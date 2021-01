Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του νέου ντοκιμαντέρ για τη δικαστίνα – σύμβολο

Περίπου πέντε μήνες μετά τον θάνατο της δεύτερης γυναίκας αντιπροέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, αναμένεται να κυκλοφορήσει ένα νέο ντοκιμαντέρ που εστιάζει στην εξαιρετική ζωή, στην καριέρα αλλά και στη σημαντική νομική κληρονομιά που άφησε πίσω της η Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ.

Το ντοκιμαντέρ ονομάζεται «RUTH: Justice Ginsburg in Her Own Words» και θα προβληθεί διαδικτυακά στις 12 Φεβρουαρίου, ενώ θα είναι διαθέσιμο για on demand παρακολούθηση από τις 9 Μαρτίου.

Μέσω του ντοκιμαντέρ θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα την Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, τη θρυλική γυναίκα που αγωνίστηκε για να αλλάξει η θέση της γυναίκας στην Αμερική, μέσα από τα δικά της λόγια σχετικά με την καριέρα και τους προσωπικούς της θριάμβους, αλλά και αποσπάσματα από συνεντεύξεις της. Θα παρουσιαστούν επίσης κάποιες από τις υποθέσεις της, ενώ θα περιλαμβάνονται και σχόλια πρώην συναδέλφων της.

«Εκείνες τις μέρες, είχα τρεις επιθέσεις εναντίον μου: Η μία για το γεγονός ότι ήμουν Εβραία, η άλλη για το ότι ήμουν γυναίκα. Και αργότερα το ότι είχα μια τετράχρονη κόρη», ακούγεται να λέει η πρωτοπόρος των δικαιωμάτων των γυναικών στο τρέιλερ που μόλις κυκλοφόρησε.

Τη σκηνοθεσία του νέου ντοκιμαντέρ έχει επιμεληθεί η, βραβευμένη με Όσκαρ, Φρίντα Λι Μοκ, η οποία είναι γνωστή για την επιλογή γυναικών στα έργα της.

Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που η ιστορία της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ μεταφέρεται στην οθόνη. Το 2018, το ντοκιμαντέρ «RBG», σε σκηνοθεσία των Τζούλι Κόεν και Μπέτσι Γουέστ, ήταν υποψήφιο για Όσκαρ. Την ίδια χρονιά, κυκλοφόρησε και το «On the Basis of Sex», μία βιογραφία με πρωταγωνίστρια τη Φελίσιτι Τζόουνς που υποδύεται την Γκίνσμπεργκ στην πορεία της ως δικηγόρο και νεαρή μητέρα.

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: harpersbazaar.com