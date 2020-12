50 χρόνια Kraftwerk: Μία 24ωρη ραδιοφωνική γιορτή από το Movement Radio και τη Στέγη

Τι δέος και έκσταση προκαλούν οι Kraftwerk 50 χρόνια μετά τη δημιουργία τους; Χωράει η μουσική ιδιοφυΐα τους σε 24 ώρες; Ένας ιδιαίτερος εορτασμός για τα 50 χρόνια των καλλιτεχνών που άλλαξαν για πάντα την πορεία της ηλεκτρονικής μουσικής, με μια ψηφιακή διάσκεψη και μια ραδιοφωνική κατάληψη για ένα ολόκληρο 24ωρο ξεκινάει. Συντονιστείτε στο Movement Radio και το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube για να μην χάσετε ούτε λεπτό.

Το αφιέρωμα 50 Years Kraftwerk – Europe Endless της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση σε συνεργασία με το Goethe Institut-Athen, αποσκοπεί να επανεξετάσει την καλλιτεχνική παραγωγή των Kraftwerk, φέρνοντάς την σε διάλογο με την αισθητική και την κοινωνικοπολιτική συνθήκη του 21ου αιώνα. Χωρίς νοσταλγία, αυτό το αφιέρωμα ανατρέχει με μουσικές και συζητήσεις στο πολιτικό, ρετροφουτουριστικό αισθητικό τους σύμπαν, αλλά και στις προοδευτικές ιδέες της μεταπολεμικής Ευρώπης.

Ήχος και τεχνολογία, γραφιστικός σχεδιασμός και περφόρμανς. Έτσι δημιουργήθηκε ο πυρήνας του έργου των Kraftwerk, αγνοώντας παντελώς τις δημοφιλείς ροκ παραδόσεις της εποχής τους, έντυσαν με μουσική και στίχους το βιομηχανικό ηχοτοπίο της Γερμανίας, τραγούδησαν για τον υλισμό της καθημερινής ζωής στη μεταπολεμική Ευρώπη –εργοστάσια, αυτοκινητόδρομους και σιδηρόδρομους, υπολογιστές, ρομπότ, πυρηνική ενέργεια– και δημιούργησαν έναν ήχο που ακόμα και τώρα που μιλάμε, μισό αιώνα αργότερα, μοιάζει πρωτογενής και ανέπαφος από τον χρόνο.

Συντονιστείτε στο Movement Radio από την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου στις 19:00 και για ένα ολόκληρο 24ωρο, και αφεθείτε στο μουσικό αφιέρωμα στους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής.

Μπείτε στο Onassis Channel στο Youtube και παρακολουθήστε τις συζητήσεις παραγωγών, djs, συγγραφέων και δημοσιογράφων για τους Kraftwerk. Με τους: Uwe Schütte, συγγραφέα του βιβλίου “Kraftwerk: Future Music from Germany”· Daniel Miller, επικεφαλής της δισκογραφικής Mute Records· Jens Balzer, μουσικοκριτικό· David Stubbs, συγγραφέα του βιβλίου “Future Days: Krautrock and the Building of Modern Germany”· Lisa Blanning, συγγραφέα· Γιάννη-Ορέστη Παπαδημητρίου, δημοσιογράφο.

Πρόγραμμα της διάσκεψης

Η Ψηφιακή Διάσκεψη για το αφιέρωμα 50 Years Kraftwerk – Europe Endless θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, 19:00-21:00. Δείτε την στο Onassis Channel στο Youtube.

Πρώτο Πάνελ

19:00-20:00 | YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση

Daniel Miller (επικεφαλής της δισκογραφικής Mute Records/London)

Uwe Schütte (συγγραφέας του βιβλίου “Kraftwerk: Future Music from Germany”)

Συντονισμός: Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου (δημοσιογράφος)

Δεύτερο Πάνελ

20:00-21:00 | YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση

David Stubbs (συγγραφέας του βιβλίου “Future Days: Krautrock and the Building of Modern Germany”)

Jens Balzer (μουσικοκριτικός, συγγραφέας)

Lisa Blanning (συγγραφέας)

Συντονισμός: Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου (δημοσιογράφος)