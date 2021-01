Bridgerton: 10 πράγματα που δεν γνωρίζατε για τη δημοφιλή σειρά του Netflix

Η σειρά εποχής του Netflix, «Bridgerton», είναι το τηλεοπτικό κόλλημα της νέας χρονιάς, που φαίνεται ότι βλέπουν όλοι μέσα στην καραντίνα. Η ρομαντική σειρά σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης στη πλατφόρμα, με πάνω από 63 εκατομμύρια προβολές της μέσα σε 28 μέρες από την πρεμιέρα της. Πέτυχε δηλαδή, το πέμπτο μεγαλύτερο άνοιγμα αυθεντικών παραγωγών της πλατφόρμας, ενώ έφτασε στην κορυφή του «Τοπ 10» της πλατφόρμας σε 76 χώρες παγκοσμίως.

Το μυστικό της επιτυχίας της είναι πως συνδυάζει το ρομάντζο εποχής με σύγχρονες πινελιές στη σκηνοθεσία, την μουσική και τα κοστούμια.

Η υπόθεση της σειράς περιστρέφεται γύρω από την μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας «Bridgerton», Δάφνη, καθώς αναζητά τον ιδανικό σύζυγο στην υψηλή κοινωνία του Λονδίνου, καθώς και τον έρωτά της με τον αμετανόητο εργένη, Δούκα του Χέιστινγκς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ The Crown: Όσα ξέρουμε για το πολλά υποσχόμενο καστ της πέμπτης σεζόν

Ας γνωρίσουμε όμως λίγο καλύτερα τη δημοφιλή νέα σειρά που σαρώνει στο Netflix, μέσα από 10 ενδιαφέροντα facts:

1.Η σειρά αποτελεί μεταφορά του πρώτου από τα έντεκα διάσημα μυθιστορήματα της Αμερικανίδας συγγραφέως Τζούλια Κουίν, με τίτλο «The Duke and I: Bridgerton». Τα έργα της είναι κορυφαία σε πωλήσεις και έχουν καταταχτεί πολλές φορές στη λίστα με τα μπεστ-σέλερ των New York Times.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bridgerton (@bridgertonnetflix)

2. Παραγωγός της σειράς είναι η Σόντα Ράιμς, δημιουργός των τηλεοπτικών επιτυχιών «How to Get Away with Murder», «Scandal» και «Grey’s Anatomy».

3. Αφηγητής της σειράς είναι η σπουδαία ηθοποιός Τζούλι Άντριους, ως Lady Whistledown, που γνωρίσαμε όλοι μέσα από τα εμβληματικά μιούζικαλ «Μαίρη Πόπινς» και «Η Μελωδία της Ευτυχίας».

4. Βρίσκεται στην τέταρτη θέση της λίστας με τις πιο δημοφιλείς original σειρές και ταινίες του Netflix, μετά τις σειρές «The Witcher», «La Casa de Papel» και «Tiger King».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ The Crown: Όσα ξέρουμε για το πολλά υποσχόμενο καστ της πέμπτης σεζόν

5. Στις σκηνές χορού της μεγάλης αίθουσας εκδηλώσεων του παλατιού, ακούμε μοντέρνα τραγούδια σε κλασική μεταφορά με βιολί και πιάνο. Τέτοια τραγούδια αποτελούν για παράδειγμα, το «Bad Guy» της Μπίλι Άιλις και το «Girls like You» των Μaroon 5.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bridgerton (@bridgertonnetflix)

6. Δυο από τις πρωταγωνίστριες της σειράς, η Phoebe Dynevor (Δάφνη) και η Nicola Coughlan (Πηνελόπη), αν και ερμηνεύουν εφηβικούς ρόλους, είναι στη πραγματικότητα, πάνω από 30 ετών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bridgerton (@bridgertonnetflix)

7. Οι ερωτικές σκηνές της έχουν προκαλέσει πανικό στα social media. Συγκεκριμένα, η επίμαχη ερωτική σκηνή ανάμεσα στην Δάφνη και τον Δούκα του Χέιστινγκς χαρακτηρίστηκε ως «ανδρικός βιασμός» που δεν θα έπρεπε να προβληθεί.

8. Aν και αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας και έχει αρκετές ιστορικές ανακρίβειες (κοστούμια, μουσική, χαρακτήρες, σενάριο), καθώς απευθύνεται σε μοντέρνο κοινό, η Βασίλισσα Σάρλοτ αποτελεί υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο. Μάλιστα, υποστηρίζεται πως ήταν η πρώτη έγχρωμη μονάρχης της Αγγλίας, τον 19ο αιώνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bridgerton (@bridgertonnetflix)

9. Ο σκηνοθέτης της σειράς εμπνεύστηκε για τις ερωτικές σκηνές, από μια σκηνή της τηλεοπτικής μεταφοράς του μυθιστορήματος «Περηφάνια και Προκατάληψη» της Τζέιν Όστεν. Η σκανδαλώδης σκηνή, όπου ο κύριος Ντάρσι (Κόλιν Φερθ) αποκαλύπτεται στην Ελίζαμπεθ Μπένετ με βρεγμένη μπλούζα, γυρίστηκε το 1995 και προβλήθηκε στο BBC.

10. Η σειρά θα έχει και 2η σεζόν, που θα βασιστεί στο δεύτερο βιβλίο «The Viscount Who Loved Me» της συγγραφέως και θα ακολουθεί τον αδερφό της Δάφνης, Άντονι, στις δικές του ερωτικές περιπέτειες. Αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2022.