Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Ευριπίδης Λασκαρίδης

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Πρωτότυπη Μουσική & Ηχητική Σύνθεση: Γιώργος Πούλιος

Σκηνικά: Λουκάς Μπάκας

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Σύμβουλος Δραματουργίας: Αλέξανδρος Μιστριώτης

Σύμβουλος Κίνησης: Νίκος Δραγώνας

Τεχνικός Διευθυντής: Κωνσταντίνος Μαργκάς

Δημιουργική σύμβουλος: Εύα Στεφανή

Κάμερα: Παύλος Κοσμίδης, Αιμιλία Μηλού, Εύα Στεφανή

Μοντάζ & Ηχητική Σύνθεση: Παναγιώτης Παπαφράγκος

Καλλιτεχνικός Συνεργάτης & Κείμενα: Κυριάκος Καρσεράς

Σχεδιασμός Τίτλων: Βασίλης Μαρματάκης

Βοηθός Μοντάζ: Φανή Μπήτου

Εκτέλεση Παραγωγής: Simona Fremder – EdM Productions & Νίκος Μαυράκης – TooFarEast

Με τους: Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο, Νίκο Δραγώνα, Αμαλία Κοσμά, Χαρά Κότσαλη, Μάνο Κότσαρη, Ευριπίδη Λασκαρίδη, Θάνο Λέκκα, Δημήτρη Ματσούκα, Ευθύμη Μοσχόπουλο, Γιώργο Πούλιο και Φαίη Τζούμα

Εμφανίζονται ακόμη: Κώστας Αλεξίου, Αρετή Αντωνάτου, Γιώργος Αντωνόπουλος, Όλγα Βλάσση, Ανθίας Μπαλής, Ντίνος Νικολάου, Θανάσης Ντάκος, Κωστής Παυλόπουλος, Ιωάννα Πλέσσα & Γιώργος Τσιτσίγκος

Συντονιστείτε στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση στις 29 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00 ακριβώς, και δείτε το backstage ντοκιμαντέρ «Εδώ Παρά Εδώ» σε live YouTube πρεμιέρα. Διαθέσιμο έως τις 23:00.

