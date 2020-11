ΘΕΑΤΡΟ

This is not Romeo & Juliet, μέσω live streaming

Η πολυαναμενόμενη παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα This is not Romeo & Juliet, βασισμένη στο Σαιξπηρικό αριστούργημα έκανε πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου. Δείτε όμως την παράσταση online από τη νέα, πολύ επιτυχημένη πλατφόρμα του Θεάτρου Πορεία, σε ζωντανή μετάδοση και σε πραγματικό χρόνο, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 21.00.

Κυριακή 8/11, 21.00

7€

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση την παράσταση και αγοράστε τα εισιτήρια εδώ.

Ιλιάδα του Ομήρου, μέσω live streaming

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 17.00 οι Παραβάσεις, το Θεατρικό Αναλόγιο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), συνεχίζονται στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ με δύο ραψωδίες από την Ιλιάδα του Ομήρου σε σκηνοθετική επιμέλεια Έκτορα Λυγίζου. Οι Παραβάσεις θα πραγματοποιηθούν χωρίς την παρουσία κοινού και θα μεταδοθούν μέσω live streaming στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, στη σελίδα του στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube.

Κυριακή 8/11, 17.00

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση την παράσταση στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, στη σελίδα του στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Art Athina Virtual: 55 γκαλερί εκθέτουν στην ίδια ψηφιακή πλατφόρμα

Τις διαδικτυακές της πύλες άνοιξε η Art Athina μέσω της πλατφόρμας Αrt Athina Virtual στις 15 Οκτωβρίου 2020 και υπόσχεται μια διαφορετική εμπειρία στο φιλότεχνο κοινό. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν online από τον υπολογιστή, την ταμπλέτα ή το έξυπνο τηλέφωνό τους δωρεάν σε περισσότερες από 55 γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ακόμη, θα γνωρίσουν τους καλλιτέχνες και τα έργα που προτείνουν χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό. Η Αrt Athina Virtual θα είναι προσβάσιμη σε 24ώρη βάση επτά ημέρες την εβδομάδα έως τις 8 Νοεμβρίου λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας στην πλατφόρμα. Θα έχει διαφορετικό φωτισμό το πρωί και το βράδυ.

Σάββατο 7/11 και Κυριακή 8/11, διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την πλατφόρμα εδώ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης επιστρέφει online και παρουσιάζει 177 ταινίες από όλο τον κόσμο, ανατρεπτικούς δημιουργούς, συναρπαστικά αφιερώματα. Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 5 έως την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

Σάββατο 7/11 και Κυριακή 8/11, διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δείτε το Φεστιβάλ εδώ.

ΣΙΝΕΜΑ

«Νέες σινεφιλίες: Το πνεύμα αντίστασης του άλλου ισπανικού κινηματογράφου»

To Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, την Πρεσβεία της Ισπανίας, το Φεστιβάλ της Σεβίλλης και το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας (FeCHA), παρουσιάζει τον κύκλο σύγχρονου ισπανικού κινηματογράφου «Νέες σινεφιλίες: Το πνεύμα αντίστασης του άλλου ισπανικού κινηματογράφου». Οι ταινίες του κύκλου προβάλλονται online κάθε Παρασκευή του Νοεμβρίου από τις 21:00 και θα είναι διαθέσιμες για 48 ώρες. Όλες οι ταινίες διαθέτουν ελληνικούς υπότιτλους. Από την Παρασκευή 6/11 και μέχρι την Κυριακή 8/11 προβάλλεται η ταινία «Νινιάτο» (2017), του Adrián Orr.

Παρασκευή 6/11 έως Κυριακή 8/11, 21.00

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«Φθινόπωρο all’italiana OnLine» από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλούν σε μια φθινοπωρινή περίοδο πλούσια σε online εκδηλώσεις με επίκεντρο τον ιταλικό πολιτισμό, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Tempo Forte Italia – Ελλάδα και σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο AIAL. Μέσα σε εννέα εβδομάδες, από τις 9 Οκτωβρίου μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2020 θα διατίθενται ηλεκτρονικά σε όλη την ελληνική επικράτεια διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις σχετικά με τη μουσική, το σινεμά, το θέατρο, το χορό, τη μαγειρική, τη μόδα και το ντιζάιν. Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ.

Σάββατο 7/11 και Κυριακή 8/11, διαθέσιμες όλο το 24ωρο

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι δωρεάν κατόπιν εγγραφής εδώ.

Πρότζεκτ «Dancewalk – Retroperspectives»

Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 η περφόρμανς «Dancewalk – Retroperspectives» παρουσιάστηκε ζωντανά και μεταδόθηκε με live streaming από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στην ιστοσελίδα του Flux Laboratory. Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, επίσημη ημέρα διεξαγωγής του αγώνα Μαραθωνίου που ματαιώθηκε, το Dancewalk αναδύεται ως μια εναλλακτική καλλιτεχνική πράξη. Το Flux Laboratory Athens θα μοιραστεί μέσα από τις πλατφόρμες επικοινωνίας του ό,τι συνέβη on stage αλλά και το χορευτικό ταξίδι της Ελληνο-ελβετικής ομάδας στην Αθήνα.

Κυριακή 8/11, διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δείτε την εκδήλωση εδώ.