθηση

Σάββατο 13/3 – Κυριακή 14/3

Έκθεση

Ἡ δέ γυνή ἳνα τέχνην ποιῇ – Γκαλερί Αργώ

Η Γκαλερί Αργώ παρουσιάζει, έως τις 3 Απριλίου 2021, τη διαδικτυακή έκθεση «Ἡ δέ γυνή ἳνα τέχνην ποιῇ», με έργα των έργα των: Ντιάνα Γιαννοπούλου, Βάσω Γκιώνη Ζησιμοπούλου, Δέσποινα Κουβάτσου και Σμαράγδα Παπούλια. Ακούστε και τις ίδιες να σας μεταφέρουν λίγα λόγια για την έμπνευσή τους (σε 4 ξεχωριστά σύντομα βιντεάκια).

Έως 3 Απριλίου 2021

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες εκθέσεις

Ο Γιώργος Τζάνερης γιορτάζει τα έντεκα χρόνια της Genesis Gallery με τη μεγάλη διαδικτυακή ομαδική έκθεση, «Ο μυστικός μας κήπος» 2010 – 2021, σε επιμέλεια Ίριδας Κρητικού.

Το Μουσείο Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυμασίας του Λυκείου των Ελληνίδων παρουσιάζει την ψηφιακή έκθεση «ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ [γ]ραμμένα, ἕν πανίον. 1821-2021». Τα θέματα θα αναρτώνται σαν έργο σε εξέλιξη, κάθε Παρασκευή και ώρα 18.21, σε ψηφιακό περιβάλλον, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://1821.lykeionellinidon.com.

Η online έκθεση «Διάλογοι, αλληλοδράσεις – Ελληνογαλλικό αρχείο Δημοσθένη Αγραφιώτη» παρουσιάζει τη δωρεά που πρόσφερε στο Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου ο ποιητής και καλλιτέχνης διαμέσων, Δημοσθένης Αγραφιώτης. *Διαθέσιμη έως 31/3

Τετάρτη 10/3



Εκδηλώσεις

«Αφηγήσεις» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό θέατρο Πειραιά συνεχίζει την διαδικτυακή δράση «Αφηγήσεις», με έντεκα λογοτεχνικά ταξίδια ελλήνων συγγραφέων ως podcasts μέσα από την ιστοσελίδα του www.dithepi.gr με παράλληλη ραδιοφωνική μετάδοση από το Kανάλι 1- Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά στους 90.4. Στόχος το ταξίδι με λέξεις και αισθήματα . Οι συγγραφείς που ανταποκρίθηκαν θετικά σε αυτή την πρωτοβουλία διαβάζουν οι ίδιοι τα κείμενα τους και επιλέγουν τις μουσικές που τα συνοδεύουν. Κυριακή 14 Μαρτίου η Ελένη Νίκα διαβάζει τις «Ζωές μεσίστιες» (εκδόσεις Γκοβόστη).

Κυριακή 14/3 | 18:00

Δωρεάν

Ακούστε την αφήγηση εδώ.

«Made in Italy» – Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο της Αθήνας παρουσιάζουν ένα νέο διαδικτυακό κύκλο αφιερωμένο στον Made in Italy πολιτισμό που θα σας συνοδεύσει μέχρι την άνοιξη.Με στόχο την όσο γίνεται πληρέστερη εικόνα του σύγχρονου Ιταλικού πολιτισμού, στην ιστοσελίδα μπορεί να βρει κανείς πλούσιο περιεχόμενο αφιερωμένο στον κινηματογράφο, στο θέατρο, στη μόδα, στο ντιζάιν, στη μουσική, στη γαστρονομία, στην επιστήμη και στις τέχνες. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Διαθέσιμο έως 9 Απριλίου

Δωρεάν κατόπιν εγγραφής

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου»: Online oπτικοακουστική αφήγηση από τη Violet Louise

Η online παράσταση «Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου», μια online οπτικοακουστική αφήγηση από τη Violet Louise, για μια γυναίκα που αναζητά στο διαδίκτυο ίχνη του σκύλου της που έφυγε από τη ζωή, θα είναι διαθέσιμη από 10 Φεβρουαρίου μέχρι και 31 Μαρτίου 2021, με δωρεάν είσοδο στη σελίδα: http://violetlouise.com/el/το-ημερολόγιο-ενός-σκύλου/.

10 Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου

Δωρεάν

Δείτε την αφήγηση εδώ.