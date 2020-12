Οι δικές μας επιλογές με ταινίες και σειρές που θα δούμε αυτά τα Χριστούγεννα στην COSMOTE TV

Όλοι συμφωνούμε ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά από κάθε άποψη. Για μια μόνο χρονιά -ελπίζουμε- θα ξεχάσουμε τα ταξίδια, τις εξόδους, τα πάρτυ και τα ρεβεγίον και θα παραμείνουμε σπίτι γιορτάζοντας «εναλλακτικά». Τι μας χρειάζεται; Θετική σκέψη, καλή παρέα και ένα πλούσιο μενού από τηλεοπτικές προτάσεις που θα μας βάλουν στο χριστουγεννιάτικο mood.

Ευτυχώς για εμάς, το φετινό πρόγραμμα της COSMOTE TV προσφέρει αμέτρητες επιλογές με σειρές και ταινίες που θα μας κρατήσουν την καλύτερη παρέα αυτή την περίοδο και ήδη φτιάξαμε τις δικές μας wish lists. HO HO HO!

Ευδοκία Βαζούκη: All I want for Christmas is… Χριστουγεννιάτικες ταινίες!

Οk, το παραδέχομαι: Οι χριστουγεννιάτικες ταινίες, με τα χιονισμένα σκηνικά, το εγγυημένο happy ending και όλα τα γνωστά κλισέ, είναι η δική μου αγαπημένη «ένοχη απόλαυση». Γι’ αυτό και τον επόμενο μήνα θα παραμείνω συντονισμένη και κολλημένη στο pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD. Η επιλογή δεν είναι εύκολη υπόθεση, γιατί μιλάμε για μια απίστευτη λίστα με περισσότερες από 90 χριστουγεννιάτικες ταινίες, αλλά εφόσον πρέπει να φτιάξω ένα Top-5 με τα δικά μου don’t miss, θα πρότεινα τα εξής:

«All I want for Christmas»

Κλασική, αγαπημένη και ιδανική για όλη την οικογένεια, η ταινία «All I want for Christmas» του Ρόμπερτ Λίμπερμαν είναι η απόλυτα χριστουγεννιάτικη ταινία που αγαπήσαμε μικροί και μεγάλοι από τα ’90s μέχρι και σήμερα. Με πρωταγωνιστές τους Ίθαν Έμπρι και Θόρα Μπιρτς, η ιστορία αφηγείται την ιστορία δύο αδερφών, του Έθαν και της Χέιλι, που ζητούν από τον Αϊ Βασίλη να μεσολαβήσει ώστε να τα ξαναβρούν οι γονείς τους που έχουν χωρίσει, μεταδίδοντάς μας σπουδαία μηνύματα για το πραγματικό νόημα των γιορτών!

«Last Christmas»

Η feelgood ρομαντική κομεντί της Έμα Τόμσον σε σκηνοθεσία του Πολ Φέιγκ και με πρωταγωνίστρια την Εμίλια Κλαρκ είναι εμπνευσμένη από τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο ύμνο του Τζορτζ Μάικλ. Η Κέιτ (Εμίλια Κλαρκ) μένει στο Λονδίνο και είναι δυσαρεστημένη με όλες εκείνες τις κακές αποφάσεις που έχει πάρει στη ζωή της, ενώ παράλληλα δουλεύει ως «ξωτικό» σε χριστουγεννιάτικο κατάστημα. Ο Τομ (Χένρι Γκόλντινγκ) φαίνεται πολύ καλός για να είναι αληθινός, όταν μπαίνει στη ζωή της και αρχίζει να βλέπει και να καταλαβαίνει πολλούς από τους εσωτερικούς φραγμούς της. Υ.Γ: Και μόνο που βλέπεις το πανέμορφο Λονδίνο να φοράει τα γιορτινά του, αρκεί ως λόγος για να δεις αυτή την ταινία με μια νοσταλγία για τα ταξίδια που δεν κάναμε το ’2020.

«Love Actually»

Μια τρυφερή κομεντί για αθεράπευτα ρομαντικούς θεατές – το «Love Actually» από το 2003 που προβλήθηκε για πρώτη φορά, αποτελεί σχεδόν… παράδοση πλέον για τα Χριστούγεννα. Με αγαπημένα ονόματα πρωταγωνιστών, ο σκηνοθέτης Ρίτσαρντ Κέρτις μας παρουσιάζει τις διαφορετικές ιστορίες αγνώστων μεταξύ τους ανθρώπων, που ωστόσο έχουν κάτι κοινό: την ανάγκη τους να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Την ίδια στιγμή οι μουσικές επιλογές που πλαισιώνουν την ταινία, μας βάζουν ακόμα πιο έντονα στο κλίμα των Χριστουγέννων! Όσο για τους πρωταγωνιστές; Dream Team: Χιου Γκραντ, Άλαν Ρίκμαν, Έμμα Τόμσον, Λόρα Λίνεϊ, Κόλιν Φερθ, Κίρα Νάιτλι, Γκρέγκορ Φίσερ, Μπιλ Νάι, Τσιούετελ Έτζιοφορ και Άντριου Λίνκολν.

«Ο κατεργάρης των Χριστουγέννων»

Τι καλύτερο από το να αποχαιρετίσουμε τη χρονιά και να υποδεχτούμε τη νέα, με μια κλασική, οσκαρική και κυρίως αγαπημένη ταινία φαντασίας, τον «Κατεργάρη των Χριστουγέννων» (How the Grinch Stole Christmas) σε σκηνοθεσία του Ρον Χάουαρντ. Μικροί και μεγάλοι δεν σταματούμε ποτέ να διασκεδάζουμε με τις περιπέτειες του συμπαθητικού – αλλά πανούργου – καλικάντζαρου, Γκριντς, που υποδύεται μοναδικά ο Τζιμ Κάρεϊ και που κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να σαμποτάρει τις γιορτές και να ξεγελάσει το πνεύμα των Χριστουγέννων.

«It’ s a wonderful life»

Καλωσορίζω τη νέα χρονιά με την αριστουργηματική ταινία-συνώνυμο των Χριστουγέννων «It’ s a wonderful life» του Φρανκ Κάπρα. Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική προσαρμογή του μυθιστορήματος του Φίλιπ βαν Ντόρεν Στερν «The Greatest Gift» και αφηγείται την ιστορία του Τζορτζ Μπέιλι (Τζέιμς Στιούαρτ), ενός άνδρα που απαρνήθηκε τα όνειρά του προκειμένου να βοηθάει τους άλλους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η ταινία προτάθηκε για πέντε βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, ενώ το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την έχει κατατάξει στην 11η θέση στη λίστα με τις 100 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Έτερος Εγώ – Κάθαρσις: Με κορυφαίο καστ ξεκινά η νέα παραγωγή της COSMOTE TV (trailer)

Φωτεινή Νικολίτσα: Ευκαιρία για τα «best of του 2020″

Στη δική μου ατζέντα, το 2020 θα μείνει στην ιστορία ως η «χρονιά με τις λιγότερες κινηματογραφικές εξόδους». Γι’ αυτό και βλέπω τη «χριστουγεννιάτικη καραντίνα» σαν την ιδανική ευκαιρία να κερδίσω το χαμένο -σινεφίλ- έδαφος και να δω μερικές από τις καλύτερες ταινίες που κυκλοφόρησαν το 2020 ή κυκλοφορούν τώρα για πρώτη φορά, μέσα από την νέα on demand υπηρεσία (PVod Πρεμιέρες) του Movies Club* της COSMOTE TV. Σε συνεργασία με τις εταιρείες διανομής Odeon, Tanweer, Spentzos και Rosebud.21 η υπηρεσία φέρνει συνεχώς νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες προς ενοικίαση. Η δική μου top-5 λίστα είναι η εξής:

«The Doorman»

Μια περιπέτεια δράσης με φόντο την Νέα Υόρκη δεν θα μπορούσε να συνδυαστεί καλύτερα με την αδράνεια της παραμονής στο σπίτι. Μόλις είδα ότι παίζει ο Ζαν Ρενό αμέσως μου ήρθε στο μυαλό, ο ρόλος του ως επαγγελματίας δολοφόνος στο «Leon: The Professional». Εκεί έπαιζε έναν καλόκαρδο άντρα κι εντυπωσιάστηκα όταν είδα ότι στο «Doorman» ανήκει στην πλευρά των κακών. Εκείνος και οι μισθοφόροι του θα εισβάλουν σε μια πολυκατοικία για να κλέψουν αυθεντικούς πίνακες του Ρέμπραντ που κρύβονται στους τοίχους – ναι, στους τοίχους! Μόνο η Άλι είναι ικανή να τους σταματήσει ως πρώην πεζοναύτης και νυν θυρωρός…



«The Secret Garden»

Εάν έχεις διαβάσει κι εσύ το ομώνυμο βιβλίο της Φράνσις Χόντσον Μπαρνέτ, τότε δεν θα χάσεις αυτή την ταινία φαντασίας. Έχουν γίνει, βέβαια, κι άλλες κινηματογραφικές μεταφορές αλλά αυτή ως η πιο πρόσφατη, εντυπωσιάζει με τα δυνατά χρώματα και τα σύγχρονα εφέ της. Αφορά ένα ορφανό κορίτσι που πηγαίνοντας να μείνει σ’ ένα σπίτι με μια περίεργη οικογένεια που δεν της επιτρέπει να κάνει πολλά πράγματα, εκείνη ανακαλύπτει έναν μυστικό κήπο. Ακόμη, θα βοηθήσει τον άρρωστο γιο της οικογένειας να γίνει καλά πηγαίνοντας κόντρα στους κανόνες. Ένα μάθημα των μικρών προς τους μεγάλους πως η μαγεία κρύβεται γύρω τους, αρκεί να πιστέψουν σ’ εκείνη! Στα ατού της ταινίας ο οσκαρικός Κόλιν Φέρθ (Ο λόγος του Βασιλιά) και η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Τζούλι Γουόλτερς (Billy Eliot, Brooklyn).



«Run»

Δεν μπορεί να λείπει, φυσικά, κι ένα ψυχολογικό θρίλερ για να «ταιριάξει» με τους περίεργους καιρούς που ζούμε. Η πρωταγωνίστρια είναι παράλυτη και μένει στο σπίτι κάνοντας όλες τις ασχολίες με την βοήθεια της μητέρας της. Όλη αυτή η κλειστοφοβική διάθεση – με την οποία ομολογουμένως ταυτιζόμαστε αρκετά – εντείνεται όταν η εκ φύσεως μητρική αγάπη μετατρέπεται σε παρανοϊκή. Μήπως το στοργικό περιβάλλον που γνωρίζει η πρωταγωνίστρια σε όλη της τη ζωή, δεν είναι τελικά όσο στοργικό νομίζει; Ταινία με μεγάλο plot twist και έντονες στιγμές αγωνίας που σίγουρα θα μας… καθηλώσουν!

«How to Be a Good Wife»

Με την Ζιλιέτ Μπινός ως πρωταγωνίστρια, είναι δύσκολο να απογοητευτείς! Η συγκεκριμένη ταινία δημιουργεί αυτό το γλυκό συναίσθημα που σου προκαλεί μια καλογυρισμένη ταινία με μια ιστορία κωμική και αναπάντεχη. Η Πολέτ, νοικοκυρά και σύζυγος, μετά τον θάνατο του άντρα της αναλαμβάνει τον ρόλο της διευθύντριας σε ένα σχολείο εκμάθησης των οικοκυρικών. Το φιλμ είναι πολύ σωστά τοποθετημένο στην Γαλλία του 1967 και η ηγετική θέση που αναλαμβάνει η πρωταγωνίστρια σε συνδυασμό με την έναρξη του φεμινιστικού κινήματος και της απελευθέρωσης της γυναίκας, του δίνει άλλο αέρα…

«Fatman»

Από τη λίστα μου δεν θα μπορούσε να λείπει και μια χριστουγεννιάτικη ταινία. Και αυτό γιατί η μαύρη κωμωδία «Fatman» ανατρέπει όλα τα κλισέ με τον τον Μελ Γκίμπσον να παίζει τον Άι Βασίλη σε ρόλο… εκτελεστή! Κι όμως, αναγκάζεται να δείξει και αυτήν του την πλευρά όταν ένα παιδάκι – στο οποίο έστειλε κάρβουνο και έμοιαζε αρκετά κακομαθημένο για να δεχτεί ένα τέτοιο «δώρο» – στέλνει έναν πληρωμένο δολοφόνο να τον σκοτώσει. Τόση δράση από Άι Βασίλη δεν πρόκειται να ξαναδείτε και με την αποτύπωσή του ως ενός συνηθισμένου άντρα που έχει ως δουλειά να δίνει στα παιδιά τα δώρα της πρωτοχρονιάς, η όλη ιστορία αποκτά πολύ ενδιαφέρον! (Διαθέσιμη από την Πέμπτη 17/12)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Star Trek for ever…Τότε δεν μας έλεγαν trekkies

Τατιάνα Γεωργακοπούλου: Binge Watching μέχρι τελικής πτώσεως!

Από μικρό παιδί περίμενα με ανυπομονησία τις διακοπές των Χριστουγέννων για να «βουλιάξω» στον καναπέ και να δω non stop αγαπημένες μου σειρές παρέα, συνήθως, με μία ζεστή σοκολάτα. Οπότε τα φετινά Χριστούγεννα η αναγκαστική παραμονή στο σπίτι δε με χαλάει καθόλου ενώ έχω ήδη εντοπίσει τις τρεις σειρές με τις οποίες θα ξεκινήσει επίσημα η δική μου Χριστουγεννιάτικη περίοδος!

«Έτερος Εγώ: Κάθαρσις»

Μετά το συγκλονιστικό φινάλε της πρώτης σεζόν «Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές», το sequel «Έτερος Εγώ: Κάθαρσις» είναι το δικό μου χριστουγεννιάτικο δωράκι από την COSMOTE TV. Μια σειρά που ανέβασε τον πήχη στις ελληνικές παραγωγές και συγκεντρώνει την dream team των ηθοποιών του θεάτρου και του σινεμά, επιστρέφει με νέα επεισόδια που -κρίνοντας από τα trailer- αναμένονται συναρπαστικά. Όπως διαβάζουμε, αυτή τη φορά θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μία νέα σειρά δολοφονιών με θύματα φοιτήτριες, που συγκλονίζει τους πανεπιστημιακούς κύκλους και αποκαλύπτει μία πολύ καλοστημένη πλεκτάνη. Και επειδή «Έτερος Εγώ» χωρίς ανατροπές δεν γίνεται, ο βασικός ύποπτος της αστυνομίας είναι ο Ηλίας Βελισσαράτος (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης), υποψήφιος Πρύτανης και φίλος του καθηγητή Δημήτρη Λαΐνη (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης). Το καστ της σειράς συμπληρώνουν οι: Πέτρος Λαγούτης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Μάνος Βακούσης, Τάσος Νούσιας, Σπύρος Παπαδόπουλος, Κατερίνα Διδασκάλου, Μελισσάνθη Μαχούτ, Μυρτώ Αλικάκη, Κόρα Καρβούνη, Ιεροκλής Μιχαηλίδης κ.α., αλλά και νέες προσθήκες όπως ο Ορφέας Αυγουστίδης, ο Γεράσιμος Γεννατάς, η Άννα Μενενάκου και ο Δημήτρης Καπετανάκος.

Η πρεμιέρα τη 2ης σεζόν θα γίνει την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου. Αν δεν έχετε δει την προηγούμενη σεζόν του «Έτερος Εγώ» μην ανησυχείτε, αφού λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας σεζόν, μπορείτε να παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια του προηγούμενου κύκλου στο COSMOTE SERIES MARATHON HD μέσα από έναν τηλεοπτικό μαραθώνιο.

«The Stand»

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του νούμερο 1 συγγραφέα τρόμου, Στίβεν Κίνγκ, το «The Stand» λέγεται ότι θα είναι η καλύτερη τηλεοπτική μεταφορά μυθιστορήματος του Κινγκ μέχρι σήμερα και οι λόγοι είναι πολλοί. Μία post-apocalyptic ιστορία για το καλό και το κακό, το «The Stand» αφηγείται την προσπάθεια των επιζώντων μίας… παγκόσμιας πανδημίας να επιβιώσουν. Πιο επίκαιρο δηλαδή δεν γίνεται, παρ’ όλο που η σειρά ξεκίνησε τα γυρίσματα πολύ πριν την πανδημία του κορονοϊου και φυσικά το best-seller του Κινγκ γράφτηκε το 1978.

Η αγωνία, λοιπόν, θα χτυπήσει «κόκκινο», ενώ το all-star cast της σειράς θα βοηθήσει σίγουρα σε αυτό. Εκτός από τον πρωταγωνιστή Alexander Skarsgard, τον James Marsden, την Whoopi Goldber και την Amber Heard, στη σειρά θα δούμε επίσης τον Marilyn Manson σε ρόλο-έκπληξη που μπορεί να μην έχει αποκαλυφθεί ακόμα, θα είναι σίγουρα όμως συγκλονιστικός, αν κρίνουμε από όσα μας έχει δείξει μέχρι τώρα ο θρυλικός ροκ σταρ και παράλληλα εξαιρετικός ηθοποιός.

«Fleabag»

Σίγουρα όποιος λατρεύει τις καλές κωμωδίες όσο εγώ θα ανυπομονεί να δει το Fleabag, τη σειρά-φαινόμενο που θεωρείται δικαίως μία από τις καλύτερες σειρές της δεκαετίας και σίγουρα η κορυφαία κωμωδία της χρονιάς. Με την υπερταλαντούχα Φίμπι Γουόλερ Μπριτζ στον πρωταγωνιστικό, ομώνυμο ρόλο ως μία αυτοκαταστροφική γυναίκα που παλεύει με την τοξική της οικογένεια και παράλληλα ερωτεύεται έναν… καθολικό ιερέα, λίγες σειρές καταφέρνουν να σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση και παράλληλα να σε κάνουν να προβληματίζεσαι και να ταυτίζεσαι πραγματικά με την ηρωίδα. Και μάλλον αυτό είναι που έχει κάνει την σειρά τόσο αγαπητή στο κοινό.

Επιτέλους μία γυναίκα πρωταγωνίστρια που είναι «αληθινή», με τις ανασφάλειες και τα ελαττώματα της, και δεν φοβάται να «τσαλακωθεί» για να μας χαρίσει στιγμές ατελείωτου γέλιου.

Απολαύστε κι εσείς το «Fleabag» στο COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD. Θα προβληθούν και οι δυο κύκλοι, με σύνολο 12 επεισόδια back to back από τις 6 το απόγευμα, ενώ αμέσως μετά την προβολή του θα είναι διαθέσιμη μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV PLUS), όπως και κάθε σειρά που προβάλλεται στα κανάλια COSMOTE SERIES & MARATHON HD.