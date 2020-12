Online Agenda: 29 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 18 Δεκεμβρίου

Μουσικό Θέατρο

«Europa» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Η θεατρική μεταφορά του «Europa» του Λαρς φον Τρίερ, μια συμπαραγωγή του Ελληνογερμανικού Θεάτρου με την Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, σε σκηνοθεσία Κώστα Παπακωστόπουλου θα μεταδοθεί, online και δωρεάν, στην GNO TV, τη νέα διαδικτυακή τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, για δύο μοναδικές προβολές στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2020 στις 20.30. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στα γερμανικά με ελληνικούς υπότιτλους. Ένας νεαρός ιδεαλιστής, γερμανοαμερικανικής καταγωγής, έρχεται στη Γερμανία το 1945 και άθελά του γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα: τους φανατικούς ναζί, τους λεγόμενους «Werwolf», και τις μυστικές αμερικανικές υπηρεσίες. Απαιτείται ηλεκτρονική προεγγραφή που εξασφαλίζει κωδικό πρόσβασης στην GNO TV μέσω του www.ticketservices.gr. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Παρασκευή 18/12 | 20:30

Δωρεάν | Εγγραφές εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Francesca da Rimini» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει την δωρεάν online αναμετάδοση σημαντικών παραγωγών της μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της. Σειρά έχει την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020, η όπερα του Riccardo Zandonai «Francesca da Rimini». Μια παραγωγή του 1984, σε μουσική διεύθυνση James Levine, με τους εμβληματικούς Plácido Domingo και Renata Scotto στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Βασισμένη στο ομότιτλο θεατρικό του Γκαμπριέλε Ντ’ Ανούντσιο, εμπνευσμένο από μια ιστορία της «Κόλασης» του Δάντη, το έργο εξιστορεί το αιώνιο πάθος μεταξύ του Paolo και της Francesca, στην Ιταλία του 13ου αιώνα.

Παρασκευή 18/12 | Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μαντάμα Μπαττερφλάι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, στον ρόλο της γκέισας Τσο-Τσο-Σαν, η οποία ζει έναν μοιραίο έρωτα με τον Αμερικανό υποπλοίαρχο Πίνκερτον, βρίσκεται η σπαρακτική Ερμονέλα Γιάχο.

Παρασκευή 18/12

Εισιτήριο 10€ | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Καβαλερία Ρουστικάνα» – Teatro di San Carlo

Το Teatro San Carlo της Νάπολης μας δίνει τη δυνατότητα, έως τις 23 Δεκεμβρίου 2020, να νοικιάσουμε την παράσταση της όπερας του Πιέτρο Μασκάνι «Καβαλερία Ρουστικάνα». Μια παραγωγή του 2020, σε μουσική διεύθυνση Juraj Valčuha, με τους Elīna Garanča, Jonas Kaufmann και Claudio Sgura. Η όπερα, που εγκαινίασε την περίοδο του Ιταλικού Βερισμού, βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζιοβάννι Βέργκα. Στην αγροτική Σικελία του 1880 ο Turiddu επιστρέφει από την στρατιωτική του θητεία και ανακαλύπτει ότι η αγαπημένη του Lola έχει παντρευτεί κάποιον άλλον. Θέλοντας να την κάνει να ζηλέψει, ο Turridu συνάπτει σχέση με την αφελή, νεαρή Santuzza, η οποία τρέφει αληθινά συναισθήματα γι’ αυτόν. Καθώς, το πάθος των παλιών εραστών, όμως, αναζωπυρώνεται, η τραγωδία είναι μόνο μερικά βήματα μακριά.

Παρασκευή 18/12 | Διαθέσιμη για 24 ώρες

Εισιτήριο: 2,99€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Ιππότης με το Ρόδο» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

Η Κρατική Όπερα της Βιέννης παρουσιάζει, την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), σε online streaming, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, την όπερα του Ρίχαρντ Στράους, «Ο Ιππότης με το Ρόδο», σε λιμπρέττο Ούγκο φον Χόφμανσταλ. Μοσική διεύθυνση Philippe Jordan, με τους Martina Serafin, Daniela Sindram και Erin Morley. Η πλοκή τοποθετείται στη Βιέννη, το 1740. Η Μαρσαλίν είναι ερωτευμένη με τον νεαρό Οκτάβιαν, έχοντας πλήρη επίγνωση της παροδικότητας των συναισθημάτων από τη δική του πλευρά. Όταν, λοιπόν, ο ίδιος ερωτεύεται την νεαρή αστή Σοφί, τον αφήνει να φύγει.

Παρασκευή 18/12 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Απαιτείται εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Funny Girl – Digital Theatre

Μέσα από την online πλατφόρμα Digital Theatre μπορείτε να νοικιάσετε την παράσταση του μιούζικαλ «Funny Girl», με πρωταγωνίστρια την Sheridan Smith. Βασισμένο στη ζωή και την καριέρα της σταρ του Μπροντγουέι Fanny Brice (ένας ρόλος που έγινε δημοφιλής χάριν στην Μπάρμπρα Στρέιζαντ) και της θυελλώδους σχέσης της με τον επιχειρηματία Nick Arnstein, το κλασικό αυτό μιούζικαλ περιλαμβάνει μερικά εμβληματικά νούμερα όπως το «People», το «I’m the Greatest Star» και «Don’t Rain On My Parade».

Παρασκευή 18/12

Τιμή Ενοικίασης: 7.99 λίρες | Απαιτείται εγγραφή.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Kinky Boots» – The Show Must Go On

Το επίσημο κανάλι του Andrew Lloyd Webber στου youtube, «The Show Must Go On», συνεχίζει να προσφέρει, για δωρεάν online παρακολούθηση, μερικά από τα πιο δημοφιλή μιούζικαλ όλων των εποχών. Την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) σειρά έχει το μιούζικαλ των Cyndi Lauper και Harvey Fierstein, «Kinky Boots». Ο Τσάρλι είναι ένας εργοστασιάρχης που παλεύει να σώσει την οικογενειακή επιχείριση. Η Λόλα είναι μια λαμπερή performer με μια αλλόκοτη αλλά καταπληκτική ιδέα. Με λίγη συμπόνια και αρκετή κατανόηση αυτό το απρόσμενο δίδυμο μαθαίνει να αποδέχεται τις διαφορές τους και δημιουργεί μια σειρά από στιλέτο, που παρόμοια τους ο κόσμος δεν είχε ξαναδεί. Πρωταγωνιστούν: Matt Henry και Killian Donnelly. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη έως και 48ώρες μετά την πρώτη προβολή.



Παρασκευή 18/12 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός: Οι «θησαυροί» του Αγίου Όρους ψηφιοποιούνται και διατίθενται στο κοινό

Θέατρο

«Το Πάτωμα» – Radio Play Theater

Η παράσταση θεάτρου ραδιοφώνου, «Το Πάτωμα», σε κείμενο Ζέτης Φίτσιου και σκηνοθεσία Ανδρέα Φλουράκη, είναι διαθέσιμη, online, από την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας iroes.art . Σ’ ένα δυστοπικό περιβάλλον, δύο άνδρες «συναντιούνται», όμως δεν μπορούν να ιδωθούν. Ο ένας περπατά στην επιφάνεια του πατώματος, ενώ ο άλλος βρίσκεται από κάτω, καθώς το πάτωμα τον έχει καταπιεί. Ο «κάτω» ζητά από τον «πάνω» να τον βοηθήσει για να βγει. Είναι όμως ο άνδρας της επιφάνειας διατεθειμένος να προσφέρει τη βοήθειά του στον παγιδευμένο άνδρα; Παίζουν: Πάνος Βλάχος, Πέτρος Λαγούτης.

Παρασκευή 18/12 | Διαθέσιμη όλο το 24’ωρο

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Ο Τζόνι πήρε το όπλο του»: Μονόλογος με τον Τάσο Ιορδανίδη

Η παράσταση «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του» του Ντάλτον Τράμπο, σε θεατρική διασκευή Σοφίας Αδαμίδου και σκηνοθεσία Θάλειας Ματίκα, θα προβληθεί διαδικτυακά, από τις 17 έως τις 28 Δεκεμβρίου 2020, μέσω viva.gr. Στον ρόλο του Τζο, ο Τάσος Ιορδανίδης . Ο Τζο είναι ο απλός ανώνυμος στρατιώτης που χάνει τα μέλη του, αλλά εξακολουθεί να αναπνέει, να σκέφτεται και να αγαπά όπως πριν. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Παρασκευή 18/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Δες το Θετικό Online» – Λάμπρος Φίσφης

Το 2ο solo show του Stand-Up Comedian Λάμπρου Φισφή, «Δές το Θετικό», συνεχίζει τον κύκλο του στο διαδίκτυο με on demand προβολές, έως το 2021, μέσω viva.gr. Βιντεοσκοπημένο στο ιστορικό θέατρο «Βέμπο» μπροστά σε ένα κοινό επτακοσίων θεατών ο Λάμπρος Φισφής μέσα σε 55 λεπτά σχολιάζει όλες τις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας που μας ενώνουν και σατιρίζει αυτά που συνωμοτούν εναντίον της ευτυχίας μας.

Παρασκευή 18/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 7€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Radio Plays: «Ο ξένος» – Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Τα Radio Plays του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου συνεχίζουν online, την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020, με το διήγημα «Ο Ξένο» της πρωτοπόρου της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, Αθηνάς Κακούρη, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη. Πρωταγωνιστής είναι ένας παλιός, αγαπημένος ήρωας της Κακούρη, ο Αστυνόμος Γεράκης. Ο Γεράκης καλείται να διαλευκάνει το θάνατο ενός μετανάστη, του Νίκου, που βρίσκεται νεκρός κάτω από έναν υδατόπυργο σε ένα αγρόκτημα της ελληνικής επαρχίας. Το έργο θα ζωντανέψουν με τις φωνές τους οι: Ανθή Ευστρατιάδου, Σύρμω Κεκέ, Ασπασία Κράλλη, Δημήτρης Ντάσκας, Εύη Σαουλίδου και Νίκος Ψαρράς. Το έργο συμπληρώνουν πρωτότυπες jazz μουσικές συνθέσεις, που εδώ υπογράφει ο Δημήτρης Τσάκας. Ερμηνεύουν οι: Κώστας Κωνσταντίνου (κοντραμπάσο), Κωστής Χριστοδούλου (πιάνο), Ιάσονας Wastor (ντραμς), Δημήτρης Τσάκας (σαξόφωνο).

Παρασκευή 18/12| Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μας κρατάει συντροφιά και σε αυτή την καραντίνα, με παραστάσεις διαθέσιμες για δωρεάν online παρακολούθηση, μέσα από το επίσημο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο youtube. Διαθέσιμες επιλογές αποτελούν η «Αποκάλυψη», σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου, «Το Σώσε» του Michael Frayn, σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, «Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου, «Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και «Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Παρασκευή 18/12 | Διαθέσιμες όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Οι δικές μας επιλογές με ταινίες και σειρές που θα δούμε αυτά τα Χριστούγεννα στην COSMOTE TV

«Κακός Παράδεισος» – Αλέξανδρος Τσουβέλας

Ολόκληρη η stand up comedy παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα, «Κακός Παράδεισος», με sold out εισιτηρίων σε κάθε εμφάνιση, σε όλη την Ελλάδα, τώρα πλέον διαθέσιμη on demand, για διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του stand-up comedian. Οδηγίες για το πως να παρακολουθήσετε την παράσταση δείτε εδώ.

Παρασκευή 18/12

Εισιτήριο: 5€

Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Άλλες ελληνικές παραστάσεις

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν διαθέτει, σε podcast, το audio έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου, «Αυτοί που Κοιτούν» , με τους Θανάση Δόβρη, Μιχάλη Πανάδη, Σωτήρη Τσακομίδη και Νίκο Στεργιώτη. Παράλληλα, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διαθέτει, για δωρεάν ψηφιακή παρακολούθηση, την παράσταση «Τα Βραβεία μου». Θεατρική μεταφορά του έργου του Αυστριακού Τόμας Μπέρνχαρντ, σε σκηνοθετική επιμέλεια Έκτορα Λυγίζου.

Παρασκευή 18/12 | Διαθέσιμες όλο το 24ώρο

Δωρεάν

«My Beautiful Laundrette» – Curve Theatre

Το Curve Theatre διαθέτει έως ότου ανοίξουν οι πόρτες του ξανά, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση «Ωραίο μου Πλυντήριο», βασισμένο στο υποψήφιο για όσκαρ ομότιτλο σενάριο του Hanif Kureishi. Μια παραγωγή του 2019, σε σκηνοθεσία Nikolai Foster και πρωτότυπη μουσική από τους Pet Shop Boys. Τοποθετημένο στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας της Θάτσερ, το έργο αφορά την ιστορία του νεαρού Βρετανό-Πακιστανού, Ομάρ, ο οποίος αναζωογονεί την παρηκμασμένη επιχείρηση πλυντηρίων του θείου του. Ερχόμενος αντιμέτωπος, με μια φασιστική συμμορία, ο Ομάρ αναγνωρίζει ανάμεσά τους έναν παλιό συμμαθητή, τον Τζόνι, και χρησιμοποιεί το μεταξύ τους παρελθόν για να αποκλιμακώσει την κατάσταση.

Παρασκευή 18/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις από το εξωτερικό

Η βερολινέζικη Schaubühne διαθέτει, για δωρεάν online παρακολούθηση, από την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, στις 18:00 (ώρα Ελλάδος), έως το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, στις 18:00 (ώρα Ελλάδος), την παράσταση «Καθηγητής Μπερνάρντι» του Άρτουρ Σνίτσλερ, σε σκηνοθεσία Thomas Ostermeier. Στο πλαίσιο της σειράς «Old Vic: In Camera», παρουσιάζεται, από τις 12 έως τις 24 Δεκεμβρίου 2020, μέσω live streaming, η θεατρική διασκευή της κλασικής νουβέλας του Τσάρλς Ντίκενς, «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», με πρωταγωνιστή τον Andrew Lincoln. (Παρασκευή 18/12, 15:00 και 21:00, Αγοράστε εισιτήρια εδώ). Το Shakespeare’s Globe προσφέρει, έως τον Φεβρουάριο του 2021, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση την παράσταση του σαιξπηρικού έργου, «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», σε σκηνοθεσία Michael Oakley. Παρακολουθήστε, δωρεάν – χωρίς συνδρομή/εγγραφή, την παράσταση του σαιξπηρικού έργου «Αγάπης Αγώνας Άγονος», από τον Royal Shakespeare Company, μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας Marquee TV.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Megaron Online: Οι Μουσικοί της Καμεράτας–Ορχήστρας της Μουσικής σε μια live stream συναυλία για τα Χριστούγεννα

Χορός

11o Athens Video Dance Project

Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Χορού – «Athens Video Dance Project» έρχεται online, 18, 19 και 20 Δεκεμβρίου 2020, με ελεύθερη πρόσβαση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του. Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα περιλαμβάνει 70 μικρού, μεσαίου και μεγάλου μήκους έργα από είκοσι διαφορετικές χώρες, τα οποία ενορχηστρώνουν μια δημιουργική πλατφόρμα καινοτόμων πρότζεκτ και υπογραμμίζουν τις συνεργείες μεταξύ διαφορετικών καλλιτεχνικών ρευμάτων. Οι online προβολές θα είναι διαθέσιμες από τις 18 Δεκεμβρίου 2020, στις 12 μ.μ. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Παρασκευή 18/12 | 12:00 μ.μ.

Δωρεάν

Παρακολουθήστε το φεστιβάλ εδώ.

Μουσική

The Royal Opera Christmas Concert

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου διοργανώνει, μέσω live streaming, την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), το φετινό εορταστικό Χριστουγεννιάτικο κονσέρτο, σε μουσική διεύθυνση Mark Wigglesworth, με τη συμμετοχή των ερμηνευτών: Sophie Bevan, Hanna Hipp, Jeremy White, David Butt Philip, Ross Ramgobin, Roderick Williams κ.α, καθώς και την Χορωδία και την Ορχήστρα της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου. Μια μουσική βραδιά με αγαπημένες όπερες παραμυθιών, όπως η «La Cenerentola» του Τζοακίνο Ροσσίνι και «Hansel and Gretel» του Engelbert Humperdinck, καθώς και τα κλασικά «Μαγικός Αυλός» του Μότσαρτ, «Λα Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι και το «Fantasia on Christmas Carols» του Ralph Vaughan Williams που υπόσχεται να μας μυήσει στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Παρασκευή 18/12 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: 9,31€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Απαιτείται εγγραφή. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

50 Years Kraftwerk: Europe Endless – Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Το αφιέρωμα 50 Years Kraftwerk – Europe Endless της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση σε συνεργασία με το Goethe Institut-Athen, ξεκινάει την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020, στις 19:00 και για ένα 24ώρο, στο στο Movement Radio και το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube. Ένας ιδιαίτερος εορτασμός για τα 50 χρόνια των καλλιτεχνών που άλλαξαν για πάντα την πορεία της ηλεκτρονικής μουσικής, με μια ψηφιακή διάσκεψη και μια ραδιοφωνική κατάληψη. Μια επανεξέταση της καλλιτεχνικής παραγωγής των Kraftwerk, φέρνοντάς την σε διάλογο με την αισθητική και την κοινωνικοπολιτική συνθήκη του 21ου αιώνα. Χωρίς νοσταλγία, αυτό το αφιέρωμα ανατρέχει με μουσικές και συζητήσεις στο πολιτικό, ρετροφουτουριστικό αισθητικό τους σύμπαν, αλλά και στις προοδευτικές ιδέες της μεταπολεμικής Ευρώπης. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Παρασκευή 18/12 | 19:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Παραμονή Πρωτοχρονιάς, μέσω live streaming από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Φεστιβάλ

3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Το 3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τίτλο «Η μουσική του λόγου», έρχεται από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιανουαρίου 2021, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβληθούν, online, πέντε ταινίες μικρού μήκους που συνδυάζουν την τέχνη της εικόνας με τη δύναμη της μουσικής και του αφηγηματικού λόγου μέσα από νέες αναγνώσεις μουσικών έργων. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται από το nationalopera.gr, και μέσω των σελίδων της ΕΛΣ σε Facebook και YouTube, καθώς και από τον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού digitalculture.gov.gr. Την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:30, πρεμιέρα για το «Μich nicht» του Νίκου Ιωακείμ, σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου.

Παρασκευή 18/12

Διαθέσιμη έως 16/1/2021

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

2ο Mind the fact festival (2020)

Το 2ο Mind the fact festival έρχεται, online, από τις 16-20 Δεκεμβρίου 2020, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα www.mindthefact.gr, με performances, εκθέσεις κ.α. Η φετινή θεματική «we need more space» πραγματεύεται την έννοια του χώρου: ψηφιακού, φυσικού, προσωπικού, κοινωνικού, πλανητικού. Άνθρωποι που ζουν σε διαφορετικά μέρη της γης ενώνουν τις φωνές τους και δημιουργούν. Πρόσφυγες που διαμένουν σε διαφορετικές ηπείρους συναντιούνται σε μια κοινή θεατρική πρόβα στο διαδίκτυο. Άστεγοι συμπολίτες μας μιλούν για το δικό τους εγκλεισμό, μέσα από το τηλέφωνο. Αυτόχθονες της Αμερικής διεκδικούν πίσω τη γη τους, ενώ πολίτες της Ευρώπης στέλνουν μηνύματα για την αλληλεγγύη και γράφουν μουσική για τη δημοκρατία. Καλλιτέχνες εξερευνούν νέες ιδέες και πρακτικές για να προσεγγίσουν το απομακρυσμένο κοινό τους. Μέσα από έργα που πραγματεύονται τη διαφορετικότητα, την πολυσυλλεκτικότητα και την πολυφωνία, όλοι οι συμμετέχοντες του mind the f act προτείνουν στους θεατές έναν κόσμο, αν όχι καλύτερο, ενδεχομένως πιο ειλικρινή.

16-20 Δεκεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα δείτε εδώ

Artens Festival

Η ARTENS διοργανώνει ένα πενθήμερο online φεστιβάλ 16 – 20 Δεκεμβρίου 2020 με θέμα την έμφυλη βία και τίτλο «Τι εννοείς δεν είσαι ευτυχισμένη;». Με γνώμονα τη δημιουργία δίαυλων επικοινωνίας με τον εαυτό μας αλλά και με τους γύρω μας, με άξονα τη δυναμική παρουσία των γυναικών με στόχο την ευημερία της κοινωνίας, το ARTENS Festival παρουσιάζει τις απαντήσεις που δίνουν οι συμμετέχοντες ομιλητές και εικαστικοί δημιουργοί, μέσω ομιλιών, φωτογραφικού και αρχειακού υλικού, video, installations, film, video art, ποιητικών συλλογών και διηγημάτων, sound art, performances κ.ά.. Tο φεστιβάλ θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην σελίδα της Artens, καθώς και στο επίσημο ψηφιακό κανάλι του οργανισμού στο youtube. Τέλος σε προγραμματισμένες ομιλίες μέσω της πλατφόρμας zoom meetings.

16-20 Δεκεμβρίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Αδελφοί Καραμάζοφ: Η παράσταση του μπαλέτου Άιφμαν σε online streaming από το Christmas Theater

Εκθέσεις

«Δέκα Χρόνια Πορείας – 18 Καλλιτέχνες» – Γκαλερί Άλμα: Τρίκαλα

Η γκαλερί Άλμα, στα Τρίκαλα, γιορτάζει τα δέκα χρόνια λειτουργίας της, με την ομαδική – επετειακή έκθεση «Δέκα Χρόνια Πορείας – 18 Καλλιτέχνες». Στην έκθεση, την οποία μπορείτε να δείτε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της γκαλερί, συμμετέχουν οι εξής καλλιτέχνες: Ηώ Αγγελή, Άγγελος Αντωνόπουλος, Γιώργος Αυγέρος, Κατερίνα Γιάννακα, Μανώλης Ζαχαριουδάκης, Βασίλης Καρακατσάνης, Θεόφιλος Κατσιπάνος, Δημοσθένης Κοκκινίδης, Νίκος Λαγός, Μιχάλης Μανουσάκης, Τάσος Μισούρας, Κυριάκος Μορταράκος, Νατάσσα Πουλαντζά, Παύλος Σάμιος, Στέργιος Στάμος, Χρήστος Κεχαγιόγλου, Μανώλης Χάρος, Μανταλίνα Ψωμά.

Παρασκευή 18/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την έκθεση εδώ.

Άλλες εκθέσεις

Περιηγηθείτε στην έκθεση του Αλέκου Κυρανίνη, «ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων», στην γκαλερί CITRONNE, μέσα από ένα βίντεο σκηνοθετημένο από τον Αλέξανδρο Αβρανά, υπό τους ήχους της σύνθεσης «Το Ισοκράτημα ενός Παιδιού» του Γιώργου Κουμεντάκη. Η Evripides Art Gallery προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν online περιήγησης στις εκθέσεις: Έλενα Κυρκιλή, «Surfacing The Scenes Within» , «Γιάννης Ευθυμίου ζωγραφική», Στέλλα Καπεζάνου, «Baby One More Time» και Κωνσταντίνος Νίκου, «Yearning for truth».

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προσφέρει, μέσα από την ιστοσελίδα του, τη δυνατότητα της δωρεάν διαδικτυακής περιήγησης σε τρεις πρόσφατες περιοδικές εκθέσεις του. «Το ’21 αλλιώς: Η Ελληνική Επανάσταση με φιγούρες και διοράματα Playmobil» του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο όπου μέσα από την εικονική περιήγηση αντλούμε πληροφορίες για σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης και γνωρίζουμε πρωταγωνιστές της εποχής. Η έκθεση «Βάλτους Χ΄: Ο Μαύρος Χάρτης της Ρατσιστικής Βίας» μέσα από τον ιστότοπο https://valtousx.gr/360-virtual-tour/, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό να εντοπίσει μέσα στην πόλη και να αναδείξει την αφανή εγκληματικότητα που συνδέεται με τις ρατσιστικές επιθέσεις στον δημόσιο χώρο. Τέλος, ο Εικαστικός Κύκλος Sianti gallery προσκαλεί το κοινό και το καλωσορίζει και διαδικτυακά τώρα πια, στην ομαδική έκθεση «Tondo: Κύκλος-Ζωή-Τέχνη». Πραγματοποιήστε ένα virtual 360 tour της έκθεσης εδώ.

Παρασκευή 18/12

Δωρεάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Τι σημαίνει να είσαι μαύρος σήμερα; Ένας καλλιτέχνης απαντά δημιουργώντας υπερρεαλιστικά πορτρέτα

Σινεμά

«Με τα μάτια ανοιχτά»: 6ο Αφιέρωμα στο Ελληνικό Ντοκιμαντέρ

Η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν, 17-21 Δεκεμβρίου 2020, για 6η συνεχή χρονιά το Αφιέρωμα στο Ελληνικό Nτοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά» στην διαδικτυακή του εκδοχή. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες δωρεάν με όριο τους 300 θεατές ανά ταινία σε συνεχή ροή για τέσσερεις μέρες στο www.hellasdoc.gr το οποίο θα ανοίξει στις 9 το πρωί τις Πέμπτης 17 Δεκεμβρίου 2020 και θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 9 το πρωί της Δευτέρας 21 Δεκεμβρίου 2020.

17-21 Δεκεμβρίου 2020 | Διαθέσιμες όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Παρακολουθήστε το Φεστιβάλ εδώ.

11o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πελοποννήσου – «Γέφυρες»

Το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πελοποννήσου – «Γέφυρες», έρχεται, 11-25 Δεκεμβρίου 2020, με ένα εορταστικό διαδικτυακό πρόγραμμα. Το διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει 90 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, εκ των οποίων 18 Ελληνικές ταινίες, σε διάφορα είδη -όπως μυθοπλασία, τεκμηρίωση και κινούμενα σχέδια- πρόσφατης παραγωγής, από όλο τον κόσμο σε 12 κατηγορίες. Στις διαδικτυακές προβολές, τιμητική συμμετοχή έχει η τελευταία ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Nimic» με τον Ματ Ντίλον. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

11-25 Δεκεμβρίου

Αγοράστε τα εισιτήρια σας εδώ.

«Το Παλατάκι των Αορίων» – Ίδρυμα Ωνάση

Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Βασίλη Παναγιωτακόπουλου, «Το Παλατάκι των Αορίων», μετά την επίσημη πρεμιέρα του στο 15ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης μεταξύ άλλων, κάνει ψηφιακή πρεμιέρα στο Onassis Channel στο YouTube. Στα βουνά της Κρήτης, οι ντόπιοι αποφάσισαν να φέρουν ξανά στη ζωή ένα ερειπωμένο χωριό και την ιστορία του. Αυτή είναι η ιστορία της Εθιάς, άρρηκτα δεμένη με τις ιδιαιτερότητες του σκληροτράχηλου ορεινού όγκου στον οποίο βρίσκεται, τα Αστερούσια όρη. Μέσα από την αφήγηση της κυρίας Μαρίας Λουλάκη, η οποία δεν εγκατέλειψε ποτέ το χωριό, οδηγούμαστε στην πρώτη άνθιση του οικισμού και, στη συνέχεια, στην αστυφιλία, την εγκατάλειψη, την ερήμωση.

Πέμπτη 18/12

Δωρεάν

Δείτε το ντοκιμαντέρ εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ο Τζον Λε Καρέ δεν είναι πια ανάμεσά μας

Εκδηλώσεις

«Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας» – Online Αναγνώσεις

Καθώς τα Χριστούγεννα πλησιάζουν σιγά σιγά, καλλιτέχνες – φίλοι της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας (Μ.Α.Φ.) «Γαλιλαία» της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής παρουσιάζουν μια σειρά δωρεάν, χριστουγεννιάτικων, online αναγνώσεων, στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Το Αναγνωστικό της Γαλιλαίας». Την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020, η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου διαβάζει το χριστουγεννιάτικο διήγημα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη «Τα Κάλαντα», ενώ την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020, η Βαρβάρα Λαζαρίδου διαβάζει τη «Γέννηση», απόσπασμα από το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο κατά τον Ματθαίο σε μετάφραση Ντίνου Χριστιανόπουλου, εκδόσεις Ιανός.

Τετάρτη 16/12 και Παρασκευή 18/12

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Μετακίνηση 7» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το νέο καλλιτεχνικό πρότζεκτ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά αποτελείται από μια σειρά online βίντεο του εικαστικού και video designer Παντελή Μάκκα, με τη συμμετοχή 7 δημιουργών συνεργαζόμενων με το ΔΘΠ: Σίμος Κακάλας, Λευτέρης Γιοβανίδης , Τάκης Τζαμαργιάς, Δημήτρης Καραντζάς – Φοίβος Δεληβοριάς, Ζωή Χατζηαντωνίου και Άντζελα Μπρούσκου. Κάθε βίντεο θα αναρτάται στο επίσημο κανάλι του ΔΘΠ στο youtube, κάθε Τρίτη στις 18:00.

Παρασκευή 18/12| Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε το 3ο βίντεο με τον Τάκη Τζαμαργιά εδώ.