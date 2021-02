Celeste: Το next big thing της βρετανικής μουσικής που σαρώνει charts και κριτικές με το ντεμπούτο της

Το νέο next big thing της βρετανικής μουσικής έχει όνομα και αυτό είναι Celeste. Μιλάμε για την 26χρονη Βρετανίδα ερμηνεύτρια, που με το ντεμπούτο της «Not Your Muse» μόλις απέδειξε γιατί ήδη από το 2020 θεωρείται η «μουσική αποκάλυψη της χρονιάς».

Μπορεί να την έχετε ήδη ακούσει, είτε λόγω των (αναπόφευκτων) συγκρίσεων με την Adele και την Amy Winehouse, είτε μέσα από τα τραγούδια της που μέχρι τώρα έχουν «ντύσει» το Bridgerton, αλλά και το… αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Μάλιστα, η Celeste συμμετείχε και στο soundtrack της ταινίας του Netflix, «Η Δίκη των 7», με το τραγούδι «Hear My Voice» να έχει υποβληθεί στα 93α Όσκαρ για το Βραβείο Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής.

Ας τα πάρουμε, όμως, από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν το 2017, όταν η γεννημένη στην Καλιφόρνια τραγουδίστρια μετακόμισε στο Λονδίνο με 100 λίρες στην τσέπη της, για να ακολουθήσει το όνειρο της, δηλαδή τη μουσική. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το πρώτο της EP, με τίτλο «Milk & Honey» με τη δισκογραφική εταιρία της Λίλι Άλεν, ενώ το 2018 υπέγραψε με την Polydor Records, όταν την «ανακάλυψε» ο τραγουδιστής Michael Kiwanuka. Τότε κυκλοφόρησε άλλο ένα EP με τίτλο «Lately», το οποίο τράβηξε την προσοχή της βρετανικής εφημερίδας Guardian, της Neneh Cherry, αλλά και μεγάλων μουσικών φεστιβάλ της Ευρώπης, όπως το Glastonbury στο οποίο συμμετείχε.

Το 2019 κέρδισε βραβείο Brit Ανερχόμενου Καλλιτέχνη, αλλά και το Μουσικό Βραβείο του BBC Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη της Χρονιάς, ενώ σύμφωνα με την ετήσια ψηφοφορία του BBC, το «Sound of 2020», οι Βρετανοί κριτικοί την ανέδειξαν ως την νούμερο 1 αναμενόμενη «αποκάλυψη» της χρονιάς. Την ίδια πρόβλεψη έκαναν και η Vogue, η Guardian, τα περιοδικά NME, GQ, αλλά και η εφημερίδα The Independent. Σύμφωνα με την ετήσια λίστα του Forbes «30 Under 30», η Celeste αποτελεί και ένα από τα 30 επιδραστικότερα πρόσωπα της Ευρώπης κάτω των 30.

Το ντεμπούτο που επιβεβαιώνει τις προβλέψεις

Όλες οι παραπάνω προβλέψεις των μεγαλύτερων κριτικών μουσικής επιβεβαιώθηκαν πριν λίγες μέρες, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ της Celeste, με τίτλο «Not Your Muse», στις 29 Ιανουαρίου.

Το «Not Your Muse» περιλαμβάνει όλα τα τραγούδια της που έχουμε αγαπήσει μέχρι τώρα, το «Strange» που ακούσαμε στο Bridgerton, μέχρι το «Stop This Flame», το «A Little Love», αλλά και το «Love Is Back», του οποίου το άκρως 70s βίντεο κλιπ κυκλοφόρησε πριν από μία εβδομάδα.

Μέσα σε λίγες μέρες, λοιπόν, το ντεμπούτο της έχει ήδη «κερδίσει» κοινό και κριτικούς. Η Telegraph έγραψε για την «διαχρονική ποιότητα του», η Independent για την «τεχνική ευφυΐα που ταιριάζει με την μοναδική φωνή της», ενώ το περιοδικό Clash καταλήγει ότι πρόκειται για ένα άλμπουμ που θα περίμενες από μία διεθνή ποπ σταρ.

Παράλληλα, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, η Celeste βρίσκεται πολύ κοντά στο πρώτο νούμερο 1 της στα βρετανικά charts, κάτι που φυσικά είναι πολύ σημαντικό για το ντεμπούτο ενός καλλιτέχνη.

Το μόνο που μένει να δούμε είναι αν η Celeste θα συνεχίσει την εντυπωσιακή αυτή πορεία, και φυσικά αν θα μπορέσει να ξεπεράσει τις «συγκρίσεις», ώστε να χαράξει την δική της ιστορία ως καλλιτέχνις.