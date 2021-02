The World’s A Little Blurry: Η Billie Eilish μοιράστηκε το δεύτερο τρέιλερ για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ της

Η Billie Eilish μοιράστηκε το δεύτερο τρέιλερ για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ της, «The World’s A Little Blurry». Το νέο τρέιλερ ξεκινά από το σπίτι όπου μαζί με τον αδερφό και παραγωγό της, Finneas, ηχογραφούν το άλμπουμ με το οποίο η δημοφιλής ερμηνεύτρια έκανε το ντεμπούτο της, το «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».

Μέσα από το νέο τρέιλερ «φωτίζεται» επίσης η σχέση της Eilish με τους θαυμαστές της, μέσω αποσπασμάτων των συναυλιών της. «Κοιτάζω το πλήθος και βλέπω ότι κάθε άτομο περνάει από κάτι», ακούγεται η ίδια να λέει στο τρέιλερ. «Και έχω τα ίδια προβλήματα. Σκεφτόμουν τότε, γιατί να μην το μετατρέψω σε τέχνη αντί να ζήσω απλά με αυτό;».

Το ντοκιμαντέρ σκηνοθετείται από τον R. J. Cutler, τον σκηνοθέτη πίσω από το ντοκιμαντέρ «The September Issue» για την Anna Wintour και προσφέρει πλούσιο backstage υλικό από τις συναυλίες της Eilish, ενώ προσπαθεί να δώσει ένα μεγαλύτερο βάθος στην οικογενειακή της ζωή. Το πρώτο τρέιλερ είχε κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 2020.

Το «The World’s A Little Blurry» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσω του Apple TV + στις 26 Φεβρουαρίου.

Παρακολουθήστε το νέο τρέιλερ εδώ: