This is not Romeo & Juliet: Σε ζωντανή μετάδοση από το Θέατρο Πορεία η παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα

Η πολυαναμενόμενη παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα This is not Romeo & Juliet, βασισμένη στο Σαιξπηρικό αριστούργημα που έκανε πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου και παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη είναι ήδη sold out. Δείτε όμως την παράσταση από τη νέα, πολύ επιτυχημένη πλατφόρμα του Θεάτρου Πορεία, σε ζωντανή μετάδοση και σε πραγματικό χρόνο, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 21.00

Το έργο

Δύο αιώνια έφηβοι ερωτεύονται σε ένα πάρτυ μεταμφιεσμένων. Ονειρεύονται, δραπετεύουν από τη ζωή, και συνομιλούν με τον θάνατο! Σε έκσταση, υπό την επήρεια του έρωτα. Εισβάλουν στο θέατρο. Έχουν για φυλαχτό το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και είναι «βαριά οπλισμένοι» με όλα τα καταδικασμένα ζευγάρια του Σαίξπηρ.

Ζευγάρια που έρχονται αντιμέτωπα με τον έρωτα, τον όρκο, την απόρριψη, και τον θάνατο. Δυο παιδιά που ήθελαν να χτίσουν τον δικό τους κόσμο και να δραπετεύσουν από αυτόν! Δυο πρωταγωνιστές χωρίς τα δικά τους λόγια. Δυο πρωταγωνιστές χωρίς το δικό τους έργο! Μια «πρόβα τζενεράλε» για τους ερωτευμένους!