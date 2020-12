Mind the fact festival 2020: Μια online περιήγηση που πραγματεύεται την έννοια του χώρου

«Αληθινές ιστορίες με πρωταγωνιστές τους ανθρώπους που τις έζησαν»

Το mind the f act festival έρχεται αυτή τη φορά στον κυβερνοχώρο, εν μέσω πανδημίας, συστήνοντας μία διαδικτυακή περιήγηση σε έναν φεστιβαλικό «μικρόκοσμο». Η φετινή θεματική «we need more space» πραγματεύεται την έννοια του χώρου: ψηφιακού, φυσικού, προσωπικού, κοινωνικού, πλανητικού.

Σε μία πρωτόγνωρη για την κοινωνική συνύπαρξη συνθήκη, άνθρωποι που ζουν σε διαφορετικά μέρη της γης ενώνουν τις φωνές τους και δημιουργούν. Πρόσφυγες που διαμένουν σε διαφορετικές ηπείρους συναντιούνται σε μια κοινή θεατρική πρόβα στο διαδίκτυο. Άστεγοι συμπολίτες μας μιλούν για το δικό τους εγκλεισμό, μέσα από το τηλέφωνο. Αυτόχθονες της Αμερικής διεκδικούν πίσω τη γη τους, ενώ πολίτες της Ευρώπης στέλνουν μηνύματα για την αλληλεγγύη και γράφουν μουσική για τη δημοκρατία. Καλλιτέχνες εξερευνούν νέες ιδέες και πρακτικές για να προσεγγίσουν το απομακρυσμένο κοινό τους.

Στο mind the f act festival 2020 συμπράττει η διεθνής δράση: «Allothroe Europe: Polyphony, Echo, Solidarity», ένα τρίπτυχο έργο που έχει δημιουργηθεί με τη συνέργεια καλλιτεχνών από την Ελλάδα και την Ευρώπη: www.allothroe.com. Αντλώντας το όνομα από τους «αλλοθρόους», αλλόγλωσσους συνταξιδιώτες του Οδυσσέα, η δράση έχει στόχο να γεφυρώσει καλλιτέχνες και κατοίκους που ζουν και δημιουργούν (σ)τις πόλεις της Ευρώπης, σε μία χρονική συγκυρία που τα σύνορά της επιστρέφουν και πληθαίνουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Εφτά καραντινάτες ιστορίες: Μία θεατρική παράσταση σε ζωντανή μετάδοση από τη Βίλα Ζωγράφου

Τι είναι το mind the f act

Το mind the f act είναι μία πολιτιστική πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε το 2016 από τη Γιολάντα Μαρκοπούλου και την Ιωάννα Βαλσαμίδου. Αποτελεί ένα υβριδικό μοντέλο καλλιτεχνικής παραγωγής που φιλοδοξεί να στρέψει το βλέμμα στον Άλλο, αναδεικνύοντας αληθινές ιστορίες που συμβαίνουν στην κοινότητα, στην πόλη, στον κόσμο.

Μέσα από έργα που πραγματεύονται τη διαφορετικότητα, την πολυσυλλεκτικότητα και την πολυφωνία, όλοι οι συμμετέχοντες του mind the f act προτείνουν στους θεατές έναν κόσμο, αν όχι καλύτερο, ενδεχομένως πιο ειλικρινή.

Συμμετέχουν: Σπύρος Αγγελόπουλος, Δημήτρης Ζάχος, Σοφία Μαυραγάνη, Δημήτρης Τράκας, Πάρις Μέξης, Γιάννης Παναγόπουλος, Δάφνη Καλαφάτη, peqpez.net, Ελένη Ευθυμίου, Δημήτρης Ντάσκας, Θάλεια Μαρί Παπαδοπούλου, Ερατώ Τζαβάρα, Βασίλης Τζαβάρας, Σοφία Μαραθάκη, Φάνης Ματσόπουλος, Sara Galassini, Onni Johnson, Γιολάντα Μαρκοπούλου, Ιωάννα Βαλσαμίδου, Λευτέρης Βενιάδης, Μανώλης Μανουσάκης, Νικόλας Αγγελόπουλος, Δημήτρης Μπρέντας, Ντάνα Παπαχρήστου – akoo.o collective, Μικές Γλύκας, Βασιλική Μουρίκη, Αλέξανδρος Λαβράνος, Κατερίνα Χριστοδουλίδου, Barbara Ehnes, Frau VonDa, Nada Gambier, Emma Naughton, Marike Splinter, Sarit Streicher, Rusnam, Jan-S. Beyer, Jörg Wockenfuß κ.α.

Συντονισμός Πρωτοβουλίας & Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Ιωάννα Βαλσαμίδου, Γιολάντα Μαρκοπούλου

Σύμβουλος Επικοινωνίας: Πάρις Μέξης

Διεύθυνση Παραγωγής: Βίκυ Στρατάκη

Παραγωγή: POLYPLANITY Productions

Παραγωγή Allothroe Europe: Electropera.tors

To φεστιβάλ mind the f act πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η διεθνής δράση Allothroe Europe πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Mind the f act online festival: we need more space / 16-20 Δεκεμβρίου 2020

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου

Αmusementorium 2

Ένα βίντεο θεάτρου σκιών, ένα αρχέγονο animation με φιγούρες του σήμερα του χθες και του μέλλοντος που διεκδικούν περισσότερο χώρο. Ένα μικρό επαναλαμβανόμενο κλιπάκι, κάτι σαν μια μικρή γρανίτα πριν από το θερινό!

Δημιουργία: Σπύρος Αγγελόπουλος

Μουσική: Θέμος Σκανδάμης

Βίντεο – Μοντάζ: Δημήτρης Ζάχος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Χριστοδούλου

eLecture [ΗΛΕΚΤΣΟΥΡ]

Είναι το στόμα επιφορτισμένο μόνο με την ευθύνη της επικοινωνίας και της διασύνδεσης του σώματος με τον κόσμο; Μια ηλεκτρονική διάλεξη δια στόματος σώματος που λείπει. Ένα τεστ γνώσεων με προορισμό το άγνωστο.

Ιδέα – Δημιουργία: Σοφία Μαυραγάνη

Ερμηνεία – Συν-δημιουργία: Αντιγόνη Φρυδά

Βίντεο: Δημήτρης Ζάχος

Μουσικός συνεργάτης: Μάρθα Μαυροειδή

Μακιγιάζ: Κατιάννα Χατζηλουίζου

Οργάνωση παραγωγής: FINGERSIX / athens

I am Here

Η τρισδιάστατη ψηφιακή οπτικοακουστική εμπειρία πρώτου προσώπου μας μεταφέρει την αγωνία και την απόγνωση των ανθρώπων που ζουν σε κατάσταση απομόνωσης, αλλά και την λαχτάρα για επαφή και συνύπαρξη.

Δημιουργία: Δημήτρης Τράκας

WNMS-M

Μια XL μουσική playlist που διευρύνει τους μουσικούς μας ορίζοντες αναζητώντας περισσότερο χώρο. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός του Thursday Night Live (amagi.gr radio), parismexis, επιμελείται τη συλλογή, ειδικά για το mind the f act .

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου

Εξόριστοι Αστερισμοί

Ένα τηλεφώνημα: “Kαλημέρα, τι κάνεις;” Μια μικρού μήκους ταινία, για την επικοινωνία με τους πωλητές της Σχεδίας και την αναζήτηση ενός νέου χώρου συνάντησης και συντροφιάς.

Σκηνοθεσία – Δραματουργία: Γιάννης Παναγόπουλος

Σκηνοθεσία Βίντεο – Μοντάζ: Δημήτρης Ζάχος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Χριστοδούλου

Μουσική σύνθεση: Μικές Γλύκας

Συνεργασία – Υποστήριξη: Περιοδικό Δρόμου Σχεδία / Διογένης ΜΚΟ

Zackie Bot

Ένα έργο διαδικτυακής τέχνης που προσεγγίζει κριτικά το ζήτημα της αναπαραγωγής ψευδών ειδήσεων (fake news) και την τάση των τεχνολογικών εφαρμογών να ενισχύουν έμφυλα στερεότυπα.

Δημιουργία: peqpez.net

Buffalo Fire Woman

Ένα συμμετοχικό πείραμα φωτογραφίας και μία πρωτότυπη «ταχυδρομική» έκθεση, που προσκαλεί το κοινό να συνομιλήσει με 7 αυτόχθονες γυναίκες από την έρημο του Νέου Μεξικού μέσα από ένα παιχνίδι λέξεων και εικόνων.

Έρευνα – Εργαστήρια φωτογραφίας: Δάφνη Καλαφάτη

Φωτογραφίες: Norma Naranjo (Pueblo Ohkay Owingeh), Rachael Lorenzo (Pueblo Laguna), Mallery Quentaki (Pueblo Zuni), Rita Jojola (Pueblo Isleta) , Tasha Nelson (Pueblo Santa Clara) ,Tracey Charly (Pueblo Acoma), Jeniffer Marley (Pueblo San Idelfonso)

Με την υποστήριξη: Santa Fe Art Institute, Ίδρυμα Fullbright Greece

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου

Μέσα στο Χώρο του Μυαλού της

Μια πολυσυλλεκτική καταγραφή. Ένα σύνολο ανθρώπων παρατηρεί κι αποτυπώνει αθέατους ήρωες της καθημερινότητας, ξεδιπλώνοντας έναν τόπο συνειρμών και αναπάντητων ερωτημάτων. Μπορούμε να ακούσουμε για λίγο τις σκέψεις τους;

Ιδέα – Δημιουργία: Ελένη Ευθυμίου / Ομάδα Εν Δυνάμει

Υποκριτική Διδασκαλία: Ελένη Δημοπούλου

Μοντάζ: Δημήτρης Ζάχος

Εικονογράφηση: Δανάη Γκόνη

Μουσική: Σοφία Καμαγιάννη

Sound Design: Οδυσσέας Γκάλιος

Web Development: Δημήτρης Μπαλτάς

Ερευνώντας τις Ικέτιδες

Η δημιουργική περιπέτεια μιας θεατρικής ομάδας κόντρα στις αντιξοότητες των καιρών. Μια καταγραφή μέσα από τη διαδικασία της πρόβας για τις Ικέτιδες του Αισχύλου. Θέατρο, μουσική και κίνηση παντρεύονται με τις πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων για μία παράσταση με άγνωστη ημερομηνία πρεμιέρας. Από την ομάδα Musical Arts on STAGE Young Performers.

Σκηνοθεσία: Θάλεια Μαρί Παπαδοπούλου

Δραματουργία: Δημήτρης Ντάσκας

Χορογραφίες: Ralitza Vladimirova

Κινηματογραφική σκηνοθεσία: Κανέλλος Φωτογιαννόπουλος

Performers: Αγγελική Παντελεάκου, Πάνος Θεοδωρακόπουλος, Δημήτρης Νικολόπουλος, Ντέμη Παλατσίδη, Ανδρέας Μπουζιώτης, Κωνσταντίνα Μαργαρίτη, Κατιάννα Γκαραβέλα, Λεόντιος Τσόκας, Τάσος Αγγελόπουλος

Το Σημειωματάριό μου

Ένα βιωματικό εργαστήρι, με συμμετέχουσες νεαρά κορίτσια από διαφορετικές χώρες που σήμερα ζουν στην Ελλάδα, με στόχο την καλλιέργεια της προσοχής, της ενεργητικής ακρόασης και της δημιουργικής θέασης με μοναδικό μέσο καταγραφής ένα σημειωματάριο. Τα κορίτσια θα παρουσιάσουν το περιεχόμενο του εργαστηρίου σε μορφή εικαστικής έκθεσης και θα μας μιλήσουν στην κάμερα για την εμπειρία τους.

Μουσικός – εκπαιδευτικός: Βασίλης Τζαβάρας / GNOUS!

Video artist – εκπαιδευτικός: Ερατώ Τζαβάρα / GNOUS!

Συνεργασία- Υποστήριξη: Μέλισσα: Δίκτυο Μεταναστριών στην Ελλάδα

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου

Καλάθι Αγορών

Ο Μαριούς βρίσκεται μόνος στο δωμάτιό του με ένα κρεβάτι, ένα γραφείο κι έναν υπολογιστή. Ψωνίζει μανιωδώς. Ένα βίντεο που σατιρίζει και σαρκάζει τη μεταβαλλόμενη σχέση μας με το χώρο που ζούμε και τα αντικείμενα που συσσωρεύουμε γύρω μας.

Σκηνοθεσία: Σοφία Μαραθάκη / Ομάδα Θεάτρου ΑΤΟΝΑλ

Βίντεο: Ερατώ Τζαβάρα

Μουσική: Βασίλης Τζαβάρας

Ηθοποιός: Μάριος Παναγιώτου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Δημήτρης Ζάχος

Το Μεγάλο Ταξίδι

Μια οπτικοακουστική VR εμπειρία. Ένα όχημα ικανό να μας ταξιδέψει στο χώρο και στο χρόνο αποκαλύπτοντας το μεγαλείο ενός κόσμου έξω από τα όρια του πλανήτη γη.

Παραγωγή – Σκηνοθεσία: Θεοφάνης Ματσόπουλος

Μουσική – Sound FX: Κωνσταντίνος Πολυζώης (KONSTANTINO)

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

Multiverso

Σύντομες συναντήσεις μεταξύ μεταναστών και προσφύγων από τρεις διαφορετικές ηπείρους που δε θα μπορούσαν να βρεθούν διαφορετικά. Χωρικά και γλωσσικά εμπόδια ξεπερνιούνται σε μια live streaming performance που χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης ως καλλιτεχνικά μέσα.

Ιδέα – Δημιουργία: Station Athens Group & Τhe Trojan Women Project, a program of La MaΜa, ΝΥC / Sara Galassini, Onni Johnson, Γιολάντα Μαρκοπούλου, Ερατώ Τζαβάρα

Συμμετέχουν: Chalil Ali Zada, Hossein Amiri, Giovanny Escalona, Alan Jorquera, Aidim Joymal, Ramzan Mohammad, Winston MG, Bel Atis Pitir Seye.

Παράλληλο πρόγραμμα

Allothroe Europe: Polyphony, Echo, Solidarity

Ένα τρίπτυχο έργο για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης. Καλλιτέχνες από την Ελλάδα και την Ευρώπη προτείνουν εναλλακτικές αφηγήσεις για την αλληλεγγύη, τη συλλογική ζωή, τη δημοκρατία.

1. The Voice of a City / Polyphony

Μία διαδραστική περιήγηση σε μία εικονική πόλη. Το έργο περιλαμβάνει κείμενα, βασισμένα σε αφηγήσεις και μαρτυρίες κατοίκων της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, κείμενα θεατών που δημοσιεύονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται μέσα στο εικονικό περιβάλλον, δημιουργώντας μια συλλογική και πολυπρόσωπη αφήγηση.

Δημιουργία: peqpez.net σε διάλογο με τη Nada Gambier

Βασισμένo σε: κείμενα των Mark Etchells, Thomas Kasebacher και Nada Gambier, έναν πίνακα της Eugénie Obolensky και υλικό από το έργο The Voice of a City της Nada & Co.

2. Echo for Democracy

Μία sound gallery, με νέα μουσικά έργα. Με σημείο εκκίνησης την καλλιτεχνική έρευνα για την άνοδο του φασισμού στην Ελλάδα και τη Γερμανία, καθώς και για την πρόσφατη καταδίκη της Χρυσής Αυγής, πρωτότυπα μουσικά έργα καλλιτεχνών από τις δύο χώρες αντηχούν την κοινή φωνή, της εναντίωσης στον εθνικισμό και της αδιαπραγμάτευτης δημοκρατικής συνύπαρξης στην Ευρώπη.

Ιδέα – Υλοποίηση: Ιωάννα Βαλσαμίδου Καλλιτεχνική Συνεργασία – Έρευνα: Sarit Streicher

Μουσική Σύνθεση: Νίκος Αγγελόπουλος, Λευτέρης Βενιάδης, Μικές Γλύκας, Μανώλης Μανουσάκης, Βασιλική Μουρίκη, Δημήτρης Μπρέντας, Ντάνα Παπαχρήστου – akoo.o collective, Jan-S. Beyer, Frau VonDa, Emma Naughton, RUSNAM, Jörg Wockenfuß

Συνεργασία στην έρευνα: Μοσχούλα Κύρη, Αλέξανδρος Λαβράνος

3. Solidarity / Αλληλεγγύη

Ένα video installation και ένα booklet, σε μορφή ενιαίου διαδικτυακού έργου. Πολίτες και συμμετέχοντες σε συλλογικότητες, από την Ελλάδα και τη Γερμανία, μιλούν για τα πολλά και διαφορετικά πρόσωπα της ‘Αλληλεγγύης’, που φαντάζει σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ. Το έργο, που παρουσιάστηκε στo φεστιβάλ Ruhrtrienalle της Γερμανίας, το 2019, ανακατασκευάστηκε, με στόχο να απευθυνθεί μέσω του διαδικτύου σε ένα διευρυμένο κοινό.

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Barbara Ehnes

Μοντάζ, video design: Bettina Katja Lange

Υποτιτλισμός: Alex Demetriou

Eπιμέλεια web edition: Θοδωρής Βλαντούσης

Μετάφραση booklet στα ελληνικά: Κατερίνα Χριστοδουλίδου

Βοηθός Παραγωγής: Marike Splinter

Booklet design: PARAT.cc

Allothroe Europe

Συντονισμός, Υλοποίηση: Ιωάννα Βαλσαμίδου

Design Direction, Artwork: Σάκης Στριτσίδης

Web Development: Θοδωρής Βλαντούσης

www.allothroe.com