Οι Beatles των 60s και το φαινόμενο «Beatlemania»

Με αφορμή την επέτειο κυκλοφορίας του πρώτου τραγουδιού των Beatles «Love Me Do» το 1962, εξετάζουμε την φρενίτιδα που δημιουργήθηκε γύρω από το συγκρότημα, εκείνη τη δεκαετία!

Η αρχή και η μεγάλη επιτυχία

Η αρχή έγινε το 1957, όταν ο John Lennon μόλις στα 16 του δημιούργησε ένα συγκρότημα με φίλους του, οι οποίοι στην συνέχεια αποχώρησαν κι έγινε η προσθήκη του Paul McCartney και του George Harrison. Τον Ιούλιο του 1960 είχαν κιόλας το περίφημο όνομα αλλά ακόμη τους έλειπε ο ντράμερ που θα ολοκλήρωνε την τετράδα. Το 1962, λοιπόν, μπαίνει στη μπάντα ο Ringo Starr και συγκροτούνται οι The Beatles όπως τους ξέρουμε μέχρι σήμερα.

Πρώτο τους τραγούδι το «Love Me Do», ένα από τα πολύ γνωστά τους έως τώρα και πρώτο άλμπουμ το «Please Please Me», το οποίο γίνεται ανάρπαστο όπως και το επόμενό τους, το «With The Beatles». To τέταρτο single τους με τίτλο «She Loves You» έκανε ρεκόρ στις πιο γρήγορες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και πούλησε συνολικά 1 εκατομμύριο αντίτυπα, παραμένοντας το biggest -selling record στη χώρα έως και το 1978!

Στη δεκαετή καριέρα τους ως συγκρότημα είχαν περίπου ένα single στο Νούμερο 1 κάθε έξι εβδομάδες και ένα τοπ σε πωλήσεις άλμπουμ κάθε τρεις εβδομάδες! Με τις περιοδείες και την κάλυψη από τα μίντια, η φήμη τους έφτασε παντού και θεωρείται μέχρι και σήμερα το πιο επιτυχημένο συγκρότημα.

Το 1964 ξεκινούν μια τεράστια περιοδεία, η οποία περιελάμβανε την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, το Χονγκ Κονγκ, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Τον Φεβρουάριο του 1964 πραγματοποίησαν την πρώτη τους ζωντανή τηλεοπτική συναυλία στην Αμερικάνικη εκπομπή «Ed Sullivan Show», την οποία παρακολούθησαν 73 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή το 34% του πληθυσμού της Αμερικής.

Αυτό που αποκαλούμε «Beatlemania»

Σίγουρα τα νούμερα των πωλήσεων μιλάνε από μόνα τους όπως και οι θέσεις στα charts, αλλά εξακολουθούν να μη μπορούν να περιγράψουν τον χαμό που έγινε γύρω από το όνομά τους. Ο όρος «Beatlemania» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1963 από τον Τύπο για να περιγράψει την φρενίτιδα των θαυμαστών – κυρίως όμως θα λέγαμε θαυμαστριών.

Η παγκόσμια περιοδεία τους συγκέντρωσε πλήθος θαυμαστριών, οι οποίες τους ακολουθούσαν σε κάθε τους βήμα, από το αεροδρόμιο μόλις προσγειώνονταν μέχρι στις συνεντεύξεις τύπου και σε δημόσιες εμφανίσεις. Για να εμποδίσουν τους τρελαμένους θαυμαστές οι αστυνομικοί πολλές φορές χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν μάνικες ή και άλλες φορές έσπρωχναν τα διαχωριστικά εμπόδια καθώς το αγριεμένο πλήθος ήθελε να φτάσει στην σκηνή ή στο μέρος που βρίσκονταν τα μέλη της μπάντας.

Οι θαυμάστριες των Beatles ήταν κατά βάση έφηβες κοπέλες, οι αντιδράσεις των οποίων ήταν υπερβολικά έντονες, με κλάματα, τσιρίδες και αρκετές φορές και λιποθυμίες! Επικρατούσε πάντα ένα ντελίριο από νεαρές κοπέλες να ουρλιάζουν κλαίγοντας και να επιχειρούν να τους πλησιάσουν με κάθε τρόπο.

Στις μεγάλες τους εμφανίσεις, έφταναν στον χώρο με θωρακισμένα αυτοκίνητα προκειμένου να παραμείνουν ασφαλείς, ενώ μετά από ένα σημείο που τους ήταν δύσκολο να εμφανίζονται στην τηλεόραση, ετοίμαζαν promo βίντεο για τις επερχόμενες δουλειές τους.

Οι επιπτώσεις της «Beatlemania»

Δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο με κάποιο συγκρότημα και θα μπορούσαμε να πούμε πως οι Beatles καθιέρωσαν τα boy bands και την αγάπη που τρέφουν κυρίως τα νεαρά κορίτσια γι’ αυτά, ακόμη και τώρα. Ωστόσο, αυτή η παράνοια δεν μπορούσε να κρατήσει για πάντα…

Το 1966 ο John Lennon δηλώνει ότι η μπάντα είναι «πιο δημοφιλής κι από τον Ιησού», μια δήλωση που φυσικά πυροδότησε πολλές αντιδράσεις όπως πλήθη να επαναστατούν, βία, πολιτικές αντιδράσεις και απειλές για δολοφονία. Οι περιορισμοί που δημιουργούνταν εξαιτίας της Beatlemania σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν μπορούσαν οι ίδιοι να ακουστούν όταν έπαιζαν, γιατί τα ουρλιαχτά των θαυμαστριών ξεπερνούσαν τον δικό τους ήχο, τα μέλη κατάλαβαν πως είχε έρθει η ώρα να σταματήσουν τις ζωντανές εμφανίσεις και να γίνουν μόνο συγκρότημα για studio.

H απογοήτευση των μελών είχε κλιμακωθεί καθώς η φρενίτιδα των θαυμαστριών είχε ξεπεράσει κάθε όριο με πολλές να επιθυμούν ακόμη και σεξουαλική συνεύρεση μαζί τους αλλά και με τον γενικό περιορισμό της κυκλοφορίας τους και την κακή ποιότητα των συναυλιών τους καθώς δεν μπορούσαν να ακουστούν. Ο Ringo Starr είχε δηλώσει πως σταμάτησαν τις περιοδείες «την κατάλληλη στιγμή» καθώς «τέσσερα χρόνια Beatlemania ήταν αρκετά για όλους».

Ακολουθούν φωτογραφίες από την τρέλα που ονομάστηκε «Beatlemania».