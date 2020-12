Τι σημαίνει να είσαι μαύρος σήμερα; Ένας καλλιτέχνης απαντά δημιουργώντας υπερρεαλιστικά πορτρέτα

Ο καλλιτέχνης Arinze Stanley δημιουργεί υπερρεαλιστικά πορτραίτα με μολύβι που προσφέρουν μια ρεαλιστική ματιά στο τι σημαίνει να είσαι μαύρος στην σημερινή κοινωνία.

Ο αυτοδίδακτος καλλιτέχνης ζωγράφισε, με απόλυτα ρεαλιστικό τρόπο, εντυπωσιακά πορτραίτα μαύρων ανδρών και γυναικών που δημιουργούν την ψευδαίσθηση φωτογραφίας. Τα σκίτσα δείχνουν τόσο ρεαλιστικά, αφού το αίμα στάζει από τα πρόσωπα των ανθρώπων, ενώ δημιουργούνται σκιάσεις, με τέτοιο τρόπο, σαν να είναι εφέ φωτογραφίας.

Τα πορτραίτα δίνουν τροφή για σκέψη και προκαλούν στον θεατή «μια σχεδόν ψυχεδελική εμπειρία του να είσαι μαύρος τον 21ο αιώνα».