Online Agenda: 22 ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες που βλέπουμε διαδικτυακά, το Σαββατοκύριακο 5-6/12

Θέατρο

«Το Τρίτο Στεφάνι» – Θέατρο Παλλάς

Το «Τρίτο Στεφάνι», η μεγάλη θεατρική παραγωγή της χρονιάς στο Θέατρο Παλλάς, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, θα προβληθεί online το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, μέσω της πλατφόρμας του VIVA.gr. Οι πρωταγωνίστριες Μαρία Καβογιάννη και Μαρία Κίτσου πλαισιώνονται από έναν εικοσαμελή θίασο σημαντικών ηθοποιών και τη νέα, πρωτότυπη μουσική του Μίνου Μάτσα. Το μυθιστόρημα του Κώστα Ταχτσή είναι μια κατάθεση μνήμης όπου μέσα από τις προσωπικές ιστορίες των ηρώων περνάει ολόκληρη η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Όχι με διάθεση διδακτική, αλλά μ᾽ ένα σπάνιο χιούμορ που αναδεικνύει καίρια όλα εκείνα για τα οποία αξίζει να παλεύει κανείς στη ζωή.

Σάββατο 5/12 στις 20:30 – Κυριακή 6/12 στις 19:00

Τιμή ηλεκτρονικού εισιτηρίου: 12,99€

Δείτε την παράσταση εδώ.

«This is not Romeo and Juliet» – Θέατρο Πορεία

Το Θέατρο Πορεία παρουσιάζει, το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, τη live streaming παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα, «This is not Romeo and Juliet», βασισμένη στο ομότιτλο σαιξπηρικό αριστούργημα. «Δύο αιώνια έφηβοι ερωτεύονται σε ένα πάρτυ μεταμφιεσμένων. Ονειρεύονται, δραπετεύουν από τη ζωή, και συνομιλούν με τον θάνατο! Σε έκσταση, υπό την επήρεια του έρωτα. Εισβάλουν στο θέατρο. Έχουν για φυλαχτό το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και είναι «βαριά οπλισμένοι» με όλα τα καταδικασμένα ζευγάρια του Σαίξπηρ». Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση από την επίσημη ιστοσελίδα του Θεάτρου Πορεία.

Σάββατο 5/12 | 21:00

Εισιτήριο: 10€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Τα βραβεία μου» – ΚΠΙΣΝ: Παραβάσεις

Οι «Παραβάσεις», το θεατρικό αναλόγιο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσιάζουν την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, στις 17:00, σε live streaming από τον Φάρο, «Τα βραβεία μου» του Αυστριακού συγγραφέα Τόμας Μπέρνχαρντ, σε σκηνοθετική επιμέλεια Έκτορα Λυγίζου. Με βασικό εργαλείο το καυστικό χιούμορ, ο Μπέρνχαρντ εκφράζει την αποστροφή του για τα καλλιτεχνικά βραβεία ξεσκεπάζοντας την κενότητα και τη γελοιότητα των λογοτεχνικών θεσμών και των γραφειοκρατών, αλλά και την αντιφατική στάση του ίδιου που αποδεχόταν για το χρηματικό έπαθλο που τα συνόδευε που τον ανακούφιζε προσωρινά από το οικονομικό του αδιέξοδο. Παρακολουθήστε τις Παραβάσεις ζωντανά στο www.snfcc.org/ParabasesBernhard, καθώς και στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο Facebook @SNFCC και στο κανάλι του στο YouTube.

Κυριακή 6/12 | 17:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Σ’ εσάς που με ακούτε» – Θέατρο Σταθμός

Το Θέατρο Σταθμός τιμά τη μνήμη της Λούλας Αναγνωστάκη προβάλλοντας δωρεάν, ανήμερα των γενεθλίων της, στις 4 Δεκεμβρίου και για μία εβδομάδα, τις παραστάσεις των έργων της. Αρχής γενομένης από την παράσταση «Σ’ εσάς που με ακούτε», σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη. Οι ήρωες του έργου, ως επί το πλείστο διαφορετικής εθνικότητας και γλώσσας, συναντιούνται σε μια πολυπολιτισμική πόλη – transito, που βάλλεται από τη βιαιότητα της αστυνομίας. Με τα μικρόφωνα ανά χείρας μιλούν σε μια νοητή διαδήλωση, «σ’ αυτούς που τους ακούνε».

Σάββατο 5/12 – Κυριακή 6/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Χριστούγεννα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με online συναυλίες, αφηγήσεις, προβολές ταινιών και άλλα

Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων – Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Την Κυριακή 6 και 13 Δεκεμβρίου 2020 η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση θα παρουσιάσει, σε δύο μέρη, ένα 15ωρό αφιέρωμα στο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων, μέσα από το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση, στο youtube. Παραστάσεις που δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά, σόλο και ομαδικά έργα, σπουδαίοι Έλληνες χορογράφοι στα πρώτα τους βήματα, χορευτές που θαυμάζουμε, παρελαύνουν για 15 συνολικά ώρες στις οθόνες μας για μία και μοναδική φορά η καθεμία, γιορτάζοντας έτσι το νέο κάλεσμα της Στέγης σε νέους χορογράφους.

Κυριακή 6/12 (4ο και 5ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων) | Από τις 15:00

Δωρεάν

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Παρακολουθήστε το αφιέρωμα εδώ.

«Αυτοί που Κοιτούν» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν προσφέρει, από τις 1 Δεκεμβρίου 2020, το audio έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου, «Αυτοί που Κοιτούν», διαθέσιμο σε podcast. «Αυτοί που κοιτούν. Αυτοί που μας προσέχουν. Έχουν τα μάτια ορθάνοιχτα προς κάθε κατεύθυνση και δεν αφήνουν κανέναν να εισβάλει. Κανέναν να εισχωρήσει». Κείμενο – Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου, Ερμηνεύουν οι: Θανάσης Δόβρης, Μιχάλης Πανάδης, Σωτήρης Τσακομίδης και Νίκος Στεργιώτης.

Σάββατο 5/12 – Κυριακή 6/12 | Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μας κρατάει συντροφιά και σε αυτή την καραντίνα, με παραστάσεις διαθέσιμες για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από το επίσημο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο youtube. Τελευταία μέρα, σήμερα, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την παράσταση «Καθαρή Πόλη» των Ανέστη Αζά και Πρόδρομου Τσινικόρη. Άλλες διαθέσιμες επιλογές αποτελούν η «Αποκάλυψη», σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου, «Το Σώσε» του Michael Frayn, σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου και η «Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου.

Σάββατο 5/12, Κυριακή 6/12 (εκτός «Καθαρής Πόλης») | Διαθέσιμες όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«I wonder where the dreams I don’t remember go» – Nederlands Dans Theater

Ο Θίασος Σύγχρονου Χορού Nederlands Dans Theater παρουσιάζει, 3-5 Δεκεμβρίου 2020, μέσω live stream, την performance «I wonder where the dreams I don’t remember go», σε χορογραφία Yoann Bourgeois. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση ενός από τους σημαντικότερους και ποιοτικότερους Ολλανδικούς θιάσου, αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του, με το κόστος του εισιτηρίου να βρίσκεται στα 15€.

Σάββατο 5/12 | 13:00 και 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: 15€

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Mosquitoes» – National Theatre at Home

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας εγκαινιάζει τη νέα on demand ψηφιακή πλατφόρμα, «National Theatre at Home», και μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε, από το σπίτι, μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του. Παρακολουθήστε τη βραβευμένη με όσκαρ Ολίβια Κόλμαν («Η Ευνοούμενη», «The Crown» ) και την Ολίβια Γουίλιαμς («Η Έκτη Αίσθηση», «Μια Κάποια Εκπαίδευση») στην παράσταση του έργου της Lucy Kirkwood, «Mosquitoes». Το 2008, καθώς ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων αναζητά το σωματίδιο Χιγκς, μια τραγωδία επανασυνδέει δύο αδερφές. Η σύγκρουση απειλεί να φέρει το χάος.

Σάββατο 5/12 – Κυριακή 6/12

Διαθέσιμη για 3 ημέρες από την ενοικίαση.

Τιμή ενοικίασης: 9.34€

Ενοικιάστε την παράσταση εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων: 15 ώρες γεμάτες χορό, δωρεάν στο YouTube κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση

Όπέρα

«Μαντάμα Μπαττερφλάι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Από την 25η Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, στον ρόλο της γκέισας Τσο-Τσο-Σαν, η οποία ζει έναν μοιραίο έρωτα με τον Αμερικανό υποπλοίαρχο Πίνκερτον, βρίσκεται η σπαρακτική Ερμονέλα Γιάχο.

Σάββατο 5/12 – Κυριακή 6/12

Εισιτήριο 10€ | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της. Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την «Κάρμεν» του Georges Bizet, σε μια παραγωγή του 2010, με πρωταγωνιστές την Elīna Garanča και τον Roberto Alagna. Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου ακολουθεί η όπερα του Ρίχαρντ Στράους, «Η Αριάδνη στη Νάξο», μια παραγωγή του 1988, με την εξαιρετική Τζέσσι Νόρμαν στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σάββατο 5/12 («Κάρμεν»), Κυριακή 6/12 («Η Αριάδνη στη Νάξο»)

Διαθέσιμες από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

Θέατρο Σκιών

Το Θέατρο σκιών του Θανάση και Κώστα Σπυρόπουλου, επιθυμώντας τα παιδιά να μην χάσουν την επαφή τους με τον αγαπημένο μας ήρωα, Καραγκιόζη, παρουσιάζει την παράσταση «Οι άθλοι του Ηρακλή και Ο Καραγκιόζης», την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020, μέσω δύο διαδικτυακών προβολών (11:30 και 17:30) από το viva.gr. Ένα έργο απο τη ελληνική μυθολογία…. με πρωταγωνιστή το πιο παραδοσιακό Έλληνα καραγκιόζη…

Κυριακή 6/12 | 11:30 και 17:30

Εισιτήριο: 5€

Αγοράστε εισιτήρια και δείτε την παράσταση εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Το streaming στο θέατρο ήρθε για να μείνει

Μουσική

Αλεξία Μουζά: Διαδικτυακά με τον Μπετόβεν – ΠΣΚΗ

Οι ζωντανές αναμεταδόσεις, μέσω live Streaming, του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, συνεχίζονται, το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, στις 21:00, με το ρεσιτάλ πιάνου Αλεξίας Μουζά, «Διαδικτυακά με τον Μπετόβεν». Η πολυβραβευμένη σολίστ θα ερμηνεύσει τρία από τα πλέον δεξιοτεχνικά έργα για πιάνο του ρεπερτορίου του Ρομαντισμού. Όλες οι προβολές θα γίνονται διαδικτυακά στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΣΚΗ.

Σάββατο 5/12 | 21:00

Εισιτήριο: 5€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Cellissimo» – Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ετοιμάζει μία σειρά συναυλιών για τους φίλους της μουσικής, που θα μεταδίδονται δωρεάν κάθε Κυριακή του Δεκέμβρη μέσα από το κανάλι της ΚΟΘ στο Youtube και τη σελίδα της στο Facebook. Η αρχή γίνεται την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου με τα τσέλα της ΚΟΘ και ένα πλούσιο πρόγραμμα με έργα των Μπαχ, Κλάιν, Πάχελμπελ και Φωρέ, το οποίο ολοκληρώνεται με τον «Υμνο για 10 τσέλα, 2 κοντραμπάσα και τύμπανο» του Καρλ Ντάβιντοφ. Συμμετέχουν: Χαράλαμπος Χειμαριός (κοντραμπάσο), Μιχάλης Σαπουντζής (κοντραμπάσο) και Δημήτρης Βίττης (κρουστά).

Κυριακή 6/12 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Λίαμ Γκάλαχερ: «Down By The River Thames»

Ο Άγγλος τραγουδιστής και τραγουδοποιός Λίαμ Γκάλαχερ θα εμφανιστεί, το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, στις 22:00 (ώρα Ελλάδος), στη live διαδικτυακή συναυλία, «Down By The River Thames», την οποία μπορούμε να παρακολουθήσουμε από τον ιστότοπο melodyvr.com. Ο Γκάλαχερ θα ερμηνεύσει τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία, αλλά και κλασικά και αγαπημένα κομμάτια από την εποχή του στους Oasis.

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου | 22:00

Εισιτήρια: 19.50€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Εκθέσεις

Evripides Art Gallery

Η Evripides Art Gallery προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν online περιήγησης, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, σε τέσσερις εκθέσεις της, οι οποίες διοργανώθηκαν πρόσφατα. Μπορείτε να επισκεφθείτε ή να ξαναδείτε, λοιπόν, τις εκθέσεις τεσσάρων καταξιωμένων εικαστικών: Έλενα Κυρκιλή, «Surfacing The Scenes Within» , «Γιάννης Ευθυμίου ζωγραφική», Στέλλα Καπεζάνου, «Baby One More Time» και Κωνσταντίνος Νίκου, «Yearning for truth». Παράλληλα, μέσα από το facebook και το instagram της γκαλερί, ένας από τους καλλιτέχνες θα παρουσιάζει κάθε μέρα την ιστορία που κρύβεται πίσω από ένα έργο τέχνης.

Σάββατο 5/12 – Κυριακή 6/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στις εκθέσεις από εδώ.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο μας δίνει τη δυνατότητα της δωρεάν online περιήγησης σε τρεις περιοδικές εκθέσεις του. Η πρώτη «Οι Μεγάλες Νίκες. Στα Όρια του Μύθου και της Ιστορίας» εντάσσεται στον εορτασμό για την επέτειο 2500 χρόνων από τη Μάχη των Θερμοπυλών και τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας και μέσα από τα εκθέματα αναδεικνύει πτυχές του νικηφόρου αγώνα των Ελλήνων κατά των Περσών. Η δεύτερη «Δι’αυτά πολεμήσαμεν…Αρχαιότητες και Ελληνική Επανάσταση» εντάσσεται στον εορτασμό του μουσείου για την επέτειο 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, όπου 26 επιλεγμένες αρχαιότητες «συνομιλούν» με 26 νεότερα έργα του 18ου και 19ου αιώνα. Τέλος, περιηγηθείτε στην έκθεση «Αδριανός και Αθηνά: Συνομιλώντας με έναν ιδεατό κόσμο», με αφορμή τη συμπλήρωση 1.900 χρόνων από την άνοδο του Ρωμαίου αυτοκράτορα στον θρόνο.

Σάββατο 5/12 – Κυριακή 6/12 | Διαθέσιμες όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στις εκθέσεις από εδώ.

Επιπλέον εκθέσεις

Επιπλέον διαθέσιμες online εκθέσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτό το διήμερο, 5-6 Δεκεμβρίου αποτελούν: «Το ’21 αλλιώς: Η Ελληνική Επανάσταση με φιγούρες και διοράματα Playmobil» του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο όπου μέσα από την εικονική περιήγηση αντλούμε πληροφορίες για σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης και γνωρίζουμε πρωταγωνιστές της εποχής. Και η έκθεση «Βάλτους Χ΄: Ο Μαύρος Χάρτης της Ρατσιστικής Βίας» μέσα από τον ιστότοπο https://valtousx.gr/360-virtual-tour/, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό να εντοπίσει μέσα στην πόλη και να αναδείξει την αφανή εγκληματικότητα που συνδέεται με τις ρατσιστικές επιθέσεις στον δημόσιο χώρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Τέσσερις εικαστικοί στις οθόνες σας από την Γκαλερί Ευριπίδη

Σινεμά

Φεστιβάλ «Αφροδίτη* 2020»

Το Φεστιβάλ «Αφροδίτη* 2020» έρχεται, 5-6 Δεκεμβρίου, με μια σειρά online εκδηλώσεων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν προβολές καλλιτεχνικών ταινιών, διοργάνωση συζητήσεων και εργαστηρίων και θα μεταδοθούν μέσα από την πλατφόρμα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. Κεντρικό θέμα του φετινού φεστιβάλ θα αποτελέσουν οι έννοιες της γειτνίασης, την απόστασης, της σεξουαλικότητας, του σώματος και της οικειότητας στο βαλκανικό πλαίσιο.

Σάββατο 5/12 – Κυριακή 6/12

Δωρεάν

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

23o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους

Η μεγάλη νεανική και παιδική κινηματογραφική γιορτή της χώρας υποδέχεται, μικρούς και μεγάλους, έως τις 5 Δεκεμβρίου, με ένα πλούσιο online πρόγραμμα προβολών και εκδηλώσεων, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της διοργάνωσης. Προβολές ταινιών, αφιερώματα, εργαστήρια, συζητήσεις κ.α. έρχονται για να συναρπάσουν το πιο δύσκολο και απαιτητικό κοινό της χώρας: Τα παιδιά και τους εφήβους.

Σάββατο 5/12 | Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την πλατφόρμα του Φεστιβάλ εδώ.

Εκδηλώσεις

«Μετακίνηση 7» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το νέο καλλιτεχνικό πρότζεκτ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά αποτελείται από μια σειρά online βίντεο του εικαστικού και video designer Παντελή Μάκκα, με τη συμμετοχή 7 δημιουργών συνεργαζόμενων με το ΔΘΠ: Σίμος Κακάλας, Λευτέρης Γιοβανίδης , Τάκης Τζαμαργιάς, Δημήτρης Καραντζάς – Φοίβος Δεληβοριάς, Ζωή Χατζηαντωνίου και Άντζελα Μπρούσκου. Κάθε βίντεο θα αναρτάται στο επίσημο κανάλι του ΔΘΠ στο youtube, κάθε Τρίτη στις 18:00.

Σάββατο 5/12 – Κυριακή 6/12

Δωρεάν | Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δείτε το πρώτο βίντεο εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ «Aφροδίτη*»: To κουίρ-φεμινιστικό φεστιβάλ στις οθόνες σας

«Φθινόπωρο all’italiana OnLine» από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών μας προσκαλούν σε μια φθινοπωρινή περίοδο πλούσια σε online εκδηλώσεις με επίκεντρο τον πολιτισμό «Made in Italy». Έως τις 9 Δεκεμβρίου 2020 θα διατίθενται online σε όλη την ελληνική επικράτεια διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις σχετικά με τη μουσική, το σινεμά, το θέατρο, το χορό, τη μαγειρική, τη μόδα και το ντιζάιν. Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ.

Σάββατο 5/12 – Κυριακή 6/12

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι δωρεάν μετά από εγγραφή εδώ.