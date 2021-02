23ο ΦΝΘ: Ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα -Τα 50 κορυφαία ντοκιμαντέρ που θα δούμε online

To Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (ΦΝΘ) επιστρέφει online και παρουσιάζει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ από ολόκληρο τον κόσμο, ένα συναρπαστικό αφιέρωμα και τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες τεκμηρίωσης για παιδιά και νέους. Συνολικά 50 ντοκιμαντέρ θα προβληθούν από την Πέμπτη 4 έως την Κυριακή 14 Μαρτίου 2021 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ. Επίσης εγκαινιάζοντας το νέο τμήμα για podcast διοργανώνει workshops και μια ανοιχτή συζήτηση για το κοινό.

Υπενθυμίζεται ότι το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα διεξαχθεί φέτος με υβριδικό τρόπο. Από τις 4 έως τις 14 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί online, ενώ από τις 24 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2021 το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί σε φυσικούς χώρους και online. Το καλοκαίρι θα προβληθούν τα τρία διαγωνιστικά τμήματα του 23ου ΦΝΘ, αλλά και τα ελληνικά ντοκιμαντέρ. Η Αγορά του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από 25 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2021 και προγραμματίζονται δράσεις της και σε εξωτερικούς χώρους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΦΝΘ

Προορισμός: Ταξίδι

Εξερευνούμε τη σύγχρονη εμπειρία του ταξιδιού και τη σχέση μας μαζί του μέσα από ένα συναρπαστικό αφιέρωμα με τίτλο Προορισμός: Ταξίδι που περιλαμβάνει συνολικά 22 ταινίες: 20 ντοκιμαντέρ και δύο ταινίες μυθοπλασίας. Το αφιέρωμα θα συνοδεύεται από μία δίγλωσση ειδική έκδοση, στην οποία άνθρωποι του σινεμά, καλλιτέχνες και ακαδημαϊκοί προσεγγίζουν τις διαφορετικές πτυχές του ταξιδιού.

Ταξίδια στο Κονγκό / Travels in the Congo, Marc Allegret, France, 1927, 117’

Νυχτερινή Αλληλογραφία / Night Mail, Harry Watt & basil Charles Wright, United Kingdom, 1936, 24’

Αν είχα τέσσερις καμήλες / If I Had Four Camels, Chris Marker, France-West Germany, 1966, 49’

Αναμνήσεις από ένα ταξίδι στη Λιθουανία / Reminiscences Of a Journey in Lithuania, Jonas Mekas, USA, 1972, 82’

Πρώτη Επαφή / First Contact, Bob Connolly & Robin Anderson, Australia, 1983, 52’

Οι Λένινγκραντ Κάουμποϊς Πάνε Αμέρικα / Leningrad Cowbows Go America, Aki Kaurismaki, Finland-Sweden, 1989, 78’

Route One/ΗΠΑ / Route One/USA, Robert Kramer, United Kingdom-France-Italy, 1989, 255’

Atman, Pirjo Hokansalo, Finland, 1996, 73’

Το Μεγάλο Ταξίδι / The Long Holiday, Johan Van der Keuken, The Netherlands, 2000, 145’

Ο Σταθμός του Τρένου / The Train Stop, Sergei Loznitsa, Russia, 2000, 24’

Στάση Λεωφορείου / Bus Stop, Aktan Arym Kubat & Ernest Abdyjaparov, Kyrgyzstan, 2000, 27’

Τζόγος, Θεοί και LSD / Gambling, Gods and LSD, Peter Mettler, Canada-Switzerland, 2002, 180’

Εκεί Κάτω/ Down There, Chantal Akerman, Belgium-France, 2006, 78’

Για τον Χρόνο και την Πόλη/ Of Time and The City, Terence Davies, United Kingdom, 2008, 77’

Από που πάμε σπίτι μας; / Which Way Home, Rebecca Camissa, USA, 2009, 82’

Αποστολή στην Άκρη του Κόσμου/ The Expendition to The End of the World, Daniel Dencik, Denmark-Sweden, 2013, 90’

Η Γη των Φαντασμάτων / Ghostland, Simon Stadler, Germany, 2016, 85’

Το Απώτατο Σημείο της Ανθρωπότητας / The Farthest, Emer Reynolds, Ireland, 2017, 116’

Κεντρικό Αεροδρόμιο THF / Central Airport THF, Karim Ainouz, Germany-France-Brazil, 2018, 97’

Στα Βήματα του Μπρους Τσάτγουιν / Nomad: In The Footsteps of Bruce Chatwin, Werner Herzog, United Kingdom, 2019, 86’

Ταξιδιώτης του Μεσονυχτίου / Midnight Traveler, Hassan Fazili, USA-Qatar-Canada-United Kingdom, 2019, 87’