«Get Back»: Μία πρώτη ματιά στο νέο ντοκιμαντέρ του Πίτερ Τζάκσον για τους Beatles

Ο Πίτερ Τζάκσον μοιράστηκε μία πρώτη ματιά από το νέο του ντοκιμαντέρ «The Beatles: Get Back», το οποίο καταγράφει την δημιουργία του «Let It Be» το 1970.

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο αρχικά περιμέναμε να κυκλοφορήσει φέτος, καθυστέρησε λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, όπως εξηγεί ο Τζάκσον, η πατρίδα του, η Νέα Ζηλανδία, έχει θέσει τον κορονοϊό υπό έλεγχο, οπότε τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει πάλι κανονικά.

Το παρακάτω βίντεο δεν είναι ένα τρέιλερ, όπως τονίζει και ο ίδιος ο σκηνοθέτης, αλλά ένα μοντάζ πέντε λεπτών με σκηνές από το ντοκιμαντέρ, από μια βιντεοσκοπημένη πρόβα του συγκροτήματος.

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 27 Αυγούστου 2021.

Το preview της ταινίας ξεκινά με τον Πίτερ Τζάκσον να εξηγεί ότι αυτός και η ομάδα παραγωγής του έχουν ξαναρχίσει τη δουλειά τους μετά το πρώτο ξέσπασμα του κορονοϊού, ενώ στη συνέχεια βλέπουμε πλάνα από την ηχογράφηση του τραγουδιού των Beatles «Get Back», που δεν έχουν δει ποτέ ξανά το φως της δημοσιότητας.

Δείτε το πρώτο βίντεο από το ντοκιμαντέρ για τους Beatles εδώ:

Step inside Peter Jackson’s edit bay to get an exclusive first look at some never-before-seen footage from his documentary feature, The Beatles: Get Back. See the film when it comes to theatres August 2021 #TheBeatlesGetBack

For more visit https://t.co/mEYbvbTDfk pic.twitter.com/WnAQEEnCUW

— The Beatles (@thebeatles) December 21, 2020