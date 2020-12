Nederlands Dans Theater: Live streaming performance σε χορογραφία Yoann Bourgeois

Ο θίασος σύγχρονου χορού Nederlands Dans Theater παρουσιάζει, από τις 3 έως τις 5 Δεκεμβρίου 2020, σε live stream, την performance «I wonder where the dreams I don’t remember go», σε χορογραφία Yoann Bourgeois.

Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα σε ζωντανή μετάδοση από το Lucent Danstheater της Χάγης (σπίτι του θιάσου), στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2020, 21:00 (ώρα Ελλάδος) και στις 5 Δεκεμβρίου 2020, 13:00 και 21:00 (ώρα Ελλάδος). Μπορείτε να την παρακολουθήσετε αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Nederlands Dans Theater, με το κόστος του εισιτηρίου να βρίσκεται στα 15€.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία του NTD με τον Yoann Bourgeois. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε, με απόλυτη επιτυχία, το 2019 με την παράσταση «Little song», στην οποία συμμετείχε η δεύτερη ομάδα του θιάσου, NTD2. Η παράσταση «I wonder where the dreams I don’t remember go» αποτελεί, ωστόσο, την πρώτη του συνεργασία με την πρώτη ομάδα του θιάσου, NTD1.

Λίγα λόγια για τον Yoann Bourgeois

Ο Yoann Bourgeois είναι γάλλος χορογράφος, χορευτής και ακροβάτης, ο οποίος ίδρυσε τον δικό του θίασο, Compagnie Yoann Bourgeois, το 2010. Οι δουλειές του αντικατοπτρίζουν το έντονο ενδιαφέρον του για την βαρύτητα, συχνά μέσα από εγκαταστάσεις που αψηφούν τη φυσική δύναμη. Το 2016 ο Yoann Bourgeois έγινε συνδιευθυντής του Centre chorégraphique national de Grenoble, ενώ τη σεζόν 2019-2020 δημιούργησε το πρώτο του έργο για τον Nederlands Dans Theater.

Στο έργο του η χορογραφία, ο χορός και τα ακροβατικά διαπλέκονται μέσω της πειθαρχίας. Οι κινήσεις του, αν και δυναμικές εξερευνήσεις των περιορισμών της φυσικής δύναμης κάποιου, εξισορροπούνται από μια δυσδιάκριτη ακρίβεια στην εκτέλεση.

Λίγα λόγια για τον θίασο

Από τη βάση του στη Χάγη, ο Nederlands Dans Theater (NDT) πραγματοποιεί παραστάσεις σύγχρονου χορού, τις οποίες παρακολουθούν, ετησίως, περισσότεροι από 10 χιλιάδες θεατές από όλο τον κόσμο. Τον θίασο διευθύνουν η καλλιτεχνική διευθύντρια Emily Molnar και ο managing director Willemijn Maas.

Ο Nederlands Dans Theater συγκροτείται σε δύο ομάδες: NTD1 και NTD2. Μαζί δίνουν περισσότερες από 160 παραστάσεις στην Ολλανδία και το εξωτερικό. Χάριν στην ποιότητά του, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ολλανδικής τέχνης παγκοσμίως.