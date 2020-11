Therefore I Am: Στο νέο της βίντεο κλιπ η Billie Eilish εξερευνά ένα άδειο εμπορικό κέντρο

Όπως είχαμε γράψει, σε story της στο Instagram το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η Billie Eilish αποκάλυψε ότι θα κυκλοφορήσει νέο τραγούδι τον Νοέμβριο. Έτσι περιμέναμε με ανυπομονησία και δεν μας απογοήτευσε, αφού χτες το βράδυ κυκλοφόρησε το «Therefore I Am».

Μάλιστα, το τραγούδι ήρθε με ένα βίντεο κλιπ, που έχει σκηνοθετήσει η ίδια η Eilish, και γυρίστηκε σε ένα άδειο εμπορικό κέντρο στην Καλιφόρνια, που ήταν κάτι σαν «στέκι» της 18χρονης τραγουδίστριας όταν ήταν ακόμη έφηβη.

Στο βίντεο την βλέπουμε να περιπλανιέται και να εξερευνά το αγαπημένο της mall, που τώρα είναι άδειο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Δείτε εδώ το νέο βίντεο κλιπ:

Αυτή την Κυριακή, η τραγουδίστρια πρόκειται να ερμηνεύσει live για πρώτη φορά το νέο της τραγούδι στα American Music Awards, στα οποία έχει δύο υποψηφιότητες. Το show θα προβληθεί στις 3 το πρωί, ώρα Ελλάδος.

Εφόσον η περιοδεία της για το άλμπουμ της «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» ακυρώθηκε, η Billie Eilish έχει πραγματοποιήσει μια σειρά livestream,καθώς και μία online συναυλία, τον προηγούμενο μήνα.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας αυτής έκανε και μία δημόσια έκκληση για την κλιματική αλλαγή, ενώ προέτρεψε τους θαυμαστές της να μην ψηφίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές.

Παράλληλα, πρόσφατα κυκλοφόρησε και το νέο βίντεο κλιπ του «No Time To Die», το τραγούδι της επερχόμενης ταινίας Τζέιμς Μποντ, η κυκλοφορία της οποίας έχει ήδη αναβληθεί δύο φορές.