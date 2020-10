Billie Eilish: Πότε θα κυκλοφορήσει νέο single;

Η κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της Billie Eilish μπορεί να έχει καθυστερήσει λόγω κορονοϊού, όπως αναφέρει ο αδελφός της και παραγωγός Finneas – αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν νέα κομμάτια να περιμένουμε, καθώς η ίδια η τραγουδίστρια αποκάλυψε τα σχέδιά της για το ντεμπούτο ενός νέου κομματιού, μέσα στον επόμενο μήνα.

Απαντώντας σε θαυμαστές της μέσω των ιστοριών της στο Instagram, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η Eilish αποκάλυψε ότι πρόσφατα ψήφισε, κάνοντας συνεχώς εκστρατείες για να ενθαρρύνει τους νέους να κάνουν το ίδιο. Αλλά απάντησε επίσης σε μια ερώτηση σχετικά με το πότε θα κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι, γράφοντας απλώς: «Νοέμβριος».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Η Billie Eilish ανακοίνωσε νέα livestream συναυλία

Το πιο πρόσφατο single της Billie Eilish ήταν το «My Future» που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, το οποίο ακολούθησε τις κυκλοφορίες των «everything i wanted» και «No Time to Die», το επίσημο τραγούδι της επερχόμενης, ομώνυμης ταινίας James Bond.

Στις 24 Οκτωβρίου η μουσικός θα πραγματοποιήσει και μια συναυλία μέσω live streaming, με τίτλο «Where Do We Go?», καθώς όλες οι ημερομηνίες της περιοδείας της «Where Do We Go?» ακυρώθηκαν.

Δείτε ξανά το βίντεο του single «My Future»: