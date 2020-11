No Time To Die: Πώς επέλεξαν την Billie Eilish για το soundtrack της ταινίας;

Ο Χανς Ζίμμερ μίλησε για το πώς επέλεξε τη Billie Eilish και τον αδερφό της, Finneas, για να επιμεληθούν του theme song της τελευταίας ταινίας Τζέιμς Μποντ, «No Time to Die».

Όπως είναι γνωστό, η ποπ σταρ και ο αδελφός της συνεργάστηκαν στο «No Time To Die», το οποίο κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο.



Ο συνθέτης, λοιπόν, εξήγησε ότι υπήρχε μία σειρά τραγουδιών που ήταν υποψήφια για το theme song της ταινίας, συμπεριλαμβανομένου του «ευαίσθητου, πολύ προσωπικού τραγουδιού της Billie».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Χανς Ζίμμερ: Η ιδιοφυΐα πίσω από τα πιο διάσημα κινηματογραφικά soundtrack

«Μόλις το άκουσα είπα αυτό είναι», είπε ο Ζίμμερ στο περιοδικό GQ. «Και όλοι διαφώνησαν, είπαν ότι κάνω λάθος επιλογή. Αυτό που δεν υπολόγισε κανείς όμως είναι πως αυτή και ο αδερφός της δεν έχουν δει την ταινία ακόμα» ανέφερε ο συνθέτης και θυμήθηκε χαρακτηριστικά: ««Δεν ξέρουν ακόμα για τι ακριβώς γράφουν» τους είπα και απαίτησα να τους βάλουν σε ένα αεροπλάνο και να τους φέρουν εκεί.»

Συνέχισε λέγοντας ότι ήταν «αναμφισβήτητο» για αυτόν ότι η Billie Eilish ήταν η σωστή επιλογή. «Ένιωσα ότι το τραγούδι ήταν πολύ προσωπικό και πολύ προσεγμένο στη μορφή », είπε. «Μου άρεσε πολύ το πόσο ευαίσθητο χαρακτήρα είχε».

Ο Ζίμμερ πρόσθεσε ότι συνέχισε να επιμένει να αναλάβουν τη δουλειά η Eilish και ο Finneas, λέγοντας ότι το «No Time To Die» ακολουθεί το παράδειγμα των καλλιτεχνών που αναλαμβάνουν τα τραγούδια των ταινιών James Bond, που συνήθως χαρακτηρίζονται από «ένα ισχυρό δικό τους στυλ, μένοντας πιστοί και αφοσιωμένοι στο χαρακτήρα της ταινίας».

«Αυτό το τραγούδι το είχε αυτό», είπε. «Το άκουσμα του τραγουδιού αυτού μου ενέπνευσε μια οικειότητα, την οποία θεώρησα πολύ όμορφη.» Ενώ το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο, η κυκλοφορία της ταινίας No Time To Die έχει πλέον ανασταλεί μέχρι τον Απρίλιο του 2021 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η Billie Eilish υποστηρίζει εκστρατεία για την κλιματική αλλαγή

Εν τω μεταξύ, η Eilish υποστήριξε πρόσφατα την εκστρατεία για ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή No Music On A Dead Planet κατά τη διάρκεια της livestream συναυλίας της. Στο τέλος του τραγουδιού «All The Good Girls Go To Hell» – κατά τη διάρκεια του οποίου στις οθόνες του κοινού εμφανίστηκαν τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής – η τραγουδίστρια εμφανίστηκε μπροστά από το όνομα της καμπάνιας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ «Πώς θα σώσουμε τον πλανήτη;»: H Billie Eilish και άλλοι διάσημοι ρωτούν τον σερ David Attenborough

Προέτρεψε επίσης τους θαυμαστές της να ψηφίσουν στις προσεχείς προεδρικές εκλογές, που θα γίνουν σήμερα Τρίτη 3 Νοεμβρίου. «Παρακαλώ, ψηφίστε», είπε. «Είναι τόσο σημαντικό να ψηφίζεις, ειδικά αν είσαι νέος, γιατί εμείς είμαστε το μέλλον.»