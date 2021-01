«Μήλα»: Η ελληνική ταινία στον δρόμο για την 93η διοργάνωση των Όσκαρ

Τα Μήλα του Χρήστου Νίκου, συμπαραγωγός των οποίων είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, βρίσκονται ένα βήμα πριν από την είσοδό τους στην 93η διοργάνωση των Όσκαρ.

Προηγήθηκε η μεγάλη πορεία τους σε διεθνή φεστιβάλ, με βραβεία και καλές κριτικές, στη διάρκεια μιας δύσκολης χρονιάς λόγω της πανδημίας, που έφερε την παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα σε μια πρωτόγνωρη καθημερινότητα συνεχών σοκ. Τα Όσκαρ φέτος θα απονεμηθούν τον Απρίλιο. Ο πυρετός τους άρχισε ν’ ανεβαίνει με το ξεκίνημα του 2021 προκαλώντας θερμά συναισθήματα και θετικές σκέψεις. Η πρόσφατη πρόβλεψη του περιοδικού Variety, που ανεβάζει τα Μήλα στη 16η θέση ανάμεσα σε ταινίες από 70 χώρες που φιλοδοξούν ν’ ακουστούν στην πεντάδα των υποψηφίων για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, μάς κάνει αισιόδοξους.

Η Κέιτ Μπλάνσετ σε πρώτο πλάνο

Τα Μήλα, η πρόταση της Ελλάδος για τις υποψηφιότητες στην κατηγορία της Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, στη διαδρομή τους προς το Όσκαρ έχουν πολύτιμη σύμμαχό τους την Κέιτ Μπλάνσετ. Ως γνωστόν, η διάσημη ηθοποιός συνδράμει από τη θέση του executive producer στην προώθηση της ταινίας. Ενδεικτική ήταν η συζήτηση στο κανάλι του διαδικτυακό περιοδικού TheWrap στο YouTube, στις 7 του περασμένου Δεκεμβρίου, όταν η Μπλάνσετ σύστησε τον Έλληνα σκηνοθέτη στο κοινό και στα μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας. Η πράξη αυτή της διάσημης ηθοποιού πιστοποιεί την αξιοπιστία και τη δυναμική που απέκτησε την τελευταία δεκαετία η ελληνική ταινία διεθνώς.

Online την Κυριακή 17/1

Σε κοινή δράση για να φτάσει η ελληνική πρόταση στα Όσκαρ προχώρησαν το Los Angeles Greek Film Festival και το UCLA Stavros Niarchos Foundation Center for the Study of Hellenic Culture. Συγκεκριμένα, την Κυριακή 17 Ιανουαρίου, θα προβάλουν διαδικτυακά τα Μήλα – η 24ωρη διάθεση της ταινίας θα είναι ελεύθερη – παρέχοντας τη δυνατότητα και στους ψηφοφόρους της Αμερικανικής Ακαδημίας να δουν την ταινία. Στην ίδια πλατφόρμα θα διατίθεται μαζί με τα Μήλα και η ταινία Index του Νικόλα Κολοβού, που προσδοκά την είσοδό της στην πεντάδα υποψηφίων για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους.

Από τις πρώτες ημέρες του 2021 τα Μήλα είναι διαρκώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του κινηματογραφικού Τύπου – και όχι μόνον – σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη.