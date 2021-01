Online Agenda: 25 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 22 Ιανουαρίου

Θέατρο

«Το 3%» της Βίλης Σωτηροπούλου

Η παράσταση « Το 3%» της Βίλης Σωτηροπούλου, παρουσιάζεται σε online streaming 22 , 23 και 24 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00, μέσω της πλατφόρμας viva.gr. 2040 μ.χ . Στο υποθηκευμένο κρατίδιο New Ελλάνα οι φυλακές έχουν γεμίσει. Η «ανελεύθερη» Ξένια μόνη στο σπίτι, εκτίει ποινή χρόνων για λιγοστά χρέη. H έξοδος στη βεράντα έχει απαγορευτεί, η ψυχοθεραπεία το ίδιο. Οι Φύλακες λέγονται «Φίλοι» και διδάσκουν χορογραφίες ποικίλης ύλης. Εγκλεισμός και μοναχική διασκέδαση, οι νέοι τρόποι της εξουσίας. Σκηνοθεσία: Ροζαμάλια Κυρίου, Βασίλης Παπαδημητρίου, Βίλη Σωτηροπούλου | Παίζουν: Ανδρέας Bιτωράτος, Μίνα Λαμπροπούλου, Αννα Μακρή, Πασχάλης Μερμηγκάκης, Γιώργος Νάσιος , Βίλη Σωτηροπούλου , Στέλλα Τροκάνα και Πέτρος Μελαχροινούδης.

Παρασκευή 22/1 | 20:00

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν): «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,

«Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου,

«Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και

«Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Παρασκευή 22/1

Παρασκευή 22/1

«Ο Θαυματοποιός» – Old Vic: In Camera

Το The Old Vic Theatre διαθέτει για on demand προβολές, από τις 20 έως τις 22 Ιανουαρίου 2021, στις 21:30 (ώρα Ελλάδος), την παράσταση «Ο Θαυματοποιός» του Μπράιαν Φρίελ, σε σκηνοθεσία Matthew Warchus. Ο δημοφιλής Ουαλός ηθοποιός Michael Sheen («Master of Sex», «Μεσάνυχτα στο Παρίσι», «Η Βασίλισσα») υποδύεται τον Francis Hardy, o οποίος ταξιδεύει στις πιο απομονωμένες γωνίες του Ηνωμένου Βασιλείου προσπαθώντας να θεραπεύσει αυτούς που επιθυμούν να θεραπευτούν. Μαζί του η σύζυγος του Grace (Indira Varma) και ο μάνατζερ του Teddy (David Threlfall), ο καθένας με τη δική του ιστορία απώλειας, αγάπης και πάλης.

Παρασκευή 22/1 | 21:30 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήρια: 10£ και 15£ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Futureland – Maxim Gorki Theater

Το Maxim Gorki Theater παρουσιάζει στις 20, 22 Ιανουαρίου και 24, 26 Φεβρουαρίου 2021, στις 20:30 (ώρα Ελλάδος), την παράσταση «Futureland». Ένα πρότζεκτ σε σκηνοθεσία-σύλληψη Lola Arias. Ένα επιστημονικής φαντασίας ντοκιμαντερίστικο έργο με εφήβους, 14-18 ετών, που ήρθαν μόνοι τους στη Γερμανία από το Αφγανιστάν, τη Συρία, τη Σομαλία, τη Γουινέα και το Μπαγκλαντές. Διέσχισαν τον κόσμο με τα πόδια, με βάρκα, κρυμμένοι σε φορτηγά και κάποιες φορές με αεροπλάνο. Τώρα ζουν στο Βερολίνο, σε έναν νέο κόσμο, του οποίου τους κανόνες δεν γνωρίζουν και στον οποίο δεν ξέρουν πόσο καιρό μπορούν να μείνουν… Περνάνε συνέχεια από επιτροπές για να αποδείξουν ότι αξίζουν άσυλο. Με τους: Mamadou Allou Diallo, Ahmad Azrati, Fabiya Bhuiyan κ.α.

Παρασκευή 22/1 | 20:30 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: 3€-10€ | Με αγγλικούς υπότιτλους

Αγοράστε εισιτήρια και δείτε την παράσταση εδώ.

«Αγάπης Αγώνας Άγονος» – Shakespeare’s Globe

H on demand διαδικτυακή πλατφόρμα του Shakespeare’s Globe μας προσφέρει μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του θιάσου. Παρακολουθήστε την παράσταση «Αγάπης Αγώνας Άγονος» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Dominic Dromgoole. Ενώ ο Βασιλιάς της Ναβάρρας και οι αυλικοί του απαρνιούνται κάθε ευχαρίστηση, ιδιαίτερα τη συντροφιά των γυναικών, για να αφοσιωθούν σε μια ζωή μελέτης, η άφιξη της Γαλλίδας Πριγκίπισσας και των δεσποινίδων επί των τιμών της ανατρέπουν τις προθέσεις τους. Παίζουν: Jack Farthing, Philip Cumbus, Michelle Terry, Paul Ready κ.α.

Παρασκευή 22/1

Τιμή ενοικίασης: 5.99£ | Απαραίτητη η εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Treasure Island» – Exeter Northcott Theatre

To Exeter Northcott Theatre διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση στο youtube, έως τις 30 Ιανουαρίου 2021, την παράσταση «Treasure Island» από τον θίασο Le Navet Bete. Μια ξεκαρδιστική εκδοχή του κλασικού ομότιτλου μυθιστορήματος του Robert Louis Stevenson. Παραμονή Χριστουγέννων στο πανδοχείο «Ο Ναύαρχος Μπένμποου» και ο Τζιμ Χώκινς σερβίρει μπίρα τον ένα και μοναδικό πελάτη. Ξαφνικά η πόρτα ανοίγει διάπλατα και μέσα μπαίνει ο περιβόητος πειρατής Μπίλλυ Μπόουνς, ο οποίος πρόκειται να αλλάξει τη ζωή του Τζιμ για πάντα… Σκηνοθεσία: John Nicholson.

Παρασκευή 22/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Γλώσσα: Αγγλικά | Χωρίς Υπότιτλους

Δείτε την παράσταση εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Βαρκελώνη: Τι σημαίνει για το μέλλον της live μουσικής η πειραματική συναυλία του Primavera Festival χωρίς social distancing;

Παιδικό Θέατρο

«Ο Ραφτάκος των Λέξεων» – Ομάδα «Μικρός Νότος»

Από τις 19/12/2020 έως και τις 25/1/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices. ‘Ενα σύγχρονο παραμύθι, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Ηθοποιοί: Νίκος Αξιώτης, Δημήτρης Γιαννής, Aγγελική Παναγιωτοπούλου.

Παρασκευή 22/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 11€, 22€, 26-38€ | Αγορά Εισιτηρίου εδώ.

Για να δείτε την παράσταση και για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παιδικές παραστάσεις: Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Φεβρουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Παρασκευή 22/1



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Στο Τατόϊ του μέλλοντος

Μουσικό Θέατρο

«Τραβιάτα» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 η όπερα «Τραβιάτα» του Τζουζέπε Βέρντι. Μια παραγωγή του 2012 σε μουσική διεύθυνση Fabio Luisi και σκηνοθεσία Willy Decker. Η δημοφιλής σοπράνο Natalie Dessay υποδύεται την Βιολέττα Βαλερύ, η οποία εξουθενωμένη από την ζωή της εταίρας, γνωρίζει ότι θα πεθάνει σύντομα. Όμως, τότε συναντάει τον νεαρό, ιδεαλιστή Αλφρέντο Ζερμόν (Matthew Polenzani), του οποίου η αγάπη θα έχει τραγικές συνέπειες.

Παρασκευή 22/1

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ

«Ναμπούκο»: Live streaming – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των online προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021, στις 17:30 (ώρα Ελλάδος), μέσω live streaming, την όπερα «Ναμπούκο» του Τζουζέπε Βέρντι, σε μουσική διεύθυνση Marco Armiliato και σκηνοθεσία Günter Krämer. Στον ρόλο του Ναμπούκο, του Βασιλιά της Βαβυλωνίας που οδηγείται στην τρέλα από μεταφυσικές δυνάμεις επειδή αυτοανακηρύχθηκε θεός, για να θεραπευτεί ύστερα από την μεταμέλεια του, ο εμβληματικός τενόρος Plácido Domingo.

Παρασκευή 22/1 | 17:30 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Απαιτείται εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Μαγικός Αυλός» – Εθνική Όπερα του Παρισιού

Η Εθνική Όπερα του Παρισιού παρουσιάζει την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021, στις 20:30 ώρα Ελλάδος, μέσω live streaming, την όπερα «Ο Μαγικός Αυλός» του Μότσαρτ, σε σκηνοθεσία Robert Carsen. Ο νεαρός πρίγκιπας Tamino ξεκινάει μαζί με τον Papageno ένα ταξίδι διάσωσης της νεαρής Pamina, κόρης της Βασίλισσας της Νύχτας, από τον Sarastro. Για βοήθεια στην αποστολή τους, στον Tamino δίνεται ένας μαγικός αυλός που μετατρέπει τη λύπη σε χαρά. Παίζουν: Cyrille Dubois, Alex Esposito, Julie Fuchs, Sabine Devieilhe κ.α.

Παρασκευή 22/1 | 20:30 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: 11.90€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«The End of Eddy» – International Theater Amsterdam

Το International Theater Amsterdam παρουσιάζει, μέσω live streaming, την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021, στις 21:30 (ώρα Ελλάδος) την παράσταση «The End of Eddy», διασκευή σε μιούζικαλ του ομότιτλου αυτοβιογραφικού μυθιστορήματος του Γάλλου συγγραφέα Εντουάρ Λουί, σε σκηνοθεσία Eline Arbo. Η ιστορία ενός ομοφυλόφιλου αγοριού μέσα σε ένα ακραία ομοφοβικό περιβάλλον. 4 νεαροί ηθοποιοί παίζουν όλους τους χαρακτήρες.

Παρασκευή 22/1 | 21:30 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: 12.50€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις μουσικού θεάτρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Αθάνατη Αγαπημένη, της Μάγδας Μαυρογιάννη σε online streaming από το Μέγαρο Μουσικής

Χορός

«Μαργαρίτα και Αρμάνδος» – Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, έως τις 14 Φεβρουαρίου 2021, την παράσταση μπαλέτου «Μαργαρίτα και Αρμάνδος», σε χορογραφία Frederick Ashton, μουσική Franz Liszt και μουσική διεύθυνση Emmanuel Plasson. Η Μαργαρίτα ξαπλωμένη στο νεκροκρέβατο της αναπολεί την τραγική ιστορία αγάπης της με τον Αρμάνδο, σε μια σειρά από πυρετώδεις αναδρομές. Παίζουν: Zenaida Yanowsky, Roberto Bolle, Christopher Saunders, Gary Avis κ.α.

Παρασκευή 22/1

Εισιτήριο: 2.77€

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε online το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 24 Ιανουαρίου 2021.

Παρασκευή 22/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μουσική

Η νύχτα με τα αστέρια: Γιορτινό γκαλά της Σκάλας του Μιλάνου – Christmas Theater Online

Τα μεγαλύτερα αστέρια της όπερας, του μπαλέτου και της μουσικής υποδέχονται το 2021 στην Σκάλα του Μιλάνου, με το «Gala Teatro Alla Scala», το Γιορτινό Γκαλά της La Scala, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε διαδικτυακά, 22-24 Ιανουαρίου 2021, στο Christmas Theater Online. Στο γκαλά θα παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από δημοφιλείς όπερες, από την παράσταση μπαλέτου «Ο Καρυοθραύστης» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι και χορογραφίες πάνω σε μουσική του Τζουζέπε Βέρντι και του Ερίκ Σατί. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παρασκευή 22/1 | 20:00

Εισιτήριο: 15€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Διονύσης Σαββόπουλος – ΚΠΙΣΝ

Η συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου στις 11.00 έως την Κυριακή 24 Ιανουαρίου στις 23.00, στη σελίδα snfcc.org/SavvopoulosOnDemand. Πρόκειται για μια από τις λίγες φορές που το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει τον κορυφαίο δημιουργό μόνο του επί σκηνής, με τη συνοδεία της κιθάρας του. Ο Σαββόπουλος ερμήνευσε τραγούδια που θα ακουστούν σήμερα όπως πριν 50 χρόνια, πιο επίκαιρα από ποτέ.

Παρασκευή 22/1 | 11:00 π.μ.

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Sugahspank και Γιάννης Νιάρρος live stream

Την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου, στις 21:30, η Sugahspank και ο Γιάννης Νιάρρος μπαίνουν στα σαλόνια μας, στο πρώτο τους διαδικτυακό live Soul, Funk, Jazz, Blues και πολύ, πολύ γέλιο από δύο φίλους που πάντα χαίρονται να παίζουν παρέα. Η blues woman ονόματι Sugahspank είναι ξακουστή πλέον για τις live ερμηνείες της σε όλη τη γκάμα της μαύρης μουσικής. Ο Γιάννης Νιάρρος, αποδεικνύει τον τελευταίο καιρό και τις φοβερές ικανότητές του σε πιάνο και φωνή.

Παρασκευή 22/1 | 21:30

Εισιτήριο: Από 5€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Athens Pride Week 2021: Ανοιχτό κάλεσμα για συμμετοχή σε άτομα και ομάδες της Τέχνης

Σινεμά

«Ανάμεσα σε δυο πατρίδες»: Online προβολές του ντοκιμαντέρ του Χρήστου Ν. Καρακάση

Οι «Ημέρες Κινηματογράφου» Δροσιάς οργανώνουν προβολές στο σπίτι ξεκινώντας με την ταινία του Χρήστου Καρακάση «Ανάμεσα σε δυο πατρίδες». Η ταινία θα είναι διαθέσιμη εδώ, από την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 στις 11.00 έως την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 στις 23.00. Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται στη ζωή του Ηλία Μισύρη, ο οποίος βρέθηκε μετανάστης στη Φινλανδία για να ανακαλύψει σε ξένο τόπο την ίδια του την πατρίδα.

Παρασκευή 22/1 | 11:00

Δείτε την ταινία εδώ.



«Το Ταξίδι της Φάλαινας» – StraDa Films

Η StraDa Films διαθέτει, μέσω του ιστοτόπου της, σε πανελλαδική online πρεμιέρα «Το ταξίδι της φάλαινας», την συγκινητική ταινία έναρξης του 61ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η online προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου και χωρίς συνδρομή. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενηλικίωσης ενός νεαρού κυνηγού που ζει στην ύπαιθρο και αποφασίζει να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι ζωής με σκοπό να αναζητήσει ένα κορίτσι που είδε στην οθόνη του υπολογιστή του. Σενάριο-σκηνοθεσία: Φίλιπ Γιούριεφ.

Παρασκευή 22/1

Εισιτήριο: 4.95€ – Αγορά εισιτηρίου εδώ

Δείτε την ταινία εδώ.

Fear: The Home of Horror – Universal Pictures

Η Universal Pictures προσφέρει από τις 15 έως τις 23 Ιανουαρίου, 7 κλασικές ταινίες τρόμου, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από το κανάλι της Fear: The Home Of Horror στο youtube. Οι διαθέσιμες ταινίες: «Δράκουλας» (1931) με τον εμβληματικό Μπέλα Λουγκόζι, «Η Μούμια» (1932) του Karl Freund. Οι ταινίες του James Whale «Φράνκενσταιν» (1931), και «Η Νύφη του Φρανκενστάιν». «Ο Αόρατος Άνυρωπος» του Claude Rains (1935) και «Ο Λυκάνθρωπος» του George Waggner (1935). Τέλος, η ταινία του Charles Barton, «Abbott and Costello Meet Frankenstein».

Παρασκευή 22/1

Διαθέσιμες έως τις 23/1

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Αμάντα Γκόρμαν: Το συγκινητικό ποίημα της νεαρής ποιήτριας στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν

Εκθέσεις

«ἱστορίης ἀπόδεξις»: Η διαδικτυακή έκθεση για τους ελληνοπερσικούς πολέμους

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας και στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του ΥΠΠΟΑ, η Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων οργάνωσε την αρθρωτή έκθεση «ἱστορίης ἀπόδεξις», εμπνευσμένη από τις πηγές, τους ιστορικούς συγγραφείς, που έζησαν τα ίδια τα γεγονότα ή έζησαν τον απόηχο τους, ενώ η επίδρασή τους καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας ακόμη και σήμερα. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://2500years.culture.gov.gr ο ψηφιακός επισκέπτης περιηγείται απολαμβάνοντας τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή πλατφόρμα (κείμενα, φωτογραφίες, animation, χρονολόγιο, αφήγηση (ελλ/αγγλ), πηγές, συνδέσεις κ.α.).

Παρασκευή 22/1

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Εκδηλώσεις

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

Παρασκευή 22/1

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 2ο βίντεο με τη Μαρία Ναυπλιώτου εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Δέκα στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Η σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών «Μεταμφιέσεις», εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο «Η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εταιρείας Θεάτρου «Θέρος», συνεχίζεται τον Ιανουάριο. Ξεχωριστοί καλεσμένοι παραδίδουν κάθε Τετάρτη απόγευμα, μέσω της ιστοσελίδας grammiorizontos.com, μια δική τους εκδοχή της «Γραμμής του Ορίζοντος», μια διαφορετική ηχητική ξενάγηση στο μαγικό της σύμπαν. Σειρά έχει την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, στις 19:30, η ηθοποιός Ηρώ-Ελένη Μπέζου.



Παρασκευή 22/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.